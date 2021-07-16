ЦПК: ЕР на выборах в это воскресенье получила бы 120 мандатов по федеральному округу Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей ВЦИОМ: За список «Единой России» готовы проголосовать 40% опрошенных 16 июля 2021, 19:05

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

40 % россиян, из числа тех что намерены принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, намерены голосовать за «Единую Россию». Об этом говорят результаты всероссийского опроса ВЦИОМ, который был проведен по двум различным методикам. В пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты двух исследований, посвященных предстоящим выборам в Госдуму: параллельно проводились поквартирный и телефонный соцопросы. В ходе поквартирного опроса респондентам впервые предъявлялись не только перечень партий – участниц выборов, но и список лидеров от каждой партии. Из тех, кто был опрошен в ходе поквартирного опроса и уверен, что будет голосовать, 40% проголосовали бы за «Единую Россию». 14% респондентов намерены проголосовать за КПРФ, 11% – за ЛДПР, а 10% – за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Среди уверенных в своем участии в голосовании респондентов телефонного опроса 30% проголосовали бы за «Единую Россию», 18% – за КПРФ, 10% – за ЛДПР и 9% за «Справедливую Россию». Среди опрошенных поквартирно, 36% уверены, что примут участие в выборах депутатов Государственной Думы России, которые состоятся в сентябре 2021 года, 15% ответили, что скорее всего это сделают (41% и 21% соответственно среди респондентов телефонного опроса). «Раньше ВЦИОМ ограничивался телефонными опросами, а сейчас решил в ходе избирательной кампании дополнить эти исследования поквартирными опросами, чтобы потом сравнить и вывести среднее значение. Думаю, сделано это было для того чтобы снять обвинения центра в ангажированности, неправильных методиках и так далее со стороны «диванных экспертов», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Выборки и методы, которые использовали социологи в этих опросах, давно апробированы в мире, описаны в профессиональной литературе. Подобное сочетание методов опроса продиктовано стремлением достичь более научно строгого результата», – отметил политолог. Мартынов подчеркнул – цифры, опубликованные ВЦИОМ, в целом соответствуют оценкам предпочтений избирателей, которые ранее давало экспертное сообщество. «До 40 % у «Единой России», примерно, по «10 +» у КПРФ и ЛДПР, и порядка 7 % у «Справедливой России», – перечислил эксперт. – Социологи сейчас подтвердили предположения политологов, причем в максимальной корректной форме опроса по двум методам». «То, что кроме простого наименования партий в опросах были задействованы лидеры их федеральных списков очень важно, поскольку представляет более адекватно общественное мнение, – сказал Мартынов. – Многие голосуют не столько за партии, сколько за их первых лиц. Понятно, что у «Единой России» было больше возможностей пригласить в «выборные лидеры» таких ярких и всем известных людей как Сергей Шойгу и Сергей Лавров». Всем участникам кампании и наблюдателям важно иметь достоверные данные, которые дает такой двойной портрет общественного мнения, с учетом не только партийных брендов, но и персоналий, добавил собеседник. Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней –17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования 19 сентября должны пройти прямые выборы глав девяти регионах (и еще в трех субъектах федерации руководителей будут избирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

«Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак. Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае. Главврач оценил идею «Единой России» организовать отдых для детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 12:04 Текст: Елена Лексина

«В период пандемии дети врачей в какой-то степени недополучают родительского внимания и больше обычного переживают, поэтому здесь очень важна поддержка государства», – сказал газете ВЗГЛЯД главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, комментируя предложение «Единой России» отправлять детей медиков из «красных зон» на отдых в оздоровительные лагеря. «Я поддерживаю эту инициативу «Единой России», – отметил главный врач Домодедовской Центральной городской больницы (первый ковидный госпиталь в Московском регионе) Андрей Осипов. По его словам, медики из «красных зон» напряженно работают уже более года. «И в некоторые периоды развития пандемии врачи были буквально отдалены от семьи, так как жили в специальных общежитиях в целях обеспечения безопасности своих родных», – отметил главврач. «Они не видели свои семьи по несколько месяцев. Более того, сейчас медики продолжают работать в таком же режиме, что не очень хорошо сказывается на их семьях. В какой-то степени дети врачей недополучают родительского внимания и больше обычного переживают», – пояснил Осипов. «Поэтому инициатива «Единой России» очень своевременна. Важно, чтобы дети медиков отдохнули в оздоровительных лагерях и набрались сил, потому что COVID-19 никуда не денется в ближайшее время», – заключил собеседник. В четверг первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщил, что партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более одной тысячи детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Предложения жителей Донбасса включат в народную программу «Единой России» 14 июля 2021, 17:53 Текст: Ксения Панькова

Россиян, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, необходимо обеспечить защитой, их голоса должны быть услышаны в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (фракция «Единой России»). «Очень важно создавать условия для того, чтобы наши граждане, проживающие независимо где, а тем более, если мы говорим о Донбассе, были обеспечены защитой, включены в наши общие социокультурные проекты, чтобы они могли получать помощь в гуманитарной, экономической, политической сферах», – сказал парламентарий в ходе выступления на форуме «Россия – Донбасс: единство приоритетов», сообщается на сайте ЕР. В этой связи, по его словам, на первый план должна выйти задача по обеспечению для живущих в Донбассе соотечественников возможности участвовать в избирательной кампании в Госдуму. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. 14 мая представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России». Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней. Предложения жителей Донбасса включат в программу «Единой России» по развитию ЛНР и ДНР 15 июля 2021, 17:00 Текст: Евгения Шестак

