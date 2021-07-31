Эксперт назвал возможные сроки запрета на экспорт бензина В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных 31 июля 2021, 12:04 Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил постановление о продлении упрощенного порядка регистрации безработных граждан до 31 декабря этого года. «Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг», – приводит сообщение кабмина ТАСС. В пресс-службе напомнили, что такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости и самостоятельно собирать пакет документов: все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически. По данным пресс-службы правительства, в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12130 рублей, минимальный – 1,5 тыс. рублей. Пособие по безработице начисляется с первого дня признания гражданина безработным. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12130 рублей, а последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей. На этой неделе Минтруд сообщил о возврате уровня безработицы в России к допандемическому.

Путин: Платформой «Россия – страна возможностей» немало сделано с 2018 года 30 июля 2021, 18:25 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» «немало сделала» с момента своего создания в 2018 году для повышения социальной мобильности людей. Путин напомнил, что платформа как раз создавалась для того, «чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей». «За это время немало сделано», — подвел итоги президент. Гендиректор платформы Алексей Комиссаров в ответ привел данные соцопросов, согласно которым 64% россиян считают, что в России у молодых людей есть возможности реализовать себя, найти применение своим талантам и способностям, добиться успеха в жизни. По данным Комиссарова, среди тех, кто принял участие в проектах АНО «Россия — страна возможностей», – таких 93%. «83% наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% отметили, что участие в конкурсах платформы помогло понять их призвание. Наши респонденты видят и другие позитивные эффекты от участия в конкурсах платформы – 97% отмечают пользу от проектов, 78% стали более уверенными в себе, а половина – более счастливыми», – приводятся слова гендиректора платформы Алексея Комиссарова на сайте АНО. На встрече Путин и Комиссаров обсудили итоги работы платформы и дальнейшее развития кадровых, социальных и образовательных проектов организации для талантливых детей и молодежи, специалистов и управленцев. Комиссаров подчеркнул, что при поддержке президента России в стране выстроена целая система развития и сопровождения талантливых детей и молодежи. Частью этой системы является и платформа «Россия – страна возможностей», которая включает проекты и конкурсы, нацеленные на российских школьников, студентов, профильных специалистов и управленцев. Самым масштабным конкурсом для школьников является «Большая перемена». За два года в нем приняли участие более 3,5 млн ребят. А во флагманском конкурсе для управленцев «Лидеры России» с момента запуска в 2017 году приняли участие более 840 тыс. человек, победителями стали 313 конкурсантов. За время работы проекта назначения на разные руководящие должности получили свыше 300 его участников. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных корпораций, генеральные директора заводов, главврачи больниц и многие другие. Президент России спросил Алексея Комиссарова, что ему больше всего нравится из набора тех мероприятий, которые проводит платформа «Россия – страна возможностей». «Конечно, это для меня самый тяжелый вопрос, потому что я такой счастливый, что занимаюсь теми проектами, каждый из которых действительно нравится. Где-то дети, конечно, вдохновляют, потому что дети у нас просто волшебные. Я считаю, что у нас великолепное будущее, потому что дети умные, талантливые и способные. Люди «серебряного возраста» поражают своей энергией, и сразу думаешь, что, если эти люди так много всего еще хотят и делают, находятся в строю. Когда в 89 лет такая энергия, то это, конечно, заряжает. Самое большое счастье, что у нас действительно такие люди, такая страна и такие возможности», – ответил Комиссаров. В рамках встречи также обсуждались результаты программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которая на практике является вершиной созданной Президентом РФ системы поддержки и развития самых талантливых и целеустремленных людей в нашей стране. Так, за четыре года выпускниками программы кадрового резерва, которую СМИ называют «Школой губернаторов», стали 305 человек. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров и мэры городов-миллионников. В завершение Алексей Комиссаров рассказал о работе мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей», где идет строительство нового кампуса, который позволит реализовать еще больше программ и удовлетворить спрос всех желающих пройти там обучение. Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Названа причина включения двигателей модуля «Наука» 30 июля 2021, 14:27

