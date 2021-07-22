ЦИК не получил новых сведений по ситуации с «офшором Грудинина» ВЦИОМ: За партию «Единая Россия» готовы проголосовать 40% опрошенных 22 июля 2021, 21:53 Текст: Дарья Григоренко

Около 40% опрошенных россиян из числа тех, что намерены принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, поддерживают «Единую Россию», сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. «В группе строгого участия, то есть среди тех, кто выразил уверенность в том, что примет участие [в голосовании], а это порядка 40% [опрошенных], показатель «Единой России» составил 40% в квартирном опросе, а в телефонном опросе – 30%», – пояснил Мамонов, передает ТАСС. По его словам, ВЦИОМ проводил два опроса - телефонный и квартирный. При этом, эксперт уточнил, что разница в результатах может быть связана с тем, что при квартирном опросе респонденту показывали карточки, в которых указывались фамилии кандидатов из общефедеральной части списков партий. Говоря о поддержке партий среди всех потенциальных избирателей, Мамонов отметил, что «лидерские позиции сохраняет «Единая Россия», она набирает 28% от всех опрошенных». «На вторых-третьих местах – КПРФ и ЛДПР с результатом 11-13% (в квартирном опросе КПРФ и ЛДПР набирают по 11% голосов респондентов, в телефонном опросе у КПРФ 13%, у ЛДПР 11% – прим. ВЗГЛЯД), четверку замыкает «Справедливая Россия» с результатом около 6-7%», – сказал Мамонов, уточнив, что результаты телефонного и квартирного опроса в этом сегменте сопоставимы. Эксперт также добавил, что к прохождению 5% порога на выборах близки еще три партии. «Это «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Яблоко», – отметил он. Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней –17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования 19 сентября должны пройти прямые выборы глав девяти регионах (и еще в трех субъектах федерации руководителей будут избирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

«Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. Адвокат увидел причину для отказа Грудинину в регистрации на выборах в Госдуму 20 июля 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Если информация о наличии у Павла Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы, считает адвокат Алексей Мельников. «Если указанная информация о наличии офшорной компании у будущего кандидата верна, то можно сказать, что политик не извлек надлежащих уроков из предыдущей ситуации и наступает на одни и те же грабли. Это не может не удивлять. Общеизвестно, что сокрытие такой информации это основание отказать в регистрации такому кандидату. И тем более удивительно, что опытный взрослый человек, находящийся в длительных судебных конфликтах со своей бывшей женой и членами Совхоза, не учитывает это обстоятельство», – рассказал он РАПСИ. По мнению адвоката, Грудинину должно быть очевидно, что к его персоне особо пристальное внимание и потому сокрыть незаконные действия непросто. Ранее стало известно, что бывшая жена Грудинина направила письмо в Центризбирком о том, что у бизнесмена и политика есть доля в иностранной офшорной компании. По ее словам, он не указал об этом в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы. Позже информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев. Комиссия, уточнил он, уже направила письмо Грудинину, но разъяснений от политика пока не получила. Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет». Напомним, эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году. Эксперт: КПРФ пытается заручиться на выборах поддержкой ковид-диссидентов 20 июля 2021, 18:48 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Надеюсь, к инициативе единороссов о соблюдении на выборах антиковидных правил примкнут все парламентские партии. Но слабое звено в этой четверке – КПРФ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя призыв «Единой России» ко всем конкурентам заключить соглашение о санитарной безопасности выборов. «Процесс голосования не должен нести в себе никаких рисков, в том числе санитарно-эпидемиологических. Казалось бы, это очевидно. Вот почему странно, что озвучивают подобную инициативу не все партии, а только одна, пусть даже в ее составе есть известный борец с коронавирусом – главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Не исключено, что осенью начнется всплеск заболеваемости в некоторых субъектах, полагает эксперт. «Общенациональное выборы в отдельном регионе отменить нельзя, поэтому нужно минимизировать риски заражения. Все партии и кандидаты должны взять на себя добровольные осознанные обязательства по соблюдению всех возможных эпидемиологических норм», – подчеркнул Кирьян. Он также напомнил, что в прошлом году пандемия вынудила организовывать голосование на многих участках по-новому: «Скажем, входы и выходы на избирательные участки были максимально разнесены в разные стороны, чтобы потоки избирателей между собой не смешивались. Например, если голосование проходило в школе, его чаще всего проводили в спортзале – избиратели входили в одну дверь, а выходили через противоположную, чтобы минимизировать риск, что кто-то на кого-то чихнет», – пояснил Кирьян. Для успеха инициативы «ЕР», по его мнению, не обязательно участие всех идущих на выборы партий – достаточно будет и парламентской четверки. «Однако мы видим, что КПРФ использует имеющийся в обществе запрос на околоковидный дискурс, пытается выставить ситуацию в искаженном виде и заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. Так что, очевидно, в парламентской четверке в этом отношении слабым звеном стала именно КПРФ. Со стороны коммунистов это не очень ответственное поведение», – пояснил Кирьян. Во вторник секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал все партии и всех участников выборов подписать соглашение, в рамках которого предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм. «Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – предложил Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал обеспечить кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь, Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена», – сказал главврач, который входит в пятерку лидеров списка «ЕР» на выборах в Госдуму. КПРФ отказалась подписывать соглашение об обеспечении санитарной безопасности. Об этом сообщил ТАСС первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. По его словам, все необходимые правила безопасности уже определены федеральным законодательством. Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. Выборы-2021: Бывшая жена жалуется на Грудинина в ЦИК, Жириновский лишил сына наследства 22 июля 2021, 08:50 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Яблоко» стало объектом резких эпитетов из уст главы ЦИКа Эллы Памфиловой. Бывшая жена Павла Грудинина заявила, что этот кандидат-коммунист скрывает офшор. Эсеры обвинили в «спойлерстве» Партию пенсионеров. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский исключил из числа политических преемников собственного сына. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала абсурдным, безответственным и даже «подленьким» иск «Яблока» в Верховный суд, в котором оспаривается решение ЦИК об отмене общедоступной трансляции с участков для голосования. В партии ранее потребовали сохранить трансляцию в прежнем формате, поскольку это «дополнительный механизм, который обеспечивает принцип открытости деятельности избирательных комиссий». «Трансляция в интернет в течение трех суток обошлась бы столице почти в миллиард рублей!», – пояснила Памфилова, добавив, что трехсуточная трансляция по всей стране, естественно, обошлась бы гораздо дороже. Памфилова напомнила, что ЦИК предлагает оптимально сбалансированную альтернативу для наблюдателей. Как уже сообщалось, видеонаблюдение будет по-прежнему доступно всем участникам избирательного процесса: членам избиркомов, кандидатам в депутаты и представителям выдвинувших их партий. Наблюдатели смогут следить за трансляцией из штабов кандидатов и партий. Зампред ЦИКа Николай Булаев сообщил, что в четверг рабочая группа рассмотрит жалобу бывшей супруги кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина – о сокрытии им офшора в отчете об имуществе. «У ЦИК есть заявление бывшей супруги, есть пояснение самого Грудинина», – цитирует ТАСС Булаева. По его словам, ЦИК планирует пригласить на заседание саму заявительницу и кандидата-коммуниста. По итогам заседания ЦИК примет решение по поводу регистрации этого кандидата. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил запрос в прокуратуру Мурманской области, обвинив в «грязных избирательных технологиях» представителей Партии пенсионеров. Как следует из запроса, местное отделение эсеров выдвинуло в областную думу по округу №10 Андрея Васильевича Чернева и по округу №11 Алмаза Рафиковича Гисмеева. 9 июля оба они подали документы на избирком. В тот же день в ЗАГСе города Заозерск местные жители Евгений Дмитриевич Бойко и Константин Николаевич Бондаренко поменяли свои фамилии, имена и отчества, став полными тезками и однофамильцами кандидатов-эсеров. Спустя неделю они подали в избирком документы о выдвижении в облдуму – по тем же самым округам. Как говорится на сайте партии эсеров, «смена ФИО проведена в нарушение предусмотренных законодательством сроков и порядка, при пособничестве должностных лиц». Миронов потребовал «принять меры прокурорского реагирования». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил радио «Эхо Москвы», что его сын, зампред Госдумы Игорь Лебедев не станет его преемником на посту в партии. По словам Жириновского, Лебедев «решил заняться своим отдельным делом», и его больше не будут упрекать, «что он чей-то сын». «Здесь у нас общее согласие, это его решение, никаких отрицательных моментов нет», – заверил лидер партии. По словам Жириновского, в ЛДПР вообще нет механизма преемничества. «Будет съезд, если делегаты решат, что пришло время, чтобы во главе партии встал новый человек, он появится», – указал Жириновский. Он предположил, что партию со временем может возглавить один из членов высшего совета ЛДПР или глава одного из комитетов Госдумы от этой фракции. Сам Лебедев ранее публично отказался участвовать в сентябрьских выборах, в предвыборных списках его фамилии нет. Памфилова сделала в адрес «Яблока» абсолютно правильное замечание, считает руководитель Центра политического анализа Павел Данилин, напомнив, что сама идея видеонаблюдения – позитивный, но абсолютно добровольный шаг со стороны ЦИК. «Видеонаблюдение стало активно внедряться после соответствующего поручения Владимира Путина. То же самое относится и к другим методам обеспечения работы наблюдателей – это добровольные и затратные мероприятия ЦИК, финансируемые из бюджета. И если денег на другие задачи не хватает, то ЦИКу, получается, надо нарушать закон в угоду «Яблоку»? – задается вопросом эксперт. Многодневное голосование не имеет большого опыта использования в России, отметил Данилин: «Мы пока не знаем, как обеспечить полноценное видеонаблюдение за этим процессом и как понять, насколько оно нужно людям. Поэтому по итогам сентября мы посмотрим, сколько людей вообще зашло на страничку наблюдений». При этом «Яблоко» по-прежнему может наблюдать за голосованием в течение всех трех дней, напомнил политолог, добавив, что для всех партий наблюдение остается открытым, поэтому претензия к ЦИКу абсолютно не обоснована. Если на заседании в ЦИКе подтвердится, что Павел Грудинин скрыл информацию о своем офшоре, то бизнесмена могут снять с выборов, считает Данилин. «История может закончиться исключением Грудинина из списка коммунистов, в котором он пока занимает третью позицию. Для КПРФ это станет серьезным ударом. По сути, в очередной раз станет очевидным оппортунистический характер партийной верхушки, а также то, что места в