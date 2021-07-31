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Советовавший россиянам меньше есть уральский депутат задекларировал доход в ноль рублей
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Депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, который посоветовал россиянам меньше питаться в кризис, заработал в 2020 году ноль рублей.
Гаффнер задекларировал ноль рублей годового дохода, при этом у него в пользовании находится квартира площадью 66,6 кв. метров. Кроме того, две квартиры площадью от 80 до 201,7 кв. м находятся в пользовании двух несовершеннолетних детей депутата, передает ТАСС.
В 2019 году депутат задекларировал 0,04 рубля годового дохода.
Известно, что в июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление ФССП в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн рублей долга.
Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, однако решение оставили без изменения, после чего банк направил кассационную жалобу.
14 октября 2019 года арбитражный суд Уральского округа подтвердил окончание банкротства депутата.
Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года: местные жители жаловались ему на резкий рост цен на продукты первой необходимости, на что депутат заявил, что если россиянам не хватает денег, то надо просто задуматься о собственном здоровье и, например, поменьше питаться.
Путин: Платформой «Россия – страна возможностей» немало сделано с 2018 года
Президент России Владимир Путин заявил, что автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» «немало сделала» с момента своего создания в 2018 году для повышения социальной мобильности людей.
Путин напомнил, что платформа как раз создавалась для того, «чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей». «За это время немало сделано», — подвел итоги президент.
Гендиректор платформы Алексей Комиссаров в ответ привел данные соцопросов, согласно которым 64% россиян считают, что в России у молодых людей есть возможности реализовать себя, найти применение своим талантам и способностям, добиться успеха в жизни. По данным Комиссарова, среди тех, кто принял участие в проектах АНО «Россия — страна возможностей», – таких 93%.
«83% наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% отметили, что участие в конкурсах платформы помогло понять их призвание. Наши респонденты видят и другие позитивные эффекты от участия в конкурсах платформы – 97% отмечают пользу от проектов, 78% стали более уверенными в себе, а половина – более счастливыми», – приводятся слова гендиректора платформы Алексея Комиссарова на сайте АНО.
На встрече Путин и Комиссаров обсудили итоги работы платформы и дальнейшее развития кадровых, социальных и образовательных проектов организации для талантливых детей и молодежи, специалистов и управленцев.
Комиссаров подчеркнул, что при поддержке президента России в стране выстроена целая система развития и сопровождения талантливых детей и молодежи. Частью этой системы является и платформа «Россия – страна возможностей», которая включает проекты и конкурсы, нацеленные на российских школьников, студентов, профильных специалистов и управленцев. Самым масштабным конкурсом для школьников является «Большая перемена». За два года в нем приняли участие более 3,5 млн ребят. А во флагманском конкурсе для управленцев «Лидеры России» с момента запуска в 2017 году приняли участие более 840 тыс. человек, победителями стали 313 конкурсантов. За время работы проекта назначения на разные руководящие должности получили свыше 300 его участников. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных корпораций, генеральные директора заводов, главврачи больниц и многие другие.
Президент России спросил Алексея Комиссарова, что ему больше всего нравится из набора тех мероприятий, которые проводит платформа «Россия – страна возможностей».
«Конечно, это для меня самый тяжелый вопрос, потому что я такой счастливый, что занимаюсь теми проектами, каждый из которых действительно нравится. Где-то дети, конечно, вдохновляют, потому что дети у нас просто волшебные. Я считаю, что у нас великолепное будущее, потому что дети умные, талантливые и способные. Люди «серебряного возраста» поражают своей энергией, и сразу думаешь, что, если эти люди так много всего еще хотят и делают, находятся в строю. Когда в 89 лет такая энергия, то это, конечно, заряжает. Самое большое счастье, что у нас действительно такие люди, такая страна и такие возможности», – ответил Комиссаров.
В рамках встречи также обсуждались результаты программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которая на практике является вершиной созданной Президентом РФ системы поддержки и развития самых талантливых и целеустремленных людей в нашей стране. Так, за четыре года выпускниками программы кадрового резерва, которую СМИ называют «Школой губернаторов», стали 305 человек. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров и мэры городов-миллионников.