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. «Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», – передает ТАСС слова Соловьева. По словам руководителя полетом РС МКС, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля «Звезда». Соловьев подчеркнул, что на всех этапах полета модуля к МКС система сближения «Науки» работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были незначительные колебания, с которыми удалось справиться системе стыковки. «Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь, привело к механическому соединению. Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов – станции и модуля», – добавил Соловьев. По его словам, ориентация МКС в настоящий момент является штатной.«Все системы МКС и МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука») работают нормально», – отметил Соловьев. По словам генконструктора, создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль «Наука» с МКС. В настоящий момент экипаж станции выравнивает давление в «Науке», что займет много времени из-за большого объема модуля. «Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдет в модуль и включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе», – добавил руководитель полетом РС МКС. Соловьев подчеркнул, что главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль «Наука». Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука». Газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите. Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах» 30 июля 2021, 12:32

Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, лидеры говорили очень откровенно и даже переходили на повышенный тон, говорится в биографии канцлера ФРГ, изданной в Германии историком Ральфом Боллманом. Автором объемного труда (более 800 страниц) под названием «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» стал немецкий журналист и историк Боллман. Биография вышла в издательстве C.H.Beck, она охватывает жизнь «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского «кризисного менеджера», передает РИА «Новости». Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, «как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике». В 2014 году канцлер ФРГ «десятки раз» звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам, отмечается в биографии. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву «из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», говорится в биографии. «Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. «Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени», – сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится «очень эмоциональным, страстным, даже злым». Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу», – отмечается в биографии. «Они говорят друг другу все в лицо», – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», – пишет биограф канцлера ФРГ. Снова и снова собеседники «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах», подчеркивается в тексте. Автор пишет, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ей на обсуждениях планов по спасению евро. «Борьба с такими оппонентами, как Роланд Кох или Сильвио Берлускони, подготовила ее к противостоянию с Владимиром Путиным – не по политическому содержанию, а по тактике переговоров», – говорится в биографии Меркель. Даже после того, как Меркель и Путин «научились уважать друг друга», их беседы «едва ли становились более приятными», добавляется в ней. Минэнерго попросило Кабмин экстренно запретить экспорт бензина 30 июля 2021, 20:22

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Минэнерго обратилось в правительство России с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина. «Минэнерго России обратилось в правительство Российской Федерации с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о возможном запрете экспорта бензина из России в ближайшее время. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проведет внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже. В июле биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 несколько раз обновили исторические максимумы. Напомним, Минэнерго России предложило запретить экспорт бензина, чтобы избежать топливного кризиса. В июне вице-премьер России Александр Новак заявлял, что нет необходимости для стабилизации цен на топливо в соглашениях с нефтяными компаниями, но такая опция у правительства имеется. Новак заявил, что в правительстве следят, чтобы цены на АЗС не росли выше инфляции даже в условиях резкого роста цены нефти в мире и слабого рубля. До этого сообщалось, что российское правительство усовершенствует механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, чтобы не допускать резких скачков цен на моторное топливо. Историк кулинарии назвал окрошку на кефире нерусским блюдом 30 июля 2021, 21:35

