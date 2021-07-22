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Глава Хабаровского края призвал снизить возрастной ценз для получения выплат на жилье сиротам
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что социальные выплаты на приобретение собственного жилья детям-сиротам в регионе планируется выдавать не с 25, а с 23 лет, соответствующий проект будет внесен в Думу.
С просьбой о помощи к Михаилу Дегтяреву во время «прямой линии» с жителями края обратился сирота, который уже имеет семью, но не достиг возраста для получения права на выплату.
«Приятно читать такие сообщения. Молодой человек женат, уже есть дети, работает, хочет обзавестись жильем. Поэтому я дам поручение, министерство ЖКХ подготовит необходимые поправки в краевой закон. Думаю, препятствий не должно быть, внесу проект в Думу. Надеюсь, Ирина Валериевна Зикунова со всей командой краевой Законодательной Думы нас поддержит в этом вопросе», – приводит пресс-служба правительства Хабаровского края слова врио губернатора.
Как заявил Дегтярев, такие соцвыплаты уже введены в конце прошлого года.
По словам министра ЖКХ края Дария Тюрина, все законные основания для изменения возрастного ценза механизма соцвыплат есть, и ведомство готовит подготовку документов для внесения изменений в закон.
«Хорошие инструменты, эти выплаты. Они дают возможность детям-сиротам получить жилье быстрее и на рынке самим подыскать именно то, которое им нравится. В этом году постараемся выделить еще средства на обеспечение жильем детей-сирот», – добавил глава региона.
Социальные выплаты на покупку квартир детям-сиротам впервые начали применять в крае в этом году по инициативе Михаила Дегтярева, чтобы ускорить темпы обеспечения жильем этой категории граждан. Размер выплаты рассчитывается исходя из среднерыночной стоимости 1 кв. метра жилья в регионе и площади в 36 кв. метров. В 2021 году с помощью выплат краевые власти планируют обеспечить жильем 75 детей-сирот. На сегодняшний день средства на покупку квартир уже получили трое из них.
Ранее Федеральный фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Хабаровского края на выделение 2,23 млрд рублей, это позволит в ближайшие два года переселить из ветхих бараков в благоустроенные квартиры более двух тысяч человек.
На авиасалоне МАКС впервые представили новый самолет короткого взлета и посадки
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На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в летной программе впервые принял участие уникальный самолет короткого взлета и посадки, способный стартовать с вертолетной площадки.
Самолет создается в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина в рамках проекта «Партизан». На МАКС-2021 уникальная технология была представлена и поднялась в воздух на летающей лаборатории на базе самолета Ан-2, передает ТАСС.
«В техническом задании предусмотрено, что демонстратор самолета должен взлетать с площадки, которая штатно предназначена для вертолета Ми-8 – это 50 на 30 метров с учетом ограничений на краях, то есть на границах может быть лес или другие препятствия», – пояснил руководитель проекта от ФПИ Ян Чибисов.
По его словам, самым сложным в этом проекте является посадка самолета на такой маленькой площадке. «Перед посадкой надо быстро погасить скорость. Это сложный маневр пока по расчетам и подтвержденным испытаниям получается. Мы создаем такой невозможный самолетик, который садится на вертолетной площадке», — добавил Чибисов.
Представитель ФПИ также уточнил, что основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте «Партизан» является применение активного обдува крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Они и обеспечивают требуемую для взлета подъемную силу.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
Напомним, что новейший легкий многоцелевой самолет «Байкал» получит в 2024 году гибридную силовую установку, включающую маршевый и электрический двигатель.
В США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда
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В случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона, написал американский военный специалист Себастьян Роблин на портале 19FortyFive.
В материале утверждается, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом теоретически могут стать прибалтийские страны, передает РИА «Новости».
По мнению Роблина, ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, в случае конфликта России и НАТО будут представлять «болезненную занозу в боку Альянса».
При таком сценарии, по мнению автора статьи, ракетные комплексы, установленные в самом западном регионе России, будут препятствовать передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Польшу и Литву.
