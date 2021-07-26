Саакашвили спрогнозировал снижение геополитического значения Украины Пекин предупредил Вашингтон об опасности политики США в отношении КНР 26 июля 2021, 07:58

Фото: B. Trotzki/

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Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пекин призывает Вашингтон исправить «крайне опасную» политику в отношении КНР, не рассматривать Китай в качестве условного противника, заявил замминистра иностранных дел КНР Се Фэн во время встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман. «Коренная причина, по которой китайско-американские отношения зашли в тупик, – в том, что некоторые в США рассматривают Китай в качестве воображаемого противника… Все правительство США мобилизовано на сдерживание Китая, как будто лишь нужно сдержать развитие Китая, и все самые сложные проблемы США будут решены, США вновь станут великими, и их гегемония может продолжаться. США приплетают Китай по всякому поводу, как будто, не будь Китая, они вообще не способны о чем-то говорить. Мы призываем США изменить подобную крайне ошибочную и крайне опасную политику в отношении Китая», – приводит РИА «Новости» слова Се Фэна, опубликованные в заявлении МИД КНР. По словам китайского дипломата, некоторые американские эксперты четко высказались, что США рассматривают Китай в качестве воображаемого противника, сравнивая с Японией во времена Второй мировой войны, и с Советским Союзом во время холодной войны, и посредством демонизации Китая хотят отвлечь внимание населения от недовольства внутренней политикой, состояние экономики и социальных проблем, «свалить глубокие структурные противоречия на Китай». Китайский дипломат также заявил, что «трихотомия США о конкуренции, сотрудничестве и противостоянии» – трюк для отвода глаз для оказания давления и сдерживания Китая. «Когда приходится просить Китай о помощи, то нужно сотрудничать, в сферах, в которых они обладают преимуществом, США разрывают связи, блокируют санкциями. Ради сдерживания Китая не останавливаются перед конфликтами и противостоянием. Лишь хотят решить проблемы США, лишь думают о результате, который нужен американской стороне, хотя получить выгоду в одностороннем порядке. Где такое видано в современном мире?» – заявил Се Фэн. При этом он подчеркнул, что китайская сторона готова искать почву для сотрудничества при сохранении расхождений, а американская сторона должна коренным образом изменить свой курс, двигаться навстречу китайской стороне, выбрать путь взаимного уважения, справедливой конкуренции и мирного сосуществования. Накануне американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман предсказали будущий конфликт планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море. В субботу в администрации США заявили о нежелании конфликта с Китаем. Между тем днем ранее глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США. Напомним, в июне директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США. В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

Востоковед оценил просьбу «Талибана» о помощи 25 июля 2021, 17:35

Фото: Muhammad Sadio/EEPA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19. «Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи. Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости». По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт. При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало». «Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник. Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране. В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела. В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Жириновский обратился к Зюганову по поводу Грудинина 25 июля 2021, 14:14

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил руководителя КПРФ Геннадия Зюганова прекратить втягивать в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. «Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем вам его подвергать опасности?» – обратился Жириновский к Зюганову, передает ТАСС. Лидер либерал-демократов напомнил, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, заочно осужденный на три года за избиение полицейских, «мучается в бегах по Литве, а лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин «получил статью и ограничен в свободе». «А теперь вы добиваете и Грудинина. Вы же понимаете, что он никогда не будет президентом, что вы никогда сами не выиграете ни одни выборы губернатора, и в ваших списках никогда не будет лиц, которые вызывают какие-то сомнения», – продолжил Жириновский. По его мнению, Зюганову «пора подумать над тем, чтобы сменить название партии, написать другую программу, забыть Сталина, Ленина, слова «коммунизм» и «социализм». Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что «все левые режимы обречены». «Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу вас», – заключил Жириновский. Ранее в субботу ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD. В Харькове продавец отказалась обслуживать говорившую на украинском языке клиентку 25 июля 2021, 15:47

