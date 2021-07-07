Моргенштерн решил оспаривать штраф за пропаганду наркотиков до Верховного суда

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи. При этом российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ.

«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», – сказал Толстой, покинув после этого зал заседания. Ранее Толстой заявил о готовности покинуть заседание в случае нарушения регламента при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной депутатами от Украины, передает ТАСС.

От участия в заседании в режиме видеоконференцсвязи отказался и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции», – сказал он.

Как пояснил сенатор, на обсуждение в последний момент в нарушение процедурных правил были внесены неконструктивные резолюции. В частности, одна из них касалась Белоруссии, «а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер», отметил он.

По его словам, российская делегация выступила против принятия этих резолюций, но голосование состоялось, причем с нарушением регламента ассамблеи. «Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты», – сказал Джабаров.

«Мы глубоко возмущены ситуацией и в поддержку главы российской делегации приняли решение отключиться от трансляции. И мы, и наши коллеги из Государственной думы», – добавил Джабаров, отметив, что российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ.

Как пояснил позже Толстой в своем телеграм-канале, «резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется две трети голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев».

По его словам, в Парламентской ассамблее ОБСЕ «был действительно жаркий день, как и в самой Вене». «Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством – теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова. Нам не по пути с такими персонажами», – отметил Толстой.

«Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями, все просто», – добавил он.

Согласно тексту принятой резолюции, ПА ОБСЕ «решительным образом призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма», вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения, в особенности те, что принимали участие в учениях в апреле 2021 года. Также в текст включен призыв «снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив».