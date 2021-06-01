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Оленевод рассказал Путину о своей жизни в тундре с 11 детьми
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Во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей.
«Здорово, Владимир Владимирович! Меня зовут Вулков Павел Митрофанович. Я оленевод из общины... Кочующей...», – начал свой рассказ глава семьи. Он рассказал Путину, что самому старшему их ребенку – 16 лет, а самому младшему – год, и все они общаются с оленями. Об этом сообщает РИА «Новости».
«И в зоопарк ходить не надо. У вас счастливые ребятишки!... Мама справляется со всеми?... Много работы, надо сказать: 11 ребятишек – это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время», – заметил Путин.
Вулков рассказал, что жена со всеми справляется, к тому же помогает их 15-летняя дочь. Также Путин спросил его, как часто семье приходится переезжать с места на место и хотел бы ее глава отправить кого-то из детей учиться в интернат.
«За сезон переезжаем где-то 30 раз, наверное... У меня трое так-то учатся...», – ответил Вулков
Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей.
Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном.
Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация
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«Проект совместного заявления США и Евросоюза – что-то беспрецедентное. ЕС рассказывает Вашингтону, как ему вести переговоры с Россией. Напоминает провокацию русофобской части брюссельских элит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Станислав Ткаченко. Так он оценил проект документа, который планируется огласить на саммите в Брюсселе за день до встречи Путина и Байдена.
«В дипломатии не принято принимать документы такого необычного жанра. Не удивлюсь, что совместное соглашение в итоге не будет принято», – заметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, которое предполагается огласить 15 июня на американо-европейском саммите в Брюсселе, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Этот саммит состоится за день до намеченной встречи в Женеве президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
«Мы едины в принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», – цитирует Bloomberg проект заявления США и ЕС. По оценке агентства, руководство Евросоюза предлагает администрации Байдена прекратить «торговые войны» США и европейских стран, начатые при Дональде Трампе, «и дать толчок трансатлантическому альянсу в противостоянии Китаю и России».
Но отметим, что говоря об отношениях Запада с Пекином, авторы проекта заявления придерживаются более сдержанной риторики – речь идет о «многогранных подходах» к Китаю, а не ответе на «злонамеренные действия», как в случае с Россией.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
«Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава, которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко.
По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко.
«В то же время мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государств, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты».
Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».
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У посла Украины в Германии нашлись претензии ко встрече Путина и Байдена
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированную на 16 июня.
Как заявил Мельник, Киев рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита. «Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По словам Мельника, украинская сторона «уже знает, что американцы примут в Женеве» сторону Киева. Посол заявил, что Украина «действительно связывает с саммитом большие надежды».
Напомним, Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков.
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В США предрекли Путину «победу» на встрече с Байденом
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Президент США Джо Байден своими действиями уступил российскому коллеге Владимиру Путину еще до саммита, считает обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин.
Баббин считает, что отношения между странами и так стабильны, и если цель саммита заключается в восстановлении той самой «предсказуемости и стабильности», то он не имеет никакого смысла, передает РИА «Новости».
В связи с этим Байден мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair в Минске, но, как отмечает обозреватель, американский лидер, скорее всего, лишь вскользь коснется этой темы. Он слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить климат, торговлю и прочие подобные вопросы.
Автор также подчеркивает, что президент США уступил российскому коллеге еще до саммита. В частности, Байден отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампа санкций против «Северного потока – 2».
«Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства «Северного потока – 2», очевидно не имеет значения для Байдена», – пишет он.
Кроме того, автор отметил необходимость обсуждения вопроса безопасности в киберпространстве на июньском саммите, напомнив о недавней атаке на Агентство США по международному развитию (USAID).
«Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем», – размышляет обозреватель.
Также он призвал американского президента отправить военное снаряжение на Украину. Однако, на его взгляд, обещанная «непоколебимая поддержка» Киеву со стороны Вашингтона проявляется только на словах.
Баббин заключил, что Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Лукашенко проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Как отметил представитель Кремля, поспешные выводы европейских стран по инциденту с самолетом Ryanair основаны исключительно на эмоциях. О подчеркнул, что с точки зрения Москвы ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства. По его словам, «каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях», передает ТАСС.
Кроме того, как заверил Песков, белорусская сторона при необходимости готова предоставить дополнительную информацию по ситуации с самолетом, экстренно севшем в Минске.
Накануне сообщалось, что Лукашенко привез на переговоры с Путиным некий дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в субботу. Президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Кроме того, главы государств поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Лукашенко рассказал о содержимом своего чемоданчика на встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным привез материалы белорусских спецслужб о ситуации вокруг Союзного государства и Китая.
По словам главы республики, его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который он с собой принес.
«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», – передает слова Лукашенко «БелТА».
Глава республики уточнил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы государств взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.
«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – пояснил Лукашенко.
Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Путин и Лукашенко договорились о втором транше российского кредита
На переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, деньги поступят Минску «в ближайшее время», передает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что это было анонсировано еще «до всех историй с самолетом», и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей. «Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», – заключил пресс-секретарь президента.
В декабре 2020 года Белоруссия получила первый транш государственного финансового кредита от России.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов сообщал, что Россия в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита. Министр отмечал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.
Путин и Лукашенко поручили проработать вопросы воздушного сообщения
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Минтрансам двух стран – России и Белоруссии – дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», – сказал представитель Кремля. Он уточнил, что на данный момент эти граждане Белоруссии «находятся в европейских странах и не имеют возможности вернуться на родину», передает ТАСС.
По его словам, «обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство [Белоруссии], с учетом того, что «Белавиа» больше нежеланный гость в европейских городах».
