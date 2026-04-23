Украинский военком упал с крыши во время погони за призывником

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудник ТЦК скинул мужчину с крыши дома и упал вместе с ним, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение украинской прессы.

На опубликованных кадрах видно, как военком преследовал местного жителя на крыше частного здания. Между ними завязалась борьба, в результате которой оба сорвались вниз.

На земле пострадавшего уже ждали другие представители территориального центра комплектования. Они сразу же схватили упавшего украинца и силой утащили его со двора.

