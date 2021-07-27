В ДНР рассказали, что позволит прекратить войну в Донбассе

Выборы-2021: ЛДПР призвала выгнать Украину из ООН, ЕР помогла домовладельцам с газификацией

Россиянам, оплатившим газификацию до запуска госпрограммы, возместят расходы – правительство согласилось с такой идеей «Единой России». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить Украину из ООН. ЦИК зарегистрировал список «Гражданской платформы» на выборы в Думу.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел встречу с вице-премьером Александром Новаком. Вице-премьер сообщил, что правительство согласилось с инициативой «ЕР» компенсировать затраты рядовых граждан на прокладку газового оборудования, которое было проведено до старта программы социальной газификации. Турчак поблагодарил за поддержку этой инициативы. Новак также сообщил, что программа социальной газификации – уже перешла в стадию практической реализации, порядка 20 тыс. домовладений бесплатно подключены к газу.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить Украину из ООН, говорится в сообщении на сайте ЛДПР. В качестве аргумента он приводит закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который запрещает использовать на официальных мероприятиях любой другой язык. Жириновский также указывает на то, что подавляющая часть времени ТВ-вещания ведется на Украине на титульном языке и такая норма, по словам лидера ЛДПР, дискриминирует русских.

По словам Жириновского, не менее весомой причиной для исключения из ООН является перекрытие Северо-Крымского канала, по которому вода из Днепра до 2014 года подавалась жителям Крыма. Такие действия Киева депутат назвал «варварством».

Центризбирком зарегистрировал федеральный список «Гражданской платформы» для участия в выборах в Госдуму – 234 человек. После проведенной проверки сведений о кандидатах установлено, что у восьми человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, говорится в постановлении ЦИКа. На этом основании они исключены из списка.

Как пишет ТАСС, общефедеральную часть списка возглавили председатель федерального политкомитета «платформы» Рифат Шайхутдинов, его заместитель Сергей Милицкий и секретарь политкомитета Валерий Вакарюк. Список разделен на 41 региональную группу. Кроме того, ЦИК заверил список кандидатов партии по 59 одномандатным округам.

Правительство поддержало хорошую идею «ЕР» о компенсации расходов россиянам, успевшим провести газ за собственный счет – уже после того, как такая мера была анонсирована, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. «Новость позитивная. Когда люди услышат, что им вернут деньги, потраченные на газификацию, то будут действительно довольны. Эта мера касается большого количества домовладений», – указал аналитик. По его мнению, такие инициативы единороссов помогут росту их популярности.

Потребовать исключения Украины из ООН – нормальный ход для ЛДПР, которая с 90-х годов регулярно поднимает внешнеполитическую проблематику, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Я вам даже больше скажу: на фокус-группах многие избиратели регулярно говорят, что Москва в некоторых своих решениях сейчас использует внешнеполитическую программу Жириновского образца 90-х годов», – указал эксперт. Минченко допустил, что практических следствий идея либерал-демократов иметь не будет. «Но в канун выборов, для закрепления образа Жириновского как внешнеполитического ястреба инициатива очень уместна», – подчеркнул аналитик.

«Если бы «Гражданская платформа» захотела увеличить свои шансы на прохождение в парламент, она начала бы всерьез работать в регионах, – сетует политтехнолог Алена Август. –У партии Рифата Шайхутдинова нет никакого уникального содержания. Хотя уникальная повестка вполне могла бы появиться – во многих регионах растет недовольство, так или иначе связанное с угрозой ковида. В провинции многие люди очень растеряны, многие не знают, чего им боятся больше – вакцинации или коронавируса. В такой ситуации, к примеру, как поступать будущим мамам – рожать детей или делать аборт? То есть рядовым гражданам нужна поддержка, помощь. Но, похоже, лидерам партии некогда».

После предыдущих выборов в парламент прошло пять лет – пять выборных сезонов, и это не считая внеочередные избирательные кампании, отмечает Август. «Но «Платформа» о себе напоминает только теперь, перед новыми выборами. Выходит, это очень узкая «платформа». Удивительно, что партия вообще еще существует», – подытожила политтехнолог.

Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.