В программу развития самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик войдут предложения, поступившие от местных жителей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Программа включает весь спектр жизни: новые рабочие места, достойная зарплата, вопросы, связанные с развитием медицины и образования на территории Донбасса, молодежной политики. Весь набор этих вопросов каждые две три недели я буду обсуждать в ДНР и ЛНР», – приводятся слова парламентария на сайте партии. 14 и 15 июля в Донбассе проходят форумы граждан России: накануне мероприятие состоялось в Луганске, сегодня форум принимает Донецк. Его организаторами выступают «Единая Россия» и общественная организация «Русский центр». Участники мероприятий обсуждают защиту прав соотечественников, роль современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях, вопросы поддержки жителей ДНР и ЛНР. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря Генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей. В ЦИК прояснили ситуацию с регистрацией кандидатов в Госдуму от РПСС 15 июля 2021, 19:29 Текст: Михаил Мошкин

Пять кандидатов от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) будут баллотироваться в Госдуму одновременно по федеральному списку и по одномандатным округам. Среди этих пяти – Дмитрий Потапенко и Виктория Мироновой, – пояснил газете ВЗГЛЯД член ЦИК Евгений Шевченко. Так он прокомментировал заявление депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, которая ранее отказывалась идти на думские выборы от РПСС, т.к. партия не выдвинула в Москве Потапенко и Миронову. «По закону о выборах, партии могут не позднее чем за 55 минут до начала голосования выдвинуть любого из списка заверенных федеральных кандидатов по одномандатному округу, на который ранее партия не выдвинула кандидатов», – пояснил член Центризбиркома Евгений Шевченко. «Сегодня две партии – «Гражданская платформа» и РПСС воспользовались такой возможностью. Они представили по пять кандидатов из заверенного списка федеральных кандидатов для баллотирования по одномандатным округам. РПСС, в частности, выдвинула по московскому 196 округу Викторию Миронову, а по 197 округу – Дмитрия Потапенко. То есть, люди будут баллотироваться и по федеральному списку, и по одномандатному округу», – рассказал член ЦИК по завершении прошедшего в четверг заседания. Как сообщает ТАСС, ранее в четверг депутат Мосгордумы Елена Шувалова (3-й номер в федеральном списке РПСС) заявила, что отказалась баллотироваться в Госдуму от этой партии. Такое решение она объяснила тем, что РПСС якобы не выставила в столичных одномандатных округах сильных кандидатов – в том числе, Викторию Миронову. «Для меня совершенно очевидно, что ее сняли в угоду Валерию Рашкину», главе московского горкома КПРФ, который намерен баллотироваться в Госдуму по 196-му округу, утверждала Шувалова на своей странице в Facebook. Но, как следует из разъяснения Евгения Шевченко, эти утверждения не соответствуют действительности – и Миронова, и другой сильный кандидат Потапенко (4-й номер в федеральном списке) будут баллотироваться. На заседании в четверг ЦИК заверил списки кандидатов от РПСС. Общефедеральную часть возглавил лидер партии, журналист Максим Шевченко, далее следуют – член президентского Совета по правам человека Иван Засурский, Шувалова, Потапенко. Первую пятерку замыкает депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин. Кроме того, Центризбирком заверил списки (общефедеральный и список одномандатников) партии «Новые люди», который возглавляет Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также утвержден список кандидатов-одномандатников, которые баллотируются от «Коммунистов России». Эксперты: Видеонаблюдение охватывает все этапы голосования, в том числе и в ночное время 14 июля 2021, 20:34 Текст: Елена Мирошниченко

Процедура видеонаблюдения позволит в ходе выборов в Госдуму, которые пройдут в течение трех дней, проследить за всеми этапами голосования, в том числе и в ночное время, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. «Беспрецедентные меры по использованию видеонаблюдения, видеофиксации в течение всех трех дней голосования и во всех субъектах Российской Федерации смело можно назвать уникальным опытом, ведь нигде в мире такого нет. Сейчас у избирателей, экспертов и оппонентов точно не возникнет вопросов к сохранности бюллетеней в сейф-пакетах, сейфах, в ночное время, а если возникнут, то можно будет посмотреть видеозапись, оперативно дать объективную оценку происходившего», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин. «Во всей этой истории есть только один минус, ведь кто-то не заработает денег, политических баллов на видеомонтаже и массовом распространении фейковой информации в интернете», – добавил он. Член общественного штаба по наблюдению за выборами в Иркутской области, председатель исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов России Владислав Шиндяев также отмечает, что видеонаблюдение будет охватывать все этапы голосования, в том числе и в ночное время. «Когда возникает вопрос о сохранности бюллетеней, сохранности списков избирателей, сохранности ящиков для голосования – все эти аспекты будут видны в процессе видеонаблюдения. Это важный шаг к тому, чтобы выборы по-настоящему были открытыми и доступными для желающих узнать, насколько выборы проходят законно, и удостовериться в том, что результаты не сфальсифицированы, а выборы прошли полностью легитимно», – отметил он. Ранее Центризбирком утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов в Госдуму, видеокамеры установят на около 50 тыс. избирательных участков. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» предложит меры по сдерживанию цен на продукты 16 июля 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» 19 июля обсудит с правительством и главами регионов конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста), сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с Президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», – подчеркнул Турчак. Он отметил, что «Единая Россия» до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту России. «Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», – сказал Турчак. В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями. «Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим», – сказал он. Ранее сообщалось, что производители соли столкнулись с дефицитом полувагонов для перевозки продукта, ситуация грозит срывом поставок и ростом цен на соль. В июне президент Владимир Путин, отвечая на этот вопрос, почему в России наблюдается рост цен на продукты питания, пояснил: «Потому что у нас продуктов не хватило». Сейчас же он надеется, что нынешнего урожая «хватит с лихвой». Также президент уточнил, что экономический кризис затронул весь мир. «Россия является частью мировой экономики, поэтому на нас это тоже отражается», – отметил он. В том числе на это повлияла пандемия коронавируса. МЭР допустило ограничение экспорта продуктов во избежание роста цен. Выборы-2021: «Единая Россия» создала модель «доброй школы», лидер ЛДПР выдвинулся в футбольные тренеры 14 июля 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин,

