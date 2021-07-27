Посол рассказал о любви жителей Эфиопии к России Синоптики предупредили о наступлении опасной погоды Число убийств в Петербурге снизилось до уровня 1980-х 27 июля 2021, 08:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Число ежегодно совершаемых в Санкт–Петербурге тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, значительно снизилось за последние десять лет, а по числу совершенных убийств город по итогам прошлого года вернулся на уровень 1980–х годов, сообщила первый замруководителя регионального СК Марина Парастаева. «Можно говорить о том, что за последние 10 лет криминогенная обстановка на территории Санкт–Петербурга по совершению тяжких и особо тяжких преступлений, подследственных СК РФ, существенно улучшилась. Если еще в 2011 году в Санкт–Петербурге было зарегистрировано 312 убийств, то в 2016 году уже 212, а в 2020–м – 149, что сопоставимо с ситуацией «благополучных» 80–х годов», – передает ТАСС слова Парастаевой. Она также отметила, что с 2011 года вдвое сократилось число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть – со 141 до 63 в 2020 году. Добиться такого результата, по ее словам, удалось за счет эффективной работы по расследованию преступлений, а также из–за профилактических мероприятий. Первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Петербургу отметила, что, несмотря на такую статистику, всего в прошлом году в Санкт–Петербурге было зарегистрировано почти 23 тыс. «тяжких и особо тяжких преступлений, что на 37% больше, чем в 2019 году». «Необходимо отметить, что львиная доля данных преступлений – это так называемые киберпреступления, относящиеся к подследственности органов полиции», – сказала собеседница агентства. При этом, по мнению Парастаевой, такой рост числа киберпреступлений не связан с пандемией коронавируса. «Правильнее говорить о проникновении интернета и компьютерных технологий во все сферы жизни, их распространении, что неминуемо приводит к тому, что все большая часть преступлений совершается с применением указанных технологий. Причем преступниками используются самые передовые технические наработки, и меры по обеспечению безопасности зачастую не поспевают за ними», – добавила замглавы следственного управления. Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова тел его 84-летней жены и 56-летнего сына. Как сообщают источники в правоохранительных органах, у жертв были вспороты животы и перерезано горло, но до смерти убийца бил их сковородкой. Ранее один из соседей отставного адмирала рассказал, что женщина «не по-матерински любила своего сына», о чем мог узнать ее супруг и «в состоянии дикого аффекта совершть эту расправу».

Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта» 26 июля 2021, 09:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов. «Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik. Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог. «Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов. Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог. «Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он. Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций. В Кремле сказали, как поставить точку в территориальном споре с Японией 26 июля 2021, 12:50

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом (Владимиром) Путиным, прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также отметил, что со стороны России есть твердая политическая воля на развитие отношений с Японией. «На этом пути существуют известные, хорошо известные трудности, сложности, но несмотря на их наличие, по крайней мере, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией», – сказал Песков. Он отметил, что Россия очень ценит экономическое, инвестиционное взаимодействие, рассчитывает, что оно будет продолжаться. Комментируя протест Японии из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа, Песков отметил, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым. «Это председатель правительства РФ, и он, конечно, посещает те российские регионы, которые считает необходимым, и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать», – сказал Песков. Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений. В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса 26 июля 2021, 09:50

Фото: Vitali Komar/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киеву следует готовиться к силовому освобождению территории Донбасса после парламентских выборов в России, заявил телеканалу Obozrevatel экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак. «Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории», – заявил он, передает РИА «Новости». По его словам, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о якобы намерении Москвы «присоединить» эту территорию. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах. Льву Лещенко грозит в Грузии участь Владимира Познера 26 июля 2021, 12:37

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Российский певец Лев Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году, заявила депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее данным, пригласили его депутаты от правящей «Грузинской мечты». «Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами. Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии. По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты». Власти Грузии пока это не прокомментировали. Напомним, грузинские радикалы – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили фактически выдворили из страны Владимира Познера за его «антигрузинские заявления», сделанные много лет назад. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим 26 июля 2021, 19:25

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон. «Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев. Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги. «Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог. Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь. «Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев. Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Психиатр: Петербуржский адмирал в отставке убил жену и сына в состоянии аффекта 26 июля 2021, 17:16

Фото: кадр из видео

Текст: Татьяна Косолапова

В состоянии аффекта человек совершает действительно зверские убийства, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя версию о том, что отставной адмирал ВМФ Леонид Лобанов мог из ревности зарезать свою жену и сына в Петербурге. В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова тел его 84-летней жены и 56-летнего сына. Как сообщают источники в правоохранительных органах, у жертв были вспороты животы и перерезано горло, но до смерти убийца бил их сковородкой. Ранее один из соседей отставного адмирала рассказал, что женщина «не по-матерински любила своего сына», о чем мог узнать ее супруг и «в состоянии дикого аффекта совершть эту расправу». «Человек действительно в состоянии аффекта может совершить страшное преступление о котором, скорее всего, будет сильно жалеть. Может и быть такое, что после совершения преступления некоторые даже не помнят, что с ними произошло. Это такое состояние сознания, когда человек не осознает происходящее с ним, свои действия, не отдает им отчет», – говорит Фомин. Психиатр считает, что картина преступления говорит именно о том, что преступник действовал под влиянием эмоций. «На специально спланированное убийство это не похоже. Именно в состоянии аффекта человек совершает действительно зверское убийство, например, сто ножевых ранений – это всегда какие-то чрезмерные действия. Запланированное убийство же выглядит как один удар в сердце или просто перерезанное горло. В этой же истории мы видим вспоротые животы, перерезанное горло – чрезмерное насилие, да и выместить злость можно на одном человеке, а здесь два тела, поэтому все указывает на состояние аффекта», – считает врач. Он объясняет, что через некоторое время после совершения убийства Лобанов мог прийти в себя и осознать ужас содеянного, после чего принял решение покончить жизнь самоубийством. «Он не стал пускать следствие по ложному пути, обеспечивать бы себе алиби и так далее. Он, вероятно, опасался, что его могут поймать раньше времени и заставить отвечать за преступление. Поэтому теория с убийством в состоянии аффекта выглядит на фоне остальных вполне логично», – считает Фомин. В середине июля Лобанов был обнаружен на путях железнодорожной станции Ручьи. Кроме того, установлено, что убийство его супруги и сына произошло не позднее 16 июля, в связи с чем именно он подозревается в совершении преступления. Актриса «Comedy Woman» вышла замуж за итальянца на 12 лет моложе себя 26 июля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Комедийная актриса и телеведущая Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, это третий брак артистки, сообщают СМИ. Как утверждает издание Super со ссылкой на собственный источник, избранник 49-летней Федункив итальянец Стефано Маджи занимается предпринимательством и несколько лет живет и работает в России. Предполагается, что Федункив и Маджи подписали документы о заключении брака в одном из столичных МФЦ, где их и застали очевидцы. По некоторым данным свадьба запланирована на конец лета. Актриса информацию о заключении брака не прокомментировала. Федункив была замужем дважды. Первым ее мужем стал однокурсник Сергей Щелчков, с которым она прожила 12 лет. Вторым супругом актрисы стал предприниматель Михаил Федункив, с ним она провела вместе 13 лет. Украинский журналист возмутился из-за русской озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 26 июля 2021, 08:45

Фото: GSC Game World/YouTube

Текст: Алина Назарова

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 проявляют неуважение к украинской аудитории, публикуя трейлеры на русском языке и игнорируя мнение СМИ и украинцев, заявил журналист Сергей Коршунов. Как заявил Коршунов, он очень гордится тем, что данную серию игр создали на Украине. «А вот разработчики горячо ожидаемого S.T.A.L.K.E.R. 2, видимо, нет. По крайней мере, так выглядят их действия со стороны», – написал он в статье для издания УНИАН. Как указал журналист, в прошлогоднем дебютном трейлере игры можно было увидеть «одну важную деталь» – отрывок из поэмы «Катерина» Тараса Шевченко, помещенный мелким шрифтом на одну из локаций. «Уже в июне 2021-го, спустя месяц после напряженной ситуации с войсками РФ у границ Украины, на выставке E3 студия показывает второй полноценный трейлер… на русском языке. То есть украинцам еле заметную надпись на колбе с мутантом, а всему миру трейлер на русском? И это в такое время!» – возмутился Коршунов. При этом игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl с русской транслитерацией названия города Чернобыль, из-за чего «украинцы в сети справедливо возмутились», продолжает он. По мнению автора, ситуация выглядит так, будто разработчики «добровольно позволяют присвоить свои достижения кому-то еще», передает РИА «Новости». Кроме того, Коршунов выразил недовольство тем, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не стали официально комментировать слухи о привлечении рэпера Моргенштерна к тестированию игры. «Напомним, что этот российский артист внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины», – заявил он. Также журналист раскритиковал наличие в игре, помимо русской и английской, украинской озвучки, так как это, по его мнению, выглядит не как «позиция» разработчиков, а «как кость, брошенная игрокам, мол, чтобы не устраивали скандал, что украинская игра выйдет без локализации на родном языке». «Разумеется, никто не говорит о том, что персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2 должны носить вышиванки и распевать под гитару у костра украинский гимн. Но хотя бы можно четко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем», – заключил Коршунов. Студия GSC Game World планирует выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в апреле 2022 года. Стали известны подробности убийства семьи адмирала в отставке в Петербурге 26 июля 2021, 12:17

