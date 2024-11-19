Вучич предупредил об угрозе применения ядерного оружия Путиным

Вучич заявил, что Путин готов применить ядерное оружие при угрозе безопасности России

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, президент Сербии Александр Вучич высказал серьезные опасения относительно возможного применения ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным. Вучич подчеркнул, что угроза использования этого вида оружия становится реальной, если Москва окажется в опасности и не будет других вариантов для защиты.

В обращении к гражданам Вучич отметил, что после ракетных ударов Украины по Брянской области он ожидает новые действия России против энергетической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что последствия могут стать катастрофическими и привести к полномасштабному ядерному конфликту.

«Некоторые, которые не знают президента Путина, говорят, что он не сделает этого, угрожает впустую. Те, кто так говорят, – ненормальные. Если под угрозой окажется безопасность Москвы, безопасность его сил, если он увидит, что нет другого выхода, я вам говорю, даже если он рассердится на меня, он не будет колебаться ни минуты. Применит ядерное оружие», – заявил Вучич, добавив, что «мало кто знает Путина» так, как он сам.

Ранее Вучич заявил, что основное отличие России от западных стран для него заключается в том, что Россия не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

