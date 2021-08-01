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Кубанский повар приготовил самый большой борщ в России
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Кубанский повар Владимир Землянов сварил 1101 литр борща, он попал в Книгу рекордов России, в будущем он готов побить собственный рекорд.
Как сообщает пресс-служба на сайте администрации Краснодарского края, самый большой Кубанский борщ в России сварили в этнокомплексе «Атамань». Шеф-повар планировал приготовить 700 литров традиционного блюда строго по старинному рецепту, но в итоге сварил 1101 литр.
«Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке. Я – коренной житель Краснодарского края, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», – рассказал Землянов.
Отмечается, что результат внесен в Книгу рекордов России. Повар не отрицает, что в будущем, возможно, решится на то, чтобы побить свой собственный рекорд.
Для приготовления 1101 литра борща команде потребовалось по 80 кг местного лука и моркови, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свеклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени.
Ранее ЦБ России зафиксировал снижение цен на продукты «борщевого набора» и ожидает, что такая тенденция продолжится.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом. Кроме того, депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов.
Нафтогаз заявил о готовности Киева вести переговоры с Газпромом
Киев готов вести переговоры с Газпромом о продолжении после 2024 года транзита газа через украинскую территорию и считает неуместным диалог по данному вопросу с Германией, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«К сожалению, переговоров [с Россией о продлении контракта на транзит после 2024 года] нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с Газпромом тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с Газпромом», – приводит ТАСС слова Витренко.
При этом, добавил Витренко, Киев настаивает на том, чтобы «параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с Газпромом, шли переговоры с европейскими компаниями».
«Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только Газпром, бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас», – пояснил он свою точку зрения.
Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Французская фехтовальщица назвала россиянок обманщицами
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Французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами.
На вопрос о том, в чем россиянки были сильнее, Берде ответила: «В тактических перерывах». По ее словам, как только французская сторона «начинала восстанавливать контроль», российская «вносила изменения, и все начиналось заново».
Берде считает, что россиянки – «обманщицы». «Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты», – приводит ее слова Sports.ru со ссылкой на Lequipe.
Ее спросили, по этой ли причине «Никитина дважды меняла саблю». Берде заявила: «Я знала, что она так сделает! Такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано». Она уверяет, что «не расстроилась». Берде признала, что «Никитина была очень сильна», это позволило российской команде «выиграть золото». Однако, по словам Берде, она «чувствовала», что россиянка «паникует, у нее были такие черные глаза, это нечто».
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Напомним, женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.
Шпажисты сборной США на Олимпиаде устроили акцию против партнера по команде
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Фехтовальщики сборной США на командном турнире Олимпиады устроили акцию протеста против присутствия в команде Алена Хаджича, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.
В пятницу Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес вышли на матч 1/8 финала в розовых масках. Запасной Хаджич, который был не в курсе их замысла, был в черной маске. В 1/8 финала американцы проиграли будущим чемпионам из команды Японии, и Хаджич так и не выступил на ОИ, пишет «Чемпионат».
Хаджич обвиняется в сексуальных домогательствах к трем женщинам в 2013–2015 годах. Значимых доказательств его вины предоставлено не было, поэтому спортсмену разрешили поехать на ОИ, на которые он отобрался еще до обвинений. Однако до тех пор, пока расследование продолжается, на Хаджича наложены ограничения. При этом была нарушена его анонимность. Хаджич прибыл в Токио отдельно от остальной команды. Он поселился в отеле, а не в олимпийской деревне с остальной сборной.
Напомним, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo.
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На Украине рассказали об угодившем «в ловушку» Зеленском
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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне отсутствия результатов в экономике попал в ту же «ловушку», что и бывший глава государства Петр Порошенко, проигравший последние выборы, считает украинский политолог Виктор Таран.
По его словам, появляющиеся слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, так как Зеленский давно планирует сменить главу правительства из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей, передает РИА «Новости».
«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали – язык и томос (создание раскольнической «Православной церкви Украины») на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», – указал он в статье для издания «Главред».
По словам политолога, Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны, при этом он понимает, что креативными видео и «пафосными» заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.
При этом Таран выразил мнение, что на данный момент обсуждать плюсы и минусы кандидатов на пост главы правительства нет никакой нужды. «Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой (офисом президента Украины). И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским», – заключил политолог.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт.
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Вероятный преемник Меркель пригрозил России «штрафными мерами»
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В случае «агрессивных действий» России против Украины в отношении Москвы «примут меры», заявил глава немецкого Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.
По его словам, если Москва «снова совершит агрессивные действия» в отношении Украины, Германия «примет меры на национальном уровне», а также будет добиваться «штрафных мер со стороны всего Евросоюза». Лашет хочет таким образом «предотвратить использование» Москвой трубопровода «Северный поток – 2» в качестве «геополитического оружия».
Как заявил Лашет, «безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики». Он сказал, что сделка с США по «Северному потоку – 2» предоставила «инструмент», позволяющий «сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность», передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita и Welt.
Лашет считает, что необходимо «ясно дать понять» российским властям неприемлемость нарушения международного права, нападок на западные демократии с помощью «гибридных средств», а также нарушений «базовых прав человека и граждан в собственной стране».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Грузинских спортсменов лишили аккредитации на Олимпиаде
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Оргкомитет Олимпийских игр лишил аккредитации грузинских спортсменов, которые самовольно покинули олимпийскую деревню во время Игр, сообщил исполнительный директор комитета Тосиро Муто.
Всего за время ОИ отозвали восемь аккредитаций. Один случай «связан с грузинскими спортсменами», которые «вышли за пределы деревни, чтобы посмотреть достопримечательности». Муто подчеркнул, что поступок грузинских спортсменов – «это серьезное нарушение правил плейбука», посольство Грузии «уже опубликовало извинения».
В другом случае, по словам Муто, «это был один сотрудник, который был арестован за хранение наркотиков». У оргкомитета пока нет «достаточной информации», но организаторы «слышали, что полиция все-таки приезжала». Сотрудник арестован, передает РИА «Новости».
«Остальные случаи – не такие серьезные нарушения, люди раскаиваются. Мы бы не хотели предавать эти случаи огласке», – сказал исполнительный директор комитета.
Напомним, оргкомитет Олимпиады оценил ситуацию с коронавирусом на ОИ. Японская столица несколько дней подряд обновляла суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом.
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Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК
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Международный олимпийский комитет и мировые лидеры по борьбе с допингом попытались «заткнуть глаза всему миру» словами о «запрете» России участвовать в Олимпиаде, заявил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
Он признал, что «несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports.
При этом Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». По его словам, стало ясно, что «этот запрет является фарсом», который «даже едва ли можно назвать ребрендингом». «Он не остановит коррупцию в России, – сказал глава USADA. – Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами».
Тайгарт полагает, что «недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей». Он призвал «обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность».
«Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», – заявил он.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
Байден оконфузился на совещании с губернаторами
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию после того, как один из его помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке, пишет The New York Post.
Глава государства обсуждал по видеосвязи с группой губернаторов ситуацию с лесными пожарами, когда один из помощников передал президенту записку, чтобы привлечь внимание к пятну на его подбородке. Байден прочитал послание, вытер подбородок левой рукой и посмотрел на пальцы, передает РИА «Новости».
Изучив, вероятно, остаток завтрака, Байден поднес пальцы ко рту, прижал тыльную сторону ладони к губам, еще раз вытерев их. После этого президент «окончательно подорвал собственную попытку выкрутиться из положения», взяв карточку с наспех написанной фразой и воспользовавшись ее оборотной стороной, чтобы делать заметки.
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В результате глава государства нечаянно продемонстрировал содержание записки. «Сэр, у вас что-то на подбородке», – было написано черным маркером на бумажке. Все это произошло во время прямой трансляции из Белого дома в присутствии журналистов и телекамер.
Байден довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Прежде Байден перепутал Обаму с Трампом, путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Напомним, в июне экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.
В США заявили о создании «худшего кошмара» для России
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Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может вызвать большие трудности у российских систем ПВО, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.
По словам журналиста, многие характеристики летательного аппарата, возможно, никогда не рассекретят. Тем не менее один из высокопоставленных представителей американских ВВС рассказал, что новый бомбардировщик-невидимка будет представлять угрозу для какой угодно цели и в любой точке мира вне зависимости от времени суток. Осборн не исключил, что испытывать B-21 будут на системах ПВО, схожих с российскими и китайскими, передает РИА «Новости».
Осборн также напомнил о комплексах С-400 и С-500, которые, по словам разработчиков, могут обнаруживать и уничтожать «самолеты-невидимки». Хотя российские системы противовоздушной обороны эффективны, однако задача обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21 будет дли них чрезвычайно сложной, добавил он. По его мнению, Москве понадобятся более чувствительные радары, которые смогут точно отследить передвижения бомбардировщика. Наличие у него совершенно новых стелс-технологий может сделать самолет «худшим кошмаром» для России, подытожил журналист.
Разработкой B-21 Raider занимается концерн Northrop Grumman, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Внешне машина напоминает B-2: в основе обоих проектов – концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме «летающее крыло» и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, – скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб и уничтожение основных объектов противовоздушной обороны противника. После этого тактическая авиация сможет действовать в относительной безопасности.
Основным неядерным вооружением B-21, как ожидается, станут гиперзвуковые ракеты, в частности перспективные AGM-183A ARRW. По данным концерна Lockheed Martin, эти авиационные средства поражения способны разогнаться М=17 (число Маха). Дальность – до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланировали на 2022-й. В этом Россия пока обгоняет США, так как ее авиационные гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении ВКС.
Канделаки отреагировала на претензии французской саблистки к россиянкам
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявления французской фехтовальщицы Сесилии Берде, которая после проигрыша в финале турнира на Олимпиаде назвала российских соперниц обманщицами.
«На этой Олимпиаде соперники, уступившие нам в честной борьбе, взяли за моду искать причины неудач в чем угодно, только не в себе. Американскому и британскому пловцам, которым не хватило мужества сразу признать свое поражение, составила компанию французская саблистка Сесилия Бердер», – написала Канделаки в Telegram.
«Казалось бы, вот сабля, вот фонарь, вот судьи – руби, коли, выигрывай золото и имей мужество признать, что проиграл. Но нет, оказывается, это не ты была медленнее, а твои соперницы хитрее. Ах, если бы слезы превращали серебро в золото...», – добавила она.
В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.
Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами.
Хованский решил продать «засвеченные» квартиры за 15 млн и 45 млн рублей
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Арестованный блогер Юрий Хованский решил продать две квартиры, так как они «засвечены в интернете», сообщила его девушка Мария.
Она сказала, что «Юра переживал за свою конфиденциальность». Кроме того, находиться там, по его мнению, после обысков небезопасно, поскольку «все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы», сказала девушка, добавив, что это «не самая комфортная обстановка, Юру можно понять».
Она отметила, что деньги потребуются «и на адвокатов в том числе, это дорогостоящие услуги, особенно по такому делу». Указывается, что на юристов уже потрачена семизначная сумма, передает РЕН ТВ.
Объявления о продаже двух квартир за 45 млн и 15 млн рублей появились на Avito. Девушка, которая живет в одной из них, рассказала, что пока договоренностей о просмотре квартир потенциальными покупателями нет. Хотя «риелтор говорит, звонков много, пока невозможно определить, кто покупатель, кто любопытный человек». Она полагает, что квартиры будут продавать после выхода Хованского на свободу, тогда же и будет решен вопрос о покупке нового жилья для блогера.
Напомним, Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии. Хованский признался, что действительно публично исполнял песню про «Норд-Ост» с оправданием терроризма. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера. Он публично извинился.
В РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID
Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк объяснил, как сохранить «молодость» мозга и восстановить когнитивные функции после перенесенного COVID-19.
«Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением», – заявил Федоряк радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал опубликованное в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока в этом вопросе «много неясностей».
Врач отметил, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией». Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование ученых из Британии о том, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта.
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В РУСАДА ответили на нападки главы Антидопингового агентства США
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Все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая антидопинговая система получает доказательства их «чистоты», напомнил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в ответ на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.
«К сожалению, коллега не знает, что Всемирный антидопинговый кодекс основан на презумпции виновности. Статья 5 кодекса указывает на принцип тестирования, по которому каждый спортсмен в любое время может быть уведомлен антидопинговым агентством о необходимости сдать тест. Именно каждый спортсмен. Допинг-тестирование основано на принципе вероятностной выборки, учитывающей критерии риска употребления запрещенных препаратов. Мировое антидопинговое регулирование построено именно на презумпции виновности, и каждое антидопинговое агентство осуществляет тестирование, уже презюмируя риски употребления запрещенных препаратов, доказывая обратное, если из лаборатории приходит отрицательный результат», – заявил Буханов, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что «сам процесс допинг-тестирования – это процесс получения неопровержимых лабораторных доказательств «чистоты» спортсмена. Все олимпийцы всего мира на равных условиях получают доступ к Играм, когда мировая антидопинговая система получает неопровержимые доказательства «чистоты» спортсменов».
Буханов добавил, что ему очень жаль слышать подобные умозаключения от таких руководителей, как Тайгарт. «РУСАДА отправляет допинг-пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории, а также лаборатории североамериканского континента. Получается, что господин иностранный коллега хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов? Это довольно сильный, но не очень рациональный (с позиции здравого смысла) ход рассуждения. Господин иностранный коллега указывает: «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом». Данная фраза является типичным примером аксиоматичности логического абсурда с эмоциональной подоплекой. Это именно всего лишь популистский прием утверждения несуществующего и игнорирования очевидного. Очень жалко, что такого уровня руководители позволяют себе делать подобные умозаключения», – сказал Буханов.
«Если возвращаться к решению Международного спортивного арбитража по поводу допинг-скандала прошлых лет, то все последствия (запреты) в соответствии с Международным стандартом соответствия Кодексу и решением суда были соблюдены применительно к настоящим Олимпийским играм, и это очевидно всем. Говоря о том, что запрет является фарсом, говоря о «недостаточности наказания», коллега ставит себя на роль Международного спортивного арбитража, а также на роль авторов Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, что всего лишь свидетельствует о больших моральных и логических допусках выступающего», – отметил он.
По словам Буханова, Тайгарт своими высказываниями в отношении российских олимпийцев хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов. «Общеправовой принцип «каждый считается невиновным, пока иное не доказано» не применяется в мировом антидопинговом регулировании. Указывать подобное означает демонстрировать незнание Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов», – сказал Буханов.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, агентство Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет.
В НАТО назвали условия открытия огня по российским кораблям
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Командующий американскими ВМС в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы Североатлантического альянса откроют огонь по российским кораблям в Черном море, пишет Business Insider.
По словам военного, когда иностранный самолет пролетает вблизи эсминцев НАТО, командиры самостоятельно решают, готовится он атаковать или нет, передает РИА «Новости».
«Можно утверждать, что они (россияне) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», – сказал Берк.
Адмирал уточнил, что российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе. По его словам, такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны. Кроме того, он отметил, что Россия в значительной степени модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки, а также извлекла уроки из войн США в Ираке и Афганистане.
23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
В июне Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались».
Немцев возмутили угрозы кандидата в канцлеры в адрес России
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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о планах ввести санкции против России из-за «угроз» для Украины и посоветовали политику обратить внимание на проблемы своей страны.
«Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно», – написал localhorst, передает РИА «Новости».
«Приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии». В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России и все были бы счастливы, верно?» – предположил AfD F.
«Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?» – возмутился Ebs L.
Пользователь с ником Christopher T. заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться, а Германии нужен тот, кто позаботится о ее внутренних проблемах.
«Лашет мерзкий идиот. При чем тут коррумпированная Украина? Ни при чем. А при чем тут Россия? Весьма при чем. Без согласия России не было бы объединения двух германских государств», – подытожили читатели.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если «Северный поток – 2» задействуют против Украины. По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как «геополитического оружия», а недавнее соглашение с США поспособствует «привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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