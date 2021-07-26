Семью адмирала в отставке зарезали в Петербурге Наркокурьера с маленьким ребенком задержали в Москве 26 июля 2021, 10:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Мужчину с наркотическими веществами задержали в Москве: в машине с ним находился несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. «25 июля в 0.10 сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по Южному округу была остановлена автомашина Kia под управлением водителя 1988 года рождения. В ходе проверки автомобиля были обнаружены и изъяты наркотические вещества... В автомобиле находился несовершеннолетний, он был передан матери», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). По информации источника в правоохранительных органах, маленький ребенок, находившийся в машине, является сыном задержанного. У мужчины нашли 105 свертков – предположительно, с мефедроном – весом 1,09 грамма каждый. Ранее в Тульской области следствие по делу о доставке наркотиков в исправительную колонию № 6 лишилось сбежавшего «кота-наркокурьера», являвшегося важным вещественным доказательством.

Востоковед оценил просьбу «Талибана» о помощи 25 июля 2021, 17:35

Фото: Muhammad Sadio/EEPA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19. «Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи. Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости». По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт. При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало». «Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник. Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране. В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела. В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Жириновский обратился к Зюганову по поводу Грудинина 25 июля 2021, 14:14

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил руководителя КПРФ Геннадия Зюганова прекратить втягивать в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. «Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем вам его подвергать опасности?» – обратился Жириновский к Зюганову, передает ТАСС. Лидер либерал-демократов напомнил, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, заочно осужденный на три года за избиение полицейских, «мучается в бегах по Литве, а лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин «получил статью и ограничен в свободе». «А теперь вы добиваете и Грудинина. Вы же понимаете, что он никогда не будет президентом, что вы никогда сами не выиграете ни одни выборы губернатора, и в ваших списках никогда не будет лиц, которые вызывают какие-то сомнения», – продолжил Жириновский. По его мнению, Зюганову «пора подумать над тем, чтобы сменить название партии, написать другую программу, забыть Сталина, Ленина, слова «коммунизм» и «социализм». Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что «все левые режимы обречены». «Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу вас», – заключил Жириновский. Ранее в субботу ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD. В Харькове продавец отказалась обслуживать говорившую на украинском языке клиентку 25 июля 2021, 15:47

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Жительница Харькова Оксана Хвиля пожаловалась в Facebook на русскоязычную продавщицу местного магазина, которая отказалась ее обслуживать из-за украинского языка. Женщина рассказала, что несколько дней назад пришла за покупками, выбрала товар, а когда дело дошло до оплаты, произошел конфликт, передает РИА «Новости». «Продавщица тарахтела по-русски «ой, у нас сейчас вкуснятина», но когда она услышала мое «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински», ее порвало», – написала Хвиля на своей странице в Facebook. Она написала, что продавец послала ее «в Бандерштадт», сказала, что не будет говорить по-украински, забрала покупки и вернула деньги. По словам клиентки, она обратилась к владельцу торговой точки, но он бросил трубку, услышав украинскую речь. Как выяснилось, что накануне клиентка приходила в этот же магазин и устроила провокацию. Включив камеру, украинка обратилась к продавщице. Та попросила не снимать ее, но женщина в грубой форме спросила у нее, почему она не обслуживает покупателей на украинском. В ответ сотрудница послала ее матом. Хвиля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице «троллинг». В комментариях под постом многие обратили внимание на провокационное поведение автора публикации. «А почему молчите, что несколько дней ходили в этот магазин и провоцировали продавца??? <...> Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана», – написал один из подписчиков. «Как это мило. Сначала указать продавцу на его место холопа, а потом возмущаться, звать на помощь друзей, чтобы травили продавца, писать жалобу в полицию. А потом рассуждать о чести и достоинстве. Браво», – отметил другой пользователь. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении. В посольстве Киргизии в Москве произошла драка 25 июля 2021, 13:06

Фото: mfa.gov.kg

Текст: Ксения Панькова

Драка произошла в посольстве Киргизии в Москве на улице Большая Ордынка, полиция проводит проверку по данному факту. «В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Киргизии помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», – сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Нападавшим потерпевший назвал второго секретаря вице-консула посольства. Начата доследственная проверка. Ранее министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона. Мясников предупредил россиян о неочевидных симптомах надвигающегося инфаркта 25 июля 2021, 12:24 Текст: Ксения Панькова

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неочевидные признаки надвигающегося инфаркта, отметив, что главными факторами риска считаются возраст, наследственность, курение, отсутствие физической активности, ожирение. Как рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость. Помимо основных признаков, существуют те, которые на первый взгляд не предвещают проблем с сердцем: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую, передает РИА «Новости». «Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <...>. Если вы попали к врачу, ваша смертность – 3-6%, если не попали вовремя, ваша смертность – 33%. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта», – подчеркнул Мясников. По его словам, главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение. Кроме того, на риск развития инфаркта может повлиять даже отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя (350 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепкого напитка). В наибольшей опасности люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, подытожил он. Ранее Мясников заявил, что отеки под глазами или на ногах могут говорить о болезни почек, сердца или печени, а также побочных эффектах от приема некоторых лекарств, и вызвать риск образования тромбов. Телеведущая и писательница встали на сторону бывшей жены Грудинина 25 июля 2021, 13:16