Николай Васильев

Предложения директора «Сириуса» Елены Шмелевой и детского омбудсмена Анны Кузнецовой войдут в народную программу единороссов. ЛДПР рекомендовала ввести Жириновского в тренерский штаб РФС. В партии «Родина» призвали к пожизненной депортации участников драки мигрантов в Кузьминках. КПРФ выразила готовность сотрудничать с эсерами, но не раньше сентябрьских выборов. В народную программу «Единой России» войдут предложения по развитию образования и по усилению безопасности детей в образовательных организациях, которые подготовят руководитель фонда «Талант и успех», глава школы для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как заявила Елена Шмелева, работа с «ЕР» позволит перевести на законодательный уровень и распространить на регионы современные методы школьного образования, которые, в частности, уже используются в «Сириусе». В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова обратила внимание на проблему буллинга, с которым в среднем сталкивался каждый третий школьник в России. Кузнецова пообещала создание рабочей группы, «которая разработает ту модель хорошей, доброй школы», куда ребенку захочется приходить, – и эта модель войдет в народную программу ЕР. Первый зампред думской фракции ЛДПР Василий Власов направил в Российский футбольный союз просьбу включить Владимира Жириновского в тренерский штаб сборной. «Многолетний опыт, страсть к футболу и понимание того, какой игры ждут болельщики, смогут привести сборную к ожидаемому результату», – говорится в письме, адресованном РФС. В качестве аргумента в письме упоминается умение Жириновского «мотивировать команду». Власов заявил РИА Новости, что лидер партии вполне может совмещать тренерскую и политическую работу: «И, как по-настоящему увлеченный человек, Жириновский готов тренировать сборную на общественных началах». В случае отказа Власов предлагает организовать серию встреч сборной с главой либерал-демократов, на которых тот сможет правильно настроить игроков. Депутат Госдумы, лидер «Родины» Алексей Журавлев отреагировал на массовую драку с участием сотен мигрантов, которая произошла в понедельник вечером у метро «Кузьминки» в Москве. «Этот случай – наглядный аргумент в пользу наших свежих партийных инициатив: ввести для иностранцев отдельный Уголовный кодекс и ограничить активность гастарбайтеров трудовыми лагерями», – цитирует его сайт «Родины». Журавлев призвал судить зачинщиков и основных участников драки, остальных – депортировать навсегда, а их работодателей – оштрафовать. «Миграция должна быть безопасной для граждан РФ и строго контролируемой, а другой нам не надо!», – заявил лидер «Родины». КПРФ рассмотрит вопрос сотрудничества со «Справедливой Россией» только после сентябрьских выборов, заявил первый зампред ЦК коммунистов Юрий Афонин, напомнив, что по опросам общественного мнения «СР» балансирует на грани прохождения в парламент. По его словам, «пусть сначала пройдут в Госдуму, а потом будем смотреть, по каким вопросам, как нам действовать и голосовать». При этом Афонин не стал исключать, что в следующем созыве Госдумы партии будут действовать согласованно. Ранее лидер «СР» Сергей Миронов выразил надежду договориться с КПРФ, – в частности, о создании межфракционной коалиции в Госдуме следующего созыва. «Елена Шмелева и Анна Кузнецова в эти дни активно встречаются с людьми, с избирателями, они собирают предложения в народную программу единороссов», – поясняет профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Кузнецова, например, только что объехала Дальний Восток. Была и в Благовещенске, и в Биробиджане, и в Хабаровске, и во Владивостоке. Встречалась она не только с чиновниками и родителями школьников, но с и добровольцами из общественных движений, которые так или иначе связаны с темой детства, с защитой интересов инвалидов. Собранные конкретные предложения после обобщения и анализа лягут в народную программу, которую примут в окончательной редакции на второй части съезда партии», – сказал политолог. В отличие от программ, написанных экспертами по макроэкономике или политиками, «народная программа – это своего рода диалог и корректировка», когда директивы сверху и предложения снизу гармонично состыковываются, добавил Матвейчев. «Этой смычкой как раз и занимаются Кузнецова и Шмелева – в том числе, во время бесед с избирателями», – напомнил политолог. Матвейчев напомнил, что подобную программу правящая партия формирует впервые, но это «не случайная история, а новый тренд», – тренд связан с возрастающей популярностью у населения неполитических референдумов по вопросам местного значения. «Этот тренд на прямую демократию подхвачен единороссами: партия часть программы отдает под предложения снизу, из глубинки. Кроме нее. никто ничего подобного не делает: то, что в голове у лидеров других партий, сразу же транслируется населению», – подчеркнул политолог. Российскому футбольному союзу стоит пойти навстречу предложению ЛДПР и включить Жириновского в тренерский штаб, считает Матвейчев. «Сделать это надо не затем, чтобы мы через год-два получили ошеломляющие результаты в футболе, а чтобы вывести на чистую воду лидера либерал-демократов как мастера пустых обещаний. Конечно, это несерьезная инициатива. Чтобы работать в тренерском штабе, надо не просто любить футбол, а знать его технологию, быть хорошим психологом и педагогом, как Макаренко. Жириновский же может в этом штабе заниматься разве что пиаром, да и то, в большей степени, пиаром себя самого», – отметил политолог. ЛДПР такие инициативы вряд ли заметно добавят голосов. «Рейтинг партии всегда был около 10 процентов плюс-минус. Те, кто голосует за либерал-демократов, привыкли к эпатажным заявлениям лидера – и их трудно удивить. С другой стороны, нелепость предложения видна невооруженным глазом. Оно не может послужить утешением от национального огорчения результатом игры нашей сборной», – заключил Матвейчев. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что призывы «Родины» ввести отдельный Уголовный кодекс для мигрантов не реализуемы на практике, однако партия делает «грамотный» ход с точки зрения избирательной кампании. «Родина» – практически единственная партия, эксплуатирующая тему миграции. Это ее поле, она на нем играет, – в том числе, оперативно отрабатывает горячую повестку дня, такую как массовое побоище в Кузьминках. Журавлев абсолютно логично и «политтехнологично» отреагировал, напомнив о своей партии и ее «мигрантских» тезисах», – считает эксперт. «Конечно, никаких отдельных Уголовных кодексов для гастарбайтеров быть не может – это абсурд. Такого нет нигде. Можно ввести, наверное, какие-то дополнения в УК, вроде запрета на въезд в страну – в случае таких инцидентов, ввести еще какие-то ограничения. Но не кодекс же специальный?! Трудовые лагеря для проживания – тоже, по-моему, нереально. Мигранты работают в основном в черте города – на стройках, в ЖКХ. Как вы будете в городе разбивать для них подобный лагерь?», – недоумевает собеседник. Зато на свой электорат «Родина» подобной риторикой «вполне работает», признает эксперт. «Абсолютно правильная формулировка», – так прокомментировал Минченко решение ЦК КПРФ отказаться от предвыборного сотрудничества с эсерами. «Сейчас КПРФ вдвое опережает по рейтингам «Справедливую Россию. Посмотрите на любой опрос ФОМ, ВЦИОМ или «Левады», признанного иностранным агентом, – все показывают отрыв коммунистов от эсеров в два раза. – констатировал политтехнолог. – Последние действительно, рискуют не преодолеть 5-процентный барьер. Поэтому любые разговоры об «объединении» на сегодня выгодны «Справедливой России» и невыгодны КПРФ». Собеседник сомневается, что эсеры выполнят свое обещание занять второе место в Госдуме – шансы на это мизерны, поскольку у «СР» оказался «очень слабый федеральный список». «Там есть Прилепин – человек известный, но с неоднозначной репутацией. Бабаков – чистый спонсор без политического капитала. Ну и два усталых политика Миронов и Семигин», – сказал Минченко. Политтехнолог считает, что главная проблема «Справедливой России» теперь – это не коммунисты, а конкуренты со схожими названиями: «Партия пенсионеров России за справедливость» и «Российская партия свободы и справедливости». «Например, тот процент, который по опросам уже есть сегодня у партии Максима Шевченко, «отпилен» у партии Миронова, – отметил эксперт. – Так что справедроссам сейчас лучше не пытаться создать коалицию с зюгановцами, а выработать стратегию своих действий относительно Партии пенсионеров». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Выборы-2021: ЕР заручилась поддержкой Донбасса, в ЛДПР возмущены QR-тату 15 июля 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин,

