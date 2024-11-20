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Нарышкин заявил о невозможности победы над Россией на поле боя
Нарышкин заявил о невозможности победы над Россией на поле боя из-за ядерной доктрины
Россия расширила перечень оснований для использования ядерного оружия, что делает невозможной победу над ней в военных столкновениях, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
В интервью журналу «Национальная оборона» Нарышкин заявил, что расширение перечня оснований для применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ее вооруженными силами на поле боя. Это заявление было сделано на фоне изменений, внесенных в Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, передает «РИА »Новости«».
Нарышкин подчеркнул, что Запад настороженно воспринял заявление президента России Владимира Путина о корректировках ядерной доктрины. По его словам, это обесценивает усилия США и НАТО по стратегическому поражению России и исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя. «Наши недруги вынуждены признать, что решимость российского президента твердо отстаивать коренные интересы страны всеми имеющимися средствами сужает для Вашингтона и Брюсселя пространство для маневра», – добавил он.
Также Нарышкин отметил, что Россия и ее региональные партнеры в Евразии стремятся к стабильности и взаимовыгодному сотрудничеству, несмотря на попытки Запада сеять хаос в регионе.
По его мнению, создание евразийской архитектуры безопасности – это наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны.
Кроме того Нарышкин указал на профессиональную деградацию западной бюрократии, отмечая, что интересы глобалистского капитала расходятся с нуждами населения. Он подчеркнул, что российская СВР продолжит предоставлять объективную информацию о ситуации вокруг России, что является важным инструментом в работе на упреждение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны, которая призвана отрезвить НАТО в вопросах сдерживания и стратегического равновесия, а министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ядерное оружие средством для предотвращения ядерной войны.