Проблемой для сил НАТО станут и радары российской разведки, так как их расположение обеспечит им сбор стратегически важных разведданных, которые могут выдать будущие действия противника, добавил Роблин.
По его мнению, угроза, якобы исходящая из Калининградской области для военных Альянса в случае вооруженного конфликта, настолько велика, что НАТО будет вынуждено прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона.
Ранее в среду начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выразил опасения в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области, предположив, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор. Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России».
Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться.
В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.
Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу».
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Задержанный за взятки глава ставропольского ГИБДД отрекся от дворца с позолоченными унитазами
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Глава УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, которого задержали по подозрению во взяточничестве, заявил, что не является владельцем роскошного дворца, по его словам, недвижимость принадлежит его гражданской жене.
«Я бы там такого не делал», – сказал Сафронов в суде, передает «Царьград».
По его словам, дворцом владеет его гражданская жена, которая является успешной бизнесвумен. И что он не имеет никакого отношения к дизайну интерьера.
«Есть люди, которые занимаются бизнесом, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришёл, когда он был построен пять лет назад. Ряд моментов, которые там есть, я бы там такого не делал», – добавил Сафонов.
Он также подчеркнул, что полностью сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы.
Напомним, что накануне в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Самым интересным открытием стал дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом.
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появление граффити с министром иностранных дел Сергея Лаврова на одном из домов в Лондоне.
«В министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», – написала она в Telegram.
Так она ответила на вопрос, как в ведомстве оценивают граффити с Лавровым и его фразой «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?».
Украинцы устроили незаконный сбор денег c отдыхающих в Крыму
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Приезжие с Украины в оранжевых жилетках собирают деньги с отдыхающих на косе Беляус на западном побережье Крыма под предлогом того, что пляж якобы находится в аренде.
Один из местных жителей рассказал о незаконном сборе средств в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте». По словам мужчины, он с компанией отдыхал на Беляусе, к ним подошел молодой человек в оранжевой жилетке с канцелярской папкой и попросил граждан оплатить посещение пляжа – по 150 рублей с человека.
«Показывает он мне договоры между фирмами «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того как я рассмеялся, начались запугивания милицией и экологами, местными хулиганами. Когда понял человек, что и это на нашу компанию не производит впечатление, произнес: «Что же вы сразу не сказали, что вы – крымчане, я бы не тратил на вас столько времени», – рассказал россиянин.
После такого замечания мужчина решил ближе познакомиться с собеседником. Как оказалось, молодой человек приехал в Крым с напарником с Западной Украины заработать во время курортного сезона.
«И были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там, дома, за 100 долларов надо месяц в поле пахать, а тут – пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причем мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят все это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью», – пояснил отдыхающий.
По его словам, крымчане, как правило, сборщикам не платят, а приезжие «особенно не спорят». В сутки напарники собирают до 10-15 тыс. рублей. «Друзья, еще раз пишу всем: смотрите внимательно документы у каждого, кто в Крыму требует у вас заплатить деньги», – заключил россиянин.
Погребинский: США после сделки по «Северному потоку – 2» заставят Украину выполнять Минские соглашения
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«На столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа?» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«Представители команды Порошенко, конкурирующей с Зеленским за право быть лучшими националистами и наиболее последовательными врагами России, уже начинают осуждать президента за то, что он не сумел добиться остановки «Северного потока – 2». Тот же Порошенко говорит, что пока он был президентом – строительство газопровода было заблокировано», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«На этом фоне МИД Украины говорит, что вместе с польскими коллегами они постараются предпринять меры, которые позволят на каком-то этапе остановить ввод в действие газопровода. То есть они собираются помешать реализации сделки. И позитивных реакций на это я пока не видел», – добавил политолог.
Собеседник напомнил о том, что политика – «это искусство возможного», и в рамках «возможного» соглашение между Берлином и Вашингтоном выглядит «замечательно». «То, что газопровод будет работать – хорошая новость. Вероятность того, что реализация проекта будет остановлена на последних этапах – маленькая», – считает эксперт.
