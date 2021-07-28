Украинские силовики разместили танки и БТР в населенных пунктах Донбасса

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28 июля, среда | Последнее обновление — 22:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВВП России вернулся на доковидный уровень
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Возможно, в этот раз и удастся избежать идеального финансового шторма. Но уже лет через пять, а, может быть, и раньше, система снова закачается и будет угрожать похоронить всех под своими обломками.
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И тут на сцену выходит Батька: вы хотите белорусских беженцев? Вы их получите! И поскольку минский аэропорт простаивает, организует прямые рейсы Минск – Ирак. А там беженцев – море.
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Крещение Руси – важнейшее событие нашей истории. Собственно, именно крещение и создало нас как нацию и одновременно вписало в мировой контекст. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Украинские силовики разместили танки и БТР в населенных пунктах Донбасса
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Украинские военные разместили танки и другую военную технику в населенных пунктах в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Выявлено размещение 12 единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – приводит слова представителя Народной милиции РИА «Новости».
По его словам, были обнаружены два танка Т-64, размещенные на территории аграрного предприятия «Колос», БМП-1, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», а также бронетранспортеры, МТЛБ и командно-штабная машина.
Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка из минометов.
Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание»
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Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критику в адрес Германии из-за «Северного потока – 2», заявив, что Украина должна сама «зарабатывать на пропитание» вместо того, чтобы «собирать мзду у дороги».
Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера, в которой автор назвал кампанию, развернувшуюся против «Северного потока – 2», чистым лицемерием. Многие пользователи согласились с мнением журналиста, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России, передает РИА «Новости».
«Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия – самое богатое сырьем государство», – написал insLot.
«Остановка строительства («Северного потока – 2») была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле «зеленые», – рассуждает panicameusa.
Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США в противодействии реализации газового проекта, охарактеризовав действия Вашингтона как «экономический фашизм». «Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией», – заключил RickDeckard.
По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку «Северного потока – 2», преследовали лишь одну цель – заставить Берлин и дальше финансировать Украину. «Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», – написал Mamakic.
«Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. … Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги», – подытожил uhuplus.
Ранее читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
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Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа
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Из-за запуска трубопровода «Северный поток – 2» Украину ждет дефицит газа, и власти «чуть ли не коленях поползут» договариваться с Россией о транзите, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, страна может остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 млрд кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, передает РИА «Новости».
«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», – рассказал Корнейчук.
Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы.
«Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в нормандском формате. Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева) от тех или иных источников российских медиа», – сказал президент Украины, передает ТАСС.
В мае замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом».
Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.
Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Зеленский заявил, что «крещение великим князем Владимиром Киевской Руси – это не часть нашей истории, это и есть наша история», и «нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», так как «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», не в «мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», передает ТАСС.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
Зеленский также провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны «совместно стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, захвачено – вернуть», «а значит – сохранить себя и государство».
Ранее патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси.
День Крещения Киевской Руси-Украины – государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как православие создало русскую нацию.
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Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму
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Осенью правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму, сообщил вице-премьер страны по вопросам реинтеграции так называемых оккупированных территорий Алексей Резников.
Он сообщил, что документ «почти на финализации с точки зрения рассмотрения в правительстве». После утверждения кабмином проект закона направят в Раду. Резников рассчитывает, что депутаты рассмотрят законопроект осенью.
По его словам, законопроект о переходном периоде – «фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения», пишет «РБК–Украина».
Напомним, по версии Киева, документ призван обеспечить «деоккупацию» и безопасную «реинтеграцию» территорий, которые на Украине считают «временно оккупированными».
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия «деоккупации» и «реинтеграции»; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Отметим, что Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса в сентябре. Резников также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса.
ФСБ показала кадры с передачей оборудования к С-300 украинскими агентами
Факт передачи входящего в состав ЗРК С-300 оборудования украинскими агентами в России сняли на видео, которое опубликовали в ФСБ, сообщают СМИ.