В завершение Алексей Комиссаров рассказал о работе мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей», где идет строительство нового кампуса, который позволит реализовать еще больше программ и удовлетворить спрос всех желающих пройти там обучение.
Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.
Историк кулинарии назвал окрошку на кефире нерусским блюдом
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Исконно русской окрошкой можно назвать ту, что приготовлена на белом квасе, причем либо с мясом, либо с рыбой. А окрошка на кефире пришла к нам из Средней Азии во времена СССР, рассказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии, шеф-повар Максим Марусенков. Окрошка на темном квасе тоже является советской девиацией, полагает он.
«Если говорить не об абстрактной «правильности» окрошки, а о конкретной традиционности, то на кефире – это нетрадиционное, поздне-советское явление. В ограниченный кулинарных обиход она стала входить где-то с 1970-х годов, а массовой стала только в 1990-е. Загляните в советские кулинарные книги, изданные ранее: вы не найдете там кефирных окрошек, хотя этот кисломолочный продукт в СССР любили и всячески пропагандировали», – говорит Марусенков.
В дореволюционной кулинарной традиции кефира просто быть не могло: он пришел к нам с Кавказа и стал распространяться только в начале XX века, рассказывает собеседник. Простоквашу и сыворотку для заправки окрошки в русской кухне тоже не использовали. С конца XVIII века, когда появляются первые рецепты окрошки, и вплоть до 1970-х годов ее готовили только и исключительно на квасе. Существенно, что это был кислый ржаной квас, обычно белый – базовый в русской кухне продукт. Использование для окрошки темного сладкого кваса – это тоже советская девиация.
«Судя по историческим источникам, окрошки на кефире пришли к нам из Средней Азии. Да, кефир, как уже было сказано, изначально не среднеазиатский продукт, но он широко распространился там в результате советской глобализации. Вероятно, первый рецепт окрошки на кефире, а точнее, на чале (под которым понимался разведенный водой кефир) был опубликован в 1977 году. Называлась такая окрошка, что характерно, ашхабадской и делалась с бараниной», – сообщает Марусенков.
Для того, чтобы разобраться, какая же интерпретация этого летнего супа является исконно-русской, эксперт предлагает понять, что вообще такое окрошка. На самом деле, это вполне конкретное блюдо с более чем 300-летней традицией приготовления. Слово «окрошка» впервые появляется в русских документах в конце XVII столетия, а блюда-аналоги описаны и того раньше.
«Удивительно, но окрошка – это не крестьянское по происхождению блюдо. В крестьянский обиход она начала входить где-то с середины XIX века и сначала готовилась как праздничное кушание. Все дело в том, что окрошка – это вкусный способ найти применение оставшемуся от вчерашнего обеда мясу, прежде всего – жареной дичи и домашней птице. Это блюдо, которое лучше всего соответствует быту русского помещика, а вовсе не крестьянина», - говорит историк.
Он подчеркивает, что главное в окрошке – не овощи и зелень, а качественное и разнообразное мясо. А интерпретацию данного супа с вареной колбасой собеседник называет «еще одним советским недоразумением».
«Возьмем самый известный исторический рецепт окрошки – из «Русской поварни» помещика Василия Левшина. Композиция там такая: мясо индейки, тетерева и поросенка, репчатый лук, свежие или соленые огурцы и соленые сливы. Заправка – из белого кваса и сливового рассола с добавлением белого винного уксуса. Откуда здесь взялись соленые сливы? А очень просто: именно с ними было принято подавать жареную дичь, и это действительно идеальное вкусовое сочетание. То есть окрошка как бы воспроизводила структуру вчерашнего жаркого, от которого у нас осталось мясо», – объясняет кулинар.