«Далее становится понятно, что команда Джо Байдена заинтересована в успехе этого соглашения, иначе она окажется под ударом конкурентов из Республиканской партии США. Также в тексте соглашения содержатся враждебные формулировки в адрес России, но таким образом Байден отвечает на критику республиканцев. Поэтому Белый дом заинтересован в том, чтобы после того, как «Северный поток – 2» начнет свою работу, каким-то образом решился вопрос транзита газа через Украину», – добавил Погребинский.
«А решиться он может только в том случае, если официальный Киев перестанет рассказывать, что он находится в состоянии войны с Москвой. При этом на столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа? Этот аргумент будет озвучен Москвой в 2024 году в том случае, если военная риторика Киева останется неизменной», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому команда Байдена заинтересована в том, чтобы заставить опекаемую страну выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт в Донбассе», – резюмировал Погребинский.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Кремль, в свою очередь, осудил заявления Германии и США об «агрессии России». «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Песков отреагировал русской присказкой на планы Германии повлиять на транзит через Украину. «В этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект ... по-русски это «без меня меня женили», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2». Между тем в Бундестаге считают, что сделка «пропитана древним страхом англосаксов».
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МИД назвал условие продления транзита газа через Украину после 2024 года
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Это вопрос потребности, будет спрос, будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по «Северному потоку – 2».
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит – это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит», – сказал Грушко, отвечая на вопрос о перспективе транзита российского газа после 2024 года, передает РИА «Новости».
При этом он заявил, что не понимает, как «титанические усилия» США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.
«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», – отметил Грушко.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Он также подчеркнул, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ объявлен переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.
«Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток», – добавил Грушко.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась
соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
В Крыму отреагировали на данные об украинцах, незаконно собирающих деньги с отдыхающих
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Туристам Крыма следует быть внимательными к тому, за что на пляже могут взымать деньги, а именно: за аренду какого-либо оборудования или каких-то вещей, но за сам берег плата браться не может, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор от полуострова, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя сбор денег на побережье за пользование пляжем.
В Сети появилась информация, что на косе Беляус на западном побережье Крыма приезжие с Украины, одетые в оранжевые жилетки, собирают деньги с отдыхающих за то, что сам пляж якобы находится в аренде. Отмечается, что мошенниками они себя не чувствуют, однако данная деятельность является незаконной.
«У нас в Крыму вообще не существует платных пляжей. Есть различные пляжные услуги на пляже, по типу шезлонгов, зонтиков, каких-то пляжных принадлежностей. Но так никаких платных пляжей нет у нас. Есть действительно частные пляжи, лечебные, но туда и доступ открыт не всем, это не общественные открытые пляжи», – говорит Цеков.
Сенатор объясняет, что за безопасностью туристов на пляжах следят специальные службы надзора, в том числе и Роспотребнадзор. Кроме того, обстановку на отдыхе контролируют местные власти, следят за соблюдением туристами эпидемиологических мер, норм безопасности. Помимо прочего, все бесплатные пляжи оборудованы спасательными средствами и принадлежностями, а также за этим следят специально обученные люди.
«То есть безопасности у нас в Крыму уделяется большое внимание. Я не могу сказать, что у нас абсолютно все хорошо, но то, что мы ежегодно работаем над повышением качества услуг – это однозначно. Но за всем не уследишь, и деятельность мошенников будет существовать всегда. Минимизировать ее мы можем с помощью информирования граждан о подобных случаях через прессу», – считает собеседник.
К тому же на электронных картах, которыми на сегодняшний день пользуется каждый второй, пляжи не обозначены как платные, что и должно быть еще одним подтверждением для отдыхающих, продолжает сенатор. Также по периметру можно увидеть всю соответствующую информацию о береге, где тоже отсутствует какая-либо надпись о платном отдыхе.
«Если человек приходит со своим полотенцем и не берет никакое оборудование или что-либо еще во временное пользование, то никто его ни за что не может заставить платить. Так что туристам нужно быть внимательными и обращать внимание на то, за что могут брать деньги на пляжах. За пользование пляжем никакая плата не предусмотрена», – заключил Цеков.
