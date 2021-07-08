Байден: «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении с 2001 года

Лавров раскритиковал либералов за позицию по инциденту с «Дефендером»

Российские либералы хотели бы, чтобы Москва проглотила оскорбление со стороны Лондона в случае с заходом британского эсминца «Дефендер» в российские территориальные воды в Черном море, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» Лавров заявил, что Запад пытается повлиять на чувство патриотизма россиян через некоторых либералов в России.

«Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете. То есть проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан, которые выбрали сначала независимость, потом воссоединение со своей исторической родиной», – передает ТАСС его слова.

Он напомнил о комментариях в либеральной среде во время учений российской армии недалеко от границ с Украиной. «Учения завершились, войска разъехались по своим местам постоянной дислокации, а Запад не на своей территории, а на линии соприкосновения с Россией, со всего мира согнал десятки тысяч солдат, десятки тысяч образцов наступательной техники», – отметил министр. По его словам, западные коллеги представили дело так, будто они пригрозили Москве, а она отвела свои войска.

«То, что это были открыто объявленные учения, завершившиеся после выполнения своих задач, никто не хочет слушать. А вот наши либералы заявили после этого: вот как произошло – позвонил Байден Путину, и тут же войска от украинской границы убрали. А если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. Это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие-многие годы», – посетовал Лавров.

Он привел еще один пример высказываний, которые имеют антипатриотичный контекст. Некоторые сокрушались о хороших отношениях с Западом в 1990-е годы, когда развалился СССР, и заявляли, что если бы Россия пошла по пути Германии и Японии после Второй мировой войны, она была бы сопоставима по уровню развития гражданского общества с этими странами. «Я думаю, больше можно ничего не рассказывать. Нам предлагалось, проиграв в холодной войне, как они считают, дать себя оккупировать и дать Западу создать нам основы нового государства», – пояснил министр.

«Патриотизм для меня – важнейшая черта. И люди, которые не чувствуют этого патриотизма сквозь века, едва ли достигнут успехов не только в дипломатии, но и в любой другой работе, которая связана с реальными задачами по развитию государства во всех областях. Будь то экономика, будь то культура, будь то военное дело», – заключил глава МИД России.

Ранее ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.

В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.

В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.