В русской кухне же, по словам эксперта, окрошку готовили не только с мясом, но и с рыбой, которая появлялась на столе русского человека гораздо чаще. Собственно, та самая окрошка из XVII столетия была севрюжьей. У Левшина тоже есть рецепт рыбной окрошки: из «остатков от стола жареных разных рыб», с прибавкой соленой вареной осетрины или белужины, рассказывает эксперт.
В конце июня замдиректора по лечебной работе столичной клиники диетолог Дарья Русакова рассказала, что такое блюдо, как окрошка, противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за большого количества ингредиентов. Кроме того, она посоветовала выбирать квас или кефир исходя из имеющихся заболеваний. Однако врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала окрошку полезной в летнее время года, но готовить порекомендовала ее либо с каким-то легким мясом, либо совсем без него.
Минэнерго попросило Кабмин экстренно запретить экспорт бензина
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Минэнерго обратилось в правительство России с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина.
«Минэнерго России обратилось в правительство Российской Федерации с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о возможном запрете экспорта бензина из России в ближайшее время.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проведет внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже.
В июле биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 несколько раз обновили исторические максимумы.
Напомним, Минэнерго России предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. В июне вице-премьер России Александр Новак заявлял, что нет необходимости для стабилизации цен на топливо в соглашениях с нефтяными компаниями, но такая опция у правительства имеется. Новак заявил, что в правительстве следят, чтобы цены на АЗС не росли выше инфляции даже в условиях резкого роста цены нефти в мире и слабого рубля.
До этого сообщалось, что российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резких скачков цен на моторное топливо.
Адвокат в процессе по ДТП с Ефремовым умер во сне
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Скончался адвокат Вадим Никулин, который в суде представлял интересы гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил юрист Андрей Алешкин.
«У нас процесс был, он на него не пришел, поэтому я позвонил ему узнать, что случилось. Ответила жена и сказала, что он скоропостижно скончался. С ее слов, «легли спать вместе, проснулась одна»», — заявил Алешкин, передает «Фонтанка».
По его словам, Никулин умер в ночь на 29 июля.
Юрист добавил, что его коллегу забрали в морг, а сегодня его тело направили в Саратов, чтобы захоронить. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.
Уточняется, что Вадим Никулин был адвокатом Ирины Стерховой, которая через суд добивалась признать ее потерпевшей по делу о смерти гражданского мужа Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.
В Европарламенте увидели «движения властей Грузии к России»
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Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, прибывшая в Грузию после выхода правящей «Грузинской мечты» из соглашения с оппозицией от 19 апреля, разработанного главой Евросовета Шарлем Мишелем, заявила, что увидела «какие-то движения (властей страны) по направлению к России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, данное решение правящей партии «принесло пользу только Кремлю». «Теперь ЕС потребуется пересмотреть отношения с правительством Грузии», – сказала она.
«Доверие подорвано, мы не сможем вернуться к обычному течению дел», – сказала Виола фон Крамон-Таубадель.
При этом она признала, что «Грузинская мечта» вышла из соглашения после того, как к документу главы Евросовета не присоединилось «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Она назвала действия «националов» «неконструктивными». По словам евродепутата, в нынешнем контексте особую важность приобретают местные выборы, которые состоятся в Грузии второго октября.
«Евросоюз поддерживает народ Грузии в борьбе за строительство правового демократического государства», – подчеркнула она.
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в пятницу заявил, что при правлении этой партии после 2012 года Грузия «беспрецедентно сблизилась с Евросоюзом и НАТО». «Все остальное – пустые слова», – заявил он.
Ранее Вашингтон заявил о «злости» на правящую партию Грузии. США считают, что решение правящей партии Грузии выйти из соглашения с оппозицией от 19 апреля, принесет стране «больше политической нестабильности».
При открытии люка из модуля «Наука» на МКС вылетел болт
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Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами (ЦУП), что в новом модуле «Наука» все в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт, следует из переговоров экипажа, транслируемых НАСА.
«Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», – приводит РИА «Новости» ответ Новицкого на вопрос специалиста центра о состоянии модуля.
Накануне космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые прошли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который в четверг пристыковался к МКС.
