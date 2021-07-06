Пассажиры пропавшего на Камчатке Ан-26 летели строить школу

Несколько пассажиров пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 летели на работу: они должны были участвовать в строительстве школы, рассказал брат одного из пассажиров.

«Он летел в Палану на работу, школу строить. В субботу мне написал, что улетает на работу, выслал электронный билет, сказал, что сдаст тест на коронавирус, а потом поедет. Потом созвонились, когда он уже был в самолете», – сказал телеканалу «360» брат пропавшего пассажира.

По его словам, вместе с его братом летели еще двое коллег. Вместе они собирались заниматься в Палане строительными работами.

Мужчина добавил, что у его брата есть двое детей. Мальчику будет 14 лет, а девочке всего два года.

Тем временем РИА «Новости» сообщает, что пассажир, последним купивший билет на самолет Ан-26, пропавший на Камчатке, забронировал место за сутки до вылета. Согласно опубликованному на сайте правительства региона списку, пассажир Александр Каримулин забронировал билет на рейс в 8.14 местного времени 5 июля.

Первый купивший билет на этот рейс забронировал место еще 10 марта.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева.

По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах, задействован Тихоокеанский флот. Происшествие могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.