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Супругу и сына отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова убивали сковородками, а потом им перерезали горло, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «После вскрытия двери в трехкомнатной квартире по указанному адресу, с гнилостными изменениями, колото-резаными ранами на теле обнаружены находящиеся на кровати трупы», – сообщил источник «Царьграда». Он пояснил, что у жертв вспороты животы и перерезано горло. Убийца сначала бил их сковородкой, ее нашли рядом с телами. В квартире ничего не украли, все деньги и ценности были на месте, следов распития алкоголя также не обнаружено, а дверь была закрыта. Жильцы дома сообщили, что адмирал пользовался большим уважением среди местных. «Довольно-таки серьезный человек, уважаемый, степенный, в звании адмирала. Его жена была немного взбалмошная женщина, не по-матерински любила своего сына. Очевидно, что это дошло до ушей адмирала. Предполагаю, что он застал их в очень интересном положении, и в состоянии дикого аффекта совершил эту расправу», – рассказал сосед отставного адмирала порталу 78.ru. Ранее в ГСУ СК по Петербургу сообщали, что по факту обнаружения тел возбудили уголовное дело. По данным СМИ, дочь Лобанова, живущая в Мурманске, не могла дозвониться до родственников и решила сообщить об этом в полицию. Соседи сообщали, что из квартиры доносится неприятный запах. Правоохранители установили, что тела пролежали на месте преступления около недели. Сам Лобанов погиб в середине июля, он был сбит поездом в Калининском районе города у железнодорожной станции. По данным прессы, в убийстве семьи подозревается сам Леонид Лобанов. Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде 26 июля 2021, 15:58

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной. Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости». Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года. Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую. До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх. Москва заявила послу Японии протест 26 июля 2021, 13:42

Фото: Zuma\TASS

Текст: Алина Назарова

Замглавы МИД Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил Токио решительный протест в связи с недружественными шагами по отношению к России. «Заместитель министра иностранных дел Российской Федераци Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране», – говорится в сообщении на сайте МИД России. Там указали, что Москва настойчиво призвала партнеров «не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах». Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений. В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID 26 июля 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД. «По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД. Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело. Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было». Лев Лещенко покинул Грузию 26 июля 2021, 15:06

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Российский певец Лев Лещенко находившийся в Грузии, покинул страну без проблем, сообщили грузинским СМИ в МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В ведомстве отметили, что в его документах не фиксировалось посещение Абхазии. Ранее депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе заявила журналистам, что Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году. «Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами. Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии. По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Модуль «Пирс» затопили в океане 26 июля 2021, 18:35

Фото: Олег Новицкий/Пресс-служба ГК

"Роскосмос"/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский модуль «Пирс», отстыкованный от МКС и сведенный с орбиты, погребен на дне Тихого океана, сообщили в Роскосмосе. «Пирс» затопили на «Кладбище космических кораблей», в 3630 км от столицы Новой Зеландии Веллингтона, в несудоходном районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию. Также Роскосмос показал видеозапись отстыковки модуля от Международной космической станции. В ролике продолжительностью в минуту запечатлен процесс отсоединения «Пирса» от МКС. Ранее сообщалось об успешной отстыковке «Пирса» от МКС и о том, что модуль свели с орбиты с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16». В субботу специалисты Центра управления полетами провели очередную коррекцию орбиты модуля «Наука» по пути к станции. Соловьев высмеял украинского депутата за критику геев 26 июля 2021, 12:59

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Тележурналист Владимир Соловьев высмеял заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что США показали свое истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив на мероприятие министра транспорта США Пита Буттиджича, который является открытым геем. «Америка с тонким чувством юмора. Показала истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив своего представителя, официального педераста, Питера Пола Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал Кива в Telegram. Комментируя заявление Кивы, Соловьев с иронией отметил, что украинский депутат слишком жестко обходится с либеральными ценностями в США. «Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – написал Соловьев в Telegram. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.