Напомним, после стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от работы двигателей модуля «Наука».
Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка «Науки» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил наличие в случившемся человеческого фактора.
В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. Роскосмос решил не расследовать инцидент. Космонавт Новицкий призвал россиян не беспокоиться.
После массовой драки со стрельбой в ТЦ в центре Москвы задержали 50 человек
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Полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «после массовой драки со стрельбой полицейскими были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции порядка 50 человек», передает ТАСС.
По предварительным данным, драка началась после словесной перепалки, за одного из участников конфликта заступились его друзья, напав толпой. Один из участников применил оружие, какое именно – устанавливается.
Предположительно, в инциденте принимали участие иностранные граждане. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Напомним, в МВД отметили рост конфликтов с участием иностранцев в России. Так, в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек были госпитализированы.
Было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщали, что иностранцы, участвовавшие в драке, по решению суда будут выдворены за пределы России.
После около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в подмосковной Апрелевке.
Против оскорбившего русских стендап-комика возбудили административное дело
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В отношении комика Идрака Мирзализаде возбуждено административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку, сообщили в прокуратуре Москвы.
«Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении 29-летнего мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о Мирзализаде.
Прокуратура установила, что мужчина публично произнес высказывания, которые, согласно исследованию, имеют «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».
Видео с записью высказываний опубликовали в открытом доступе. Мирзализаде в ролике шутит о «русских и фекалиях».
Ранее комику вручили повестку в прокуратуру для беседы по поводу шуток «националистического характера».
Юмор молодого человека пришелся не по вкусу многим россиянам. За три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы, также на Мирзализаде было совершено нападение.
«В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: «Идрак Мирзализаде – враг русского народа!». За мою голову объявили денежную награду», – рассказывал комик на одном из своих выступлений.
Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привести «в боевое соответствие» все границы страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.
«На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент [Украины Владимир Зеленский]: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», – приводит слова Данилова ТАСС.
Секретарь СНБО не уточнил подробностей поручения Зеленского. При этом Данилов сообщил, что Совет по вопросу реализации госполитики в сфере защиты государственной границы, в частности, заслушал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по вступлению страны в НАТО и противодействию России. Ранее Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Напомним, в среду Народная милиция провозглашенной ДНР выявила танки и другую военную технику украинских силовиков в населенных пунктах в Донбассе. В минувшее воскресенье украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка.
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Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70%
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Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Украина 24».
Как отметил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, в начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали пять блоков АЭС, передает РИА «Новости».
Как отметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, «несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к подорожанию коммунальных услуг.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
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Посол России призвал США «проигрывать с достоинством»
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Голословные спекуляции в американских СМИ о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) вызывают недоумение и связаны со стремлением избавиться от конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что «проигрывать надо с достоинством».
«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», – сказал Антонов, слова которого опубликованы на странице диппредставительства в Facebook.
Посол подчеркнул, что «проигрывать надо с достоинством», призвав Соединенные Штаты активизировать борьбу с запрещенными препаратами в американских спортивных лигах. «Употребление допинга – общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной – студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам», – указал Антонов.
Посол подчеркнул, что в России восторгаются достижениями спортсменов ОКР. «В нелегких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы, – констатировал он. – Удивляют стремлением добиться максимальных результатов. Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене». Антонов пожелал атлетам на Олимпиаде новых свершений.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций.
На Олимпиаде в Токио произошло уже несколько скандалов с критикой российских спортсменов. Так, американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).
До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Также американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.
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Рогозин назвал причину включения двигателей модуля «Наука»
Двигатели на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» могли включиться из-за человеческого фактора, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Был кратковременный сбой в программе. Модуль вроде успокоился, специалисты Центра управления полетами провели все необходимые операции. Стыковка прошла идеально, на минимальной скорости. Все шло хорошо, но человеческий фактор. Была такая эйфория, в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что, возможно, система управления самого блока будет продолжать себя корректировать», – цитирует Рогозина «Комсомольская правда».
