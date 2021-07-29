При лесном пожаре в турецкой Анталье погиб человек

Эксперт оценил перспективы создания «тюркской армии» Турции и Азербайджана

«Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близости двух тюркских народов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя сообщения о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии».

«Заявление Турции о возможности создания единой «тюркской армии» с Азербайжданом – пока что в большей степени политическая декларация. Создание объединенной военной структуры подразумевает единое командование и единое политическое руководство. Сомнительно, чтобы президент Азербайджана Ильхам Алиев перевел бы вооруженные силы республики в подчинение турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану», – полагает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

О том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии» заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. «Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», – подчеркнул спикер. В рамках этих договоренностей, в том числе проводятся и азербайджано-турецкие военные учения, пояснил Шентоп.

«Скорее всего, на практике речь пойдет о создании неких смешанных частей или соединений – в большей степени для демонстрации единства действий и близость двух тюркских народов», – заметил Фельгенгауэр. Подобного рода проекты периодически создавались, в том числе, странами НАТО, напомнил собеседник. «Так в свое время была создана франко-германская бригада, которую потом переформировали в корпус, затем опять свернули, – привел пример Фельгенгауэр. – Похожие инициативы возникали и в Восточной Европе, в том числе с участием стран, не входящих в альянс. Так, в 2014-м году было заявлено о создании Литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG). Но во всех этих случаях главной была именно политическая составляющая».

При этом надо учесть реальное усиление турецкого военно-политического влияния на Южном Кавказе, заметил собеседник. «Азербайджан в очередной раз показывает, что Турция – ее ближайший союзник, и Москве не следует слишком сильно давить на Баку», – подчеркнул Фельгенгауэр. По его оценке, для России будет проблематично быстро нарастить контингент миротворческих сил в Нагорном Карабахе – например, оперативно усилить его бронетехникой.

С другой стороны, маловероятно, что Азербайджан и Турция вознамерятся возобновить карабахский конфликт, и довести его до победного конца, взяв Степанакерт, полагает эксперт. «Если бы они хотели это сделать, то сделали бы. Но входить в прямую конфронтацию с Москвой явно не входит ни в планы Азербайджана, ни в планы Турции», – отметил Фельгенгауэр. По его мнению, российское присутствие в Карабахе позволяет сохранить статус-кво по крайней мере на ближайшие 5-10 лет. «При всех инцидентах на линии соприкосновения, ситуация там стабильная», – указал эксперт.

Что можно прогнозировать в связи с заявлениями турок о создании «единой тюркской армии» – так это недовольную реакцию другой страны НАТО, Греции, заметил Фельгенгауэр. «При этом США, возможно, будут не против реализации такого проекта Турции. Для Вашингтона важно теснее привязать Азербайджан к проектам, направленным против Ирана. И в целом, для США стратегически важен Азербайджан», – указал эксперт. Поэтому, делает вывод эксперт, не следует ожидать противодействия со стороны руководства НАТО пантюркистским военным проектам Эрдогана.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках декларации о союзнических намерений от 15 июня. Это соглашение, заметим, было подписано Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в карабахском городе Шуша, отвоеванном азербайджанской армии на последнем этапе войны 2020 года.

В Шушинской декларации также отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Таким образом, если Азербайджан обвинит Армению или непризнанную Нагорно-Карабахскую республику в агрессивных действиях, то у Турции будет легальный повод вступить в конфликт.

Добавим, что на прошедших в июне в Баку турецко-азербайджанских тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» отрабатывалось взаимодействие армий двух стран в ходе боевых действий.

Спикер турецкого парламента Шентоп, выступая в азербайджанском городе Гянджа, обвинил Армению в провокациях на границе с Азербайджаном, что может привести к региональной войне. «Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», – цитировал спикера «Спутник Азербайджан».

Спикер турецкого парламента также напомнил о том, что по договоренностям о прекращения огня в Нагорном Карабахе, Армения должна открыть Зангезурский коридор для сухопутной связи между основной территорией Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванью (у которого, в свою очередь, есть граница с Турцией). «Зангезурский коридор создаст сухопутный маршрут между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, между Азербайджаном и Турцией... Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт», – цитировал Шентопа «Спутник Азербайджан»

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