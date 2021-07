Путин поздравил гимнасток и тхэквондиста с золотыми медалями в Токио Российские пловцы завоевали серебро на Олимпиаде 28 июля 2021, 06:55

На Олимпиаде в Токио российская команда пловцов заняла второе место в эстафете 4х200 м вольным стилем, сообщают информационные агентства. Серебряную медаль завоевали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Золото получили британцы, бронзу – австралийцы, передает ТАСС. В активе российской сборной на Олимпиаде в Токио стало семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды, передает РИА «Новости». Напомним, Рылов также завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 м на спине. При этом организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».

Губерниев объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио 27 июля 2021, 17:50

Причина успешного выступления российской команды на Олимпиаде в Токио кроется в ее хорошей подготовке, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя золотые медали наших спортсменов на Олимпийских играх–2020. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Таким образом девушки принесли стране шестую по счету золотую медаль на Играх в Токио. «Мы сейчас переживаем возрождение явления «всероссийской прухи». А когда начинается всероссийская пруха, нас не остановить! У нас выросло прекрасное молодое поколение спортсменов. Я горжусь своей страной и этим поколением. Мы выиграем еще немало золотых наград на этой Олимпиаде», – говорит Губерниев. При этом он призывает пока не подсчитывать общекомандный зачет, поскольку без легкой атлетики это сделать очень трудно. Поэтому, по его словам, пока следует отдельно радоваться каждой победе, очередной медали, делать максимум для развития спорта, в том числе и детского, потому что после Олимпиады появится очень много желающих попробовать себя в том или ином виде спорта. «Не важно, что это, тхэквондо, гимнастика – нужно помогать массовому спорту. А причина такой прухи очень простая: у нас готовая команда. Я еще ранее говорил, что в эпоху ковида сильные станут сильнее, а слабые – слабее. Мы – сильные», – заключил собеседник. Напомним, первую золотую медаль на Олимпийских играх–2020 России принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Позже золото стране завоевали гимнасты в командном турнире, а сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета, досрочно обеспечив себе первое место. Кроме того, золото и серебро принесли стране российские фехтовальщицы и пловцы. Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами 27 июля 2021, 10:05

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире. «После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» слова Мамедова. Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в Олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в три часа ночи. Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком 27 июля 2021, 09:05

Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком». «Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeny Rylov (@evgesh.rylov2396) На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему. «Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец. Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл. Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете. Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников. Российские тхэквондисты впервые и досрочно выиграли медальный зачет ОИ 27 июля 2021, 13:33

Сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда досрочно обеспечила себе первое место. В активе россиян одна золотая медаль, одна серебряная и одна бронзовая. Чемпионом Игр стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), серебряным призером – Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым – Михаил Артамонов (до 58 кг). Кроме того, во вторник схватку за золотую награду проведет Владислав Ларин (свыше 80 кг), гарантировавший себе как минимум серебро, передает РИА «Новости». По одной победе у сборных Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана. Однако спортсмены из данных стран во вторник не смогли пробиться в финалы в завершающий день турнира. В решающем поединке категории свыше 67 кг встретятся представительницы Кореи и Сербии. На Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов медалей (по четыре в мужских и женских весовых категориях). В понедельник российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо. Российские спортсменки впервые выиграли командные соревнования по спортивной гимнастике на ОИ 27 июля 2021, 16:00

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде, это шестое по счету российское золото Игр в Токио. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла, передает РИА «Новости». Серебряными призерами стали гимнастки из США, бронзу завоевали спортсменки из Великобритании. Ранее сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, команда досрочно обеспечила себе первое место. Водители во Владивостоке устроили флешмоб в сторону Японии 27 июля 2021, 14:48

Автомобилисты во Владивостоке организовали флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Водители на клаксонах своих автомобилей «сыграли» композицию группы Queen «We Will Rock You». «Водители во Владивостоке устроили флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Если бы были соревнования по самому масштабному гудению, участники акции точно взяли бы золото. Но такой дисциплины нет, поэтому все наши клаксоны и сердечки пуляли звуковую волну в сторону Токио – в поддержку России на Олимпиаде», – сообщает Telegram Amur Mash. Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. Тхэквондист Ларин принес сборной России седьмое золото на Играх 27 июля 2021, 16:20 Текст: Алексей Дегтярев

Российский спортсмен Владислав Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду в Токио. Ларин в финале весовой категории более 80 килограммов победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9, передает РИА «Новости». Это был последний вид программы турнира по тхэквондо на этих Играх. Российская сборная по тхэквондо первый раз в истории победила в медальном зачете, команда обеспечила досрочно себе первое место. Российские спортсмены завоевали в этом виде спорта две золотых медали, одну серебряную и одну бронзовую. Чемпионом Игр также стал Максим Храмцов в весовой категории до 80 килограммов, серебряным призером – Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым – Михаил Артамонов (до 58 кг). Путин поздравил гимнасток и тхэквондиста с золотыми медалями в Токио 27 июля 2021, 18:00 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил российских гимнасток с первой за всю историю победой в командных соревнованиях на Олимпийских играх. «Впервые Россия выиграла олимпийское «золото» в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов», – обратился глава государства к российским спортсменкам. Текст телеграммы в адрес Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой опубликован на сайте Кремля. Президент отметил, что им удалось обойти в честной и бескомпромиссной борьбе обойти именитых соперниц, а также вписать «яркую страницу в летопись олимпийских достижений» и оправдать надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики. Также Путин поздравил победителя Олимпийских игр по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограмм Владислава Ларина. «Ваш успех – яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы. Так держать», – отмечается в телеграмме президента. Путин выразил благодарность тренерам, наставникам Ларина и другим специалистам сборной. В понедельник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. Врач российских фехтовальщиц рассказал о проблемах со сдачей допинг-проб на Олимпиаде 27 июля 2021, 09:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях Софья Великая не спала сутки в день личного первенства из-за затянувшегося процесса допинг-контроля, сообщил физиотерапевт команды Александр Буров. «Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. Это неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьезные физические нагрузки – все с потом выходит, а увеличить плотность за счет бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи», – передает РИА «Новости» слова Бурова. «В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась, – продолжил Буров. – Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоеванной медали был омрачен крайне неприятной процедурой допинг-теста». Буров также сообщил, что проблемы с логистикой после допинг-теста были и у команды рапиристок. «Подобная ситуация случилась двумя днями ранее и с рапиристками, однако задержка была связана уже с транспортным вопросом. Серебряный призер Олимпиады Инна Дериглазова и бронзовый призер Игр Лариса Коробейникова сдали свои тесты в 00:10 по японскому времени, последний автобус уехал в 23:45. Такси смогло приехать лишь в два часа ночи, в результате спортсменки оказались в олимпийской деревне также к трем часам», – подчеркнул врач сборной. В финале индивидуального турнира саблисток в понедельник россиянка София Позднякова взяла верх над Великой со счетом 15:11. Глава Минспорта счел историческим результат Рылова и Колесникова 27 июля 2021, 09:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевавшие золотую и серебряную медали Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров спиной соответственно, показали исторический результат, заявил министр спорта Олег Матыцин. Рылов стал первым россиянином за 25 лет, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов. «Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата», – передает ТАСС слова Матыцина. Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников. Путин поздравил с победой на Олимпиаде пловца Рылова 27 июля 2021, 12:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил пловца Евгения Рылова с золотой медалью на Олимпийских играх в Токио. «Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли Вам опередить серьезных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», – передает РИА «Новости» текст поздравления. Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников. Рылов пожаловался, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком». Бразилец выиграл первый в истории Олимпиад турнир по серфингу 27 июля 2021, 10:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Бразилец Итало Феррейра стал обладателем золотой медали в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх в Токио. В финале бразилец победил японца Каноа Игараси. Бронзу завоевал австралиец Оуэн Райт, передает ТАСС. Россияне взяли «бронзу» в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпиаде 27 июля 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте. Каменский и Каримова в матче за бронзу оказались точнее команды Южной Кореи – 17-9, передает РИА «Новости». Награда стала 16-й для России на Играх в Токио. ФМБА рассказало об отсутствии положительных тестов на COVID у российской делегации на ОИ 27 июля 2021, 13:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Все тесты на коронавирус у российской делегации на Олимпиаде в Токио на сегодняшний день отрицательные, все здоровы, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. «На сегодняшний день все тесты чистые. Все здоровы, все хорошо у российской делегации», – передает РИА «Новости» сообщение ФМБА. Ранее во вторник на ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160. Кремль заявил о гордости за российских медалистов Олимпиады 27 июля 2021, 12:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил победы россиян на Олимпийских играх в Японии, добавив, что в Кремле гордятся медалистами. «Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Вы знаете, что очень был урожайный день предыдущий на медали разного достоинства, ну, прежде всего, золотые. Президент олимпийских чемпионов поздравлял телеграммами. Все соответствующие телеграммы, которые были направлены, опубликованы на сайте президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее президент Владимир Путин поздравил пловца Евгения Рылова с золотой медалью на Олимпийских играх в Токио.