Ранее Песков сообщил, что на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Путин поручил МИД отслеживать судьбу задержанной в Минске россиянки
Президент России Владимир Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин в беседе с белорусским коллегой поднял тему задержания Сапеги. Как отметил Песков, также подтвердилась информация о наличии у нее вида на жительство в Белоруссии, передает РИА «Новости».
«Президент поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки», – добавил он.
Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в субботу. Песков сообщил, что на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения». Кроме того, Лукашенко детально проинформировал российского коллегу о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
В пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии. При этом адвокаты россиянки обжаловали постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на ее задержание.
Российский посол в Минске Евгений Лукьянов также пояснил, что проблемы с доступом адвоката к Сапеге связаны с логистикой следственного изолятора.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Кремль прокомментировал сверхприбыли металлургов
Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, правительство этим сейчас занимается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, вряд ли стоит искать виновных в ситуации со сверхприбылями российских металлургов, поскольку это экономическая жизнь.
Представитель Кремля отметил, что бизнес зарабатывает деньги, а государство получает налоги, поэтому в случае возникновения какой-либо диспропорции государство её выравнивает.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов. Белоусов указал, что не поддерживает введение гибкой экспортной пошлины на металлургическую продукцию по аналогии с «зерновым демпфером».
В женевских отелях перед саммитом Россия – США раскупили все номера
В женевских гостиницах, где 16 июня может состояться саммит Россия – США, раскуплены все номера с 11 по 18 июня, однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, сообщают СМИ.
По данным швейцарских СМИ, первая встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи.
«Мы не можем давать никаких комментариев на этот счет», – заявила корреспонденту РИА «Новости» сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня. Девушка также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдет саммит.
За прошедшие дни корреспондент несколько раз заглядывал в гостиницу, однако так и не увидел очевидных признаков подготовки крупномасштабного мероприятия. Несмотря на то, что Intercontinental уже работает после снятия властями Женевы основных ковидных ограничений, парковка перед отелем практически всегда пустая.
Сам отель имеет славу женевской площадки для переговоров. Он расположен в непосредственной близости от ООН, а также постпредств России и США. Здесь в 1985 году встречались Рейган и Горбачев, а в марте 2009 года проводили свои первые переговоры госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров, который тогда получил от своей коллеги кнопку «Перезагрузка». Здесь шли напряженные переговоры по ядерной сделке с Ираном и межсирийские переговоры под эгидой ООН. Здесь часто проводят двусторонние встречи российские и американские делегации, в том числе по вопросам разоружения. Недавно здесь встречались и секретарь Совбеза России Николай Патрушев со своим коллегой, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Второй потенциальной гостиницей для саммита может стать Wilson Hotel, который также является излюбленным местом иностранных дипломатов и делегаций высокого и высшего уровня. Как и в Intercontinental, в Wilson Hotel невозможно забронировать номер с 11 по 18 июня. Рядом с отелем на этой неделе было замечено несколько тонированных минивэнов, однако машин с дипломатическими номерами не наблюдалось.
На данный момент ни российские, ни американские источники не стали ни опровергать, ни подтверждать данные о каком-либо из мест, отметив только, что обсуждается «очень много вариантов».
Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден пообещал затронуть тему нарушений прав человека на встрече с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему нарушения прав человека на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Женеве.
«Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека», – цитирует «Интерфакс» американского лидера.
Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.
Напомним, президенты планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Песков назвал встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была насыщенной, содержательной и конструктивной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Встреча была весьма конструктивная, насыщенная по содержанию. Это одна из встреч в серии постоянных контактов российско-белорусских на высшем уровне», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он напомнил, что у России и Белоруссии союзнический характер отношений. «Такие контакты носят постоянный характер», – добавил пресс-секретарь.
По словам Пескова, Лукашенко неоднократно оставался в Сочи с ночевкой, любой гражданин республики чувствует себя в России как дома.
«Вчера был официальный день переговоров, а сегодня неформальная часть этих переговоров. Они (президенты – прим. ВЗГЛЯД) еще вчера договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга, и сегодня они совершили морскую прогулку», – добавил он.
Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. В субботу переговоры продолжились. На переговорах в субботу президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения». Кроме того, российский лидер поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
СМИ узнали о планах Путина на ПМЭФ поговорить с бизнесменами и инвесторами
Президент Владимир Путин на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами, сообщил телеканал «Россия 1».
Как было отмечено в эфире, на ПМЭФ «ожидается объемное выступление Путина». Также, по данным телеканала, глава государства поговорит с ведущими журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами. Об этом сообщает РИА «Новости».
ПМЭФ в 2021 запланирован со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Петербурге.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – в режиме видео-конференц-связи (ВКС).
Кремль ответил на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, никакого решения на эту тему не принималось. Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, принято ли окончательное решение насчет того, возглавит ли Путин список ЕР на выборах.
Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак на президиуме генерального совета заявил, что федеральный предвыборный съезд «Единой России» пройдет 19 июня, на нем будут утверждены списки кандидатов в Госдуму.
Путин в понедельник встретится с Кузнецовой и откроет завод Aurus в Татарстане
Президент Владимир Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«С минуты на минуту Путин в Сочи примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, детский омбудсмен представит главе государства ежегодный отчет о работе по своему направлению. «Работа важная, работа нужная и работа очень эффективная», – добавил Песков.
Также он сообщил, что Путин в понедельник примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане. «Сегодня же из Сочи президент примет участие в открытии завода Aurus. Президент уже несколько лет ездит на Aurus. На Aurus пересели уже многие члены правительства, почти все. Машина все больше и больше эксплуатируется, коммерческое использование начинается постепенно», – сказал Песков.
Он добавил, что открытие завода в Татарстане пройдет в режиме видеоконференции. В нем также примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор Aurus Адиль Ширинов.