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Жительница Харькова Оксана Хвиля пожаловалась в Facebook на русскоязычную продавщицу местного магазина, которая отказалась ее обслуживать из-за украинского языка. Женщина рассказала, что несколько дней назад пришла за покупками, выбрала товар, а когда дело дошло до оплаты, произошел конфликт, передает РИА «Новости». «Продавщица тарахтела по-русски «ой, у нас сейчас вкуснятина», но когда она услышала мое «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински», ее порвало», – написала Хвиля на своей странице в Facebook. Она написала, что продавец послала ее «в Бандерштадт», сказала, что не будет говорить по-украински, забрала покупки и вернула деньги. По словам клиентки, она обратилась к владельцу торговой точки, но он бросил трубку, услышав украинскую речь. Как выяснилось, что накануне клиентка приходила в этот же магазин и устроила провокацию. Включив камеру, украинка обратилась к продавщице. Та попросила не снимать ее, но женщина в грубой форме спросила у нее, почему она не обслуживает покупателей на украинском. В ответ сотрудница послала ее матом. Хвиля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице «троллинг». В комментариях под постом многие обратили внимание на провокационное поведение автора публикации. «А почему молчите, что несколько дней ходили в этот магазин и провоцировали продавца??? <...> Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана», – написал один из подписчиков. «Как это мило. Сначала указать продавцу на его место холопа, а потом возмущаться, звать на помощь друзей, чтобы травили продавца, писать жалобу в полицию. А потом рассуждать о чести и достоинстве. Браво», – отметил другой пользователь. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении. В Чехии американских дипломатов уличили в терроризме против России 25 июля 2021, 10:58

Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Дипломаты США в России занимаются более явной враждебной деятельностью, чем та, которую приписывают Москве по делу из-за взрывов во Врбетице, пишет чешское издание Halo noviny. Автор статьи Роман Блашко пишет, что ухудшение отношений между Прагой и Москвой является частью замысла Вашингтона. Он отмечает, что некоторые чешские политики зависят от западных спецслужб и потому активно помогают наносить ущерб собственной стране, передает РИА «Новости». Журналист отметил недавний инцидент в Тверской области, когда сотрудник посольства США украл стрелочный указатель на железнодорожной станции. По его мнению, именно этому инциденту подходит слово терроризм, а не произошедшему во Врбетице. «Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!» – заключил журналист. Ранее сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице. В посольстве Киргизии в Москве произошла драка 25 июля 2021, 13:06

Фото: mfa.gov.kg

Текст: Ксения Панькова

Драка произошла в посольстве Киргизии в Москве на улице Большая Ордынка, полиция проводит проверку по данному факту. «В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Киргизии помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», – сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Нападавшим потерпевший назвал второго секретаря вице-консула посольства. Начата доследственная проверка. Ранее министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона. Мясников предупредил россиян о неочевидных симптомах надвигающегося инфаркта 25 июля 2021, 12:24 Текст: Ксения Панькова

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неочевидные признаки надвигающегося инфаркта, отметив, что главными факторами риска считаются возраст, наследственность, курение, отсутствие физической активности, ожирение. Как рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость. Помимо основных признаков, существуют те, которые на первый взгляд не предвещают проблем с сердцем: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую, передает РИА «Новости». «Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <...>. Если вы попали к врачу, ваша смертность – 3-6%, если не попали вовремя, ваша смертность – 33%. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта», – подчеркнул Мясников. По его словам, главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение. Кроме того, на риск развития инфаркта может повлиять даже отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя (350 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепкого напитка). В наибольшей опасности люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, подытожил он. Ранее Мясников заявил, что отеки под глазами или на ногах могут говорить о болезни почек, сердца или печени, а также побочных эффектах от приема некоторых лекарств, и вызвать риск образования тромбов. Телеведущая и писательница встали на сторону бывшей жены Грудинина 25 июля 2021, 13:16

Фото: instagram/youtube

Текст: Игорь Кравченко

«Понимаете, что даст этому человеку мандат депутата? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных», – написала в Instagram известная телеведущая Марина Ким. Она выступила в поддержку экс-супруги бизнесмена Павла Грудинина Ирины, чье заявление в ЦИК повлекло за собой снятие политика с выборов в Госдуму. На сторону Ирины Грудининой также встала писательница Арина Холина. Телеведущая Марина Ким написала в Instagram о том, что вполне понимает мотивы, по которым Ирина Грудинина (бывшая жена бизнесмена Павла Грудинина, который намеревался баллотроваться от КПРФ в Госдуму) направила в Центризбирком письмо о том, что у бывшего супруга могут быть иностранные активы. Многие утверждают, что это «какой-то хитрый политический ход», заметила Ким. «А я ей верю, – рассуждает ведущая. – Что в этой истории такого, чего мы ни разу не видели? Не каждый мужик, конечно, миллионер, метит в президенты и прячет деньги в офшорах. Но сколько тех, кто заводит любовниц, переписывает машину на маму, чтобы жене при разводе ни рубля не досталось, и готов быть официально безработным, лишь бы не платить алименты собственному ребенку?.. Понимаете, что даст этому человеку мандат? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных». «К черту политику. Ирина, я вас просто искренне поддерживаю как женщина. И желаю вам мужества отстоять свои права!» – написла телеведущая. Напомним, в субботу Центризбирком на своем заседании исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина из партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Список кандидатов от КПРФ зарегистрирован без него. Решение было принято после того, как Ирина Грудинина обратилась в ЦИК с информацией о том, что ее бывший муж владеет иностранными активами, которые не были указаны при его регистрации. По словам адвокатов экс-супруги бизнесмена, Грудинин – владелец третьей части акций в офшорной фирме Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Через эту компанию Грудинин контролировал российские предприятия, сообщила его бывшая жена. Ранее представители Ирины Грудининой высказывали опасения, что с получением депутатского мандата у предпринимателя «появятся широкие возможности и новые инструменты в целях оказания давления на нашего доверителя – инвалида II группы». По словам представителей, Грудинин остался недоволен решениями судов о разделе общего имущества и пытался мстить бывшей супруге. В пятницу Грудинина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за начавшейся травли после ее обращения в ЦИК в связи с наличием у бывшего супруга доли в иностранном офшоре. В письме женщина рассказала, что считает заказчиком кампании против нее своего бывшего супруга. «Не думала никогда раньше, что он на такое способен. Но теперь понимаю, что глубоко ошибалась», – написала Грудинина. Она считает, что происходящее – это «уничтожение» и ее самой, и ее сына, и опасается за свою безопасность в будущем: «В 2019 году мне уже приходилось обращаться за обеспечением охраны в правоохранительные органы – тогда меня услышали. Боюсь, что после выборов даже слушать не станут». Грудинину также поддержала писательница и блогер Арина Холина. «Павел Грудинин внезапно огреб от бывшей жены за жадность. Возможно, он первый русский богач, которому прилетело за свинское отношение при разводе. Не то чтобы месть страшна – его всего лишь исключают из кандидатов на выборы в Думу, но таки хоть что-то», – заметила писательница в своем Facebook. «Если кто не помнит драматических подробностей, то Грудинин пытался отобрать у жены примерно все – даже родительскую квартиру. И, понятно, все вот это «совместно нажитое» считал исключительно своим», – указала Холина. Причина, по ее мнению, в распространенном подходе, который заключается в том, что женщине при разводе остаются только дети, а все имущество должно перейти бывшему мужу. «Ирина Грудинина и ее адвокаты заявили, что Грудинин скрывает офшорные счета. А также мстит бывшей по мелочи... Никогда, конечно, не узнаешь, кто в разводе показывает себя с худшей стороны, но примеров такого мужского поведения слишком много, чтобы не поверить, – рассуждает Холина. – Мужчина возраста и воспитания Грудинина искренне и незамутненно ненавидит женщину за то, что та посмела с ним расстаться... И никогда им не приходит в голову, что они делают что-то не так. Поразительная уверенность в собственной безупречности». Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 25 июля 2021, 13:35