списке можно приобрести за разного рода услуги Зюганову. Нет сомнения, что и личные позиции лидера КПРФ пошатнутся», – предположил политолог. «Ничего страшного, формально все по закону», – так прокомментировал Данилин смену кандидатами своих паспортных данных, после чего они стали однофамильцами эсеров. «Такой ход осложнит «Справедливой России» жизнь, но юридически все правильно, нарушений нет. Другое дело, что помимо измененной фамилии кандидата в избирательных бюллетенях можно было бы и указать, что он фамилию поменял, что его прошлая фамилия – такая-то», – считает Данилин. «Вообще-то у Партии пенсионеров и без применения таких методов есть неплохие шансы на выборах, – полагает эксперт. – А что какие-то ее кандидаты выступили как «спойлеры»? Что ж, бывает». «У либерал-демократов возник какой-то внутренний разлад», – предположил Данилин, комментируя высказывание Жириновского о политическом будущем его сына, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева. «Как мы видим, Лебедев действительно не баллотируется. В принципе, он неплохо себя показал на международном поприще, так что мог бы продолжить политическую карьеру в этом направлении. Как человек уже известный внутри страны он может и за пост сенатора побороться», – заметил собеседник. «Есть версии, что Жириновский отправил своего сына в опалу, а есть другие – что это, напротив, хитрый маневр, чтобы вывести сына из-под какого-то удара, – пояснил Данилин. – Но все это – внутренняя кухня семьи лидера ЛДПР, о которой вряд ли знают даже однопартийцы. В любом случае, на результатах партии на сентябрьских выборах уход Лебедева вряд ли скажется». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Зюганов: Убирать Грудинина из предвыборного списка в Госдуму никто не будет 20 июля 2021, 16:12 Текст: Елена Мирошниченко

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет». «По поводу очередных инсинуаций вокруг П.Н. Грудинина. Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует», – написал он в Twitter. Павел Грудинин – российский политик и предприниматель. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области с 1995 года. Бывший депутат Московской областной думы (1997-2011). Кандидат на пост президента России на выборах 2018 года от КПРФ. Напомним, эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году. Ранее в федеральную часть списка КПРФ на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов. В списке по одномандатным округам числятся 225 кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следуют Светлана Савицкая и Павел Грудинин. Выборы в Госдуму в России пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов. КПРФ отказалась от соглашения о санитарной безопасности во время предвыборной кампании 20 июля 2021, 19:00 КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании, заявил первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Мы никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе, ни с кем не подписываем. Ни с Общественной палатой, хотя нормально к ним относимся по поводу контроля, ни с «Единой Россией» тем более, ни с ЛДПР и «Справедливой Россией» мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ – единственные, кто противостоит этой команде», – сказал Афонин ТАСС. По его словам, все необходимые правила безопасности уже определены федеральным законодательством, дополнительные надстройки в виде соглашения, «кроме информационного резонанса, [ничего под собой] не имеют». «Среди наших членов комиссий есть и переболевшие, и вакцинированные, и те, кто не собирается это делать. Это право граждан в соответствии с законом, и заставлять, обязывать мы никого не будем, тем более мы резко всегда выступали против обязательной вакцинации. И попытка кого-то – наблюдателей, членов [избирательной] комиссии по этому признаку делить на [первый и] второй сорт – это грубое нарушение и конституции, и федерального законодательства», – заключил он. Пресс-служба ЕР ранее сообщала, что в рамках соглашения партиям «предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм». Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. Выборы-2021: ЕР взяла на контроль цену «борщевого набора», ЛДПР призвала вернуть русских из Средней Азии 20 июля 2021, 08:50 Текст: Николай Васильев,

Рафаэль Фахрутдинов

«Единая Россия» объявила о подготовке мер по сдерживанию продуктовой инфляции. Эсер Захар Прилепин предложил КПРФ объединиться. В ЛДПР потребовали эвакуировать этнических русских из Средней Азии. «Новые люди» в Петербурге призвали конкурентов отказаться от практики распространения фейков друг о друге. На площадке «Единой России» состоялось совещание с руководством правительства и главами регионов, по итогам которого секретарь генсовета партии Андрей Турчак объявил о подготовке конкретных решений по сдерживанию цен на продукты. В частности, озвучены меры по поводу цен на «борщевой набор» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста), а также помидоры и огурцы. Для координации работы будет сформирована рабочая группа, которую возглавит зампред Госдумы Алексей Гордеев, сообщает сайт партии. Участие в совещании приняли представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Сопредседатель «Справедливой России», писатель Захар Прилепин призвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова создать коалицию в новом созыве Госдумы и начать процесс объединения двух политических сил. По словам писателя, у партий нет практически никаких идеологических разногласий и им «нечего делить». «Наши активисты, как и ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина – Сталина», – цитирует Прилепина ТАСС. Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский призвал обратить внимание на положение россиян, проживающих в Средней Азии. В связи с обострением ситуации в Афганистане и возросшим риском прорыва банд экстремистов в эти страны, по его мнению, необходимо помочь тем, кто захочет перебраться в Россию. «Для этого МИД России может дать указание всем нашим посольствам в странах Центральной Азии выдавать паспорта РФ в течение двух недель всем русским, желающим переехать», – заявил Жириновский. «Новые люди» разослали своим оппонентам на выборах в ЗакСобрание Петербурга меморандум о проведении «честной и открытой избирательной кампании» с предложением поставить свою подпись. Меморандум состоит из десяти правил, среди которых: не распространять фейки о конкурентах, исключить давление, запугивание и любое иное принуждение по отношению к участникам кампании. «Политика не должна быть каким-то грязным делом. Она должна быть благородным занятием, цель которого – улучшение жизни граждан России», – объяснил идею меморандума зампред партии Александр Даванков, которого цитирует «МК». Пока под документом подписались только кандидаты от самих «Новых людей». «Единороссы делают большую ставку на политику снижения цен, они задействует все ресурсы, чтобы удовлетворить запрос избирателя», – сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, комментируя инициативу правящей партии по сдерживанию цен на продукты первой необходимости. «Рост цен на самые необходимые продукты питания – это самая актуальная проблема. От роста этих цен особенно страдают многодетные семьи. Поэтому партия взялась за эту проблему. Но «ЕР» не может, как «СР» или «КПРФ», просто стучать башмаком и кричать: остановите цены! Совместно с правительством выработан целый комплекс мер», – отметил эксперт. «На площадке «Единой России» предложен огромный список мер для федерального правительства: отрегулировать цены на удобрения, договориться по поводу наценки с торговыми сетями. А есть еще региональные меры для губернаторов: увеличить количество рынков, чтобы фермеры могли продавать без посредников свою продукцию. Общая задача – не просто сдерживать цены, а радикально снизить их к декабрю», – заявил политолог. «Разумеется, если в партии просто «проболтают» эту тему, и ничего в итоге не получится, это может сыграть в минус рейтингу единороссов. Понимая это, партия включит все ресурсы. Если удастся снизить цены на продукты, это сильно порадует наших избирателей, особенно самые незащищенные слои. Конечно, это придаст популярности партии», – пояснил Матвейчев. «Минсельхоз и Минпромторг активно участвовали в совещании на площадке «ЕР». Губернаторы в регионах уже восприняли инициативу по сдерживанию цен как сигнал к действию. Так что в ближайшее время увидим результаты», – предполагает эксперт. Захар Прилепин последовательно выступает за широкую коалицию левых сил, отметил Матвейчев, комментируя призыв «Справедливой России» к объединению с коммунистами: «Еще в декабре, будучи лидером партии «За правду», Прилепин говорил, что в обществе усиливаются левые настроения, поэтому левым силам нужно объединиться». Призыв Прилепина тогда услышали в «Справедливой России» и произошло слияние этих двух партий, а также «Патриотов России», напомнил эксперт. «Зюганов тогда отверг это предложение. Он до сих пор упрекает Прилепина в «троллинге», в попытках раскола левых сил и так далее. На самом деле, виновник раскола – сам Зюганов, который не хочет ни с кем объединяться. Об общественных запросах лидер КПРФ не думает», – убежден Матвейчев. По мнению эксперта, лидер КПРФ воспринимает собственную партию как коммерческое предприятие. «Он продает места в партии оффшорным олигархам типа Грудинина. Зачем объединяться с кем-то и делить барыши? – задается вопросом эксперт. – В КПРФ давно занимаются трудоустройством магнатов. Им помогают получить статус неприкосновенности, защиту от уголовного преследования и возможность дальше вести свой оффшорный бизнес». Впрочем, призывы Прилепина не пройдут даром, уверен Матвейчев: «После таких выступлений все больше избирателей КПРФ поймет, что эта партия превратилась в персональный бизнес-актив Зюганова. Рейтинг КПРФ постепенно упадет. А рейтинг СЗРП повысится, поскольку эта политическая сила последовательно выступает за левую коалицию. Кроме того, от этой партии не пахнет попытками личной наживы». Это последовательная позиция Жириновского на протяжении уже 20 лет, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя призыв ЛДПР эвакуировать этнических русских из Средней Азии. «Жириновский – в своем популистском стиле. Он давно говорит, что русским людям в Центральной Азии, бывшим советским гражданам, нужно выдавать в льготном режиме наши паспорта. Он говорит об этом не только во время выборов. Это последовательная позиция, благодаря которой, в частности, Жириновский сохраняет свой рейтинг. Бои в Афганистане оказались просто поводом еще раз эту позицию озвучить. Этот лозунг точно не убавит его рейтинг. Но прибавит ли, сказать сложно», – отметил Мартынов. Что касается меморандума «Новых людей» о проведении на территории Петербурга «честной и открытой избирательной кампании», то Мартынов расценивает это как «бородатый» технологический прием, который применила малоизвестная политическая сила. «Это придумано лет 25 назад, в самом начале электоральной демократии в нашей стране, – напомнил эксперт. – Малоизвестная политическая сила, ратуя за честные выборы, таким образом привлекает к себе внимание прессы и остальных участников выборов. Подобный прием давно описан в соответствующей специальной литературе. Что ж, в партии «Новые люди» умеют читать специальные книги о политтехнологиях. В отсутствие новых предвыборных ходов, используются старые. Тем не менее, этот меморандум чуть-чуть увеличит узнаваемость партии». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки 21 июля 2021, 19:48 Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор». «Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом. Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Эксперт: В 2020 году удалось ликвидировать отставание в строительстве медицинских объектов 20 июля 2021, 19:50 Текст: Елена Мирошниченко

