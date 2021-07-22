МИД уличил Киев в намеренном навязывании новых идей по Донбассу Курский губернатор рассказал о сотрудничестве с Белгородской областью 22 июля 2021, 10:42 Текст: Мария Бобылева

Губернатор Курской области Роман Старовойт в проекте ЭИСИ «Регионы о главном» обсудил инфраструктуру Курска и области, строительство дорог, развитие сети общественного транспорта, газификацию региона, вакцинацию, социальное жилье, а также работу в рамках соглашения о сотрудничестве с Белгородской областью. «Роман Старовойт глубоко погружен в проблемы региона, стремится решать их с человекоцентричных позиций – например, сохранил курский трамвай, самый экологичный общественный транспорт. Старается найти баланс между реновацией центра города и сохранением зеленых насаждений Курска, в этом вопросе он максимально прислушивается к жителям. С ними губернатор старается общаться максимально открыто и доступно, надеюсь, прямые линии в инстаграме, такая как сегодня, войдут в его инструментарий», – отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Область показала хорошие темпы в части ремонта и строительства дорог. Как отметил Старовойт, для того, чтобы отремонтировать дороги, область заключила все контракты на 2021 год в конце 2020 году, что позволило уже 15 июля выполнить всю программу и начать ремонтно-строительные работы 2022 года. Ранее такого в Курской области не было. Кроме того, обновлена и технология укладки дорожного покрытия, что позволяет продлить гарантийный срок до 12-15 лет, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Обсуждался в рамках эфира и важный для курян вопрос утверждения генплана Курска. Губернатор подчеркнул, что проект специально был рассмотрен публично, чтобы максимально учесть пожелания жителей. До конца года генплан будет принят с поправками. Старовойт озвучил и планы привлечения инфраструктурных кредитов в Курскую область. Строительство в регионе идет масштабными темпами – более 500 тыс. метров введено в эксплуатацию в прошлом году, не сбавился темп и в 2021 году. Однако этого недостаточно, так как цена за метр продолжает расти. На решение вопроса будут нацелены инфраструктурные кредиты, появятся новые микрорайоны, а вместе с ними – инфраструктура для этих районов. Отдельно был поднят вопрос жилья для детей сирот. Поскольку застройщики не хотели участвовать в программе социального жилья, область приняла решение строить его самостоятельно. Большое внимание в разговоре уделялось обмену опытом и изучению опыта других регионов. В том числе в рамках соглашений о сотрудничестве. Подобное соглашение не так давно было заключено с Белгородской областью. Сейчас совместно регионы решают вопрос стабилизации цен на основные продукты. Кроме того, Курская область строит фельдшерские пункты по модели Белгородской области. Старовойт отметил, что подобный прямой эфир в Instagram – его первый опыт, но общение с населением в области налажено системно. Губернатор подчеркнул, что использует все канал коммуникации: как онлайн, так и в традиционном телевизионном формате, чтобы уделить внимание каждому жителю. В Курской области работает Центр управления регионом, куда аккумулируются все просьбы, обращения, замечании. «Наша главная задача – своевременная реакция. Если люди не будут получать помощь – не будет обращений. Но число обращений растет, а значит, люди видят эффективность», – отметил губернатор. Напомним, проект «Регионы о главном» стартовал весной 2020 года. Дарья Кислицына вместе с губернаторами обсуждает управленческие практики региональных властей и стратегические направления развития регионов. Также главы регионов отвечают на вопросы СМИ и местных жителей. Всего в рамках проекта уже состоялось более 20 интервью с губернаторами.

Лавров: Поражает обязательство ФРГ продлить транзит газа через Украину после 2024 года 21 июля 2021, 19:21 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал проект соглашения Германии и США по газопроводу «Северный поток – 2», в котором заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями в отношении России, по его словам, любая угроза санкций «не может быть приемлема». «Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Культура дипломатии, переговоров их уже не интересует. По сути дела, они ее утрачивают. Они хотят немедленного результата», – рассказал он в интервью изданию «Интерфакс», которое опубликовано на сайте МИД России. Он отметил, что слышал о том, как завершились американо-германские переговоры в отношении «Северного потока– 2». «Предпочту дождаться официального объявления. Его грозятся сделать сегодня. Но из того, что «утекло» в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено», – подчеркнул Лавров. Он также указал на то, что «никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов... о том, что в случае чего, если Россия «будет плохо себя вести» по «Северному потоку – 2», Германия и Евросоюз гарантированно будут «наказывать» Россию. «Если все это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения», – заключил глава российского МИД. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. На авиасалоне МАКС впервые представили новый самолет короткого взлета и посадки 21 июля 2021, 22:15

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в летной программе впервые принял участие уникальный самолет короткого взлета и посадки, способный стартовать с вертолетной площадки. Самолет создается в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина в рамках проекта «Партизан». На МАКС-2021 уникальная технология была представлена и поднялась в воздух на летающей лаборатории на базе самолета Ан-2, передает ТАСС. «В техническом задании предусмотрено, что демонстратор самолета должен взлетать с площадки, которая штатно предназначена для вертолета Ми-8 – это 50 на 30 метров с учетом ограничений на краях, то есть на границах может быть лес или другие препятствия», – пояснил руководитель проекта от ФПИ Ян Чибисов. По его словам, самым сложным в этом проекте является посадка самолета на такой маленькой площадке. «Перед посадкой надо быстро погасить скорость. Это сложный маневр пока по расчетам и подтвержденным испытаниям получается. Мы создаем такой невозможный самолетик, который садится на вертолетной площадке», — добавил Чибисов. Представитель ФПИ также уточнил, что основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте «Партизан» является применение активного обдува крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Они и обеспечивают требуемую для взлета подъемную силу. МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Напомним, что новейший легкий многоцелевой самолет «Байкал» получит в 2024 году гибридную силовую установку, включающую маршевый и электрический двигатель. В США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда 21 июля 2021, 22:30

