В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства На Украине компанию Фирташа лишили лицензии на месторождение титана 10 августа 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Государственная служба геологии и недр Украины лишила предприятие «Междуреченский ГОК» (МГОК), которое входит в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, спецразрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд, сообщила пресс-служба Group DF. «Четвертого августа 2021 года Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) своим приказом №569 лишила законного победителя аукциона «Междуреченский ГОК» (МГОК) права на разработку Селищанского месторождения титановых руд. Победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), занявшую второе место по результатам аукциона», – приводит сообщение РИА «Новости». Сообщается, что во вторник между государственной службой геологии и недр и ОГХК подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами. Как утверждал секретарь СНБО Алексей Данилов, предприятия титановой отрасли Фирташа якобы снабжали сырьем военные предприятия РФ, передает ТАСС. В Group DF заявили, что Объединенная горно-химическая компания направила письмо в Госгеонедра, в котором «выдвинула ряд беспочвенных обвинений в отношении МГОК, обвинив компанию в «финансировании терроризма и действиях в интересах России», ссылаясь на интернет-публикации в СМИ от 2015 года». Соответствующие письма поступили в Госгеонедра, Главное управление СБУ и Офис Генерального прокурора. В компании утверждают, что это письмо послужило поводом для Госгеонедр приостановить подписание договора с «Междуреченским ГОК» и направить соответствующие запросы в Главное управление СБУ и Государственную службу финансового мониторинга. «Group DF официально заявляет, что каких-либо законных оснований для пересмотра итогов аукциона нет. Юридическая служба титанового бизнеса Группы обжалует незаконное решение Госгеонедр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах», – заявили в компании. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также против предпрриятий, который были «аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ».

В Киеве сочли Украину способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС 10 августа 2021, 07:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как боятся утратить свое доминирование, заявил политолог Вадим Карасев. По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной. «Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова политолога. Как заявил Карасев, Украина – это «большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь». «И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», – добавил политолог. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации» 10 августа 2021, 08:19

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан. В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом. Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций». Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа». МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме 10 августа 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины. «Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины 10 августа 2021, 19:45

Фото: Scanpix Baltics/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО». «Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна». «Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет». Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости». Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он. С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства 10 августа 2021, 20:22

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства. «Что касается признания Крыма, то его также можно найти в союзном договоре России и Белоруссии. Там четко записано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, которые, в свою очередь, определяются их конституциями», – рассказал источник РИА «Новости» в Москве. По его словам, «по российской Конституции, Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а следовательно, частью Союзного государства». «Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории», – отметил источник. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих 10 августа 2021, 03:17

Фото: Wang Yuguo/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которую на Украине затравили за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Беленюк выразил уверенность, что Магучих – «патриот Украины», а также заслуживает того, чтобы ее считали героем. Он выступил против «травли ребенка, которой 19 лет». Он считает, что представители украинской делегации на Олимпиаде должны были заранее вести «разъяснительные мероприятия». По его мнению, Магучих «в состоянии эйфории искренне обняла конкурентку, с которой они соревновались», передает канал «Наш». Напомним, темнокожий борец греко-римского стиля Жан Беленюк прошел в Раду по списку партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». На ОИ–2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль. Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

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Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии 10 августа 2021, 02:57

Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной». Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека». При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС. Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия». МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов». Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу. Эксперт заявил о переключении военной разведки Украины на Россию 10 августа 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) полностью переключилась на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), заявил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Как пояснил эксперт, после 2014 года «фокус полностью сместился». По его словам, до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам, передает РИА «Новости». «Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», – сказал Пухов. По его данным, в начале 2000 годов разведка Украины всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. В связи с этим все военное строительство страны осуществлялось именно с учетом этого фактора, указал представитель ЦАСТ. Пухов также заявил, что российские спецслужбы, как представляется киевским властям, «проникли» в ряды украинской военной разведки «в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в службу безопасности (СБУ)». Кроме того, Пухов напомнил о принятых в 2015-2016 годах документах: Стратегия военной безопасности Украины, Военная доктрина Украины, Концепция развития сферы обороны и безопасности Украины и Стратегический оборонный бюллетень Украины. По его словам, именно они зафиксировали изменения разведывательной деятельности государства. Ранее сообщалось, что финансирование главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) втрое меньше, чем у Службы безопасности Украины. На Украине начали проверку обвинений звезды фильма «В бой идут одни старики» в домогательствах 10 августа 2021, 15:14 Текст: Евгения Шестак

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование после сообщений в СМИ о том, что студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко в домогательствах. «Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов», – говорится в заявлении минкульта в Facebook. При этом сам актер отрицает все обвинения. По его словам, ничего подобного не было, а «откуда растут ноги», Талашко не знает, передает «Телевизионная служба новостей». В свою очередь в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам к ним не поступали. «Официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в университет не поступало. В своей деятельности университет руководствуется действующим законодательством Украины», – приводит РИА «Новости» заявление вуза. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо». В июне заподозренного в домогательствах к ученикам преподавателя физико-математической школы (СУНЦ) МГУ Сергея Сергеева уволили с должности «за совершение аморальных поступков». Москаль рассказал о фобии Зеленского перед Путиным 10 августа 2021, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. «Зеленский Путина боится, он туда (в Москву – прим. ВЗГЛЯД) не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш» слова Москаля. По словам генерала, Зеленский вряд ли решится на встречу с российским коллегой даже в других местах, к примеру, в Ватикане или Вене. «Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», – добавил Москаль. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Делегация властей Украины прибыла в США 10 августа 2021, 00:25 Текст: Антон Антонов

В Вашингтоне находится правительственная делегация во главе с вице-премьером Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексеем Резниковым, сообщило украинское ведомство. Министерство по вопросам «реинтеграции» сообщило, что в США также прибыли министр Украины по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, торговый представитель страны Тарас Качка, гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев, передает РИА «Новости». Они планируют встретиться с представителями министерства сельского хозяйства США и крупнейших американских компаний. Также запланированы встречи в министерстве по делам ветеранов США, Госдепе и офисе спецпредставителя президента США по вопросам климата. Кроме того, должна состояться встреча с помощником замминистра обороны США. Резников уже провел переговоры с исполнительным вице-президентом Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций Хироси Матано. Обсуждалась «экономическая и гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях Украины», а также «возможность привлечения» зарубежных структур «к программам экономического развития подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей». Напомним, США уже посетили главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. 30 августа запланирован визит в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского. В ДНР раскритиковали законопроект Киева о «переходном периоде» 10 августа 2021, 10:52 Текст: Евгения Шестак

Законопроект Киева о «переходном периоде» в Донбассе нарушает Минские соглашения и закрепляет политические репрессии в отношении жителей региона, заявил председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка. «Этот законопроект вряд ли можно назвать иначе, чем лицемерным. Разработчики отмечают, что «проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции», и это должно было бы пустить пыль в глаза международному сообществу, если бы не одно «но» – репрессивная направленность этого законопроекта», – цитирует РИА «Новости» Бидевку. Он напомнил, что Киев, подписав Минские соглашения, взял на себя обязательства по недопущению преследования жителей ДНР и ЛНР. «Законопроект о переходном правосудии, который, по сути, закрепляет политические репрессии как часть государственной политики Украины в отношении Донбасса, это не просто попытка вольного трактования положений «Минска-2», а я бы даже сказал, плевок в лицо Совету Безопасности ООН, который этот комплекс мер и одобрил», – отметил Бидевка. По его словам, документ «противоречит и Минским соглашениям, и позиции Совбеза ООН относительно их реализации». Ранее вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса. Законопроектом предлагается «закрепить определение Российской Федерации как «государства-агрессора» и «государства-оккупанта». Также законопроект предусматривает «ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации». Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения. Украинский экс-судья Чаус рассказал подробности похищения 10 августа 2021, 14:55 Текст: Евгения Шестак

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что стал жертвой похищения с целью убийства, но сбежал от похитителей, говорится в документах высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины. «Подозреваемый... отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве (деле) в отношении уголовного преступления, а именно похищения с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он бежал, прошел 50 километров пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины», – говорится в решении суда, передает РИА «Новости». Также Чаус сообщил суду, что был задержан 3 августа 2021 года, а до этого ему были обеспечены меры защиты в связи с существованием угрозы убийства. 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии. Напомним, Чауса был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Винницкой области. В июне председатель следственной комиссии парламента Молдавии Василий Нэстасе обвинил спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса в Кишиневе, а Киев – в посягательстве на национальную безопасность Молдавии и интервенции. СБУ утверждает, что не похищала судью Чауса и действовала «в рамках закона и своих полномочий». Однако НАБУ разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания. В ЛНР объявили в розыск 11 командиров украинских силовиков и их заместителей 10 августа 2021, 16:05 Текст: Елизавета Булкина

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) объявила в розыск 11 командиров украинских военных и их заместителей из-за обстрелов территории республики, заявила представитель ведомства Инна Семенова. «В ходе проведения предварительного следствия 11 командирам бригад ВСУ и их заместителям заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», статьей 440 «Геноцид» Уголовного кодекса ЛНР. Данные лица объявлены в розыск», – передает ее слова РИА «Новости». Семенова уточнила, что суд ЛНР заочно арестовал упомянутых украинских силовиков. Всего ведомства задокументировала около 1,3 тыс. обстрелов территорий республики со стороны ВС Украины. До этого военнослужащие ЛНР перехватили летевший на Луганск украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством. В тот же день в Донбасс прибыли иностранные саперы для помощи ВСУ. Косачев указал на опасность размещения оружия третьих сил возле Крыма 10 августа 2021, 17:57 Текст: Елизавета Булкина

Размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Россия якобы собирается разметить в Крыму ядерное оружие. «Цитируемые в СМИ высказывания украинского «министра по виртуальным делам», то есть «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», каковых территорий вне пропаганды попросту не существует в природе, Алексея Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций», – передает слова Косачева РИА «Новости». Он пояснил, что министр, призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки. «Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время. Единственный способ снизить градус напряженности здесь – не размещать там новое оружие третьих сил, а наоборот умерить их военную активность у берегов российского Крыма», – сказал вице-спикер Совфеда. При этом именно снижение напряженности как раз и не отвечает интересам ни «министра без повестки», ни Киева в целом, которым нужно максимально повысить ставки перед стартом своего нового детища – так называемой «Крымской платформы» – очередной попытки реанимировать внимание к этой теме, считает Косачев. «Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про «реинтеграцию оккупированных территорий». Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению», – подчеркнул сенатор. Ранее Украина провела очередные военные учения у границ Крыма.