Рафаэль Фахрутдинов

«Единая Россия» откроет постоянные центры поддержки на территории ДНР и ЛНР. РПСС заверила списки своих кандидатов в Центризбиркоме. Миронов потребовал сажать на 10 лет владельцев микрокредитных организаций за раздачу россиянам займов под залог жилья. В ЛДПР потребовали от правоохранителей проверить действия бизнесменов, предложивших нарисовать москвичам временные «татушки» с QR-кодами. В Луганск на форум с участием лидеров ДНР и ЛНР прибыла делегация «Единой России». Ее возглавляет первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Депутат отметил «огромное желание жителей Донбасса интегрироваться в огромный русский мир, жить с Россией вместе». По его словам, паспорта РФ получили уже 611 тысяч жителей самопровозглашенных республик. Водолацкий предложил открыть там для них постоянные центры информационной и правовой поддержки. Другой депутат, единоросс Артем Туров пообещал, что предложения живущих в Донбассе россиян найдут отражение в народной программе правящей партии. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил признательность единороссам за поддержку, сообщает сайт партии. По словам Пасечника, благодаря инициативам «ЕР», в том числе и на законодательном уровне, жители Донбасса твердо уверены в своем мирном будущем. Центризбирком заверил федеральный список из 246 членов Российской партии свободы и справедливости (РПСС) для участия в выборах в Госдуму. Другим постановлением ЦИК утвердил список одномандатников от партии по 99 округам. Среди кандидатов – лидер партии, журналист Максим Шевченко, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский, бизнесмен Дмитрий Потапенко, пишет ТАСС. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал сажать «черных кредиторов» на 10 лет – за выдачу микрозаймов под залог жилья. По его словам, «закон об уголовной ответственности для «черных кредиторов» не работает, и микрофинансовые организации продолжают давать кредиты под сумасшедшие проценты под залог жилья. Выдачу таких кредитов надо перевести в разряд тяжких преступлений, считает Миронов. По действующему закону, микрофинансовую организацию сперва можно дважды привлечь только к административной ответственности за выдачу микрокредитов под залог жилья или автомобиля, напомнил лидер справедроссов. И только после этого, в случае выдачи кредитов на сумму более 2,2 млн рублей, таких кредиторов можно привлечь к уголовной ответственности. «Ушлые дельцы ломают жизни и судьбы людей, но закон по-прежнему считает это нетяжким преступлением. Государству пора встать на защиту граждан», – заявил Миронов. Сенатор, член высшего совета ЛДПР Елена Афанасьева предложила дать юридическую оценку действиям одной из частных столичных компаний по доставке еды, предложившей делать привитым от ковида москвичам временные татуировки с QR-кодом. По ее мнению, такими проектами должны заинтересоваться правоохранительные органы, «поскольку фактически речь идет о нарушении прав человека». Афанасьева напомнила, что в истории уже была практика татуировать людей номерами – в нацистских концлагерях. «Такое отношение к людям как к скоту недопустимо», – цитирует сенатора сайт партии. При этом сама Афанасьева, по ее словам, прошла вакцинацию. Комментируя приезд делегации «Единой России» в Луганск, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко предположил, что именно этой партии на выборах в сентябре достанется «львиная доля голосов» жителей Донбасса. «Также собрать какие-то проценты может КПРФ – на фоне ностальгии местных жителей по советскому прошлому», – добавил эксперт. Хотя в списках их конкурента – партии «Справедливая Россия» – появился писатель, активный участник войны в Донбассе Захар Прилепин, это обстоятельство все равно не поможет эсерам успешно соперничать в этом регионе с единороссами, уверен Минченко. «В целом по России электорат, который ставит во главу угла именно патриотическую составляющую, имеет очень широкую палитру выбора. На выборы идет много партий, «качавших» тему Донбасса. А для эсеров это направление относительно новое, они начали активно использовать донбасский конфликт в своей риторике только с появлением Прилепина. Поэтому я бы не сбрасывал тут со счетов и ЛДПР, и «Родину», которые двигали тему Донбасса гораздо раньше эсеров», – пояснил эксперт. Тот факт, что РПСС успешно прошла регистрацию в ЦИКе, должен больше всего беспокоить «Справедливую Россию», считает Минченко. Раньше партия, которую теперь возглавляет Шевченко, именовалась «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС) и соответственно многие эксперты воспринимали ее как конкурента для КПРФ, как неприятный «подарок» для Геннадия Зюганова. «Сейчас же складывается другая ситуация. Тот «процентик», который РПСС может получить – это в чистом виде голоса «Справедливой России», которая допустила размывание своего бренда после слияния с двумя другими партиями. В итоге у нас уже три партии со словом «справедливость» в названии, и это путает избирателей. Поэтому для эсеров критически важно, в какой последовательности партии будут представлены в бюллетене. Только если название «Справедливой России» будет напечатано выше, эсеры смогут не отдать свои голоса РПСС», – предупредил аналитик. Директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал популизмом призывы отправлять в тюрьму микрокредиторов. «Вряд ли эта инициатива «Справедливой России» будет реализована. Мы не можем изначально зафиксировать злой умысел у кредитора лишь на том основании, что он одолжил денег дееспособному гражданину под залог жилья. Мы должны исходить из идеи об отсутствии такого умысла. Иначе получается, что мы записываем сразу целую линию кредиторов в преступники. Это будет нарушением прав этих людей», – считает Данилин. По словам эксперта, под залог жилья чаще всего выдаются крупные суммы. «Поработать с процентами под кредит можно, – в сторону их уменьшения, а вот так рубить с плеча не стоит. Среди компаний по выдаче микрокредитов есть и добросовестные, а есть «черные кредиторы». Это разные вещи. Если бы Миронов предложил в принципе запретить все микрокредитные организации, в этом хотя бы была последовательность. И такой призыв имел бы гораздо больший электоральный эффект. А так – ни два, ни полтора», – пояснил политолог. Данилин полностью согласен с позицией сенатора Елены Афанасьевой по поводу татуировок в виде QR-кодов о сделанной прививке. «Не знаю, это позиция партии или личная инициатива Афанасьевой, но в целом для репутации ЛДПР – хороший шаг. Ее призыв привлечет симпатии избирателей», – считает политолог. «Инициатива набивать москвичам временные татуировки с QR-кодом – глупа и аморальна. Это провокация не только по отношению к христианам, считающим такую маркировку репетицией прихода Антихриста. Даже просто в виде модной шутки нельзя маркировать людей, как скотину», – подытожил Данилин. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

