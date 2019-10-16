Следователи потеряли «кота-наркокурьера» в Тульской области

В Тульской области следствие по делу о доставке наркотиков в исправительную колонию №6 лишилось «кота-наркокурьера», являвшегося важным вещественным доказательством.

Заключенный колонии Эдуард Долгинцев захотел наладить поставку наркотиков, для чего использовал кота, родившегося в колонии, приводит «Коммерсант» версию следствия.

Долгинцев оснастил животное ошейником с тайным карманом, с помощью которого он намеревался проносить наркотические вещества.

Мужчину задержали, его кота поймали и признали вещественным доказательством, после чего передали на передержку в зооуголок в Новомосковске.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Сотников сообщил, что кот сбежал из питомника.

«Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал», – рассказали сотрудницы зооуголка на видео, которое записал Сотников.

Отмечается, что позиция обвинения строится на показаниях секретных свидетелей, которые якобы покупали запрещенные вещества через «кота-наркокурьера» и могут опознать животное. Сотников считает, что без кота адвокаты лишены возможности провести следственный эксперимент, что дает основания закрыть дело.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве врачи достали у пациента, пожаловавшегося на проглоченный киндер-сюрприз, него пакет с наркотиками.