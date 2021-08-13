На Украине остались довольны реакцией Лаврова на «Крымскую платформу» Певицу МакSим выписали из больницы Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности 13 августа 2021, 15:30 Текст: Евгения Шестак

Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM. «Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску. Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca. Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне» 12 августа 2021, 21:41

Фото: Li Ming/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую начали травить за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что верна Украине и что «враг готов на все». «Спасибо всем за теплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», – написала девушка на своей странице в Facebook. Магучих отметила, что для нее честь быть в рядах Вооруженных сил Украины, «которые защищают страну в российско-украинской войне». «Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» – заключила спортсменка. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене 13 августа 2021, 12:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций. «Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр. «Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она. Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления». «Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр. По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса 12 августа 2021, 19:48 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Грузии в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом с 14 августа по 4 сентября останавливается общественный транспорт, заявил в четверг глава правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией Георгий Гвибрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Полностью запрещаются фестивали, концерты и иные увеселительные мероприятия, сокращается срок работы ресторанов, кафе и баров – сейчас они закрываются в полночь, а с 14 августа будут работать до 23 часов. К процессу вакцинации будут подключены военные врачи, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Не исключено развертывание полевых госпиталей. В минувший вторник Грузия поставила суточный рекорд заболеваемости и смертности от коронавируса – число выявленных случаев заражения составило 5 697, скончалось 54 человека. В среду и четверг показатель заболеваемости также превышал 5 тыс. случаев, численность летальных исходов в эти дни приближалась к 50. По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, скончались 6 279 человек. В стране с населением в 3,7 млн человек прививки сделали немногим более 715 тыс. человек. Темпы считаются невысокими, поэтому в сентябре, возможно, в рестораны и спортивные залы будут пускать только привитых или сделавших тесты. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе называет ситуацию «катастрофической». По решению правительства Грузии, с 10 августа стало обязательным ношение масок на открытых площадках при встрече пяти и более человек. С 22 июня это требование было отменено. Также запрещены с 10 августа свадьбы и поминки. Нарушение обернется для физического лица штрафом в 2 тыс. лари (645 долларов), для юридического – 10 тыс. лари (3225 долларов). По данным СМИ, многие прибывшие в Грузию туристы из-за ограничений начали покидать страну раньше времени. Ранее власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин 13 августа 2021, 12:59

Фото: REUTERS/Stringer

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье. Влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина. На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ. «Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19», – передает РИА «Новости» текст исследования. Ученые также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной «Спутник V». Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус. Ранее в РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чешские военные собрались принять участие в параде в Киеве 13 августа 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

В военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины примут участие военнослужащие из состава гарнизона Праги, сообщил пресс-секретарь минобороны Чехии Марек Вала. Он сообщил, что его страна «направит на торжества по случаю 30-летия независимости Украины 27 военнослужащих». Также в Киев прибудет официальная делегация из Чехии, передает ТАСС. Напомним, в параде примут участие и словацкие военнослужащие. Как заявил украинский министр обороны Андрей Таран, Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада, мероприятие пройдет по-новому. На Украине заявили об испанском стыде за Зеленского 13 августа 2021, 09:14 Текст: Евгения Шестак

Бывший депутат Рады Евгений Мураев рассказал, что испытывает испанский стыд за президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский малодушный, абсолютно лживый и недальновидный человек, который продолжает играть роль. Так, экс-парламентарий раскритиковал главу государства за отсутствие какой-либо реакции на призыв вице-премьера Украины Алексея Резникова разместить на территории страны американские силы противовоздушной обороны (ПВО), передает телеканала «Наш». Мураев подчеркнул, что президент узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу. Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах жителей Украины, его избрание стало возможным благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании, отметил он. Мураев отметил что испытывает за Зеленского испанский стыд (испанский стыд – согласно «Википедии» – сопутствующее смущение, чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями другого человека). Ранее вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе. Генерал-лейтенант Александр Лузан сказал газете ВЗГЛЯД, что если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация. Лавров счел возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса 13 августа 2021, 13:14

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, ему следует пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором он снимался, чтобы вспомнить прежние лозунги, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров заявил на встрече с представителями гражданского общества, что «последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», передает РИА «Новости». «Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа» (...) Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», – добавил министр. Глава МИД также подчеркнул, что Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право. «Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», – указал он. Лавров отметил, что на Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало никаких вопросов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом. Врачи объявили голодовку во Львовской области 12 августа 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Сотрудники городской больницы в Сосновке Львовской области Украины объявили голодовку из-за задолженности по зарплате, сообщила врач высшей категории Людмила Ярович. Она рассказала, что голодовку объявили «врачи, медсестры, санитарки – 17 работников». На этой неделе медикам выплатили зарплату только за март. Ярович рассказала, что сотрудники «обращались и к руководителям объединенной территориальной общины ОТГ, и к руководству Львовской областной государственной администрации». Везде им отвечали, что «нет денег», так как «средств национальной службы здоровья Украины не хватает». При этом врачи, объявившие голодовку, намерены продолжить прием пациентов. Кроме того, медики требуют провести аудит финансовой деятельности коммунального предприятия «Городская больница Сосновского городского совета» на предмет неэффективного использования средств, передает ТАСС со ссылкой на «Еспресо». Еще весной глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом, заявлял, что медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении. На Украине заговорили о достройке корвета «Владимир Великий» 12 августа 2021, 17:00 Текст: Алексей Дегтярев

Украинское минобороны намерено достроить первый корвет страны «Владимир Великий», заявил глава ведомства Андрей Таран. «Сейчас совместно с генеральным штабом вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» может заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетмана Сагайдачного», – сказал Таран, передает РИА «Новости». На эти цели необходимо выделить порядка 310 млн долларов, добавил украинский министр. Еще в 2011 году был анонсирован проект под названием «Украинский корвет», головным кораблем которого должен был стать «Владимир Великий». Его строительство было заморожено в 2014 году. Позже программа по строительству была возобновлена. Построить его должны были в 2015 году, однако из-за недофинансирования процесс затягивается. Всего по проекту 2011 года планировалось построить 10 корветов проекта 58250 до 2026 года. В 2016 году сообщалось, что корвет решили назвать не «Владимир Великий», а «Винница», по мнению чиновников, «Владимир Великий» может вызвать ассоциацию с президентом России Владимиром Путиным. В Киеве на Дне независимости покажут танк «Оплот» 12 августа 2021, 17:12 Текст: Дарья Григоренко

Украинское госпредприятие «Завод имени Малышева» по заказу госконцерна «Укрспецэкспорт» изготовило экземпляр танка «Оплот», который примет участие в параде ко Дню независимости страны 24 августа, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром». «Государственное предприятие «Завод имени В. А. Малышева», которое входит в состав Укроборонпрома, вовремя изготовило боевую машину, которую заказала компания «Укрспецэкспорт», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Уточняется, что новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным. «Впервые новый «Оплот» можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве», – добавили в пресс-службе. Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Врача поликлиники поймали в Москве на незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от COVID-19 12 августа 2021, 20:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве сотрудник поликлиники занимался незаконным оформлением и выдачей сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил департамент здравоохранения города. «Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело», – сообщается на сайте департамента. Сейчас ведомство и руководство поликлиники помогают правоохранителям установить виновных в произошедшем, и причины инцидента. В департаменте заверили, что метод организации вакцинации в Москве исключает возможность таких ситуаций, также применяется метод «контрольной закупки» и проводится сотрудничество с правоохранительными органами. Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы. Сотрудников СБУ обвинили в принуждении к оговору для дискредитации оппозиции 12 августа 2021, 20:15 Текст: Вера Басилая

Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками службы безопасности Украины при подготовке дискредитации всеукраинского движения «Патриоты – за жизнь», они заставили подставного свидетеля дать ложные показания, сообщил депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Генпрокуратура Украины зарегистрировала сегодня факт преступления со стороны сотрудников СБУ Харьковской области по статье КК Украины 373 ч. 1, которые заставили подставного свидетеля дать неправдивые показания относительно нашего соратника Олега Ширяева. На этих фальшивых показаниях построили все обвинение и облили нашу организацию грязью. Но мы стоим на страже закона и никому не позволим его приступать!», – написал Кива в Telegram. По словам Кивы, эти показания «послужили основой информационного вброса о том, что организация «Патриоты – за жизнь» якобы ликвидирована». При этом оппозиционер подчеркнул, что все члены движения ведут свою деятельность в соответствии с законом. Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива обвинил руководство Харьковского управления стратегических расследований в передаче личных данных членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом «Патриоты – за жизнь» представителям «Национального корпуса». На Украине предложили каждому главе области назначить «зама по мове» 12 августа 2021, 18:40 Текст: Вера Басилая

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил ввести в каждой области профильных заместителей, которые отвечали бы за применение языкового закона. Креминь заявил, что премьер Украины уже поручил назначить таких заместителей для всех министров. Они должны будут следить за украинизацией профильных сфер: образования, спорта, медицины, транспорта и так далее, передает Sputnik. Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории. В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России. В Москве отменили требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников 13 августа 2021, 10:10 Текст: Наталья Ануфриева

С 13 августа в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил об этом в своем блоге. При этом он указал, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций. При этом работодатели «по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ». Однако «отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)». Вместе с тем в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны. «Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек – минимальное количество с начала апреля (...) Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», – сообщил мэр. Он отметил, что за последние дни столичные власти провели уже несколько этапов смягчения ограничений, в целом Москва «вернулась к обычному ритму жизни». «Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», – указал Собянин. Он добавил, что «очень хочется как можно скорее снять эти ограничения», но «нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад». «Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это самый надежный путь к победе над пандемией», – заключил мэр российской столицы. Ранее в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. До этого мэр заявил, что российская столица прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в Москве идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Венгрия разрешила въезд в страну невакцинированным от COVID туристам из России 12 августа 2021, 18:42 Текст: Дарья Григоренко

Власти Венгрии разрешили въезд в страну невакцинированным от коронавируса туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина, сообщило посольство Венгрии в Москве. «В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда», – говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства Венгрии в Москве, передает ТАСС. В диппредставительстве отметили, что обладателям отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации будут выдаваться только однократные туристические визы. В сообщении указано, что «к заявлению на визу необходимо приложить оплаченный билет. Документы, подтверждающие поездку в Венгрию, также обязательно должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги)». Уточняется, что заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов. «При возникновении подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны заявление будет отклонено», – добавили в посольстве. Напомним, что россияне при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса могут свободно въезжать на территорию Венгрии без предоставления ПЦР-теста и нахождения на карантине.