По планам в 71 субъекте России должно было появиться 1359 амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, за первое полугодие текущего года удалось ликвидировать отставание, и количество построенных объектов достигло 1268, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев, выступая в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». «Мы проверяли, как осуществлялось строительство этих объектов, привлекали специалистов. Потому что эти объекты должны качественно функционировать после сдачи. И на сегодняшний день в шести субъектах РФ 91 объект не введен в эксплуатацию. А на 16 объектов в Тверской области даже закупочные процедуры не проходят, в Единую систему не вводил никто никакие данные», – приводятся его слова на сайте «Единой России». Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения и главным врачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко. Участники обсуждают проблемы в сфере здравоохранения и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел. Эксперт назвал электронное голосование соревнованием за наиболее продвинутую часть электората 20 июля 2021, 18:42 Текст: Елена Мирошниченко

«Люди заказывают еду и покупают билеты на самолеты с телефона, и дистанционные выборы – это уже реальность сегодняшнего дня»», – заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой государственного и муниципального управления Курского государственного университета Владимир Слатинов. Партиям и кандидатам на выборах стоит задуматься о подготовке своих наблюдателей для работы с системой Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) , ведь только так они смогут быть ответственными перед избирателями, считает Слатинов. По его мнению, им необходимо привлечь своих сторонников к голосованию в удобном и современном формате. «Сегодня разработчики системы создали условия для подготовки наблюдателей. Борьба за голоса избирателей в ДЭГ – это соревнование за наиболее продвинутую, образованную и подкованную в цифровых технологиях часть электората, способ добиться приращения явки. Люди заказывают еду и покупают билеты на самолеты с телефона, и дистанционные выборы – это уже реальность сегодняшнего дня, тем более что они и наиболее безопасны с эпидемиологической точки зрения», - заключил эксперт. Как ранее сообщал ТАСС, Центризбирком России на заседании во вторник утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре. Дистанционное электронное голосование в сентябре будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Всего онлайн-голосование будет применяться в рамках более 600 избирательных кампаний. Выборы в Госдуму в России пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов. Политолог: Тема стоимости «борщевого набора» станет маркером возможностей «Единой России» 20 июля 2021, 10:28 Текст: Алина Назарова

Стабилизация стоимости «борщевого набора» может стать маркером способности «Единой России» решать проблемы людей, заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в комментарии газете ВЗГЛЯД. «Чем ниже цены на «борщевой набор», тем выше рейтинги власти. Повышение цен на овощи трудно объяснить экономическими причинами, погодными условиями и пандемией. Мне кажется, этот рост во многом носит спекулятивный характер. Работа с представителями торговых сетей, которые должны осознавать социальную ответственность, с сельхозпроизводителями, закупочные цены на продукцию которых значительно ниже розничных, решение проблемы всякого посредников, безусловно, должна дать электоральный эффект», – отметил Калачев. По его словам, «Единая Россия» в очередной раз доказывает, что она партия реальных дел, которая, слушает и слышит людей. Он напомнил, что вопрос о ценах на морковь прозвучал в ходе прямой линии президента, который является идеологическим лидером для партии. «Тема «борщевого набора» может быть тестом, проверкой, маркером возможностей системообразующей партии, ее способности вместе с исполнительной властью и бизнесом решать те проблемы, которые входят в народную повестку и действительно волнуют людей», – подчеркнул политконсультант. Он добавил, что сейчас, когда в регионах идет обсуждение народной программы, меры по стабилизации цен могут стать и демонстрацией того, как партия выступает в роли коммуникатора и инструмента решения проблем народной повестки. «Кроме того, это привлечет внимание в новому партийному интернет-порталу, который собирает предложения для народной программы партии», – резюмировал эксперт. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора». Выборы-2021: ЕР призвала к антиковидным мерам на выборах, Шувалову исключили из списка РПСС 21 июля 2021, 08:50 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Единороссы предложили всем партиям заключить соглашение о санитарной безопасности избирательной кампании. КПРФ уже ответила на инициативу отказом. По просьбе кандидата Елены Шуваловой ЦИК вычеркнул ее имя из федерального списка РПСС. «Яблоко» пожаловалось в Верховный суд на новый порядок видеонаблюдения за голосованием. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал все партии и всех участников выборов подписать соглашение, в котором предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм. «Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн-формат или проводить с минимальным количеством участников», – предложил Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Денисом Проценко в московской больнице №40. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал Турчак. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и работников предвыборных штабов пройти вакцинацию. КПРФ ответило отказом на предложение, которое сделали Турчак и Проценко. Как заявил первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин, все необходимые правила безопасности уже определены федеральным законодательством. «Среди наших членов комиссий есть и переболевшие, и вакцинированные, и те, кто не собирается этого делать. Это право граждан в соответствии с законом, и заставлять, обязывать мы никого не будем. Тем более мы резко всегда выступали против обязательной вакцинации», – сообщил ТАСС Афонин. Попытка делить на первый и второй сорт наблюдателей, членов избиркомов по этому признаку – это «грубое нарушение и Конституции, и федерального законодательства», считает зампред ЦК. ЦИК исключил из списка кандидатов в российский парламент депутата Московской городской думы, бывшего коммуниста Елену Шувалову. Шувалова фигурировала под третьим номером в федеральном списке «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС). Основанием для исключения стало личное заявление кандидата. На минувшей неделе стало известно, что Шувалова расстается с РПСС, поскольку ее не устроили итоговые списки кандидатов. В одномандатных округах «против вполне приличных представителей КПРФ» руководство РПСС сознательно выдвинуло «слабых», предположила экс-коммунистка. По мнению Шуваловой, РПСС превращается в спойлера КПРФ, что для нее неприемлемо. «Яблоко» направило жалобу в Верховный суд по факту решения Центризбиркома изменить порядок доступа к видеотрансляциям с участков в дни голосования в сентябре. В партии требуют сохранить трансляцию в прежнем формате, поскольку это «дополнительный механизм, который обеспечивает принцип открытости деятельности избирательных комиссий». «Единая Россия» – единственная партия, которая на фоне очередной вспышки ковида догадалась подумать о безопасности избирателя. Граждане оценят эту заботу», – сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, комментируя призыв Андрея Турчака принять во время выборов меры санитарной безопасности. «Выборная кампания – это ситуация повышенного риска: ходят агитаторы, собирают подписи, раздают листовки. Проходят собрания – в трудовых коллективах, общественных организациях, в сельских клубах. Это лишний риск заболеть. Своим кандидатам «ЕР» уже дала указания по этому поводу. А вот остальные партии подумают об этом или нет? Позаботятся о людях?» – задается риторическим вопросом Матвейчев. Единороссы всегда были ответственной политической силой, – ответственность как ценность прописана в уставе партии и ее программе, подчеркнул эксперт. Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев считает, что КПРФ неслучайно отказывается от предложения единороссов подписать соглашение о проведении безопасных выборов. «Коммунисты используют вполне разумный в данном случае политтехнологический прием – они пытаются заполучить «антипрививочный» электорат. Логика в таком поведении есть. Другое дело, что КПРФ рискует не получить никакой пользы от этого электората, поскольку противники вакцинации, скорее всего, на выборы вообще не придут», – добавил политолог. Что касается ухода Елены Шуваловой из РПСС, то, вероятно, Шувалова больше не считает эту партию достаточно «красной» для себя, предположил Григорьев. «Как мы знаем, лидер РПСС Максим Шевченко ранее был яростным коммунистом, но теперь немного изменил свой подход. Это его право. Но Шувалова не смогла с этим смириться», – указал эксперт. Матвейчев, в свою очередь, полагает, что Шувалова покинула РПСС отнюдь не по своей воле. «Два года назад эта коммунистка попала в Мосгордуму, – кстати, в том числе и с помощью «умного голосования». На тот момент она была практически неизвестна широкой публике. В предвыборный список ее теперь включил лидер РПСС, журналист Максим Шевченко. Видимо, он полагал, что оппозиционная репутация Шуваловой пригодится РПСС, однако быстро понял бесперспективность этого сотрудничества. Думаю, партия ничего не потеряет от ее ухода», – заявил Матвейчев. Сама же Шувалова вряд ли сможет закрепиться в большой политике из-за непредсказуемости своего стиля поведения и общей низкой компетенции, предполагает политолог. «Нет смысла делать всех граждан страны наблюдателями на выборах – это приведет к хаосу. Подлинность данных такого наблюдения определить потом будет очень сложно», – сказал Матвейчев, комментируя жалобу «Яблока» на изменение порядка видеонаблюдения за выборами. Эксперт напомнил, что представители «Яблока» смогут совершенно свободно отлеживать «картинку» с участков, поскольку входят в общественные наблюдательные советы, в общественные палаты, – то есть в структуры, у которых будет постоянный доступ к видеотрансляции. Кроме того, доступ к трансляции получат кандидаты от всех партий, в том числе и «яблочники». «У нас есть огромное количество других способов наблюдения и предотвращения фальсификаций. Не только восточные, но и так называемые западные цивилизованные страны могут нам в этом смысле позавидовать», – напомнил политолог. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперт назвал три главных условия для ускорения развития сельских регионов России 21 июля 2021, 19:55 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Развитие сельских территорий связано с решением трех базовых вопросов. Это обеспечение их транспортной доступности, стимулирование специалистов для переезда в сельскую местность, а также оказание финансовой помощи оказавшимся в сложной ситуации муниципалитетам. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД томский депутат Владимир Самокиш, комментируя итоги дискуссии «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий», которую провели единороссы. «Первый фундаментальный вопрос, поднятый «Единой Россией» на сессии – это расширение списка категорий специалистов, которых нужно материально стимулировать для переезда в села. Речь идет о врачах, фельдшерах, работниках культуры и управленцах – там не хватает порой и глав администраций. Все вместе люди этих профессий и делают жизнь на селе жизнью, а не выживанием», – подчеркнул председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Томской гордумы Владимир Самокиш. «Отдельно отмечу важность привлечения ветеринаров, ведь во многих аграрных районах специалисты соответствующего профиля давно перешагнули рубеж пенсионного возраста, а их не хотят отпускать, потому что некем заменить», – пояснил депутат. Вторая