В Калужской области медсестра вколола воду вместо закончившейся вакцины от COVID Индия оценила сотрудничество с Россией по производству «Спутника V» 8 июля 2021, 19:12 Текст: Ксения Панькова

Российско-индийское сотрудничество по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» играет роль не только для Индии, но и для международного сообщества, заявил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар. должны признать, что сотрудничество в этой области имеет значение не только для здравоохранения в Индии, но и играет роль для международного сообщества», – сказал он, выступая в ИМЭМО РАН,передает ТАСС. Российский препарат от коронавируса был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация «Спутником V» в стране началась 14 мая. В том месяце индийская компания Panacea Biotec на заводе в Бадди выпустила первую партию российской вакцины «Спутник V».

Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая 8 июля 2021, 09:41

Фото: Yuttachai Kongprasert/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона. Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации». «Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка». Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия). Назван способ спастись от суперштамма коронавируса 8 июля 2021, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Суперштамм коронавируса может возникнуть в любой стране, спастись от него можно только энергичной борьбой против тех форм, которые уже существуют, заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. «Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – отметил врач в интервью радио Sputnik. По его словам, возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей, вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, «и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется». Дурманов подчеркнул, что лишь с помощью вакцины можно ограничить условия происхождения новых мутаций, а также предотвратить новые всплески заболевания. «Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», – подчеркнул доктор. Он отметил, что возможно в будущем могут появиться штаммы, против которых понадобятся новые вакцины, а работа над их созданием уже идет. Ранее вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Физик рассказала, как уничтожать вирусы с помощью микроволновки 7 июля 2021, 20:25

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Стерилизовать какие-либо предметы в микроволновой печи действительно можно, но использовать для этого необходимо режимы, предусматривающие приготовление мяса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор физико-математических наук Ирина Добровольская. «СВЧ-печь – это электромагнитное поле, которое создается в этой самой печке. Оно оказывает не самое полезное воздействие на живой организм, но все зависит от частоты, мощности и времени. То есть при правильном воздействии оно действительно может быть губительным для всего живого», – говорит старший научный сотрудник кафедры «Медицинская физика» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Ирина Добровольская. Однако, уточняет собеседница, это справедливо не для всех режимов использования печи. «В режиме приготовления температура достигает выше ста градусов, что уже опасно для вируса – в таких условиях он обычно погибает. Поэтому в микроволновке вполне можно стерилизовать какие-либо предметы», – считает физик. Специалист подчеркнула, что дезинфекцию лучше проводить, например, в режиме приготовления мяса в СВЧ-печи – при мощности 800–1000 Вт. Режим разморозки или подогрева не подойдет, так как при них температура достигает максимум 30–50 градусов. Однако Добровольская рекомендует обращать внимание на сами предметы, которые человек хочет простерилизовать – такая высокая температура может стать губительной для них. В феврале прошлого года российский блогер Александр Копысов, проживающий в Китае, рассказал, что в случае, если у человека осталась последняя медицинская маска, то следует спрыснуть ее специальным средством с наружной стороны и на минимальном режиме, в течение небольшого времени, прогреть в микроволновке со стаканом воды на низких температурах. Вирусолог: Дельта-штамм научился «маскироваться» под сезонные инфекции 7 июля 2021, 22:05

Фото: Bildverlag Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции, сообщил вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, при заболевании данным штаммом коронавируса стали проявляться похожие на сезонные инфекции симптомы. «Это насморк, который в принципе у первичного уханьского штамма был невыраженным симптомом, и расстройство стула. По факту – это летнее отравление ягодками и ротавирусная, энтеровирусная инфекции, по клинической картине очень похоже. Или продуло под кондиционером – насморк, подкашливание», – сказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости». При этом, как отметил врач, само течение заболевания данным штаммом проходит в две волны, потому что организм распознает вирус не сразу. Ранее Тимаков сообщил, что в мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Эксперт оценил готовность ЕС признать российские COVID-паспорта 8 июля 2021, 14:58

