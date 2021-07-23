За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 23 811 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3425, Московской области – 1965, Санкт-Петербурге – 1940.

Всего в стране выявлено 6 078 522 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 450 004 человек, из них 22 547 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 795 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 152 296 человек.

Накануне, 22 июля, в России выявили 24 471 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 660.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.