«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Украинский военком упал с крыши во время погони за призывником
Представитель территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) вступил в схватку с уклонистом на высоте и рухнул вниз вместе с ним в Волынской области, сообщают украинские СМИ.
Сотрудник ТЦК скинул мужчину с крыши дома и упал вместе с ним, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение украинской прессы.
На опубликованных кадрах видно, как военком преследовал местного жителя на крыше частного здания. Между ними завязалась борьба, в результате которой оба сорвались вниз.
На земле пострадавшего уже ждали другие представители территориального центра комплектования. Они сразу же схватили упавшего украинца и силой утащили его со двора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с амнезией.