Фото: instagram/youtube

Текст: Игорь Кравченко

«Понимаете, что даст этому человеку мандат депутата? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных», – написала в Instagram известная телеведущая Марина Ким. Она выступила в поддержку экс-супруги бизнесмена Павла Грудинина Ирины, чье заявление в ЦИК повлекло за собой снятие политика с выборов в Госдуму. На сторону Ирины Грудининой также встала писательница Арина Холина. Телеведущая Марина Ким написала в Instagram о том, что вполне понимает мотивы, по которым Ирина Грудинина (бывшая жена бизнесмена Павла Грудинина, который намеревался баллотроваться от КПРФ в Госдуму) направила в Центризбирком письмо о том, что у бывшего супруга могут быть иностранные активы. Многие утверждают, что это «какой-то хитрый политический ход», заметила Ким. «А я ей верю, – рассуждает ведущая. – Что в этой истории такого, чего мы ни разу не видели? Не каждый мужик, конечно, миллионер, метит в президенты и прячет деньги в офшорах. Но сколько тех, кто заводит любовниц, переписывает машину на маму, чтобы жене при разводе ни рубля не досталось, и готов быть официально безработным, лишь бы не платить алименты собственному ребенку?.. Понимаете, что даст этому человеку мандат? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных». «К черту политику. Ирина, я вас просто искренне поддерживаю как женщина. И желаю вам мужества отстоять свои права!» – написла телеведущая. Напомним, в субботу Центризбирком на своем заседании исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина из партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Список кандидатов от КПРФ зарегистрирован без него. Решение было принято после того, как Ирина Грудинина обратилась в ЦИК с информацией о том, что ее бывший муж владеет иностранными активами, которые не были указаны при его регистрации. По словам адвокатов экс-супруги бизнесмена, Грудинин – владелец третьей части акций в офшорной фирме Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Через эту компанию Грудинин контролировал российские предприятия, сообщила его бывшая жена. Ранее представители Ирины Грудининой высказывали опасения, что с получением депутатского мандата у предпринимателя «появятся широкие возможности и новые инструменты в целях оказания давления на нашего доверителя – инвалида II группы». По словам представителей, Грудинин остался недоволен решениями судов о разделе общего имущества и пытался мстить бывшей супруге. В пятницу Грудинина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за начавшейся травли после ее обращения в ЦИК в связи с наличием у бывшего супруга доли в иностранном офшоре. В письме женщина рассказала, что считает заказчиком кампании против нее своего бывшего супруга. «Не думала никогда раньше, что он на такое способен. Но теперь понимаю, что глубоко ошибалась», – написала Грудинина. Она считает, что происходящее – это «уничтожение» и ее самой, и ее сына, и опасается за свою безопасность в будущем: «В 2019 году мне уже приходилось обращаться за обеспечением охраны в правоохранительные органы – тогда меня услышали. Боюсь, что после выборов даже слушать не станут». Грудинину также поддержала писательница и блогер Арина Холина. «Павел Грудинин внезапно огреб от бывшей жены за жадность. Возможно, он первый русский богач, которому прилетело за свинское отношение при разводе. Не то чтобы месть страшна – его всего лишь исключают из кандидатов на выборы в Думу, но таки хоть что-то», – заметила писательница в своем Facebook. «Если кто не помнит драматических подробностей, то Грудинин пытался отобрать у жены примерно все – даже родительскую квартиру. И, понятно, все вот это «совместно нажитое» считал исключительно своим», – указала Холина. Причина, по ее мнению, в распространенном подходе, который заключается в том, что женщине при разводе остаются только дети, а все имущество должно перейти бывшему мужу. «Ирина Грудинина и ее адвокаты заявили, что Грудинин скрывает офшорные счета. А также мстит бывшей по мелочи... Никогда, конечно, не узнаешь, кто в разводе показывает себя с худшей стороны, но примеров такого мужского поведения слишком много, чтобы не поверить, – рассуждает Холина. – Мужчина возраста и воспитания Грудинина искренне и незамутненно ненавидит женщину за то, что та посмела с ним расстаться... И никогда им не приходит в голову, что они делают что-то не так. Поразительная уверенность в собственной безупречности». Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 25 июля 2021, 13:35

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения – большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. В церемонии спуска траулера участвовали генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» траулера. Перед спуском на воду состоялась церемония освящения судна, передает РИА «Новости». Супертраулер «Механик Сизов» – третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Он был заложен в июне 2020 года. Супертраулер назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте. В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Саакашвили подсказал решение для Украины после запуска «Северного потока – 2» 26 июля 2021, 07:26

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава исполкома национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что геополитическое значение Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2» уменьшится. По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранится, нельзя. «То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока – 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили. При этом он обвинил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода. «И Россия смотрит на эти вещи», – сказал он. На ваш взгляд Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»? Германия

Россия

США

Украина

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США предсказали начало новой мировой войны из-за конфликта с Китаем 25 июля 2021, 22:22

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман рассказали о будущем конфликте планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море. По мнению авторов, столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году приведет к «глобальному пожару» и «грядущей мировой войне», в которой на поле боя будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника, а военные действия будут сопровождать масштабные атаки хакеров на системы противника, передает РИА «Новости». Американский адмирал убежден, что Соединенным Штатам придется обучать небольшие группы элитного спецназа, которые интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий. Ставридис и Акерман призывают сосредоточиться на автономном оружии, а не «создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого». Накануне в администрации США заявили о нежелании конфликта с Китаем. Между тем днем ранее глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США. Напомним, в июне директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США. В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином. СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве министра Приамурья 25 июля 2021, 16:02

Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый в убийстве министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова задержан, сообщил Следственный комитет России. «В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении данного преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль. Напомним, Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта в одном из пансионатов, расположенном в пригороде Благовещенска. Глава региона Василий Орлов в своем Instagram в воскресенье сообщил, что министр скончался в медицинском учреждении. Россия после двух дней на Олимпиаде заняла пятое место в медальном зачете 25 июля 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете после двух дней на Олимпиаде в Токио. За воскресенье российские атлеты смогли завоевать пять медалей, Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, серебряные медали завоевали Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Также серебро завоевали российские лучницы. Бронзу в воскресенье принесла рапиристка Лариса Коробейникова. Всего сборная после двух дней завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидером в общем зачете остается Китай (шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали). На втором месте японцы (5;1;0), замыкают тройку американцы (4;2;4), передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину завоевавшую золото на Олимпиаде в Токио. Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID 25 июля 2021, 14:35 Текст: Елена Мирошниченко

С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара. Эксперт считает, что информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Но, по его мнению, издание The Lancet не стало публиковать первые исследования китайских медиков, сообщает РИА «Новости». Также Фаррар отмечает, что издание не опубликовало доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями. Он отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность» 25 июля 2021, 17:49 Текст: Елена Мирошниченко

В Госдуме России обсуждают вопрос о возвращении в паспорт графы «национальность» гражданам, которые относятся к ряду малочисленных коренных народов, сообщил председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», – приводит его слова «Говорит Москва». Ранее сообщалось, что правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными. Москвичам пообещали «стену залповых ливней» 25 июля 2021, 13:48 Текст: Елена Мирошниченко

В последнюю неделю июля в Москву придут ливни и грозы, а также погода до +30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Уже в воскресенье столбики термометров вернутся в свое климатическое русло, а дальше – больше: в понедельник и вторник, антициклон по имени «Дана» продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно», – приводит его РИА «Новости». По словам синоптика, в среду тоже будет не по сезону тепло, плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона «Дирк» небо постепенно заволокут мощные кучевые облака. «Сначала начнется «слепой» дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза», – рассказал Тишковец. В четверг температура снизится до плюс 21-26, но уже к пятнице инициативу на метеокарте вновь перехватит очаг повышенного атмосферного давления, благодаря чему погода наладится, и потеплеет до плюс 25-30. В субботу «погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще 3-8 миллиметра». Ранее синоптик предупредил москвичей о температурных «выбоинах». МВД объяснило отказ от разрешений на временное проживание иностранцев 26 июля 2021, 04:34 Текст: Антон Никитин

Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранным гражданам вызвано неэффективностью данного института, сообщили в пресс-службе МВД России. «Существующий в настоящее время институт временного проживания исключается. Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности», – приводит сообщение пресс-службы МВД России ТАСС. Кроме того, по его словам, для тех иностранных граждан, которые планируют приобрести российское гражданство, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство является излишней бюрократической процедурой. МВД России в рамках мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики подготовило проект федерального закона, который ликвидирует разрешения на временное проживание. Документ предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в России для иностранцев, в рамках которых они могут законно находиться в стране. Речь идет о режиме краткосрочного пребывания (когда иностранный гражданин находится на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года), режиме долгосрочного пребывания (когда иностранец находится в РФ свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), а также режиме постоянного бессрочного проживания. «Предстоящее реформирование миграционных режимов основано на применении современных подходов с учетом накопленного опыта и анализа применения действующих положений», – подчеркнули в МВД. Напомним, 9 июля МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание (РВП) иностранцев.