В ЕР рассказали об открытии 100 новых уличных спорткомплексов в регионах 14 июля 2021, 19:12 Текст: Ксения Панькова

В регионах России откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки, сообщила пресс-служба «Единой России». «Партия ранее добилась двукратного увеличения финансирования строительства спортобъектов в субъектах РФ и взяла на себя контроль за эффективным и своевременным расходованием этих средств», – сообщается на сайте ЕР. Нижегородская область была в числе первых регионов, подавших заявку на участие в программе строительства ФОКОТов. Пилотным проектом стал комплекс с искусственным покрытием в поселке Бутурлино – его окрылили в прошлом году. Сейчас в регионе завершается строительство еще одного ФОКОТа, который откроется на территории арзамасской школы №15 примет всех. В этом году нижегородские региональные власти начали строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа: на стадионе «Красная Этна» в столице региона и в Дзержинске на базе спортшколы №3. Как отметил секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России», губернатор Глеб Никитин, такие комплексы становятся важными центрами общественной жизни, где не только проводятся тренировки, но и проводят свой досуг люди всех возрастов. В Челябинской области все готово к открытию 27 июля ФОКОТа на базе школы №1 в городе Пласте. На месте заброшенного футбольного поля появился стадион с современным покрытием, беговыми дорожками и трибунами, хоккейная коробка и баскетбольная площадка, а также воркаут-площадка. Секретарь Челябинского регионального отделения, губернатор Алексей Текслер лично контролирует объект. К началу нового учебного года региональные власти намерены сдать еще один ФОКОТ – в Златоусте. Современный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальная спортплощадка и воркаут-зона появятся на территории спортшколы №5. В Смоленской области в этом году ФОКОТы появятся в Гагарине и в Красном Бору. Сейчас на территории красноборской школы №5 строители готовят основание под строительство спорткомплекса. В Иркутской области в текущем году строители готовятся сдать два ФОКОТа: в Балаганске и Тайшете. Проекты спорткомплексов предусматривают, что зимой они будут использоваться как хоккейные площадки, в теплый период – как футбольное поле с беговыми дорожками. Кроме того, вокруг стадиона расположатся тренажеры. До конца года региональные власти также намерены ввести в эксплуатацию ФОКОТ в Усть-Куте. Он включает стадионные площадки с трибунами, беговые дорожки и тренажеры. К 1 сентября сразу два новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа появятся в Кашине и Ржеве (Тверская область). Параллельно в регионе идет строительство десяти стадионов. Четыре из них появятся в Твери, по одному –в Нелидово, Торжке, Кимрах, Осташкове, Калязине и Старице. Как сообщил секретарь Тверского регионального отделения «Единой России», губернатор Игорь Руденя, спортивные объекты откроются практически во всех крупных муниципальных образованиях области. До конца года в Иваново физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на территории средней школы №8. В состав ФОКОТа войдет хоккейная коробка, беговая дорожка, секторы для игры в стритбол, прыжков в длину и высоту, а также тренажерные комплексы, трибуны и раздевалки для спортсменов В Удмуртии в конце октября планируется сдать ФОКОТ в Можге, он разместится возле городской школы №10. Проект, в частности, предусматривает установку тренажеров и зрительской трибуны на 100 мест. Заниматься здесь смогут не только школьники, но местные жители, отметил секретарь Удмуртского регионального отделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов. В Вологде ФОКОТы появятся у школ №№ 12 и 16, во дворах по улице Новгородской; в Череповце спорткомплексы возведут на стадионе «Металлург», в Макаринской роще, на улицах Краснодонцев и Монтклер, а также рядом со школами №№ 5 и 9. Тем временем в Липецкой области строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа идет в Волово. В его состав войдет беговая дорожка, футбольное поле с искусственной травой, хоккейная коробка, трибуна для зрителей, площадку с уличными тренажерами, оборудование для игровых видов спорта. Рабочие уже начали готовить площадку под будущий комплекс. В Мордовии в этом году планируется начать строительство ФОКОТа в селе Большие Березники. Его оснастят уличными тренажерами, трибуной для зрителей, площадкой для занятий легкой атлетикой и спортивной гимнастикой. Российские граждане в ЛНР выразили желание голосовать на выборах в Госдуму 15 июля 2021, 19:00 Текст: Евгения Шестак