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения – большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. В церемонии спуска траулера участвовали генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» траулера. Перед спуском на воду состоялась церемония освящения судна, передает РИА «Новости». Супертраулер «Механик Сизов» – третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Он был заложен в июне 2020 года. Супертраулер назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте. В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Назван «лидирующий» по числу пациентов с психическими расстройствами регион 25 июля 2021, 08:38

Фото: Arkady Sukhonin/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировали на Чукотке, меньше всего – в Чечне, следует из данных статистического сборника Минздрава России. Как отмечается в статистическом сборнике, психические расстройства и расстройства поведения на 100 тыс. всего населения: Чукотский автономный округ – 10012,3, Еврейская автономная область – 6437,6, Алтайский край – 5834,9. Об этом сообщает РИА «Новости». Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1555,6; Ингушетии – 1674,6; Москве – 2005,5, уточняется в документе. Ранее Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува. СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве министра Приамурья 25 июля 2021, 16:02

Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый в убийстве министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова задержан, сообщил Следственный комитет России. «В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении данного преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль. Напомним, Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта в одном из пансионатов, расположенном в пригороде Благовещенска. Глава региона Василий Орлов в своем Instagram в воскресенье сообщил, что министр скончался в медицинском учреждении. Названы страны с самым большим госдолгом 25 июля 2021, 09:35

Фото: Sergi Reboredo/picture alliance/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Самый большой госдолг в мире на данный момент у Японии – превышает 200% ВВП, высокий уровень задолженности также у Британии, США и еврозоны – более 100% ВВП, рассказал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Как отметил эксперт, согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%, сообщает РИА «Новости». По его словам, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится. «Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония – 234%, Великобритания – 144%, США – 160%, еврозона – 120,4%», – указал он. Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин. «В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%», – добавил он. Ранее Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта. Россия после двух дней на Олимпиаде заняла пятое место в медальном зачете 25 июля 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете после двух дней на Олимпиаде в Токио. За воскресенье российские атлеты смогли завоевать пять медалей, Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, серебряные медали завоевали Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Также серебро завоевали российские лучницы. Бронзу в воскресенье принесла рапиристка Лариса Коробейникова. Всего сборная после двух дней завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидером в общем зачете остается Китай (шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали). На втором месте японцы (5;1;0), замыкают тройку американцы (4;2;4), передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину завоевавшую золото на Олимпиаде в Токио. Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID 25 июля 2021, 14:35 Текст: Елена Мирошниченко

С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара. Эксперт считает, что информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Но, по его мнению, издание The Lancet не стало публиковать первые исследования китайских медиков, сообщает РИА «Новости». Также Фаррар отмечает, что издание не опубликовало доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями. Он отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. В США предсказали начало новой мировой войны из-за конфликта с Китаем 25 июля 2021, 22:22

Фото: Christian Ohde/

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Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман рассказали о будущем конфликте планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море. По мнению авторов, столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году приведет к «глобальному пожару» и «грядущей мировой войне», в которой на поле боя будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника, а военные действия будут сопровождать масштабные атаки хакеров на системы противника, передает РИА «Новости». Американский адмирал убежден, что Соединенным Штатам придется обучать небольшие группы элитного спецназа, которые интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий. Ставридис и Акерман призывают сосредоточиться на автономном оружии, а не «создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого». Накануне в администрации США заявили о нежелании конфликта с Китаем. Между тем днем ранее глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США. Напомним, в июне директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США. В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином. В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность» 25 июля 2021, 17:49 Текст: Елена Мирошниченко

В Госдуме России обсуждают вопрос о возвращении в паспорт графы «национальность» гражданам, которые относятся к ряду малочисленных коренных народов, сообщил председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», – приводит его слова «Говорит Москва». Ранее сообщалось, что правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.