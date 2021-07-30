Из окна дома в Москве выпал двухлетний мальчик

Белорусов предупредили о серьезной опасности американских «печенек»

«Это стандартная практика американцев – выменивать территории в обмен на бусы или печенье», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден подарил ей коробку с «печеньем».

«Еще со времен колонизации Америки европейцы, ставшие впоследствии американцами, выменивали целые территории у индейцев за бусы, часы и другие безделушки. Так что это стандартный прием американцев», – считает донецкий историк и публицист Владимир Корнилов.

Он напомнил, что до недавнего времени самым дешевым приобретением в мире считалась покупка голландцами нынешнего Нью-Йорка (в то время он назывался Новый Амстердам) за вещи, которые оценивались в 60 гульденов, или 24 доллара.

«Но в 2014 году это достижение переплюнула официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая за печенье выменяла огромную территорию Украины», – отметил собеседник. «Теперь эта практика применяется в отношении Белоруссии. Американцы пытаются «купить» и ее, используя полюбившийся инструмент – печенье, что несет серьезные риски для белорусов. Так что время идет, а приемы американцев не меняются», – заключил Корнилов.

В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.

Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. По мнению украинских экспертов, тем самым Байден продемонстрировал свое отношение к Зеленскому.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла поведение Тихановской.

«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.

При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.

«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.

«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.

Отметим, что «печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.

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