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики с российским гражданством намерены голосовать на выборах в Госдуму России, которые состоятся в сентябре 2021 года, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Вчера в Луганской народной республике прошел «Форум граждан России». От участников прозвучало много слов о помощи и поддержке, которую оказывает нам Российская Федерация. Но самое главное, наши жители – граждане России – заявили о своем желании и стремлении принимать участие во внутриполитической и общественной жизни братского нам государства», – говорится в видеобращении главы ЛНР, передает РИА «Новости». Пасечник отметил, что уже поручил общественным организациям обеспечить возможность все жителям республики принять участие в избирательном процессе. Также Глава ЛНР выразил благодарность за возможность жителям республики с российским гражданством участвовать в выборах партии «Единая Россия». «Очень важно, что голос Донбасса теперь будет услышан и учтен. Это еще раз показывает и подтверждает, что семь лет назад нами был сделан правильный выбор – интеграция с Россией. Все это время благодаря правительству России, политическому ядру – партии «Единая Россия» – мы чувствовали помощь, защиту и уверенность в завтрашнем дне. Именно поэтому нам удалось пережить страшное время 2014-го и, несмотря ни на что, развиваться и приумножать наши достижения», – заявил Пасечник. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что «Единая Россия» откроет постоянные центры поддержки на территории ДНР и ЛНР. Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. В «Единой России» пообещали работать над повышением качества жизни людей с инвалидностью 15 июля 2021, 11:40 Текст: Алина Назарова

Повышение качества жизни людей с инвалидностью является приоритетом фракции «Единая Россия», сегодня они – одна из самых социально незащищенных категорий граждан, заявил первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев в ходе стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет Народной программы «Единой России». «Наша задача - создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», – сказал Исаев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Важность работы в этом направлении подчеркивали президент Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в том числе на съезде партии в июне этого года. Напомним, «Единая Россия» проводит стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов и челнов их семей. В ней принимают участие уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев (фракция «Единой России), руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии. Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми», к которой присоединились общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей. Общественная палата объявила конкурс на самое оперативное разоблачение фейков 14 июля 2021, 17:20 Текст: Елена Мирошниченко

Общественная палата (ОП) России учредит конкурс на самое оперативное разоблачение фейков, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы по вопросам общественного контроля за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич. «У нас несколько лет успешно работает в Общественной палате рабочая группа по борьбе с фейками. Я думаю, что в этом году мы учредим конкурс для наших подписчиков в социальных сетях на самый интересный фейк и самое оперативное реагирование и разоблачение фейков», – сказал Малькевич в ходе круглого стола, посвященного нововведениям сентябрьских выборов и общественному контролю за ними, сообщает ТАСС. По его словам, сейчас прорабатываются правила этого конкурса. Как отметил Малькевич, фейки на выборах стали большой проблемой, Общественная палата будет с ними вновь системно бороться. «Были фейки на голосовании по поправкам в конституцию, в единый день голосования в прошлом году. В этом году вся эта история продолжается», – сказал Малькевич. По его словам, ОП пытается «эту ситуацию профилактировать». «В частности, договорились с общественной палатой и избиркомом Санкт-Петербурга о проведении очень серьезного обучающего семинара для журналистов и членов УИК по медиаграмотности, по профилактике фейкозависимости», – сказал Малькевич, добавив, что такой формат будет предложен и другим регионам. Ранее член комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Сети за неделю зафиксировано более чем 300 случаев распространения недостоверных сведений (фейков) о грядущих выборах в Госдуму. В ОНФ оценили идею «Единой России» о страховании волонтеров 15 июля 2021, 14:26 Текст: Наталья Макарова

«Волонтеры часто рискуют здоровьем и жизнью, поэтому государство должно их обезопасить», – сказала газете ВЗГЛЯД координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина, говоря о предложении секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака ввести обязательное страхование для волонтеров. «Полностью поддерживаю эту инициативу. Это очень нужная мера. Волонтеры всегда откликаются, когда необходима помощь. И это касается не только молодежи. Сейчас в стране происходят наводнения и пожары, поэтому многие спрашивают, как можно вступить в спасательные группы», – отметила председатель Российского союза сельской молодежи, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина. «Неравнодушных людей очень много, но ведь помогая, они часто рискуют здоровьем и жизнью. Они об этом не думают и решения о желании помочь принимают одномоментно. Но несчастные случаи, к сожалению, бывают, – констатирует собеседница. – Когда такое случается, мы понимаем, что надо предусмотреть страхование волонтеров». «Я рада, что «Единая Россия» вышла с такой инициативой. Безусловно, добровольцы и дальше будут помогать гражданам, но государство должно их обезопасить», – убеждена Оглоблина. Напомним, первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил ввести обязательное страхование для волонтеров. Необходимые законодательные изменения «Единая Россия» подготовит вместе с Ассоциацией волонтерских центров России и внесет в новом созыве Госдумы, сообщил Турчак в ходе рабочей поездки в Краснодарский край. «Действительно, для тех категорий волонтеров, которые работают в очагах лесных пожаров, в таких местах, как здесь, в зоне подтопления, в ковид-госпиталях в красных зонах, безусловно, нужны дополнительные меры поддержки, дополнительная меры защиты. Мы договорились, что уже сейчас вместе с правительством отработаем поправки либо в федеральный закон о волонтерстве, либо это будет новый закон об обязательном страховании тех категорий волонтеров, которые осуществляют свою деятельность с риском для жизни или здоровья. Это должна быть отдельная государственная программа, «Единая Россия» такие законодательные изменения вместе с Ассоциацией волонтерских центров России обязательно подготовит. Мы их представим в Правительство, и уже в осеннюю сессию в новом созыве внесем эти поправки», – отметил Андрей Турчак. Выборы-2021: Глава ДНР решил стать единороссом, лидер «Справедливой России» предложил платить россиянам за прививку 16 июля 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин,