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

В Европе поняли, что проблему коронавируса не удастся решить раз и навсегда, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал заявление посла ЕС о возможном признании российских и европейских сертификатов о вакцинации и реакцию Кремля на это сообщение. «Такие заявления со стороны ЕС связаны с тем, что в Европе поняли, что проблему коронавируса не удастся решить раз и навсегда. С этим надо жить и искать в том числе новые формы межгосударственных, трансграничных взаимодействий», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, к такому заключению ведут тенденции, которые сейчас заметны в ЕС – огромный рост заболеваемости при таком же высоком уровне вакцинации. Зараженных будет много, независимо от вакцинации общества, полагает эксперт. «Посидеть в карантине, пока проблема решится, не получится. Она не решится никогда – это поняли в Евросоюзе», – добавил Кузнецов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг назвал хорошим сигналом слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. Представитель ЕС ранее сообщил, что власти Евросоюза обратились в Минздрав России с предложением – обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса (их также называют COVID-паспортами). «Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», – цитировал Пескова ТАСС. Добавим, что Эдерер также заверил: вопрос о признании в ЕС вакцин, в том числе российского препарата «Спутник V» – это вопрос сугубо технический, а не политический. «Спутник V», напомним, пока не получил сертификации Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Но, как подчеркнул Эдерер, инспекторы EMA ведут рациональное и непредвзятое исследование российской вакцины. Напомним, что «Спутник V» сертифицирован в 68 странах с общим населением свыше 3,4 млрд человек (2-е место в мире по числу одобрений со стороны национальных регуляторов лекарств). Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт им. Гамалеи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Онищенко назвал политиканством призыв Франции не признавать «Спутник V» 8 июля 2021, 13:28

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Очевидно, что призыв Франции к другим странам Европы не признавать российскую и китайскую вакцины, это чистой воды примитивное политиканство, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. «Это чистой воды примитивное политиканство. Люди не думают о своих людях, а думают о себе, своем рейтинге, узнаваемости. Такие заявления делают просто случайные люди. Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в мире привито 4 млрд людей. Так вот из них миллиард и 333 млн – это жители Китая, которые уже привиты китайскими вакцинами. Почти половина. А если учесть, что часть людей нашей вакциной привито, то политиканство налицо», – говорит Онищенко. Врач подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признает российские вакцины, чего вполне достаточно в качестве доказательства того, что она безопасна и эффективна. Франция же решила таким образом стать провокатором других стран, однако она не думает о том, что на кону жизни людей, которые по тем или иным причинам могут просто не получить желаемый препарат. «Что касается признания нами зарубежных вакцин, то буквально на днях было сообщение о том, что международные компании подали заявки на регистрацию их вакцин. У нас эта практика всегда была, каждый год мы прививаем бесплатно своими вакцинами, но при этом на рынке, то есть в аптеках, всегда присутствуют иностранные вакцины. Другое дело, что для того, чтобы привиться импортной, ее нужно купить, а отечественную можно получить бесплатно, придя в медучреждение», – объясняет депутат. Поскольку такая практика (регистрация иностранных вакцин в России) была всегда, в том числе и в этом году с гриппозными вакцинами, то собеседник полагает, что и с препаратами против коронавирусной инфекции также не должно быть никаких проблем. «Не думаю, что нашим властям вообще что-то нужно делать с тем, что российскую вакцину не признают во Франции и призывают другие страны не признавать. Вот Индия признала нашу вакцину, наладила производство, и сотни миллионов людей уже привила. Плохо, конечно, что наши туристы не могут из-за этого никуда поехать, но это другое дело. Тут, конечно, Минздраву и МИДу нужно доказывать, что наша вакцина лучше и эффективнее их», – считает Онищенко. Кроме того, он обращает внимание на то, что в современном мире не все страны Евросоюза покорно слушаются друг друга – некоторые все еще имеют собственное мнение касательно определенных вопросов. Одна из таких европейских стран – Венгрия, которая анонсировала в начале июня старт производства «Спутника V». Власти страны подчеркнули, что благодаря такому сотрудничеству уже удалось привить более миллиона венгерских граждан российской вакциной. Ранее посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», ни в коем случае не политизировано. Более того, Евросоюз предложил Минздраву обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Песков рассказал о признании российской вакцины в ЕС 8 июля 2021, 13:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Сложная и кропотливая работа по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «На самом деле понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник». Работа в этом направлении продолжается. Да, работа кропотливая, сложная», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, российская вакцина от коронавируса будет признана в Евросоюзе, если на этом пути не будет искусственных препятствий политического и лоббистского характера, передает ТАСС. Также Песков добавил, нужно обсуждать, будет ли Россия со своей стороны готова признавать сертификаты о прививках других стран. «Все зависит от деталей, все зависит от условий. Главное – разговаривать, главное – начинать контакты в этой области», – сказал он. Представитель Кремля отметил, что российские вакцины достаточно эффективны даже к новым штаммам коронавируса. Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. При этом посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», ни в коем случае не политизировано. Более того, Евросоюз предложил Минздраву обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Татьяна Догилева госпитализирована с коронавирусом 8 июля 2021, 10:47