Ранее исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст рассказал о том, что мошенники придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья: сначала они регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, а потом выманивают деньги с помощью сайта-двойника.
Байден объяснил сделку с Германией по «Северному потоку – 2»
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Строительство трубопровода «Северный поток – 2» «завершено на 99%», остановить реализацию проекта было уже невозможно, заявил президент США Джо Байден перед вылетом из штата Огайо в Вашингтон.
«Северный поток – 2» завершен на 99%. Идея о том, что [можно было] сказать или сделать что-то с целью его остановки, не является возможной [для реализации на практике]», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти) ответят», – добавил Байден.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Киев и Варшава собрались помешать запуску «Северного потока – 2»
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Украина и Польша вместе с союзниками продолжат противодействие реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух государств Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау.
«Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока – 2», пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, поддержки стран в их стремлении стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности», – говорится заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
Главы МИД Украины и Польши критически оценили сделку Германии и США по «Северному потоку – 2». Кулеба и Рау утверждают, что решение о строительстве трубопровода создало «кризис в сферах политики и безопасности, а также кризис доверия в Европе».
«Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами – членами НАТО и ЕС», – утверждают главы дипломатических ведомств.
Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США также заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка
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Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.
Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости».
Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он.
По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.
«Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.
Эксперт оценил значение для России сделки Германии и США по «Северному потоку – 2»
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«Главным результатом переговоров Вашингтона и Берлина стало то, что газопровод будет работать на общих основаниях, а на Россию не накладываются конкретные обязательства», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2».
«На мой взгляд, итоги соглашения выглядят довольно позитивно для «Северного потока – 2», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, немцев можно назвать победителями в этих переговорах, поскольку «США рассчитывали на создание отдельного механизма регулирования работы трубопровода, но Германии удалось отказаться от этого предложения».
Эксперт напомнил, что логика американцев заключалась в том, чтобы доказать, будто бы «проект по своей сути политический и направлен против Украины». «Следовательно, его нельзя регулировать по той же схеме, что и другие газопроводы. Поэтому ставилась задача сделать так, чтобы работа «Северного потока – 2» зависела от политического поведения России на международной арене», – указал Юшков.
«При таком сценарии газопровод никогда нормально не работал бы, но Германии удалось защитить «Северный поток – 2». Главным результатом переговоров стало то, что он будет работать на общих основаниях, как и все и остальные европейские газопроводы», – полагает собеседник.
При этом эксперт обратил внимание на наличие в соглашении ряда обязательств для Германии. «Берлин обязуется начать переговоры с Газпромом о сохранении транзита газа через Украину после 2024 года. Но на Газпром никто никаких обязательств не накладывает. Нет такого пункта, где было сказано: если стороны не договорятся о транзите, то Германия введет санкции против «Северного потока – 2» и остановит его, – объясняет Юшков. – Подписывать контракт или нет, решают не государства, а коммерческие компании. А прецедента в мировой истории, когда вводились бы санкции за то, что две коммерческие компании не подписали контракт – нет».
Единственное требование в отношении Москвы – не использовать «Северный поток – 2» как энергетическое оружие, подчеркивает собеседник. «Но мы и не используем ни его, ни другие газопроводы как оружие. Это чисто экономический проект. Во-первых, новый маршрут доставки газа короче. Во-вторых, Газпром платит за транзит своей же дочерней компании. А если качать газ через Украину, то приходится платить деньги чужому оператору ГТС. Поэтому доказать, что Россия использует газопровод в качестве энергетического оружия нельзя», – объясняет эксперт. Юшков допускает, что
Ангела Меркель вышла на эту сделку с Джо Байденом после переговоров с Владимиром Путиным.
«Возможно, российский лидер неформально заверил канцлера ФРГ в том, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной и у нее нет принципиального отказа от сохранения транзита газа через территорию этой страны», – предполагает эксперт. «Пусть предлагают конкурентный тариф и вполне возможно, что Киев может сохранить 10-15 млрд кубометров транзита в Румынию, Молдавию и Приднестровье. Туда действительно проще качать газ через Украину, нежели через «Турецкий поток», – отметил собеседник.