Андрей Резчиков

Глава ДНР Денис Пушилин решил подать заявление о вступлении в «Единую Россию». Справороссы призвали попросту платить гражданам за вакцинацию. «Яблоко» потребовало снова ввести локдаун по всей стране. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова передумала идти на выборы с партией Максима Шевченко. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о намерении подать заявление о приеме в партию «Единая Россия». «Конечно, буду», – сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос. «Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным», – добавил глава ДНР. Свое обещание Пушилин озвучил по итогам форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов», в работе которого участвовала прибывшая из Москвы делегация единороссов. Ранее на форуме заработала площадка для записи в ряды «Единой России». Ранее Пушилин объявил, что живущие на территории его республики россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму, правда, для этого им придется выехать в Ростовскую область. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов осудил предложение Роспотребнадзора устроить конкурс между регионами за лучшие показатели по вакцинации. Миронов призвал не раздавать «гранты» чиновникам, а материально поощрять самих россиян. По его мнению, «гранты» и другие меры поддержки надо давать не чиновникам, а рядовым гражданам – в качестве поощрения вакцинации. «Тогда и принуждать к прививке никого не придется», – заключил Миронов. Ранее Роспотребнадзор предложил выделять на конкурсной основе бюджетные средства регионам, признанным «свободными от COVID-19». Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. Исключенная из КПРФ депутат Московской городской думы Елена Шувалова отказалась баллотироваться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Как сообщает «Коммерсант», Шуваловой не понравились итоговые списки кандидатов в депутаты Госдумы, которые РПСС подала в ЦИК. В них, по ее словам, фигурируют трое представителей «Коммунистов России». В одномандатных округах «против вполне приличных представителей КПРФ» РПСС выдвинула малоизвестных и «слабых», посетовала Шувалова. В частности, по ее мнению, РПСС нарочно не стала выставлять сильного конкурента для главы столичного горкома КПРФ Валерия Рашкина. По мнению Шуваловой, такой список означает, что кандидаты от РПСС окажутся спойлерами по отношению к КПРФ, а для нее лично такой подход неприемлем. Появление в рядах единороссов Дениса Пушилина, без сомнения, даст «Единой России» новые голоса в Донбассе, сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Как на руководителя республики, на него ориентируется большинство, – отметил эксперт. – Он ведь не просто выразил желание вступить в партию, а объяснил на чем его желание основано: единороссы конкретно помогают региону. С другой стороны, решение Пушилина значимо и для ЕР. У нас ряд патриотов пытаются забрать себе тему ДНР и ЛНР, как будто только они ею занимаются, а «Единая Россия» – ни при чем. Однако она в Донбассе очень даже при чем», – подчеркнул политолог. «По-моему, одно другому никак не мешает», – так прокомментировал Матвейчев спор Сергея Миронова с Роспотребнадзором. «То есть здесь важны как усилия руководителей регионов по организации массовой вакцинации, так и непосредственная мотивация для простых граждан сделать прививку. На мой взгляд, материальные стимулы можно использовать в разной форме – не только розыгрыш призов, но и прямая выплата», – считает политолог. Предложение лидера эсеров отличается от свойственного этой партии популизма конструктивным содержанием – и, скорее всего, пойдет на пользу ее рейтингу, отмечает Матвейчев. «Противники вакцинации не пойдут на нее и за деньги, а большинству избирателей СР такая идея покажется нормальной. Вреда партии уж точно не принесет», – уверен эксперт. «Требовать нового локдауна – это выстрел «яблочников» себе в ногу», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Кто за них будет голосовать с такими предложениями? – недоумевает политолог. – Они, видимо, посмотрели на верхушку своего электората и увидели, что эти люди паникуют. И тогда они решили, что локдаун можно выдвинуть как предвыборный лозунг». По мнению эксперта, это ошибка. «По идее, «Яблоко» должно представлять предпринимателей, а для них локдаун недопустим ни в какой форме. Все это говорит о том, что они свой электорат просто не знают», – заключил Данилин. «Уход Шуваловой для РПСС – это совсем не смертельный удар, не на одном депутате Мосгордумы держится эта партия. У них есть и другие известные фронтмены», – прокомментировал Данилин неожиданный отказ Елены Шуваловой баллотироваться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости. «РПСС – это своего рода политический Франкенштейн. Он может нравиться определенным и очень разным избирателям своей непривычной фрагментарностью лидеров и идеологий. Поэтому отпадение Шуваловой может и отвратит часть электората, но незначительную», – полагает собеседник. Что касается политической судьбы самой Шуваловой, то политолог считает ее шаг неудачным. «Ее взяли в хорошую организацию, доверились ей. А она их в самом начале кампании кинула. Не думаю, что Шувалову скоро вновь позовут в какую-то серьезную структуру – слишком много скандалов и капризов», – полагает Данилин. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.