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

С коронавирусной пневмонией госпитализирована 64-летняя актриса Татьяна Догилева. По словам самой артистки, поражение легких у нее небольшое. «Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение (легких) у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день», – сказала Догилева ТАСС, заверив, что чувствует себя нормально. Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года. В числе наиболее известных киноработ актрисы – Света в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» по одноименной пьесе Леонида Зорина (1982), Надежда в фильме Владимира Бортко «Блондинка за углом» (1984), Лида в мелодраме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987), Катя в драме Владимира Бортко «Афганский излом» (1991, СССР-Италия). Догилева снималась в фильмах и сериалах: «Василий и Василиса» по рассказу Валентина Распутина (1981, режиссер Ирина Поплавская), «Вокзал для двоих» (1982, Эльдар Рязанов), «Прохиндиада, или Бег на месте» (1984, Виктор Трегубович), «Стрелец неприкаянный» (1993, Георгий Шенгелия), «Привет, дуралеи!» (1996, Эльдар Рязанов), «Участок» (2003, Александр Баранов). Последняя к настоящему времени роль – в сериале «Вампиры средней полосы» (2021). В общей сложности исполнила около ста ролей в различных фильмах и сериалах. В качестве режиссера поставила мелодраму «Лера» (2007) и короткометражную ленту «Горизонт» (2015). Ученые обнаружили «резервуар» коронавируса в организме человека 8 июля 2021, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Группа ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения. Оказалось, что коронавируса прячется и размножается в слюнных железах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Pathology. Ученые исследовали тела пациентов, которые умерли от вызванных COVID-19 осложнений. При вскрытии оказалось, что ткани, которые специализируются на производстве и выделении слюны, и являются резервуарами для коронавируса. При помощи электронной микроскопии исследователи наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках. «До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью», – сказал один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук. Ранее британские ученые выяснили, что симптомы коронавируса стали на фоне распространения штамма «дельта» схожи с теми, которые возникают при сильной простуде, включая головную боль и насморк. Власти Москвы продлили возможность посещения летних кафе без QR-кода 8 июля 2021, 12:09

Фото: Alexander Zemlianichenko/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, в этой связи возможность посещения сезонных летних кафе в городе без QR-кода продлена до 1 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек», – написал Собянин в своем блоге. В этой связи, по его словам, власти Москвы могут пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. «Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности», – добавил мэр. Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов решено продлить до 1 августа включительно. «Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», – указал Собянин. «Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», – заключил градоначальник. В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково». Эксперт: Отговаривать от вакцинации могут только некомпетентные медики 8 июля 2021, 09:30