При этом Россия не является проигравшей стороной. «Что мы имеем на сегодняшний день: «Северный поток – 2» будет нормально работать на общих основаниях наряду с другими газопроводами, никаких обязательств в отношении России нет. И я не считаю, что российская сторона фигурирует в этом соглашении в качестве третьей стороны, поскольку никто не обязывает ее к каким-либо действиям», – считает Юшков.
«А фразы из разряда «если Россия попытается сделать то-то или то-то» звучали бы и без этого соглашения. Что означает использование газопровода как оружия? Это если бы мы сказали Украине, что отказываемся поставлять газ, пока она не выведет свои войска из Донбасса. Или если Украина вступит в НАТО – тогда цена топлива для Киева резко возрастет. Но мы же этого не делаем», – утверждает эксперт. «Против нас в любом случае ввели бы санкции вне зависимости от «Северного потока – 2», – добавил он.
«А что касается недовольства Украины американо-германской сделкой, то причина проста – они хотели, чтобы США топнули ногой и заявили, что «Северный поток – 2» не должен заработать, иначе против Германии будут введены санкции, – указывает Юшков. – Их цель заключалась в полной остановке трубопровода. Поэтому итоги переговоров Украину не устраивают». Эксперт также подчеркнул, что
США и Германия, обязуясь обеспечить переход Украины на зеленую энергетику, подложили мину замедленного действия под ее экономику.
«По сути, они предлагают Украине сократить потребление газа. Но по сравнению с генерацией газа, являющегося одним из самых дешевых видов энергии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – дорогое удовольствие. Кроме того, ВИЭ создают несколько непропорциональный эффект: дают очень мало энергии, но забирают очень много денег из рынка. Поэтому Украине придется еще выше поднимать тарифы для потребителей. В этом плане переход на зеленую энергетику – не самая приятная история для рядовых украинцев», – заключил Юшков.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
Между тем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности, не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику.
Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными.
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
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Россия возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину
Украина в полной мере ответственна за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, поскольку не закрыла свое воздушное пространство, говорится в межгосударственной жалобе Генпрокуратуры в ЕСПЧ против Украины.
В жалобе обозначено, что Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства, передает ТАСС.
«Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» <...>, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение ст. 2 («Право на жизнь») [Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод] в материальном и процессуальном аспектах, ст. 3 («Запрещение пыток») конвенции в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», – говорится в заявлении.
Также отмечается, что Киев представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину за авиакатастрофу на Россию.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Навку шокировало выступление мужчин в художественной гимнастике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сочла перебором и культурным шоком выступление мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике.
В соцсети Навка опубликовала отрывок из соревнований с испанским спортсменом Кристофером Бенитесом. На кадрах видно, что спортсмен выступает с лентой, совершая различные акробатические упражнения.
«У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?» – написала Навка в Instagram.
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Она задалась вопросом, кто вырастет в западном обществе с такими тенденциями. «Куда заведет их этот путь и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик», – добавила Навка.
Межде тем, французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон раскритиковали высказывания Навки и заявили, что в современном мире не должно быть ограничений для самовыражения, передает РИА «Новости».
Как отмечает телеканал 360, впервые первенство России по художественной гимнастике среди юношей прошло в январе 2021 года в Москве. В нем принимали участие спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет. Кристофер Бенитес выступает в соревнованиях по художественной гимнастике более десяти лет.
Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России
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Зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.
«Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей «злонамеренную» деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны, – указал Антонов. – Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у Совета Безопасности ООН».
Дипломат особо отметил, что многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями российских углеводородов Москва доказала, что является надежным партнером. «Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели, – подчеркнул он. – Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию».
Антонов напомнил, что строительство «Северного потока – 2» и любых других российских экспортных трубопроводов «является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы» в газе из России. «Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям», – констатировал он.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
Накануне в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Как заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
При этом Германия обязалась соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он также подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией по «Северному потоку – 2» тесно консультировались с Украиной и Польшей.