Названы даты визита Керри в Москву

Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен

Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе.

«Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля.

Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе.

Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль.

В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.

В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.