Он добавил, что система определила свой момент спустя три часа, после чего произошло включение двигателя, которое тут же компенсировалось двигателем модуля «Звезда» и корабля «Прогресс».
Также глава госкорпорации объяснил, что решение о запуске модуля было принято из-за того, что он стоил очень дорого.
«Потерять 18 млрд рублей это намного хуже (потери рабочего места). Бочка, тот самый корпус, он действительно старый. Мы постарались сделать начинку максимально новой. Конечно, от каких-то решений не смогли отказаться. С ними и связаны проблемы», – сказал Рогозин.
Ранее генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка МЛМ «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
ФСБ задержала кубинцев, на надувных матрацах пытавшихся уплыть в Эстонию из Ленобласти
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Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы из России в Эстонию, откуда планировали уехать в Испанию, сообщило пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
«В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
По данным пресс-службы, «иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь».
«Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения», – уточнили российские пограничники.
Задержанные отправлены в центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Их привлекут к административной ответственности и вышлют из России.
Ранее два гражданина России, решивших отдохнуть в Одессе, переправились вплавь через реку Ворскла, по которой проходит граница между РФ и Украиной. Их задержали украинские пограничники.
Лукашенко рассказал о том, как помог деньгами Тихановской
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как на самом деле Светлана Тихановская уезжала из Белоруссии, и о том, кто ей дал денег на выезд из страны.
Александр Лукашенко рассказал подробности об отъезде Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года на встрече с активом местной власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
«Она говорит, что ее заставили. Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла (вот генерал Павлюченко) к нему (начальник оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко. - прим. ВЗГЛЯД) и просит: «Скажите президенту, я хочу уехать». Так было дословно. Ты мне доложил. Я говорю: пусть едет. Это после того, Валерий Павлович (Валерий Вакульчик, который в тот период руководил КГБ Беларуси. - прим. ВЗГЛЯД), как их хотели сжечь в этом доме. Помнишь, когда я тебе приказал «Альфу» снять с улиц. Он кричал: «Александр Григорьевич, как «Альфу» снять, они Дворец Независимости..?» – «Снимай, – говорю. – С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции. - прим. ВЗГЛЯД). Сожгут же негодяи и нас обвинят», – приводит слова Лукашенко БелТА.
«Это все было спровоцировано спецслужбами, когда они собрали весь этот координационный совет и повели в отдельный дом, и она туда пошла. Благо, что у нее в окружении был кто-то из наших военных и охранял ее, и он сообразил, что быть беде, и он позвонил в МВД. И тогда я приказал Валерию Павловичу немедленно снять «Альфу» и переодеть, чтобы не военные были, а в гражданке. Продемонстрируй, что мы увидели, что они хотят. И это нас спасло», – рассказал Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, Тихановская прибежала на следующий день после этого инцидента.
«Я сказал: передайте ей, что МВД тебе поможет выехать к детям. Про мужика своего ни слова не обмолвилась. Не успела она выехать, как мне звонят и говорят, что у нее денег нет. Я сказал, чтоб попросили у одной государственной компании, чтобы выделили 15 тыс. долларов, это все-таки дети. Вот, что было. И она говорит, что ей угрожали, что детей отбирали. Первый раз о ней говорю, хоть с женщинами не воюю».
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.
Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
Давление упало в отсеке с утечкой воздуха на МКС
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Давление в переходной камере модуля «Звезда», где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба, сообщил экипаж МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).
Трансляцию переговоров ведет НАСА, передает «Интерфакс».
«154 миллиметра», – сказал космонавт, отвечая на соответствующий вопрос представителя ЦУПа.
Ранее руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки.
При этом он не стал увязывать инцидент с модулем «Наука» с утечками воздуха на космической стации. По его словам, после инцидента вокруг МКС не фиксируется каких-либо обломков, которые могли бы повредить станцию.
Напомним, российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС, после на модуле произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве.
В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» для компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.
Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, такое уже бывало в прошлом.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт.