Спрогнозирован срок формирования коллективного иммунитета к COVID в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России с учетом темпов вакцинации и неучтенных бессимптомных переболевших может быть достигнут к Новому году, считают эксперты.

По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, коллективный иммунитет в России может быть достигнут раньше, чем показывают прогнозы, опирающиеся на официальную статистику о заболевших и вакцинированных, передает ТАСС.

«Потому что в большинстве комментариев и прогнозов не учитывается тот иммунитет, который создают люди, переболевшие неявно, в невидимой форме, а их достаточно много. И я уже говорю год об этом, что их примерно в десять раз больше, чем выявленных зараженных, по результатами предыдущих эпидемий и пандемий. Так всегда эпидемиологи считают», – пояснил Жемчугов.

Он добавил, что, например, согласно подсчетам специалистов в США, не выявленных зараженных коронавирусом у них в пять-шесть раз больше, чем выявленных. Поэтому врач рекомендует рассчитывать коллективный иммунитет «из выявленных зараженных, умножить эту цифру на пять и прибавить вакцинированных». «Каждый регион может посчитать для себя эту цифру, это не так сложно, и сделать прогноз», – отметил эксперт.

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Согласно его расчетам, коллективный иммунитет среди жителей Москвы должен был быть достигнут к июлю нынешнего года, однако на ситуацию повлияли мутации коронавируса.

«А сейчас [я] жду, что с мутациями вируса, которые приводят к заболеваниям и с снижению эффективности вакцин примерно на 20%, если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно все закончится», – заявил Жемчугов.

Врач-иммунолог Евгений Тимаков считает, что достижение коллективного иммунитета затягивается в России из-за отказа граждан от вакцинации. Однако его прогноз также привязан к концу нынешнего года.

«Без вакцинации достичь коллективного иммунитета мы не сможем. А с тем, как у нас сейчас идет вакцинация, до конца этого года хорошо, если более-менее хоть какого-то мы достигнем коллективного иммунитета. Почти 50% жителей не хотят вакцинироваться и не планируют это делать. Поэтому в данный момент коллективный иммунитет достигнуть будет тяжело», – пояснил Тимаков.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в стране пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией. Ранее Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить коллективный иммунитет на уровне не менее 80% от списочного состава сотрудников с учетом переболевших COVID-19 и вакцинированных.

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