Гражданин Армении в ролике ФСБ Арарат Хачатрян на оперативной съемке погрузил коробки с оборудованием в багажник своей легковой машины, также на записи продемонстрирован подвал в доме другого осужденного Дениса Лобова, в нем хранилось оборудование, передает РИА «Новости».
Также в ролике запечатлен задержанный Хачатрян, сидящий на фоне компонентов к ЗРК. Кроме этого, демонстрируются кадры из зала суда.
Напомним, в среду Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти годам и шести месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Их признали виновными в государственной измене и шпионаже.
По данным ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – уточняли в спецслужбе.
В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами».
Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.
Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины».
Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.
При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа.
Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея.
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На украинского мэра завели дело после фото с серпом и молотом
Глава города Хорол в Полтавской области Сергей Волошин опубликовал в соцсетях фотографию с флагом, на котором изображены серп с молотом и красная звезда, полиция начала расследование.
Волошин опубликовал снимок в честь Дня военно-морского флота, он сообщил, что в городе десятки лет есть традиция собираться на День ВМФ вместе, передает «Страна.ua».
Через некоторое время в соцсетях началось возмущение снимком, и мэр удалил пост с фотографией.
Глава отделения коммуникации нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что по этому факту началось расследование.
Отмечается, что согласно статье 436-1 УК Украины, главе города грозит до пяти лет лишения свободы.
После 9 мая 2021 года на Украине открыли 17 уголовных дел за распространение запрещенной в стране коммунистической символики.
Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде
Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ.
Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН.
Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали.
Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6).
В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине.
Германия выразила готовность к консультациям с Киевом по «Северному потоку – 2»
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Германия готова провести консультации по вопросу строительства газопровода «Северный поток –2», которые инициировала Украина, заявил уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг на встрече с заместителем главы офиса президента Украины Игорем Жовквой.
В сообщении офиса украинского президента говорится, что «уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности германской стороны к проведению консультации относительно «Северного потока – 2», которую инициировало наше государство», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года.
Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
В частности, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
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При крушении самолета на Украине погибли четыре человека
Пилот и трое пассажиров-иностранцев погибли в результате падения спортивного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
«По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы, в частном жилом доме, на который упал самолет, во время аварии людей не было.
На месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы, устанавливают все обстоятельства аварии.
Назвавший Донбасс «раковой опухолью» чиновник может стать главой делегации Киева на переговорах
Сравнивший Донбасс с «раковой опухолью» вице-премьер Украины Резников может возглавить переговорную группу от Киева и заменить находящегося в реанимации Кравчука.
«Об этом сообщил сам Резников. Действующий глава украинских переговорщиков Кравчук сейчас находится в реанимации и подключен к ИВЛ», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
В ноябре прошлого года Резников сравнил ДНР и ЛНР с «опухолью», назвал их «ментально больными», отметив, что выступает за «терапию», а не за вариант «резекции и полной ампутации». Он признал, что произнес «жесткие, плохие слова с точки зрения такого сравнения», но подчеркнул, что говорил не о гражданах Украины, не о «жителях украинской территории Донбасса».
Зеленский уволил начальника Генштаба Украины Корнийчука
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.
«Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Шапталу Сергея Александровича, документ также опубликован на сайте.
Ранее Шаптала занимал должность командующего войск оперативного командования «Запад» на Донбассе.
Накануне стало известно, что главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, его пост займет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».
Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
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То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Украина вышла из протокола о межгосударственном совете СНГ по космосу
Кабмин Украины решил выйти из протокола об утверждении положения о межгосударственном совете СНГ по космосу, решение принято на заседании правительства.
«Выйти из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу, подписанного 13 ноября 1992 года в г. Москва. МИД направить исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление», – говорится в постановлении, сообщает ТАСС.
В пояснительной записке отмечается, что протокол «является устаревшим, в современных реалиях утратил свою актуальность, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами», а также не применяется на практике.
Ранее Украина официально вышла из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ), которое призвано регулировать защиту прав потребителей.
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