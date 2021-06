Погребинский раскритиковал позицию Запада по вопросу коррупции на Украине Украина ввела санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа 18 июня 2021, 19:09 Текст: Вера Басилая

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также против предпрриятий, который были «аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ», заявил секретарь ведомства Алексей Данилов. «Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича», – цитирует РИА «Новости» Данилова. «Что касается господина Фирташа (санкции касаются ­­­– прим.ВЗГЛЯД), его участия в титановом бизнесе, поставок сырья, которое потом идет, и это отслежено нашими разведчиками СБУ, на военные предприятия РФ, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось достаточно долго», – приводит ТАСС слова Данилова. По его словам, санкции также касаются предприятий, которые «непосредственно аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ и использовали этот титан в военной сфере». Говоря о Фуксе, Данилов заявил, что санкции в отношении этого бизнесмена касаются компании «Голден деррик», которая получала ранее лицензии на добычу углеводородов на Украине, по мнению СНБО, «незаконным способом». Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил войну олигархам, поименно назвав новых врагов Украины. Среди них Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Петр Порошенко и «венский сиделец» Дмитрий Фирташ. Напомним, предпринимателя Дмитрия Фирташа задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР. Суды несколько раз меняли решение относительно экстрадиции олигарха в США, которые обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing. Вскоре суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2» 18 июня 2021, 11:47

Украина продолжит бороться с «Северным потоком – 2» и считает возможным потребовать от Европы блокировать часть мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией «Северного потока – 2». «Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к «Северному потоку», – предложил министр, передает ТАСС. Кроме того, он предложил вернуться «к идее консорциума … газотранспортной системы (Украины), чтобы обеспечить транзит (газа) по территории Украины». «Мы будем и далее противостоять реализации «(Северного) потока», но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», – добавил он. Галущенко вновь напомнил позицию Киева по отношению к «Северному потоку – 2», заявив, что Украина рассматривает этот проект «как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции». Украина продолжает выступать против запуска «Северного потока – 2». Так, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2». Ученые предупредили об опустынивании Украины в ближайшие 30-40 лет 17 июня 2021, 20:37

Из-за климатических изменений Украине в ближайшие 30-40 лет грозит опустынивание и засуха обширных территорий. В стране утвердили национальный план действий до 2025 года и создали координационный совет, сообщила пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. «По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температурных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий», – передает РИА «Новости». По словам главы ведомства Романа Абрамовского, для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. «Утвержден национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года; создан координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием», – отметили в министерстве. По данным пресс-службы, Украина занимает 9-е место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн гектаров. Более 60% пахотных земель на Украине покрыты черноземами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена к 2030 году во всех секторах экономики страны сократить на 58-64% выброс парниковых газов относительно уровня 1990 года. По его словам, в 2020 году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки. Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского 18 июня 2021, 10:52

Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы вошли в стадию подготовки визита … Будет много других тем, но эта тема номер один», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости». Он считает, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины. Тем временем итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение. Киев отказался выполнять минские соглашения 17 июня 2021, 23:59

Украина не может выполнить минские соглашения в их нынешнем виде, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Данилов заявил, что Украина «не денонсирует» минские соглашения, с ними «нужно работать, других нет». Однако «выполнить их в том виде, который есть», Киев, по его словам, «не может». Как заявил секретарь СНБО, «при наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров» в Донбассе «выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить». «Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1». Напомним, среди украинской политической элиты в последнее время сложился явный консенсус на выход из Минского процесса. Однако президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта, хотя в Киеве не первый год утверждают, что в Донбассе якобы находятся «российские войска». Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16 18 июня 2021, 11:05

Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27. «Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog. Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение». В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов». Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине 18 июня 2021, 00:56

Западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами». Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1». Кулеба считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве «был однозначно на стороне Украины» и «четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины». Глава МИД Украины сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, «детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине» и выразила поддержку республике. «Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – указал глава МИД. Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига считает, что для Киева «те публичные сигналы», которые увидели на Украине, причем «не только публичные, стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе». Можно говорить о «прямом свидетельстве консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины». «Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В Молдавии обвинили спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса 17 июня 2021, 21:05

Украинский судья Николай Чаус был похищен в Кишиневе спецслужбами Украины, считает следственная комиссия парламента Молдавии, об этом заявил председатель комиссии Василий Нэстасе. «Рекомендуем министерству иностранных дел и европейской интеграции выразить Украине ноту протеста, в которой должно быть выражено несогласие с вмешательством и действиями военизированных служб специального назначения Украины на территории Республики Молдова, а также в связи с отказом украинских властей от сотрудничества в расследовании», – цитирует его ТАСС. «Этот случай необходимо квалифицировать как посягательство на национальную безопасность нашей страны или дерзкую интервенцию спецслужб Украины, в этом деле недопустимо ограничиться отчетом парламентской комиссии», – говорится в отчете следственной комиссии. Депутаты рекомендовали президенту страны Майе Санду отправить в отставку руководителя Службы информации и безопасности Александра Есауленко. Также они попросили МИД дать оценку действиям украинского посла в Кишиневе Марко Шевченко и бывшего военного атташе Сергея Сметанюка. Депутаты считают, что об инциденте должны быть уведомлены органы Евросоюза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Напомним, глава киевского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем официально заявил: Украина не имеет никакого отношения к похищению из Кишинева «при странных обстоятельствах» бывшего судьи Николая Чауса. Украинский гражданин Чаус, который перебрался в Молдавию еще в 2016 году, 3 апреля был похищен в центре Кишинева. Погребинский раскритиковал позицию Запада по вопросу коррупции на Украине 18 июня 2021, 15:00

«Кулеба прав, но он такими словами от Запада ничего не добьется и выставляет себя в роли неадеквата», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать» в части принятия Украины в НАТО. «Это тот уникальный случай, когда я должен согласиться с нашим министром иностранных дел. Заявления со стороны Запада о том, что они не готовы принять Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции, не выдерживают никакой критики», – убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт отметил, что «специализированные институты, которые США создавали на Украине, на самом деле не направлены на борьбу с коррупцией». «Они направлены на осуществление контроля над украинской элитой. Запад таким образом «нажимает на определенные клавиши, чтобы принять нужное для них решение. Поэтому Кулеба прав», – констатирует Погребинский. «Со стороны Запада не сделано ничего реального в направлении борьбы с коррупцией в стране», – сказал собеседник и напомнил о том, что в Болгарии, к примеру, по инициативе Запада проводится расследование тотальной коррупции властных структур. Погребинский указал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что «нужно побороть коррупцию, а дальше многоточие». «Он не имел в виду, что включение в НАТО связано исключительно с коррупцией. Это всего лишь повод, причина для отказа», – отметил эксперт. «При этом подобные заявления Кулебы никак не мотивируют США принять решение о присоединении Украины к НАТО, – подчеркнул политолог. – Какова цель этих заявлений? Привязать Запад к позорному столбу? Кулеба ничего этим не добьется. Он только выставляет себя в роли неадеквата». Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать». Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтоб

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в Североатлантический альянс пока не созрели. «Условия для этого пока не сложились», – сказал Ле Дриан, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFM TV. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. СБУ признала солиста группы «Земляне» угрозой нацбезопасности 18 июня 2021, 13:35

Министерство культуры и информполитики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского музыканта Сергея Скачкова в число лиц, создающих угрозу нацбезопасности. «Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его Скачковым Сергеем Ростиславовичем», – цитирует ТАСС текст документа, подписанного главой Минкультуры Украины Александром Ткаченко. Что стало причиной попадания фронтмена группы «Земляне» в украинский черный список, не указывается. Однако украинские СМИ пишут, что «Земляне» в 2014 году выступали в Крыму во время референдума, а два года спустя давали концерты на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Согласно информации, сейчас в этом списке находится 200 фамилий. 65-летний советский и российский музыкант Сергей Скачков известен как лидер популярной в СССР рок-группы «Земляне», которая была создана студентами Ленинградского радиополитехникума в 1969 году. Коллектив известен своими хитами «Трава у дома», «Каскадеры». Накануне рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию Минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Порошенко подал в суд на Гордона 18 июня 2021, 07:58

Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в Шевченковский районный суд Киева иск против украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщил адвокат бывшего главы государства Илья Новиков. Возмущение бывшего президента вызвали слова Гордона о том, что в 2014 году «руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь». Гордон заявил, что «Порошенко с Путиным договорились сдать Мариуполь», сообщается на странице партии Порошенко в Facebook. Новиков подчеркнул, что Мариуполь оказался под контролем ополчения Донбасса «еще до президентских выборов», а через неделю после присяги Порошенко Киев вернул над городом контроль, «никакого приказа об оставлении украинской армией Мариуполя и вывода войск не было». Адвокат сообщил, что «Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной». При этом Порошенко не требует от него «лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны», поскольку «извинения Дмитрия Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить». Кроме того, «требования денежной компенсации морального вреда тоже не заявлялись». По словам адвоката, «сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества». Порошенко готов «дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения». В 2020 году партия «Европейская Солидарность» требовала от Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении Гордона за интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Кравчук счел российско-белорусские учения опасными для Украины 18 июня 2021, 01:28

Текст: Антон Антонов

Российско-белорусские учения «Запад–2021» могут быть непредсказуемыми с военной точки зрения, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» он сказал, что «слышит очень правильные заявления» украинских военных о необходимости «думать об укреплении границы не только с Россией, а с Белоруссией», передает РИА «Новости». Как утверждает Кравчук, «при таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и других районов, Крыма, плюс Белоруссия сейчас», учения «могут быть для Украины непредсказуемыми с военной точки зрения и опасными». Он призвал Украину «быть готовой ко всему». По словам Кравчука, армия Украины «начеку» и «готова давать отпор любому агрессору». Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября. СБУ решила не расследовать продажу «Кварталом 95» сериалов в Россию 18 июня 2021, 12:05 Текст: Наталья Ануфриева

Служба безопасности Украины (СБУ) не будет расследовать продажу студией «Квартал 95», основателем которой является действующий глава государства Владимир Зеленский, сериала «100 000 минут вместе» российскому каналу СТС в обход экономических санкций. В спецслужбе заявили, что «по результатам обработки вашего запроса от 9 июня 2021 года сообщаем, что по состоянию на 15 июня 2021 года следователями органов безопасности уголовное производство по упомянутому вами факту (продажа коммерческих прав на показ сериала «100 000 минут вместе» студией «Квартал 95» телеканалу СТС) не расследуется», передает ТАСС со ссылкой на агентство Украинские новости. Ранее стало известно, что СТС выйдет украинский сериал «100 000 минут вместе», снятый студией «Квартал 95». Премьера была назначена на 7 июня. При этом в мае 2020 года Зеленский ввел экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было «СТС Медиа», телерадиокомпания «Мир», «Спас ТВ», «НТВ-Плюс», «Первый канал» и другие. Также он продлил запрет на доступ к таким российским порталам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники». Журналист и блогер Максим Кононенко заявил газете ВЗГЛЯД, комментируя ситуацию с показом сериала, что «политики решают свои проблемы, а бизнесмены – свои. И разделять эти сферы правильно». Организаторы выставки в Берлине ответили на критику посла Украины 18 июня 2021, 10:31 Текст: Наталья Ануфриева

В Берлине организаторы экспозиции к 80-летию начала войны отвергли критику посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, заявившего, что на выставке якобы недостаточно внимательно отнеслись к чувствам украинцев; директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Йорг Морре заявил, что не может понять этого. Мельник заявил о том, что не примет участия в торжественной церемонии в германо-российском военном музее Берлин-Карлсхорст, которая пройдет в присутствии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и представителей иностранного дипкорпуса, так как власти Германии якобы недостаточно внимательно относятся «к чувствам украинцев, как одной из крупнейших групп жертв Второй мировой войны», передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что в ведомстве «приняли к сведению... с некоторым удивлением» позицию посла. Выставка «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне» открывается в пятницу в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст, она станет центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР. В открытии выставки примет участие Штайнмайер, а также послы стран, входивших в состав СССР. «Я совершенно не могу понять критику со стороны посла», – сказал Йорг Морре, комментируя слова Мельника. «Вы видите перед нашим зданием (музея Берлин-Карлсхорст) четыре национальных флага (Германии, России, Белоруссии и Украины), мы тесно связаны с музеем истории Второй мировой войны в Киеве, годами и десятилетиями плотно работаем», – продолжил он, уточнив, что организаторы в полной мере учли, что «речь тут идет о многонациональной (советской) армии, там присутствовали и украинцы». Реагируя на критику посла Украины в связи с названием музея, на фасаде которого есть надпись «Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст», Морре сказал, что это связано «с историей основания»: в 1967 году советскими представителями в Восточном Берлине был создан Музей капитуляции, которому грозило закрытие после воссоединения Германии в 1991 году и вывода советских, а затем российских войск. В итоге была собрана советско-германская экспертная комиссия, которая должна была подготовить передачу объектов новому руководству. Однако после распада СССР в комиссии «остались, действительно, только немцы и русские», отметил Морре. В 1994 году была основана ассоциация для поддержки работы музея при участии ФРГ и России, отсюда возникло название «германо-российский музей». Отметим, что высказывания Мельника уже не в первый раз становятся предметом обсуждений: например, он заявлял о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, также у него нашлись претензии ко встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Также он заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Россия призвала СБ ООН осудить диверсию украинских военных против ЛНР 18 июня 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Россия инициировала обсуждение в СБ ООН недавнего инцидента с нападением украинской диверсионной группы на наблюдательный пункт ЛНР 11 июня и призвала осудить эту провокацию Киева. «Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон», – сказано в комментарии, передает РИА «Новости». В нем также говорится, что особую озабоченность у Москвы вызывает «прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств». «Так, с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта. Сегодня уже не секрет даже для средств массовой информации, что американские компании поставляют минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе и попыткам силового решения конфликта», – отмечают в постпредстве. Также Москва обратила внимание на то, что провокация 11 июня была устроена украинскими военными практически сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня и после поездки Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе 8-9 июня. «Диверсия осуществлена накануне важных международных событий – саммитов «группы семи», НАТО, ЕС-США, а также встречи Владимира Путина с Джо Байденом», – указали в миссии. Народная милиция ЛНР заявила, что 11 июня пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.