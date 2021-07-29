Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине Украинка пожаловалась на назвавшего Харьков «исконно русским» таксиста 29 июля 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке, а также назвал город исконно русским, сообщила участница инцидента Дарья Конох в соцсетях. Конох, являющаяся координатором организации «Солидарная Молодежь» (организация при партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» – прим. ВЗГЛЯД), написала в Facebook, что в такси она говорила по телефону, после чего водитель спросил, почему она разговаривает на украинском, назвал бандеровкой и посоветовал «ехать в Бандерштат». «Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков – исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить», – рассказала она. Девушку также возмутили слова водителя о том, что в Донбассе нет российских войск, а украинские власти сами все выдумали, чтобы зарабатывать деньги на войне. Ранее украинский журналист возмутился из-за русской озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате 28 июля 2021, 11:25

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы. «Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в нормандском формате. Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева) от тех или иных источников российских медиа», – сказал президент Украины, передает ТАСС. В мае замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом». Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси 28 июля 2021, 14:17

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Зеленский заявил, что «крещение великим князем Владимиром Киевской Руси – это не часть нашей истории, это и есть наша история», и «нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», так как «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», не в «мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», передает ТАСС. Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». Зеленский также провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны «совместно стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, захвачено – вернуть», «а значит – сохранить себя и государство». Ранее патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси. День Крещения Киевской Руси-Украины – государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как православие создало русскую нацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому 28 июля 2021, 21:59

Фото: twitter.com/POTUS

Текст: Андрей Резчиков

То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. «Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог. В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден. Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить. В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США 28 июля 2021, 12:41

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами». Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС. Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами». Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины». Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины. При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ показала кадры с передачей оборудования к С-300 украинскими агентами 28 июля 2021, 12:30 Текст: Алексей Дегтярев

Факт передачи входящего в состав ЗРК С-300 оборудования украинскими агентами в России сняли на видео, которое опубликовали в ФСБ, сообщают СМИ. Гражданин Армении в ролике ФСБ Арарат Хачатрян на оперативной съемке погрузил коробки с оборудованием в багажник своей легковой машины, также на записи продемонстрирован подвал в доме другого осужденного Дениса Лобова, в нем хранилось оборудование, передает РИА «Новости». Также в ролике запечатлен задержанный Хачатрян, сидящий на фоне компонентов к ЗРК. Кроме этого, демонстрируются кадры из зала суда. Напомним, в среду Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти годам и шести месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Их признали виновными в государственной измене и шпионаже. По данным ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – уточняли в спецслужбе. Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде 28 июля 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ. Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН. Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали. Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6). В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине. Назвавший Донбасс «раковой опухолью» чиновник может стать главой делегации Киева на переговорах 28 июля 2021, 21:07

Фото: РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Сравнивший Донбасс с «раковой опухолью» вице-премьер Украины Резников может возглавить переговорную группу от Киева и заменить находящегося в реанимации Кравчука. «Об этом сообщил сам Резников. Действующий глава украинских переговорщиков Кравчук сейчас находится в реанимации и подключен к ИВЛ», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье». В ноябре прошлого года Резников сравнил ДНР и ЛНР с «опухолью», назвал их «ментально больными», отметив, что выступает за «терапию», а не за вариант «резекции и полной ампутации». Он признал, что произнес «жесткие, плохие слова с точки зрения такого сравнения», но подчеркнул, что говорил не о гражданах Украины, не о «жителях украинской территории Донбасса». На украинского мэра завели дело после фото с серпом и молотом 28 июля 2021, 17:27

Фото: Оголошення місто Хорол/ Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Глава города Хорол в Полтавской области Сергей Волошин опубликовал в соцсетях фотографию с флагом, на котором изображены серп с молотом и красная звезда, полиция начала расследование. Волошин опубликовал снимок в честь Дня военно-морского флота, он сообщил, что в городе десятки лет есть традиция собираться на День ВМФ вместе, передает «Страна.ua». Через некоторое время в соцсетях началось возмущение снимком, и мэр удалил пост с фотографией. Глава отделения коммуникации нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что по этому факту началось расследование. Отмечается, что согласно статье 436-1 УК Украины, главе города грозит до пяти лет лишения свободы. После 9 мая 2021 года на Украине открыли 17 уголовных дел за распространение запрещенной в стране коммунистической символики. Зеленский уволил начальника Генштаба Украины Корнийчука 28 июля 2021, 21:57

Фото: mil.gov.ua

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства. «Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Шапталу Сергея Александровича, документ также опубликован на сайте. Ранее Шаптала занимал должность командующего войск оперативного командования «Запад» на Донбассе. Накануне стало известно, что главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, его пост займет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно». При крушении самолета на Украине погибли четыре человека 28 июля 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Пилот и трое пассажиров-иностранцев погибли в результате падения спортивного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны. «По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы, в частном жилом доме, на который упал самолет, во время аварии людей не было. На месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы, устанавливают все обстоятельства аварии. Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине 29 июля 2021, 09:24

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. «Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости». Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Пушков раскритиковал ответ Зеленского на статью Путина 29 июля 2021, 08:47

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. По мнению Пушкова, в своем выступлении Зеленский «юлит и изворачивается», поскольку не имеет возможности доказать древность Украины. «Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт», – написал Пушков в Telegram. Также он обратил внимание на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма. «А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – подчеркнул сенатор. «Так что весь «ответ» Зеленского – демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа», – добавил Пушков. В среду Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не посягать на наследие этого древнего государства. Он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну – «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы». По словам политика, 24 области Украины и Крым – это родные дети и наследники Древнерусского государства. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Захарова напомнила о «запасах Яценюка» после решения Украины помочь Литве колючей проволокой 28 июля 2021, 21:50 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение Украины предоставить Литве колючую проволоку для оборудования границы с Белоруссией, намекнув, что Киев таким образом стремится избавиться от ржавеющих запасов времен премьер-министра Арсения Яценюка. «Стратегические запасы Яценюка ржаветь начали?» – прокомментировала она в своем Telegram-канале информацию о том, что кабмин Украины одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны. Захарова напомнила таким образом о проекте бывшего премьер-министра украинского правительства Яценюка возвести на границе с Россией систему укреплений «Европейский вал». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинское власти намерены помочь литовской стороне в сдерживании потока нелегальных мигрантов. Киев обвиняет в «беспрецедентном миграционном кризисе, с которым столкнулась Литва», президента Белоруссии Александра Лукашенко. В среду литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов из Белоруссии – 171 человека. Напомним, Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии. Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Украинские силовики разместили танки и БТР в населенных пунктах Донбасса 28 июля 2021, 22:15 Текст: Елена Мирошниченко

Украинские военные разместили танки и другую военную технику в населенных пунктах в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. «Выявлено размещение 12 единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – приводит слова представителя Народной милиции РИА «Новости». По его словам, были обнаружены два танка Т-64, размещенные на территории аграрного предприятия «Колос», БМП-1, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», а также бронетранспортеры, МТЛБ и командно-штабная машина. Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка из минометов. Украина вышла из протокола о межгосударственном совете СНГ по космосу 28 июля 2021, 14:49 Текст: Елена Мирошниченко

Кабмин Украины решил выйти из протокола об утверждении положения о межгосударственном совете СНГ по космосу, решение принято на заседании правительства. «Выйти из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу, подписанного 13 ноября 1992 года в г. Москва. МИД направить исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление», – говорится в постановлении, сообщает ТАСС. В пояснительной записке отмечается, что протокол «является устаревшим, в современных реалиях утратил свою актуальность, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами», а также не применяется на практике. Ранее Украина официально вышла из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ), которое призвано регулировать защиту прав потребителей.