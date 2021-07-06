Стал известен портрет выпускника 2021 года

В рамках Всероссийского студенческого выпускного президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Министерство науки и высшего образования России провели опрос более 10 тыс. российских студентов и узнали, как выпускники оценивают свое обучение в вузе, чем планируют заниматься после выпускного и сколько хотят зарабатывать.

Масштабный опрос «Портрет выпускника – 2021» проводился с 7 июня по 2 июля 2021 года. В нем приняли участие 10 тыс. 134 студента из более 300 российских вузов, 5 тыс. 577 респондентов – выпускники этого года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Треть из выпускников этого года проходила дополнительные стажировки вне обязательной практики, а больше половины (63%) имели оплачиваемую работу во время обучения. Около 20% уже «горят» своим делом – они признались, что за время обучения в вузе влюбились в свою профессию», – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Сразу после окончания вуза большинство выпускников планирует продолжить получение образования. «Что касается зарплатных ожиданий, абсолютное большинство (53%) выпускников после вуза рассчитывают на зарплату 25-55 тыс. рублей, еще 15% хотят получать от 56 до 85 тыс. рублей. А 7% опрошенных ребят ожидают зарплату в размере 100 тысяч и выше, – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей».

По его словам, большинство выпускников (71%) участвовали во внеучебной студенческой жизни.

Также 81% ребят рассказали, что нашли друзей во время обучения в вузе, а четверть – даже свою вторую половинку. Также 25% опрошенных попробовали себя в волонтерстве и добровольчестве. А 17% выпускников рассказали в ходе опроса, что участвовали в «Российской студенческой весне».

Согласно опросу, 42% респондентов верят в студенческие приметы и суеверия, а около четверти из них следовали им (26%). Чаще всего выпускники просили своих родных и знакомых ругать их во время экзаменов (53% среди тех, кто следовал приметам), не мыли голову перед экзаменом и клали монету в ботинок (по 44% среди тех, кто следовал приметам). Самой вкусной едой в студенческой столовой респонденты называют пиццу, выпечку и мясные котлеты.