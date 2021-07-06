В Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс»

Эксперт назвал четыре главные симптома штамма COVID «дельта»

При заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе, сообщил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

«Несколько изменилась симптоматика – у пациентов чаще всего наблюдаются сильные головные боли, вначале отмечается высокая температура, насморк, которого практически не было во время предыдущих вспышек пандемии, нарушения в области желудочно-кишечного тракта», – рассказал Бутенко Ura.ru.

Он также отметил, что «дельта» опасен высокой скоростью распространения.

«Связано это с его более высокой контагиозностью – при меньших контактах происходит больше заражений от одного человека к другим людям. Кроме того, у нового штамма сниженный инкубационный период – если при SARS-CoV-2 он проходит от трех до 14 дней, то здесь, как правило, от двух до четырех-пяти дней», – добавил эксперт.

По мнению Бутенко, пока нельзя говорить о том, что индийский вариант коронавируса опаснее других штаммов в плане частоты летальных исходов.

«Если судить по Индии, то там высокая летальность связана с отсутствием, особенно в сельской местности, медицинского обслуживания и всяких мер предосторожности при очень высокой плотности населения. В России анализа еще не было, и никто пока не может ответить на этот вопрос», – пояснил профессор.

Ранее британские ученые из ZOE COVID Symptom Study провели исследование, которое показало, что симптомы коронавируса стали на фоне распространения штамма «дельта» схожи с теми, которые возникают при сильной простуде, включая головную боль и насморк.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.