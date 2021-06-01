Оленевод рассказал Путину о своей жизни в тундре с 11 детьми

Во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей.

«Здорово, Владимир Владимирович! Меня зовут Вулков Павел Митрофанович. Я оленевод из общины... Кочующей...», – начал свой рассказ глава семьи. Он рассказал Путину, что самому старшему их ребенку – 16 лет, а самому младшему – год, и все они общаются с оленями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И в зоопарк ходить не надо. У вас счастливые ребятишки!... Мама справляется со всеми?... Много работы, надо сказать: 11 ребятишек – это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время», – заметил Путин.

Вулков рассказал, что жена со всеми справляется, к тому же помогает их 15-летняя дочь. Также Путин спросил его, как часто семье приходится переезжать с места на место и хотел бы ее глава отправить кого-то из детей учиться в интернат.

«За сезон переезжаем где-то 30 раз, наверное... У меня трое так-то учатся...», – ответил Вулков

Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном.