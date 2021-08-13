Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности

Взгляд
13 августа, пятница  |  Последнее обновление — 16:46  |  vz.ru
Разделы

Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
Перейти в раздел…

Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
Перейти в раздел…

Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

Америка очень хочет снова на Луну, но пока не может nasa.gov
Через пятьдесят лет после триумфальных полетов американцев на Луну выяснилось, что США не в состоянии повторить это достижение. Новая американская лунная программа столкнулась с целым рядом колоссальных технических трудностей. Оказалось, что за несколько десятилетий США растеряли специалистов и знания, позволившие им выиграть космическую гонку с СССР. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
Перейти в раздел…

Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведешь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Когда России станут безразличны соседи

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Мы привыкли думать, что для России главное – это чтобы у соседей все было тихо и мирно, а новости приходили только хорошие. Но это точка зрения может оказаться устаревшей. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Наша империя вдруг оказалась бессильной

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В этот день случился «Курск». Трагедия, в которой была не только смерть многих хороших людей. «Курск» – это что-то большее. Это веха в нашей имперской истории. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...

На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России
    Объявлено о визите Меркель в Москву и Киев Кабул попросил Россию о поставках ударных вертолетов Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности США резко снизили прогнозы по урожаю пшеницы в России
    Задержан напавший на русскоговорящую девушку в Бишкеке мужчина Талибы обесточили Кабул В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику Главный конструктор «Науки» перенес инсульт после спасения модуля
    Уроженец Узбекистана напал с ножом на жителя Владивостока из «ненависти к русским» Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене Президент ФРГ назвал строительство Берлинской стены свидетельством провала Составлен рейтинг регионов России по индексу борща

    Главная тема


    США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

    ответные действия


    Россия решила выслать журналистику Би-би-си Сару Рейнсфорд

    «Порывистый ветер»


    Эксперт сравнил позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона

    качество спермы


    Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин

    Видео

    гиперзвуковое оружие


    Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

    подготовка к зиме


    России придется спасать Украину от замерзания

    рост цен


    Почему в России возник дефицит бензина

    российское влияние


    Клава Кока и Моргенштерн примиряют Украину с Россией

    исламский халифат


    Под боком у России создается террористическое государство

    политические страсти


    Вадим Трухачёв: Как политика разрушает спорт в Белоруссии и на Украине

    ближайшее будущее


    Дмитрий Дробницкий: России надо готовиться к «большому переходу»

    ЛГБТ-пропаганда


    Сергей Козлов: Нужен закон для защиты от радужного влияния

    на ваш взгляд


    Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?

    Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности

    13 августа 2021, 15:30

    Текст: Евгения Шестак

    Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.

    «Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску. 

    Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.

    Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями. 

    Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне»
       12 августа 2021, 21:41
    Фото: Li Ming/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую начали травить за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что верна Украине и что «враг готов на все».

    «Спасибо всем за теплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», – написала девушка на своей странице в Facebook.

    Магучих отметила, что для нее честь быть в рядах Вооруженных сил Украины, «которые защищают страну в российско-украинской войне».

    «Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» – заключила спортсменка.

    Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.

    Сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.

    Коментарии (180)
    Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене

    13 августа 2021, 12:28

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций.

    «Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр.

    «Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она.

    Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления».

    «Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр.

    По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены.

    Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.

    Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.

    Коментарии (80)
    Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса

    12 августа 2021, 19:48

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Грузии в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом с 14 августа по 4 сентября останавливается общественный транспорт, заявил в четверг глава правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией Георгий Гвибрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Полностью запрещаются фестивали, концерты и иные увеселительные мероприятия, сокращается срок работы ресторанов, кафе и баров – сейчас они закрываются в полночь, а с 14 августа будут работать до 23 часов.

    К процессу вакцинации будут подключены военные врачи, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Не исключено развертывание полевых госпиталей.

    В минувший вторник Грузия поставила суточный рекорд заболеваемости и смертности от коронавируса – число выявленных случаев заражения составило 5 697, скончалось 54 человека. В среду и четверг показатель заболеваемости также превышал 5 тыс. случаев, численность летальных исходов в эти дни приближалась к 50.

    По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, скончались 6 279 человек.

    В стране с населением в 3,7 млн человек прививки сделали немногим более 715 тыс. человек. Темпы считаются невысокими, поэтому в сентябре, возможно, в рестораны и спортивные залы будут пускать только привитых или сделавших тесты.

    Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе называет ситуацию «катастрофической». По решению правительства Грузии, с 10 августа стало обязательным ношение масок на открытых площадках при встрече пяти и более человек. С 22 июня это требование было отменено. Также запрещены с 10 августа свадьбы и поминки. Нарушение обернется для физического лица штрафом в 2 тыс. лари (645 долларов), для юридического – 10 тыс. лари (3225 долларов).

    По данным СМИ, многие прибывшие в Грузию туристы из-за ограничений начали покидать страну раньше времени.

    Ранее власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

    Коментарии (16)
    Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин
       13 августа 2021, 12:59
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.

    Влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.

    На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.

    «Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19», – передает РИА «Новости» текст исследования.

    Ученые также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной «Спутник V». Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.

    Ранее в РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Чешские военные собрались принять участие в параде в Киеве

    13 августа 2021, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    В военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины примут участие военнослужащие из состава гарнизона Праги, сообщил пресс-секретарь минобороны Чехии Марек Вала.

    Он сообщил, что его страна «направит на торжества по случаю 30-летия независимости Украины 27 военнослужащих». Также в Киев прибудет официальная делегация из Чехии, передает ТАСС.

    Напомним, в параде примут участие и словацкие военнослужащие. Как заявил украинский министр обороны Андрей Таран, Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада, мероприятие пройдет по-новому.

    Коментарии (42)
    На Украине заявили об испанском стыде за Зеленского

    13 августа 2021, 09:14

    Текст: Евгения Шестак

    Бывший депутат Рады Евгений Мураев рассказал, что испытывает испанский стыд за президента Украины Владимира Зеленского.

    По его словам, Зеленский малодушный, абсолютно лживый и недальновидный человек, который продолжает играть роль. Так, экс-парламентарий раскритиковал главу государства за отсутствие какой-либо реакции на призыв вице-премьера Украины Алексея Резникова разместить на территории страны американские силы противовоздушной обороны (ПВО), передает телеканала «Наш»

    Мураев подчеркнул, что президент узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу. Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах жителей Украины, его избрание стало возможным благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании, отметил он.

    Мураев отметил что испытывает за Зеленского испанский стыд (испанский стыд – согласно «Википедии» – сопутствующее смущение, чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями другого человека).

    Ранее вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе. 

    Генерал-лейтенант Александр Лузан сказал газете ВЗГЛЯД, что если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация.

    Коментарии (8)
    Лавров счел возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса
       13 августа 2021, 13:14
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, ему следует пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором он снимался, чтобы вспомнить прежние лозунги, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на встрече с представителями гражданского общества, что «последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», передает РИА «Новости».

    «Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа» (...) Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», – добавил министр.

    Глава МИД также подчеркнул, что Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право.

    «Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», – указал он.

    Лавров отметил, что на Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало никаких вопросов.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

    Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму.

    Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом.

    Коментарии (24)
    Врачи объявили голодовку во Львовской области

    12 августа 2021, 22:56

    Текст: Антон Антонов

    Сотрудники городской больницы в Сосновке Львовской области Украины объявили голодовку из-за задолженности по зарплате, сообщила врач высшей категории Людмила Ярович.

    Она рассказала, что голодовку объявили «врачи, медсестры, санитарки – 17 работников». На этой неделе медикам выплатили зарплату только за март. Ярович рассказала, что сотрудники «обращались и к руководителям объединенной территориальной общины ОТГ, и к руководству Львовской областной государственной администрации». Везде им отвечали, что «нет денег», так как «средств национальной службы здоровья Украины не хватает».

    При этом врачи, объявившие голодовку, намерены продолжить прием пациентов. Кроме того, медики требуют провести аудит финансовой деятельности коммунального предприятия «Городская больница Сосновского городского совета» на предмет неэффективного использования средств, передает ТАСС со ссылкой на «Еспресо».

    Еще весной глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом, заявлял, что медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении.

    Коментарии (16)
    На Украине заговорили о достройке корвета «Владимир Великий»

    12 августа 2021, 17:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинское минобороны намерено достроить первый корвет страны «Владимир Великий», заявил глава ведомства Андрей Таран.

    «Сейчас совместно с генеральным штабом вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» может заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетмана Сагайдачного», – сказал Таран, передает РИА «Новости».

    На эти цели необходимо выделить порядка 310 млн долларов, добавил украинский министр.

    Еще в 2011 году был анонсирован проект под названием «Украинский корвет», головным кораблем которого должен был стать «Владимир Великий». Его строительство было заморожено в 2014 году. Позже программа по строительству была возобновлена. Построить его должны были в 2015 году, однако из-за недофинансирования процесс затягивается.

    Всего по проекту 2011 года планировалось построить 10 корветов проекта 58250 до 2026 года.

    В 2016 году сообщалось, что корвет решили назвать не «Владимир Великий», а «Винница», по мнению чиновников, «Владимир Великий» может вызвать ассоциацию с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (44)
    В Киеве на Дне независимости покажут танк «Оплот»

    12 августа 2021, 17:12

    Текст: Дарья Григоренко

    Украинское госпредприятие «Завод имени Малышева» по заказу госконцерна «Укрспецэкспорт» изготовило экземпляр танка «Оплот», который примет участие в параде ко Дню независимости страны 24 августа, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

    «Государственное предприятие «Завод имени В. А. Малышева», которое входит в состав Укроборонпрома, вовремя изготовило боевую машину, которую заказала компания «Укрспецэкспорт», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным. «Впервые новый «Оплот» можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве», – добавили в пресс-службе.

    Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому.

    Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. 

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов).

    Коментарии (60)
    Врача поликлиники поймали в Москве на незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от COVID-19

    12 августа 2021, 20:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве сотрудник поликлиники занимался незаконным оформлением и выдачей сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил департамент здравоохранения города.

    «Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело», – сообщается на сайте департамента.

    Сейчас ведомство и руководство поликлиники помогают правоохранителям установить виновных в произошедшем, и причины инцидента.

    В департаменте заверили, что метод организации вакцинации в Москве исключает возможность таких ситуаций, также применяется метод «контрольной закупки» и проводится сотрудничество с правоохранительными органами.

    Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.

    Коментарии (2)
    Сотрудников СБУ обвинили в принуждении к оговору для дискредитации оппозиции

    12 августа 2021, 20:15

    Текст: Вера Басилая

    Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками службы безопасности Украины при подготовке дискредитации всеукраинского движения «Патриоты – за жизнь», они заставили подставного свидетеля дать ложные показания, сообщил депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

    «Генпрокуратура Украины зарегистрировала сегодня факт преступления со стороны сотрудников СБУ Харьковской области по статье КК Украины 373 ч. 1, которые заставили подставного свидетеля дать неправдивые показания относительно нашего соратника Олега Ширяева. На этих фальшивых показаниях построили все обвинение и облили нашу организацию грязью. Но мы стоим на страже закона и никому не позволим его приступать!», – написал Кива в Telegram.

    По словам Кивы, эти показания «послужили основой информационного вброса о том, что организация «Патриоты – за жизнь» якобы ликвидирована». При этом оппозиционер подчеркнул, что все члены движения ведут свою деятельность в соответствии с законом.

    Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива обвинил руководство Харьковского управления стратегических расследований в передаче личных данных членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом «Патриоты – за жизнь» представителям «Национального корпуса».

    Коментарии (2)
    На Украине предложили каждому главе области назначить «зама по мове»

    12 августа 2021, 18:40

    Текст: Вера Басилая

    Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил ввести в каждой области профильных заместителей, которые отвечали бы за применение языкового закона.

    Креминь заявил, что премьер Украины уже поручил назначить таких заместителей для всех министров. Они должны будут следить за украинизацией профильных сфер: образования, спорта, медицины, транспорта и так далее, передает Sputnik.

    Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.

    Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории.

    В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России.

    Коментарии (23)
    В Москве отменили требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников

    13 августа 2021, 10:10

    Текст: Наталья Ануфриева

    С 13 августа в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом в своем блоге. При этом он указал, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

    При этом работодатели «по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ». Однако «отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)».

    Вместе с тем в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

    «Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек – минимальное количество с начала апреля (...) Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», – сообщил мэр.

    Он отметил, что за последние дни столичные власти провели уже несколько этапов смягчения ограничений, в целом Москва «вернулась к обычному ритму жизни».

    «Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», – указал Собянин.

    Он добавил, что «очень хочется как можно скорее снять эти ограничения», но «нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад».

    «Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это самый надежный путь к победе над пандемией», – заключил мэр российской столицы.

    Ранее в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. До этого мэр заявил, что российская столица прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в Москве идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (13)
    Венгрия разрешила въезд в страну невакцинированным от COVID туристам из России

    12 августа 2021, 18:42

    Текст: Дарья Григоренко

    Власти Венгрии разрешили въезд в страну невакцинированным от коронавируса туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина, сообщило посольство Венгрии в Москве.

    «В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда», – говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства Венгрии в Москве, передает ТАСС.

    В диппредставительстве отметили, что обладателям отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации будут выдаваться только однократные туристические визы. В сообщении указано, что «к заявлению на визу необходимо приложить оплаченный билет. Документы, подтверждающие поездку в Венгрию, также обязательно должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги)».

    Уточняется, что заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов. «При возникновении подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны заявление будет отклонено», – добавили в посольстве.

    Напомним, что россияне при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса могут свободно въезжать на территорию Венгрии без предоставления ПЦР-теста и нахождения на карантине.

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •