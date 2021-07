Россия отвергла обвинения США в причастности госструктур к кибератакам Анонсирован визит Джона Керри в Москву 2 июля 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Планируется визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри, график встреч пока формируется, сообщил источник в Москве. «Визит Керри в Москву запланирован. Тематика – климат. График встреч формируется», – сказал источник РИА «Новости». Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с США по вопросам борьбы с климатическими изменениями. По его словам, представитель президента по климату Руслан Эдельгериев поддерживал прямой контакт с Керри, и это сотрудничество будет продолжаться по мере приближения к климатической конференции в Шотландии. 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

Эксперт оценил первенство США в рейтинге главных кибердержав мира 29 июня 2021, 12:10

Фото: jble.af.mil

Текст: Елена Лексина

«Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксонских стран. Но выделение оси «США и остальные» достаточно верное», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя распределение Международным исследовательским институтом стратегических исследований (IISS) стран в три категории по уровню развития киберсферы. «Выделение в отдельные категории США и других стран отчасти верное. Цифровой суверенитет и самые мощные наступательные возможности в киберпространстве имеют только Соединенные Штаты. Они также лидируют и по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни человека», – отметил эксперт в сфере кибербезопасности Игорь Ашманов. По его словам, частично цифровой суверенитет, защитные и наступательные возможности в киберсфере есть у стран второй категории, где находятся Россия, Китай, Великобритания, Франция и другие. При этом он отмечает наличие градации и внутри нее. «Китай пока лидирует среди стран этой категории, поскольку у него наиболее развита цифровая независимость. Не знаю, как там оказались Австралия и Канада. Я никогда не слышал про какой-нибудь волшебный австралийский программный продукт. Это либо реверанс в сторону англосаксонских союзников, либо неявное указание на их несамостоятельность в этой сфере и наследование кибервозможностей от своего «старшего брата» – США. Но в целом со второй категорией тоже можно согласиться», – отметил собеседник. Ашманов отдельно отметил киберпотенциал Франции, России и Израиля. «Франция – страна с развитыми компьютерными возможностями. У них сохранилась хорошая школа в этой сфере. Израиль – тоже кибердержава. Их хакеры – одни из самых сильных в мире. А многими израильскими программными продуктами мы пользуемся, даже не осознавая этого. Так, мы использовали израильскую разработку ICQ еще с 1990-х годов. Кроме того, если посмотреть на технологии фильтрации контента – DPI (Deep packet inspection), то их насчитывается лишь несколько в мире. Одна разработка – канадская, другая – американская и самая мощная – израильская, также есть китайские и российские продукты. Но при этом у Израиля, как и у России, существует зависимость от цифровой индустрии США за счет программного обеспечения Windows, Facebook, Google и других», – пояснил эксперт. Ашманов заметил, что в данном рейтинге отсутствуют такие технологически развитые страны в киберсфере, как Германия и Южная Корея. «Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксов. Для них любой рейтинг – это маркетинговый и социально-психологический инструмент, с помощью которого они достигают своих пропагандистских целей. Примечательно, что в третьей зоне нет арабских и африканских стран, что довольно странно. Наверное, в исследовании должна быть выделена еще четвертая категория под названием «прочие оси», куда относят тех, у кого все показатели слишком низкие», – заключил собеседник. В понедельник Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад, в котором перечислил 15 основных мировых кибердержав. В рамках двухлетнего исследования авторы доклада рассмотрели возможности стран по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства, а также наступательный кибернетический потенциал. Соединенные Штаты стали единственной страной, занявшей первое место по всем критериям. Страны «второго уровня» обладают преимуществами лишь в ряде категорий. В число этих государств вошли Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания. «Третий уровень», включающий Индию, Индонезию, Иран, Японию, Малайзию, Северную Корею и Вьетнам, обладает сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеет существенные недостатки в других. Из доклада следует, что даже Китай сможет сравняться с США по кибервозможностям не раньше, чем через десять лет. Остальные страны – и того позже. Так, России нужно улучшить ситуацию в сфере кибербезопасности, увеличить долю на международном цифровом рынке и продолжать разрабатывать наступательные инструменты для военных действий в киберсфере. Москва, считают в IISS, проводит цифровизацию в сфере госуправления, но сильно зависит от зарубежных поставщиков технологий. Достижению амбициозных целей России могут помешать некие «экономические обстоятельства». Международный институт стратегических исследований финансируется за счет фондов, монополий, частных лиц и организаций США, Великобритании, ФРГ, Италии, Японии и других стран. Он был создан в 1958 году и сначала изучал вопросы предотвращения распространения ядерного оружия и контроля вооружений. Сейчас спектр проблем гораздо шире: это военно-экономический потенциал государств, военные доктрины и состояние вооруженных сил стран мира. Работает с министерствами обороны стран НАТО. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства. «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Вакулин. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Ранее жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Германия объяснила переговоры с США по «Северному потоку – 2» заботой об Украине 30 июня 2021, 23:55

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Переговоры с США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2», ведутся с целью уберечь страны Центральной и Восточной Европы от «шантажа», заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Вашингтоне. По ее словам, переговоры ведутся, чтобы Украина и «другие страны Центральной и Восточной Европы не оказались в невыгодном положении» из-за газопровода, «не могли подвергаться шантажу», передает ТАСС. Оценивая российско-американский саммит в Женеве, Крамп-Карренбауэр заявила, что он «направил положительный сигнал о том, что такой диалог может иметь место». Кроме того, стало ясно, что существуют области для диалога – «контроль над вооружениями, разоружение, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Ее спросили о возможности «вернуться к более широкому обсуждению контроля над вооружениями» с Россией «не только в двустороннем порядке для США, но также для самих стран НАТО». Крамп-Карренбауэр ответила, что «была бы очень рада этому». «Мы видим, что речь не только о ядерном разоружении, но на данный момент и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России – это значительное наращивание обычных видов вооружений», – сказала она. «Мы ясно дали понять в НАТО, что <…> есть формат для этого. Мы ясно дали понять, что хотели бы вернуть это снова. К сожалению, этого пока не произошло, но мы считаем очень важным возобновление этого», – заявила министр. Как утверждает Крамп-Карренбауэр, «несколько недель назад» Россия проводила «крупные учения», но не выполнила «определенные процедуры, касающиеся информирования друг друга и отправки наблюдателей». Крамп-Карренбауэр полагает, что нужно ожидать в будущем «пару провокаций» меньшего масштаба. Напомним, по информации американских СМИ, США и Германия хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения строительства газопровода. Утверждается, что якобы обсуждалось создание механизма по «приостановке поставок газа» по новой трубе, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Берлин «выступает против этой идеи», так как не желает использовать проект в качестве «политического оружия», а американцы не знают, можно ли технически создать такой механизм. Тем не менее США не исключают новых санкций против Москвы, если она «попытается сократить поставки газа на Украину». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объяснил, зачем встречался с Байденом 30 июня 2021, 14:43

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом была необходима, поскольку от него многое зависит. Президенту направили видеообращение из Санкт-Петербурга с вопросом по внешней политике: зачем встречаться с Байденом, если от него мало что зависит. «От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы. Это важный вопрос, но он в другой плоскости лежит, не в том, зависит ли что-то от президента США», – заявил президент. По его словам, аналитики и ученые в США дают рекомендации своему политическому руководству и классу о том, что «период однополярного мира прошел и нужно исходить из того, что мир изменился». «Как бы нас не пугали, Россия все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах превзошла многие страны мира, в том числе США. Очень активно развивается и Азия. Наши партнеры в США, с одной стороны, понимают это – отсюда встреча в Женеве. С другой – пытаются сохранить свое монопольное положение. Отсюда все эти санкции», – заявил Путин. При этом он выразил надежду, что осознание изменений мира сделает мировое устройство лучше, и отношения России и США войдут в нормальные рамки. В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян. Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями. Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма 30 июня 2021, 02:31

Фото: Ford Williams/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США. Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости». В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер». Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма. Захарова посоветовала США брать пример с Крошки Енота 29 июня 2021, 23:49

Фото: Русские мультфильмы/Youtube

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России. По ее словам, позиция США «немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». «Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», – напомнила Захарова в Telegram. Она отметила, что сказку придумала Лилиан Муур – американская писательница. В России «это произведение знают и любят», так как в 1974 году сняли прекрасный мультфильм «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». «А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене?» – заявила Захарова, указав, что «сказка не длинная». По ее словам, совет из сказки «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь». Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ответить Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США. Псаки не стала отвечать на заявление Путина об инциденте с британским эсминцем 1 июля 2021, 03:59

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать заявление президента России Владимира Путина о причастности США к провокации с британским эсминцем в Черном море. У Псаки спросили, «координировались ли США с британским кораблем», а также «было ли это, как сказал Путин, провокацией». Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не может предоставить какие-либо «детали» или «подтвердить» информацию, передает ТАСС. Она предложила обратиться в Пентагон. РИА «Новости» сообщает, что пока американское военное ведомство не ответило на запрос по поводу заявления президента России. При этом Псаки повторила заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что цель США – «двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям» с Россией. В Женеве Байден «объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет стратегию» Вашингтона, сказала Псаки. Напомним, Путин в ходе прямой линии заявил, что в провокации с эсминцем ВМС Великобритании в Черном море участвовали и США, их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. По словам Путина, даже если бы Россия потопила эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не оказался бы на грани третьей мировой войны. МИД: Маневры НАТО в Черном море имеют антироссийский контекст 1 июля 2021, 18:00 Текст: Вера Басилая

США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, их маневры имеют «явный антироссийский подтекст», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния. Делается это намеренно – для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу», – цитирует РИА «Новости» Захарову. По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют «явный антироссийский подтекст». НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ. «Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Созвали более 30 стран, нагнали боевые корабли. Около 5 тысяч личного состава... Заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно дестабилизирует обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов», – заявила Захарова. В качестве этих действий Захарова также привела недавние инциденты с британским кораблем «Дефендер» и нидерландским фрегатом «Эвертсен» в Черном море. «Учитывая, что инцидент с «Эвертсен» имел место на следующий день после случая с британским эсминцем «Дефендер» в общем трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами. Напрашивается вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией», – отметила Захарова. Ранее спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что на фоне действий России НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море. Во время визита в Тбилиси он подчеркнул «твердость» НАТО в вопросах «свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина». Аппатурай утверждает, что Россия якобы «продолжает дестабилизацию региона», а размещение в Крыму российских вооружений «осложняет свободу судоходства». Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца. Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс. На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны. Он заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. В США предупредили об ответных мерах в случае продолжения «нападений» со стороны России 29 июня 2021, 11:48 Текст: Алина Назарова

Вашингтон намерен ответит Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если Россия продолжит нападать на нас или действовать так же, как в случае с (хакерскими) атаками на SolarWinds, вмешательством в наши выборы и агрессией в отношении (блогера Алексея) Навального, то тогда мы будем отвечать. Это не потому, что мы хотим конфликтов, а потому, что нам дороги наши ценности и принципы. Выбор за Россией», – отметил глава американского Госдепартамента, передает ТАСС. Он также повторил озвученное ранее президентом США Джо Байденом мнение, что злоумышленники, совершившие в мае хакерскую атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, живут в России. При этом Блинкен, как и Байден, не стал возлагать вину за произошедшее на власти России. В то же время госсекретарь США рассказал о возможных областях конструктивного взаимодействия с Россией. «Мы можем вместе работать по стратегическим направлениям, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов», – отметил Блинкен. Тем временем американский президент Джо Байден заявил, что отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми. Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Салливан надеется на восстановление консульских услуг посольства в России 29 июня 2021, 18:51 Текст: Алексей Дегтярев

Американский посол в Москве Джон Салливан надеется, что в ходе переговоров с российской стороной получится восстановить платформу для предоставления консульских услуг. «Граждане России, подающие заявления о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз, должны обращаться куда-то еще, потому что у нас нет сотрудников. Жаль, что так сложилось, надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в результате наших обсуждений с российским правительством и восстановить необходимую платформу и консульство, которое у нас здесь было, чтобы предоставлять все услуги», – заявил Салливан в интервью «Дождю», передает ТАСС. Он пояснил, что посольство сможет нанять американцев на место бывших сотрудников только после того, как стороны урегулируют визовый вопрос. «Это существенная проблема. <...> Официальный представитель МИД России [Мария Захарова] упустила из вида, что в последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. В этом проблема и состоит. <...> У нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно немедленно решить», – сказал дипломат. Напомним, Салливан заявлял, что американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. Китайцы оценили слова Путина о конце однополярного мира 1 июля 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Читатели китайской газеты «Гуаньча» оценили заявления Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как период однополярного мира закончился. «Вот поэтому я думаю, что если старый Джо выдержит эти четыре года на посту, у него есть два пути: он либо подомнет под себя ЕС, чтобы повысить авторитет Америки, либо подготовит свою страну к закату гегемонии. Даже не знаю, какой стране будет от этого хуже», – выразил мнение один из читателей. «Смотрю на Штаты – на какую силу дальше они собираются опираться? Их уже прижали и Россия, и Китай», – отметил другой пользователь, передает РИА «Новости». «Поэтому самые агрессивные – это Соединенные Штаты», – считает еще один комментатор. «Американская империя умирает, но все не желает отступать, она в полном отчаянии, безумии, она на грани полного поражения и подавления! Путин правильно сказал, что гегемонии США конец!» – подытожили читатели. Накануне Владимир Путин во время прямой линии заявил, что какие бы санкции ни применяли к России, она по-прежнему развивается. Он подчеркнул, что период однополярного мира прошел и Белый дом должен исходить из того, что все быстро меняется. Госдеп рассказал о результатах встречи Путина и Байдена 30 июня 2021, 01:30 Текст: Антон Антонов

Саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. В интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации он выразил мнение, что «результатом встречи» лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стали «некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например, по стратегической стабильности, контролю над вооружениями». «Чтобы мы получили эффективный контроль над некоторым из оставшихся ядерных вооружений», – заявил Блинкен. Также есть результаты в области «киберпространства», США ждут практических результатов от «конструктивных бесед» с Москвой на тему борьбы с хакерами. В Госдепе заявили, что «ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках», передает ТАСС. Блинкен верит в наличие у двух стран сфер для совместной работы. Он отметил, что Байден «четко сказал» Путину в Женеве о стремлении США к «более предсказуемым, стабильным отношениям». Однако «если Россия предпочтет безрассудные или агрессивные действия», Вашингтон «ответит – не в целях конфликта или эскалации, а потому что будет отстаивать свои интересы и ценности». Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России посоветовала США брать пример с Крошки Енота, сказка о котором «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле заявили о невозможности мировой войны 1 июля 2021, 15:46 Текст: Елизавета Булкина

Мировая война сейчас невозможна благодаря сохранению ядерного паритета, завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Может ли быть война? [президент Владимир] Путин четко сказал [на прямой линии], что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет», – передает его слова ТАСС со ссылкой на его интервью Первому каналу. Представитель Кремля добавил, что Россия приняла комплекс мер по защите от попыток нарушить этот паритет и от получения США возможности нанести опережающий удар. «Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна», – отметил Песков. При этом он подчеркнул, что Путин не может недооценивать опасность военных маневров и других провокаций со стороны Запада. «Президент Путин слишком хорошо разбирается во всех нюансах военных маневров, в делах обороны. И, конечно, он не может игнорировать или недооценивать опасность подобных провокационных действий», – сказал Песков. На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что встреча Россия – США по вопросам стратегической стабильности может состояться до середины июля. Лавров назвал сроки переговоров России и США по стратегической стабильности 30 июня 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Встреча Россия – США по вопросам стратегической стабильности может состояться до середины июля, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. «Мы на ближайшие дни, надеюсь, до середины июля планируем встречу делегаций, которые должны рассматривать задачи, поставленные президентами в области стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ограничения вооружений. И здесь у нас есть полное понимание с американскими партнерами, что мы начнем разговор с презентации каждой из сторон своего видения новых переговоров, их содержания и предмета», – передает его слова РИА «Новости». При этом, подчеркнул Лавров, Россия и США понимают, чего ждать друг от друга в сфере стратегической стабильности. «Мы, как вы знаете, предложили «уравнение безопасности». Чтобы найти это уравнение, необходимо рассматривать все без исключения виды вооружений, которые влияют на стратегическую стабильность – ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. И здесь у нас, по-моему, есть понимание, чего друг от друга ждать, и готовность реализовать понимание о том, что только обоюдоприемлемый базис переговоров может позволить их начать», – отметил министр. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Россия отвергла обвинения США в причастности госструктур к кибератакам 2 июля 2021, 05:32

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российское посольство в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских и британских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также указали на регулярные кибернападения на объекты России с территории США. «Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам «на правительственные и частные объекты в США и за их пределами», – говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook. В российской дипмиссии подчеркнули, что «борьба с киберкриминалом – приоритет России и составная часть ее государственной политики по противодействию всем формам преступности, для реализации которой используется широкий арсенал средств системы правоохранительных органов». «Учитывая глобальный характер киберугроз, которые в последнее время все больше проявляются в качестве вызова стратстабильности, наиболее эффективный способ противодействия им – активное взаимодействие уполномоченных ведомств государств», – отмечает посольство. В диппредставительстве напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности». В частности, предлагалось поддерживать непрерывные и эффективные каналы связи между компетентными ведомствами двух стран. Кроме того, тема кибербезопасности обсуждалась на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. Посольство выразило надежду на то, что Вашингтон «откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности». Дипмиссия также констатировала, что для США «было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России». В понедельник замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила ответ Вашингтона на обращения по поводу кибератак на госструктуры и системы России, подчеркнув, что это неприемлемая, вредная позиция. На прошлой неделе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на критическую инфраструктуру России в 2020 году было совершено свыше 120 тыс. кибератак совершено, большая часть из них шла с территории США, Германии и Нидерландов. Сенатор: Признанные нежелательными в РФ структуры Ходорковского выполняли задачи США 1 июля 2021, 21:01 Текст: Елизавета Булкина

Признанные Генпрокуратурой нежелательными в России иностранные НПО «Фонд Будущее России», «Фонд Ходорковского» и «Оксфордский российский фонд» являются структурами-клонами, аффилированными с уже признанными такого рода организациями, заявил председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Он отметил, что эти иностранные НПО «действуют в координации с Госдепом США и по существу выполняют роль проводников американской политики сдерживания России, которую Вашингтон рассматривает как противника». «В этой связи у меня не вызывают удивления принятые Генпрокуратурой решения о признании вышеупомянутых НПО нежелательными», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. «Также хотел бы обратить внимание разного рода «экспертов», что речь идет не о расширении круга организаций, признанных у нас нежелательными, а о том, что, по сути, в эту категорию попадают структуры-клоны, аффилированные с уже признанными такого рода организациями. Иными словами, что бы они не создавали, как бы себя не называли, по существу они продолжают антироссийскую деятельность, направленную на дестабилизацию нашего государства, и юридически остаются зарубежными организациями», – продолжил Климов. Сенатор напомнил, что взаимодействие с такого рода структурами влечет за собой серьезную ответственность, предусмотренную российским законодательством. Напомним, Генпрокуратура России официально признала нежелательной деятельность в России четырех европейских неправительственных организаций, в том числе «Фонда Ходорковского». Между тем президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым за организацию, участие и финансирование деятельности нежелательных в России иностранных или международных неправительственных организаций (НПО) предусмотрена уголовная ответственность.