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Текст: Николай Васильев

Рекомендации врачей не делать прививку от коронавируса в случае отсутствия противопоказаний говорят о непрофессионализме таких специалистов, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Так он отреагировал на советы некоторых врачей не прививаться от коронавирусной инфекции. «Среди врачей есть определенный процент профессионально не состоятельных людей. Именно они могут советовать не делать прививку от коронавируса», – считает главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов. После объявления в России массовой вакцинации от COVID-19 в интернете начали появляться сообщения пользователей о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль объяснил такие советы простым заблуждением. «Врачи тоже люди, и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль. Чуланов подчеркивает, что «рекомендация врача профессионально не состоятельна, если расходится с информацией, указанной в инструкции по применению вакцины». «Единственное противопоказание – наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе – анафилактический шок, отек Квинке, – связанных с жизнеугрожающими состояниями. Это нельзя путать с обычными аллергическими реакциями на фрукты, орехи и прочие аллергены, с которыми сталкивался каждый человек», – подчеркнул эксперт. По его словам, врач может неверно интерпретировать слова пациента о том, что у него была аллергия на клубнику и не рекомендовать вакцинацию. «Но на самом деле это не является противопоказанием», – говорит главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Калужской области медсестра вколола воду вместо закончившейся вакцины от COVID 8 июля 2021, 18:28

Фото: Издание "Подъем"/vk.com

Текст: Елена Мирошниченко

В Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было». К ситуации подключился губернатор области. В калужском минздраве заявили, что пациент, которому вкололи воду для инъекций вместо вакцины, в тот же день получил должную вакцинацию. Видео, на котором медсестра вкалывает пациенту физраствор, распространилось в Сети. «Эта ситуация недопустима. В тот же день прививка от COVID-19 данному пациенту была сделана должным образом. В учреждении идет служебная проверка, будут проинспектированы все местные пункты вакцинирования», – приводит сообщение минздрава «Калужские губернские ведомости». Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале написал, что «26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной. Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан». «Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», - отметил губернатор. Он сообщил, что медсестра сейчас в отпуске. «Но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», – заявил Шапша. Глава региона поручил министру здравоохранения области проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ: «Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса». Проценко заявил об осложнениях при коронавирусе из-за жары 8 июля 2021, 10:51 Текст: Евгения Шестак

Осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для госпитализированных с коронавирусом, заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. «Жара и COVID – это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», – сказал Проценко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Главврач больницы в Коммунарке отметил, что сейчас в учреждение поступают пожилые пациенты, которых госпитализируют с нетяжелым течением COVID-19, но они находятся в тяжелом состоянии из-за сочетания заболевания с жарой. В связи с этим Проценко призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19. Он также сообщил, что в Коммунарке лечатся около 1 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 285 находятся в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 94 заболевших. Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что индийский штамм коронавирусной инфекции способен противостоять жаре, поэтому именно она способствует его распространению в России. Минздрав установил сроки диспансеризации после COVID 7 июля 2021, 22:18 Текст: Ксения Панькова

Пациенты, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию по программе обязательного медицинского страхования не ранее, чем через два месяца после выздоровления. «Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или условиях стационара», – говорится в документе Минздрава России о порядке направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, передает РИА «Новости». В июне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о проведении углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией. Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, начнется с 1 июля и будет проходить в два этапа, по ее результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация. Пашинян поблагодарил Путина за поставки «Спутника V» в Армению 7 июля 2021, 20:34 Текст: Ксения Панькова

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве поблагодарил российского лидера за поддержку в доставке армянской стороне вакцины «Спутник V». Он отметил, что в республику уже поступило более 100 тыс. доз российской вакцины. Эпидемиологическая ситуация в Армении, как подчеркнул Пашинян, довольно хорошая. «И на этом фоне уже появляется уже поток российских туристов в Армению. Это очень тоже хорошая новость», – приводит его слова РИА «Новости». 1 июля армянские специалисты с коллегами из России начали производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».