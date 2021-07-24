За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса

Заболеваемость коронавирусом выросла на 20% в ряде регионов

Заболеваемость коронавирусом в последние дни возросла более чем на 20% в Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской, Томской и Еврейской автономной областях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «максимальный рост заболеваемости за последние пять суток – более чем на 20% – наблюдается в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Республике Адыгея и Еврейской автономной области», передает ТАСС.

При этом среди всех заболевших «доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран на сегодня пока не превышает 1%», однако «за три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля составляла 0,4%, то сегодня это уже 0,7%», и «это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших».

По словам Поповой, всем, кто собирается в отпуск, важно помнить о необходимости своевременной иммунизации.

«Сегодня для безопасного отдыха на курортах России, за рубежом, необходимо быть защищенным. Очень важно, собираясь в отпуск, помнить о том, что человек должен быть полностью иммунизирован, иметь сформировавшийся поствакцинальный иммунитет, и таким образом обеспечить себе отдых благополучный, спокойный, не опасаясь, что по возвращении состояние здоровья ухудшится, и будут риски для инфицирования своих близких», – отметила она.

При этом эпидситуация в Крыму «остается напряженной уже на протяжении четырех недель, идет курортный сезон», но «есть некоторые тенденции к стабилизации: из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 – стабилизация, и еще в 12 пока сохраняется рост».

Данный рост затрагивает курортные территории – Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь. Там предпринимаются все необходимые меры, ограничены и запрещены все массовые мероприятия, ограничена работа предприятий общепита с 23.00 до 06.00, закрыты фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах.

«Это стандартный набор инструментов, и он дает определенные результаты», – сказала она.

По ее словам, 25% взрослого населения Крыма уже получили две дозы вакцины от коронавируса.

«Но еще раз хочу сказать, что ситуация непростая, мы оставляем ее на жестком контроле и оказываем методическую помощь со стороны центрального аппарата», – добавила Попова.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.