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Исконно русской окрошкой можно назвать ту, что приготовлена на белом квасе, причем либо с мясом, либо с рыбой. А окрошка на кефире пришла к нам из Средней Азии во времена СССР, рассказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии, шеф-повар Максим Марусенков. Окрошка на темном квасе тоже является советской девиацией, полагает он. «Если говорить не об абстрактной «правильности» окрошки, а о конкретной традиционности, то на кефире – это нетрадиционное, поздне-советское явление. В ограниченный кулинарных обиход она стала входить где-то с 1970-х годов, а массовой стала только в 1990-е. Загляните в советские кулинарные книги, изданные ранее: вы не найдете там кефирных окрошек, хотя этот кисломолочный продукт в СССР любили и всячески пропагандировали», – говорит Марусенков. В дореволюционной кулинарной традиции кефира просто быть не могло: он пришел к нам с Кавказа и стал распространяться только в начале XX века, рассказывает собеседник. Простоквашу и сыворотку для заправки окрошки в русской кухне тоже не использовали. С конца XVIII века, когда появляются первые рецепты окрошки, и вплоть до 1970-х годов ее готовили только и исключительно на квасе. Существенно, что это был кислый ржаной квас, обычно белый – базовый в русской кухне продукт. Использование для окрошки темного сладкого кваса – это тоже советская девиация. «Судя по историческим источникам, окрошки на кефире пришли к нам из Средней Азии. Да, кефир, как уже было сказано, изначально не среднеазиатский продукт, но он широко распространился там в результате советской глобализации. Вероятно, первый рецепт окрошки на кефире, а точнее, на чале (под которым понимался разведенный водой кефир) был опубликован в 1977 году. Называлась такая окрошка, что характерно, ашхабадской и делалась с бараниной», – сообщает Марусенков. Для того, чтобы разобраться, какая же интерпретация этого летнего супа является исконно-русской, эксперт предлагает понять, что вообще такое окрошка. На самом деле, это вполне конкретное блюдо с более чем 300-летней традицией приготовления. Слово «окрошка» впервые появляется в русских документах в конце XVII столетия, а блюда-аналоги описаны и того раньше. «Удивительно, но окрошка – это не крестьянское по происхождению блюдо. В крестьянский обиход она начала входить где-то с середины XIX века и сначала готовилась как праздничное кушание. Все дело в том, что окрошка – это вкусный способ найти применение оставшемуся от вчерашнего обеда мясу, прежде всего – жареной дичи и домашней птице. Это блюдо, которое лучше всего соответствует быту русского помещика, а вовсе не крестьянина», - говорит историк. Он подчеркивает, что главное в окрошке – не овощи и зелень, а качественное и разнообразное мясо. А интерпретацию данного супа с вареной колбасой собеседник называет «еще одним советским недоразумением». «Возьмем самый известный исторический рецепт окрошки – из «Русской поварни» помещика Василия Левшина. Композиция там такая: мясо индейки, тетерева и поросенка, репчатый лук, свежие или соленые огурцы и соленые сливы. Заправка – из белого кваса и сливового рассола с добавлением белого винного уксуса. Откуда здесь взялись соленые сливы? А очень просто: именно с ними было принято подавать жареную дичь, и это действительно идеальное вкусовое сочетание. То есть окрошка как бы воспроизводила структуру вчерашнего жаркого, от которого у нас осталось мясо», – объясняет кулинар. В русской кухне же, по словам эксперта, окрошку готовили не только с мясом, но и с рыбой, которая появлялась на столе русского человека гораздо чаще. Собственно, та самая окрошка из XVII столетия была севрюжьей. У Левшина тоже есть рецепт рыбной окрошки: из «остатков от стола жареных разных рыб», с прибавкой соленой вареной осетрины или белужины, рассказывает эксперт. В конце июня замдиректора по лечебной работе столичной клиники диетолог Дарья Русакова рассказала, что такое блюдо, как окрошка, противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за большого количества ингредиентов. Кроме того, она посоветовала выбирать квас или кефир исходя из имеющихся заболеваний. Однако врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала окрошку полезной в летнее время года, но готовить порекомендовала ее либо с каким-то легким мясом, либо совсем без него. В Европарламенте увидели «движения властей Грузии к России» 30 июля 2021, 18:55

Фото: Martin Bertrand/Reuters

Текст: Дмитрий Александров

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, прибывшая в Грузию после выхода правящей «Грузинской мечты» из соглашения с оппозицией от 19 апреля, разработанного главой Евросовета Шарлем Мишелем, заявила, что увидела «какие-то движения (властей страны) по направлению к России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее словам, данное решение правящей партии «принесло пользу только Кремлю». «Теперь ЕС потребуется пересмотреть отношения с правительством Грузии», – сказала она. «Доверие подорвано, мы не сможем вернуться к обычному течению дел», – сказала Виола фон Крамон-Таубадель. При этом она признала, что «Грузинская мечта» вышла из соглашения после того, как к документу главы Евросовета не присоединилось «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Она назвала действия «националов» «неконструктивными». По словам евродепутата, в нынешнем контексте особую важность приобретают местные выборы, которые состоятся в Грузии второго октября. «Евросоюз поддерживает народ Грузии в борьбе за строительство правового демократического государства», – подчеркнула она. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в пятницу заявил, что при правлении этой партии после 2012 года Грузия «беспрецедентно сблизилась с Евросоюзом и НАТО». «Все остальное – пустые слова», – заявил он. Ранее Вашингтон заявил о «злости» на правящую партию Грузии. США считают, что решение правящей партии Грузии выйти из соглашения с оппозицией от 19 апреля, принесет стране «больше политической нестабильности». Адвокат в процессе по ДТП с Ефремовым умер во сне 30 июля 2021, 21:40

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Скончался адвокат Вадим Никулин, который в суде представлял интересы гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил юрист Андрей Алешкин. «У нас процесс был, он на него не пришел, поэтому я позвонил ему узнать, что случилось. Ответила жена и сказала, что он скоропостижно скончался. С ее слов, «легли спать вместе, проснулась одна»», — заявил Алешкин, передает «Фонтанка». По его словам, Никулин умер в ночь на 29 июля. Юрист добавил, что его коллегу забрали в морг, а сегодня его тело направили в Саратов, чтобы захоронить. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность. Уточняется, что Вадим Никулин был адвокатом Ирины Стерховой, которая через суд добивалась признать ее потерпевшей по делу о смерти гражданского мужа Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Против оскорбившего русских стендап-комика возбудили административное дело 30 июля 2021, 17:18

Фото: Stand-Up Club/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

В отношении комика Идрака Мирзализаде возбуждено административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку, сообщили в прокуратуре Москвы. «Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении 29-летнего мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о Мирзализаде. Прокуратура установила, что мужчина публично произнес высказывания, которые, согласно исследованию, имеют «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности». Видео с записью высказываний опубликовали в открытом доступе. Мирзализаде в ролике шутит о «русских и фекалиях». Ранее комику вручили повестку в прокуратуру для беседы по поводу шуток «националистического характера». Юмор молодого человека пришелся не по вкусу многим россиянам. За три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы, также на Мирзализаде было совершено нападение. «В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: «Идрак Мирзализаде – враг русского народа!». За мою голову объявили денежную награду», – рассказывал комик на одном из своих выступлений. Раскрыты подробности убийства девочки полицейским в Самарской области 30 июля 2021, 14:22

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Сотрудник самарской полиции убил несовершеннолетнюю девушку, которую до этого сбил на автомобиле, сообщил источник в силовых структурах. «Начальник отделения полиции по особо тяжким преступлениям Самары зарезал девушку, чтобы скрыть ДТП. До этого он сбил ее на машине», – сообщил источник ТАСС. По данным Telegram-канала Life Shot, подполковник полиции уже признался в убийстве школьницы. Он заявил, что случайно сбил девочку, возвращаясь с рыбалки, а та кинулась на него, и начала кричать и драться. В этот момент он якобы потерял рассудок и начал бить ее ножом. Однако, по данным канала, соседи не раз видели, как убитая школьница и подполковник якобы обнимались на лавочке у дома, также видели ее в его машине. Девочка и сотрудник полиции проживали в одном подъезде. Отец сообщил, что не знал ни о каких романтических отношениях соседа с дочерью. Между тем собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах отметил, что следователи рассматривают версию об отношениях между погибшей и полицейским. «Версия, что у подозреваемого и убитой были отношения и он убил ее, испугавшись, что она о них расскажет, тоже рассматривается. Но она не основная», – указал он. Ранее в региональном следственном управлении СК сообщали, что в отношении полицейского возбуждено дело, его подозревают в убийстве 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава. В ГУ МВД по Самарской области отмечали, что по данному факту назначена служебная проверка. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В Кремле прокомментировали драку в центре Симферополя 30 июля 2021, 14:10

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль в курсе сообщений о недавнем конфликте двух компаний молодых людей в центре Симферополя, но считает это вопросом правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты», – заявил Песков, передает ТАСС. По его словам, в администрации президента видели сообщения прессы о драке в Симферополе, но не имеют какой-то «специальной информации» на этот счет. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», – заметил Песков, подчеркнув, что «совершенно необязательно Кремлю с кем-то (из руководителей соответствующих ведомств) об этом говорить». Комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, Песков отметил: «В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы (участвовали в драке), это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами». Как ранее сообщил источник во властных структурах полуострова, конфликтная ситуация, видеозапись которой накануне стала активно распространяться в интернете, произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил оппонента, однако затем драку пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Как отметил источник, утверждения о массовости драки, использовании оружия и «регулярности таких ситуаций» в Симферополе «оказались беспочвенными». Первую партию пресной воды добыли из скважины в Азовском море 30 июля 2021, 13:52

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. В данный момент проверяется ее качество, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас проверяют ее состояние», – передает ТАСС слова Хуснуллина. Также он уточнил, что данные по качеству пресной воды, найденной под Азовским морем, а также об объемах ее запасов, будут получены к концу сентября, когда дополнительно пробурят еще несколько скважин. Между тем, по его словам, Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года. «Мы имеем запас подземных вод, мы имеем сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема (с водой) в Крыму решена», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина. Вице-премьер добавил, что к этому результату привела системная работа по поиску новых запасов подземной воды и уменьшение потерь в существующих сетях. «За этот короткий промежуток – полгода – у нас 110 тыс. кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе – большие работы производятся по снижению потерь. 14 объектов находятся в стройке, в ближайшие месяц-два должны быть закончены. Потери в сетях – одна из причин, почему воды не хватало. Эта работа системно ведется», – сказал Хуснуллин. Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России. Напомним, в мае Хуснуллин сообщил, что два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле. Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие» 30 июля 2021, 23:56

Фото: twitter.com/APUkraine

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привести «в боевое соответствие» все границы страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области. «На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент [Украины Владимир Зеленский]: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», – приводит слова Данилова ТАСС. Секретарь СНБО не уточнил подробностей поручения Зеленского. При этом Данилов сообщил, что Совет по вопросу реализации госполитики в сфере защиты государственной границы, в частности, заслушал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского. Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по вступлению страны в НАТО и противодействию России. Ранее Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Напомним, в среду Народная милиция провозглашенной ДНР выявила танки и другую военную технику украинских силовиков в населенных пунктах в Донбассе. В минувшее воскресенье украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70% 31 июля 2021, 07:25

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Украина 24». Как отметил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, в начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали пять блоков АЭС, передает РИА «Новости». Как отметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, «несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к подорожанию коммунальных услуг. Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рогозин назвал причину включения двигателей модуля «Наука» 30 июля 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

Двигатели на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» могли включиться из-за человеческого фактора, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Был кратковременный сбой в программе. Модуль вроде успокоился, специалисты Центра управления полетами провели все необходимые операции. Стыковка прошла идеально, на минимальной скорости. Все шло хорошо, но человеческий фактор. Была такая эйфория, в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что, возможно, система управления самого блока будет продолжать себя корректировать», – цитирует Рогозина «Комсомольская правда». Он добавил, что система определила свой момент спустя три часа, после чего произошло включение двигателя, которое тут же компенсировалось двигателем модуля «Звезда» и корабля «Прогресс». Также глава госкорпорации объяснил, что решение о запуске модуля было принято из-за того, что он стоил очень дорого. «Потерять 18 млрд рублей это намного хуже (потери рабочего места). Бочка, тот самый корпус, он действительно старый. Мы постарались сделать начинку максимально новой. Конечно, от каких-то решений не смогли отказаться. С ними и связаны проблемы», – сказал Рогозин. Ранее генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка МЛМ «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». При открытии люка из модуля «Наука» на МКС вылетел болт 31 июля 2021, 05:34

Фото: vk.com/roscosmos

Текст: Антон Никитин

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами (ЦУП), что в новом модуле «Наука» все в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт, следует из переговоров экипажа, транслируемых НАСА. «Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», – приводит РИА «Новости» ответ Новицкого на вопрос специалиста центра о состоянии модуля. Накануне космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые прошли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который в четверг пристыковался к МКС. Напомним, после стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от работы двигателей модуля «Наука». Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка «Науки» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил наличие в случившемся человеческого фактора. В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. Роскосмос решил не расследовать инцидент. Космонавт Новицкий призвал россиян не беспокоиться.