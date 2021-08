Путин поздравил россиян с Днем физкультурника Путин поговорил с многодетной семьей об отдыхе в Сочи 14 августа 2021, 13:43 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по приглашению главы государства побывала в Сочи, поинтересовался впечатлениями от проводимого отпуска. «В Сочи многодетной семье была подготовлена экскурсионно-развлекательная программа: они посетили автодром, парк Ривьера, дельфинарий. Семья Гавриленко побывала и на морской прогулке, на Красной поляне, в Роза Хуторе, в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения. Сейчас семья из Надыма продолжает отдых в одном из городов Краснодарского края. 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин познакомился с семьей Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Они рассказали о планах отправиться на автомобиле за 5 тыс. километров в Краснодарский край. Путин тогда предложил «сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи», и пообещал, что им будет «организован хороший отдых». Ранее во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей.

Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России 13 августа 2021, 16:02

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский МИД уже объяснял, почему журналисту Би-би-си не продляли визу, российское ведомство не раз предупреждало Лондон, что в ответ на «визовые издевательства» британской стороны Москва может принять ответные Меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Удивительно: на неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», – заявила Захарова в своем Telegram-канале. Она пояснила, что Би-би-си и журналист «заняли глухую оборону», они не раскрывают ситуацию перед собственными коллегами. «С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперед, не стесняйтесь», – призвала дипломат. Захарова отметила, что западные СМИ не выказывают заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские или американские визы. «Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать», – заключила представитель МИД. Напомним, в пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. Эксперты объяснили, зачем США перевирают прогноз об урожае пшеницы в России 13 августа 2021, 19:32

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Ольга Самофалова

Резкое снижение прогнозов по урожаю и экспорта пшеницы из России американским Минсельхозом может быть манипулятивным, не исключает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова. Россия, скорее всего, сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы. «Российские производители осознанно пошли на некоторое сокращение посевных площадей под пшеницу, увеличив посевы под другие культуры. С другой стороны, минсельхоз США использовал в своем августовском докладе устаревшие данные. А именно результаты предварительных прогнозов российских производителей пшеницы под влиянием угрозы потери урожая озимой пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий в конце 2020 года и засухи в середине июня 2021 года в отдельных регионах страны», - говорит газете ВЗГЛЯД профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов. По сути, минсельхоз США взял старые данные, хотя текущие показатели посевной кампании очень хорошие, и рынку уже понятно, что климатические проблемы не повлияют на итоговые результаты валового сбора зерновых и пшеницы в России. Российский же Минсельхоз по-прежнему ожидает урожай в 81 млн тонн пшеницы. Российские эксперты с ним согласны. «В текущем сезоне мы прогнозируем урожай пшеницы на уровне 81 млн тонн, экспорт пшеницы на уровне 40 млн тонн. Хотя прогноз по экспорту может быть ниже ввиду действия экспортных пошлин», – говорит газете ВЗГЛЯД Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза. «Опираясь на оперативную информацию по уборке пшеницы и ее урожайности, делаю вывод, что российским сельхозпроизводителям удастся собрать около 80 млн тонн пшеницы и сохранить первое место по экспорту в мире», – согласен Рамазанов. Минсельхоз США ранее в пятницу заявил, что Россия соберет в 2021 календарном году лишь 72,5 млн тонн против июльской оценки в 85 млн тонн. То есть оценка снизилась аж на 12,5 млн тонн. А прогноз по экспорту пшеницы из России американцы снизили с 40 до 35 млн тонн. Сами США экспортируют 34,5 млн тонн, а Европа – 35 млн тонн. То есть Россия рискует потерять мировое лидерство по экспорту пшеницы, считают в США, «Поскольку Россия продолжает облагать вывоз пшеницы экспортными пошлинами, она, вероятно, потеряет долю рынка в пользу Европейского союза и Украины», – считают американские аналитики. Урожай украинской пшеницы, кстати, был повышен на 3 млн тонн – до 33 млн тонн. Вряд ли минсельхоз США нечаянно допускает такую ошибку. «Любая негативная информация об урожайности зерновых способствует росту цен на мировом рынке, что, в свою очередь, приведет к повышению спроса на более дорогую американскую пшеницу, спрос на которую падает по причине увеличения производства и экспорта пшеницы из России и с Украины», – объясняет Ибрагим Рамазанов. Минсельхоз США является заинтересованным участником мирового рынка зерна, поэтому к точности и достоверности его прогнозов стоит относиться с оглядкой, считает эксперт. «Высока вероятность, что американский минсельхоз пытается манипулировать реакцией рынка на их прогнозы для повышения цен на зерновые», – заключает он. Уроженец Узбекистана напал с ножом на жителя Владивостока из «ненависти к русским» 13 августа 2021, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Иностранец во Владивостоке угрожал прохожему ножом, выражая ненависть к русским гражданам, подозреваемый в преступлении экстремистской направленности задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Приморскому краю. По информации ведомства, инцидент произошел в Первореченском районе Владивостока, где вечером мимо парковки проходил 33-летний местный житель. «К нему подошел нетрезвый работник парковки, который начал оскорблять приморца, унижать его достоинство по признакам расы и национальности, выражать ненависть по отношению к русским гражданам. При этом, иностранец угрожал ему применением насилия, демонстрируя нож. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший скрылся с места инцидента и обратился в полицию», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления экстремистской направленности, 30-летний уроженец Узбекистана был задержан в районе бухты Лазурной во Владивостоке, когда пытался устроиться на работу в одно из уличных кафе. Краевое СК возбудило уголовное дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ранее мигрант из Узбекистана напал на полицейского в автозаке в Москве. В Польше испытали шок от «очередного предательства союзников» 14 августа 2021, 07:58

Фото: Alex Edelman/Pool/

CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк раскритиковал США за сделку с Германией по «Северному потоку – 2». «В Польше и на Украине невооруженным глазом заметен шоковый синдром, спровоцированный очередным «предательством союзников». Польские раны от того, что нас бросили на растерзание соседям в 1939 году, а потом в Ялте, все еще не затянулись, поэтому в медийно-политической сфере были предприняты попытки смягчить разочарование народа, который мог в очередной раз почувствовать себя обманутым», – приводит его слова ИноСМИ со ссылкой на Mysl Polska. По его словам, сделка вызвала разочарование в Варшаве и Киеве. Он считает завершение строительства российского газопровода победой Германии. По словам Щенсняка, Польша «играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения экономических и политических интересов». Он заявил, что его страна «ввязалась в войну на два фронта». Польша «в итоге потерпела болезненное поражение», передает «Прайм». «Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», – заявил он. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Талибы обесточили Кабул 13 августа 2021, 15:12

Фото: Abdullah Sahil/AP/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в России) находятся в 50 километрах от Кабула, они уже обесточили город, заявил президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести. Ло Прести сообщил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации, которые помогают «тысячам местных жителей», в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования, передает РИА «Новости». «Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», – сказал он. По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны. В данный момент Ло Прести, находящийся в Италии, пытается найти способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения. «Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром, перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу», – сказал глава Pangea. Он считает взятие Кабула неминуемым, поскольку наступление «Талибана», по его мнению, «невозможно затормозить». «Мир прячется за позором военного поражения», – сказал он, добавив, что намерен обсудить с правительством Италии вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Афганистана. Между тем представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что боевики захватили город Фирузкух – столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана. Под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения. Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил The Associated Press, что боевики вошли в Фирузкух, в городе идут бои. Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди и «самая большая волна голода быстро приближается». «Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали», – добавил он. В данный момент, по его словам, каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 млн детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного. В этой связи Программа в два раза увеличила свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 млн человек. Для этого Программа призывает доноров выделить дополнительно 200 млн долларов. Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации. Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи 13 августа 2021, 18:39

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных. По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку». «Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook. Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной. Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России. До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме. Задержан напавший на русскоговорящую девушку в Бишкеке мужчина 13 августа 2021, 14:28

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Мужчина, который бросил калькулятором в сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке в торгово-развлекательном центре в Бишкеке, задержан, через 48 часов ему должны избрать меру пресечения, сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района киргизской столицы. «12 августа гражданин А.А., 1992 года рождения, был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека. По истечении 48 часов Октябрьским районным судом г. Бишкека в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения», – сообщила пресс-служба УВД, передает РИА «Новости». Отмечается, что потерпевшая обратилась в милицию 2 августа. В ведомстве добавили, что мужчина был нетрезв и, «грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки, взяв в руки калькулятор, ударил по голове заявительницы». Досудебное производство открыто по статье о хулиганстве. Напомним, в отношении мужчины, который бросил калькулятором в сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, возбуждено уголовное дело по ст. 266 (хулиганство) УК КР. Также было принято решение о запрете въезда на территорию России сроком на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом. Поляки высмеяли своего сенатора из-за жалоб на запрет въезда в Россию 14 августа 2021, 02:31

Фото: Mateusz Slodkowski/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Жалобы вице-спикера Сената Польши Богдана Борусевича на то, что ему запрещен въезд в Россию, вызвали насмешки у соотечественников, сообщают информационные агентства. В интервью польскому порталу Interia Борусевич рассказал, что хотел посетить похороны правозащитника Сергея Ковалева в Москве. Однако в польском посольстве Борусевичу объяснили, что ему закрыт въезд в Россию еще с 2015 года, передает РИА «Новости». Читатели портала напомнили Борусевичу, что Польша проводит антироссийскую политику, а сам он – «известный русофоб». В частности, читатели вспомнили, как Польша «не хотела впускать мотоциклистов», собиравшихся «почтить День Победы». По мнению читателей, Борусевич «должен быть счастлив, что ему напомнили» о запрете «заранее, а не задержали в аэропорту в Москве». «Вот это был бы позор», – отметил читатель под ником Jojo. «Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость», – заявил еще один читатель. Напомним, российский мотоклуб «Ночные волки» сталкивался с попытками Польши сорвать акцию «Дороги Победы», в ходе которой мотоциклисты проезжают по европейским городам, где шли бои Великой Отечественной войны, и возлагают цветы на могилы павших воинов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру» 14 августа 2021, 07:31

Фото: Россия 1/Youtube

Текст: Антон Антонов

НАСА отвергло версию о вине астронавтки в просверливании отверстия в модуле МКС 13 августа 2021, 21:44 Текст: Вера Басилая

Помощник главы НАСА Кэти Лидерс заявила, что США категорически опровергают предположения о психологическом кризисе астронавтов, который мог бы привести к происшествию 2018 года с отверстием в бытовом отсеке «Союз МС-09» на МКС. На пресс-конференции Лидерс спросили со ссылкой на российские СМИ, как в НАСА относятся к обвинениям со стороны неназванных представителей «Роскосмоса» в том, что астронавты НАСА могли столкнуться с психологическими и медицинскими проблемами на МКС, и что это могло побудить астронавта Серину Ауньон-Чанселлор просверлить отверстие в модуле «Союз». «Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия», – цитирует РИА «Новости» Лидерс. Ранее сообщалось, что отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством данного типа космического корабля, сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли. При этом российские космонавты из-за обнаружения отверстия в «Союзе МС-09» прошли проверку на полиграфе, астронавты НАСА отказались. Напомним, 11 декабря 2018 года космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе. Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно. В сентябре Рогозин заявил, что Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка», однако оставит эту информацию в тайне. Украина попросила больше денег от МВФ 13 августа 2021, 19:11

Фото: Ivan Damanik/ZUMA/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Национальный банк Украины рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by, заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук. «По плану второй транш (по программе stand-by) составил 700 млн долларов. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше», – сказал Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes. По его словам, на сегодняшний день этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на эту тему планируется в сентябре. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам. В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша. Названа пенсия Меркель после ухода с поста канцлера Германии 13 августа 2021, 23:28

Фото: Markus Schreiber/AP/

Pool/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

После того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, она будет получать пенсию примерно в 15 тыс. евро в месяц, сообщают информационные агентства. DPA ссылается на подсчеты Федерации налогоплательщиков Германии. Размер пенсии обусловлен тем, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага (стала депутатом по итогам первых общегерманских выборов в 1989 году), а также занимала пост канцлера, передает ТАСС. В частности, Меркель полагается пенсия в размере от 65% депутатской зарплаты. Кроме того, как бывший канцлер она имеет право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем, передает РИА «Новости». СМИ сообщали, что Герхард Шредер, который занимал пост главы немецкого правительства в течение семи лет, по сообщениям СМИ, получает около 6,5 тыс. евро. Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером в 2005 году. Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок. Тимановская пожалела о своем поступке 14 августа 2021, 12:21

Фото: Andrzej Lange/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Уехавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что критиковать в соцсетях решение тренеров назначить ее на эстафету на 400 метров могло быть не самым умным шагом. «Возможно, критиковать руководство (тренеров) в Instagram в таком эмоциональном состоянии было не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении – к чему все это?», – посетовала спортсменка в интервью немецкой газете Zeit, передает РИА «Новости». Тимановская признала, что без этого (публичной критики) международного скандала можно было избежать. Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила СМИ, что намерена просить убежища в Европе, обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь ей. Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Там же она находится и сейчас. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации. Британия раскритиковала отказ России продлевать визу журналистки Би-би-си 14 августа 2021, 00:56

Фото: BBC News/YouTube

Текст: Антон Антонов

Решение Москвы не продлевать рабочую визу журналистки Би-би-си Сары Рейнсфорд является необоснованным, заявило посольство Великобритании в России. Оно раскритиковало «угрозу высылки удостоенной наград журналистки» и призвало российскую сторону «пересмотреть этот реакционный шаг». По словам Лондона, «действия российских властей» только «продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России», передает ТАСС. В пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. Янковский получил приз за роль в «Иване Денисовиче» на фестивале в Локарно 13 августа 2021, 20:10

Фото: URS FLUEELER/ЕРА/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российский актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович» на фестивале в Локарно. «Итоги кинофестиваля будут подведены в субботу, но уже стало известно, что исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021», – сообщили в пресс-службе ВГТРК, передает РИА «Новости». По сюжету рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности. «Я переполнен положительными эмоциями. Счастлив и горд. Мне очень приятно получить эту премию от критиков за роль, которой я отдал очень много сил. Хочу поблагодарить организаторов этой премии, а также великого русского режиссера Глеба Панфилова за эту потрясающую роль. Спасибо огромное!», – заявил Янковский. «Это огромное счастье – работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери», – добавил актер. Вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно проходит мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Картину по мотивам рассказа «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына публике представляют автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова. Фильм производства кинокомпании «ВЕРА», телеканала «Россия» выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. Дистрибьютором и международным sales-агентом фильма стала кинокомпания «Централ Партнершип» Фестиваль в Локарно проводится с 1946 года. Главной наградой смотра является «Золотой леопард». В разные годы свои фильмы в Швейцарии представили Александр Сокуров, Кира Муратова, Алексей Герман. Панфилов получил главную награду кинофестиваля в 1969 году.