важная инициатива «ЕР» касается муниципального и регионального софинансирования развития малых городов и поселений, сказал Самокиш, добавив, что на примере Томской области видно, что этот вопрос не решить, руководствуясь сугубо экономическими соображениями. «Около половины северных поселков у нас было основано в 30-50-е годы, когда сюда хлынул большой поток ссыльных. Также поселения возводились для комсомольских строек или для добычи древесины или нефти. Эти задачи были решены еще в советском прошлом, но люди продолжают там жить. Экономически выгодной составляющей для выделения денег на развитие этих территорий нет. Но это же не значит, что мы должны оставить живущих там селян без поддержки», – подчеркнул депутат. «Когда жителей мало, то денег в бюджете такого городка не хватает, ведь действует подушевой принцип распределения. И обеспечить надлежащее качество жизни для жителей таких поселков и малых городов уже сложно. В результате некоторые населенные пункты в регионе быстро теряют население – люди оттуда уезжают», – посетовал депутат. Самокиш предлагает отразить в народной программе также третий вопрос, важный для северных и сибирских территорий России – развитие транспортной доступности. «В нашей области есть много уголков, где дороги не соответствуют даже средним по стране критериям комфорта передвижения. Руководство субъекта часто принимает решение о прокладке трассы до населенного пункта, исходя из количества проживающих там людей и наличия значимых объектов. Поэтому добиться финансирования строительства асфальтовой дороги к небольшим населенным пунктам не всегда получается», – посетовал Самокиш. Скажем, на севере Томской области есть города Кедровый и Колпашево, поселок Парабель, и туда до сих пор не проведена асфальтовая дорога, посетовал депутат. «В северных регионах надо обязательно проложить асфальтовое покрытие если не до каждого населенного пункта, то хотя бы до каждого райцентра. Я буду ходатайствовать о включении этого вопроса в народную программу. Плюс – нужен подпункт о субсидировании малой авиации. Сперва я предложу его в народную программу через наше региональное отделение «ЕР». Если все пойдет нормально, то затем нужно будет выходить с этим предложением на федеральный уровень», – пояснил политик. В среду на площадке «Единой России» состоялась стратегическая сессия на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий». Как сообщил сайт партии, в дискуссии принял участие заместитель председателя Госдумы, бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Развитие сельских территорий требует комплексного подхода. Нужны реальные механизмы поддержи всех сфер жизни, – в первую очередь, речь идет о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, получения образования, развитии социальной, культурной и досуговой инфраструктуры, отметили участники дискуссии. По их мнению, решение этих вопросов следует закрепить в народной программе партии. «Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», - отметил Гордеев. Он напомнил, что осенью 2018 года было решено принять программу «Комплексное развитие сельских территорий», что во многом стало возможным благодаря «напористой позиции членов «Единая России» при обсуждении программы с финансовым блоком правительства РФ. «Высказывания Алексея Гордеева о работе с финансовым блоком, о преодолении сопротивления чиновников, вызывают у меня большое уважение», – признался Самокиш. Он поддерживает идею отдельного раздела об аграрной политике в рамках народной программы «ЕР». «В частности, я бы включил все, что касается развития малой авиации, именно сюда, в блок по развитию аграрных территорий. Это на первый взгляд смотрится не совсем правильно, но для зауральских территорий эти проблемы прямо связаны между собой, и они крайне актуальны», – пояснил Самокиш. «Дополнительное субсидирование малой авиации для регионов за Уралом – крайне важный момент. Можно субсидировать с помощью надбавки – возможно, с лимитом перелетов на одно лицо на определенный период», – подчеркнул он. «В общем, в этом разделе я вижу три базовых момента: транспортная доступность, кадровая политика и софинансирование муниципалитетов, оказавшихся в сложной ситуации», – подытожил Самокиш. «Единая Россия» обвинила КПРФ в политическом лицемерии 21 июля 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Отказ КПРФ подписать с «Единой Россией» соглашение за безопасные выборы является политическим лицемерием и неуважением к избирателям, заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. «Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин вчера по сути дела отверг наше предложение. Это двуличие. Любовь Никитина, член Мосгордумы, ставит под сомнение эффективность вакцин, призывает не вакцинироваться, хотя сама вакцинировалась. О чем это говорит? О том, что эта партия, не предлагая ничего нового, не имея позитивной повестки, ставит под сомнение и угрозу жизнь и здоровье наших граждан в погоне за мандатами», – подчеркнул Ревенко, слова которого приводятся в Telegram партии. По его словам, коммунисты демонстрируют, что избиратели для них человеческий материал, средство для того чтобы получить дополнительные очки и политические мандаты. Он добавил, что избиратель должен будет дать оценку такого рода действиям. «Что касается отказа даже рассматривать предложение рекомендовать и кандидатам, и наблюдателям, и членам штабов вакцинироваться – давайте на дистант. Все должны быть уверены, что коммунист не заразен и не представляет опасности для избирателей», – отметил Ревенко. Тем временем «Справедливая Россия» объявила о готовности подписать соглашения с «Единой Россией» за безопасные выборы. «Безусловно, для партии «Справедливая Россия» принципиальной позицией является только добровольная вакцинация. Ни о какой иной вакцинации речи быть не может. В данном случае, пункт о том, что это рекомендательные меры – нас устраивает. В этом случае мы готовы подписывать данное соглашение», – сказала член президиума центрального совета «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова. Во вторник «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании. Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер. В народную программу «Единой России» войдут предложения по использованию сельхозземель 21 июля 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Сохранение и восстановление земель сельскохозяйственного назначения являются важными составляющими развития агропромышленного комплекса России, заявил зампредседателя комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Думы Ставропольского края Виктор Надеин (фракция «Единой России»). «Сейчас наметилось две проблемы: с одной стороны, вовлечение земель сельхозназначения в хозяйственный оборот, что крайне актуально для Нечерноземья, центральной полосы России, где по сути зарастают кустарником и лесом сельхозугодья, с другой стороны, что актуально для Ставрополья и юга России – это ухудшение состояния плодородия почвы», – сказал Надеин, слова которого приводятся на сайте партии. Он отметил, что практически во всех субъектах России сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель, интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельхозугодий и к выводу их из хозяйственного оборота. Так, в Ставропольском крае речь идет о более, чем 1 млн га. В Прикаспийском регионе и Волгоградской области подверженных опустыниванию земель более 12 млн га. К числу потенциально опасных территорий относятся земли, расположенные в южной части степной зоны Воронежской, Саратовской и целого ряда других областей. «Одной из причин снижения плодородия почв является неконтролируемая распашка пастбищ и сельхозугодий. Сегодня нет действенного инструмента пресечения распашки, нет правового механизма и возможности влиять на протекающие процессы», – отметил Надеин. Он предложил разработать механизм изменения видов угодий, основанный исключительно на критерии отсутствия плодородия почв. «То есть плодородие почв нужно поставить во главу всех процессов», – резюмировал Надеин. В свою очередь заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев указал, что устойчивое развитие сельских территорий зависит от успешной работы представителей малых и средних форм агробизнеса. По его словам, следует выработать предложения в народную программу «Единой России», которые позволят проводить в стране новую сельскохозяйственную политику. Она должна быть направлена на благополучие жителей сельских территорий, отметил Гордеев. «Сегодня вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», – отметил Гордеев. Он напомнил, что в октябре 2018 года прошло совещание с участием президента и правительства, на котором было принято решение принять программу «Комплексное развитие сельских территорий». «Если бы не напористая позиция членов партии «Единой России», было бы тяжело принять программу, преодолевая непонимание и системные возражения финансового блока Правительства. Сейчас программа принята, она стартовала в прошлом году и набирает темп. Отмечу, (она предполагает) комплексное развитие, а не просто финансирование отдельных объектов. Это ответ на вопрос, как нам создать достойные условия жизни (на селе)», – резюмировал Гордеев. По словам председателя Российского союза сельской молодежи Юлии Оглоблиной, решить большинство существующих проблем поможет запуск в России национального проекта «Развитие села» и принятие федерального закона «О развитии сельских территорий». Она также акцентировала внимание на необходимости обеспечения равного доступа к средствам господдержки для малых и крупных сельхозпроизводителей и поддержке кооперативного движения. «Проблема сбыта продукции фермеров и личных подсобных хозяйств должна быть решена. Мы считаем, что малые формы хозяйствования точно могут составить конкуренцию крупным производителям», – отметила она, предложив также повысить роль сельских поселений в получении подоходного налога от местных жителей. «В действующей Стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года есть целевой показатель соотношения заработной платы со средним значением по экономике: к 2030 году мы должны доползти до 80%. В госпрограмме развития сельского хозяйства 2018-2025 годов вообще нет данного индикатора. Мы предлагаем, чтобы в народной программе предусмотрели изменения в вышеназванные документы», – сказала член Высшего совета «Единой России», председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова. Она отметила, что соотношение номинальной зарплаты в сельском хозяйстве и средней зарплаты в регионе необходимо довести до 90%. В свою очередь председатель Совета Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая заявила, что придать импульс бизнес-активности в сельской местности и, как следствие, повысить ее привлекательность для людей поможет упрощение административных процедур для малых форм хозяйствования. Такой пункт найдет отражение в народной программе «Единой России» по предложению Российского союза предприятий молочной отрасли. Сократить барьеры поможет запуск системы одного онлайн-окна для подачи заявок на льготные кредиты или господдержки. По ее словам, одновременно необходимо создать Фонд льготного кредитования. «Он будет гарантировать получение средств малыми формами хозяйствования. Механизм предоставления льготного кредита – под гарантии фонда. Условия, сроки и ставки, пакет документов должны быть конкретизированы, а процедура оформления – упрощена и ускорена», – сказала она, предложив также разработать пакет компенсационных мер, в том числе за использование ветеринарных препаратов. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников сообщил, что по инициативе и при поддержке «Единой России» был принят ряд важных законов по поддержке фермерства, в том числе эффективно работает программа «Комплексного развития сельских территорий», позволившая привлечь несколько десятков тысяч людей на село.