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Антон Никитин

В случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона, написал американский военный специалист Себастьян Роблин на портале 19FortyFive. В материале утверждается, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом теоретически могут стать прибалтийские страны, передает РИА «Новости». По мнению Роблина, ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, в случае конфликта России и НАТО будут представлять «болезненную занозу в боку Альянса». При таком сценарии, по мнению автора статьи, ракетные комплексы, установленные в самом западном регионе России, будут препятствовать передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Польшу и Литву. Проблемой для сил НАТО станут и радары российской разведки, так как их расположение обеспечит им сбор стратегически важных разведданных, которые могут выдать будущие действия противника, добавил Роблин. По его мнению, угроза, якобы исходящая из Калининградской области для военных Альянса в случае вооруженного конфликта, настолько велика, что НАТО будет вынуждено прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона. Ранее в среду начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выразил опасения в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области, предположив, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор. Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России». Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться. В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград. Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нуланд: Германия обязалась продлить транзит российского газа через Украину до 2034 года 21 июля 2021, 20:11

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины», – приводит ее слова РИА «Новости». Также Нуланд рассказала, что ФРГ будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Она уточнила, что Вашингтон и Берлин «будут продавливать, добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет». «Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», – сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы «снизить зависимость Украины... от российского газа». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. Задержанный за взятки глава ставропольского ГИБДД отрекся от дворца с позолоченными унитазами 21 июля 2021, 21:51

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, которого задержали по подозрению во взяточничестве, заявил, что не является владельцем роскошного дворца, по его словам, недвижимость принадлежит его гражданской жене. «Я бы там такого не делал», – сказал Сафронов в суде, передает «Царьград». По его словам, дворцом владеет его гражданская жена, которая является успешной бизнесвумен. И что он не имеет никакого отношения к дизайну интерьера. «Есть люди, которые занимаются бизнесом, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришёл, когда он был построен пять лет назад. Ряд моментов, которые там есть, я бы там такого не делал», – добавил Сафонов. Он также подчеркнул, что полностью сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы. Напомним, что накануне в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Самым интересным открытием стал дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом. На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника» 21 июля 2021, 14:46

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На Украине заявили, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. Как утверждает обозреватель Defense Express, новый российский самолет якобы очень похож на Boeing X-32, который участвовал в тендере на многофункциональный истребитель пятого поколения для ВВС США, но не смог обойти F-35 Lightning II. В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность. Тем временем в ФСВТС заявили, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. В России указали на некомпетентность начальника штаба ВВС Британии 21 июля 2021, 13:05

Фото: instagram.com/britisharmy

Текст: Елена Лексина

«Некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России, которая носит оборонительный характер», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал заявление начальника штаба британских ВВС Майкла Уигстона о возможности развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. По словам эксперта, Россия не собирается размещать крылатые ракеты в Калининградской области до тех пор, пока «наши вероятные противники не разместят свои ракеты средней дальности в Европе». «В результате этого Британия действительно окажется в радиусе поражения. Но это лишь гипотетическая возможность, а не руководство к действию», – отметил Леонков. «Однако если британские ВВС захотят сунуться в Калининградскую область, то наши войска устроят им что-то пострашнее Перл-Харбора, о котором говорил Уигстон. С другой стороны, жалобы Уигстона на российские «изощренные системы ПВО» и вовсе не имеют под собой оснований, потому что это оборонительные средства вооружения, не предназначенные для нападения», – пояснил Леонков. «Я всегда таким некомпетентным специалистам советую почитать нашу военную доктрину, которая носит оборонительный характер», – объяснил собеседник. Что касается заявлений Уигстона об отставании Британии от России с точки зрения развития систем ПВО, «то здесь Лондон может лишь «поблагодарить» своих коллег из Вашингтона». «В результате деятельности военно-промышленного комплекса США ключевыми средствами ПВО стали только американские комплексы Patriot, которые могут работать на дистанции до 120 км. Британцы считали, что этого достаточно», – указал эксперт. По словам Леонкова, появление американского проекта затормозило все разработки, которые вела Британия. «В результате у них остались только комплексы малой дальности. Вся эшелонированная система обороны Европы строилась вокруг комплекса Patriot. Но времена меняются и появляются новые комплексы ПВО. А поскольку британцы долгое время не занимались этим вопросом, почивали на лаврах и считали, что их система ПВО непроницаема, то теперь им приходится менять концепцию», – пояснил собеседник. «Кроме того, наши комплексы ПВО как по высоте, так и по дальности перехвата кратно превышают комплекс Patriot», – утверждает он. Поэтому сейчас британцы пытаются выйти из военной зависимости от США. «Ко всему прочему, британцы были зависимы от американцев и по противокорабельным ракетам, а также по баллистическим ракетам с ядерными боеголовками. Постепенно они полностью утратили технологию ракетного производства. А создавать что-то самим теперь сложно. Я думаю, все закончится тем, что они будут проводить совместные проекты с американцами и создавать ракеты для стран НАТО», – подытожил собеседник. Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Также Уигстон указал, что Британия «отстала с точки зрения противовоздушной обороны». «У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. В свою очередь Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия подтверждает свою приверженность мораторию на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Адвокат предположил, какое наказание грозит напавшей на сына Пьехи женщине 21 июля 2021, 17:11

Фото: knyaginya/Instagram

Текст: Татьяна Косолапова

Учитывая наличие троих детей и отсутствие судимости, женщине, которая применила физическую силу к сыну певца Стаса Пьехи и ударила бабушку ребенка, с большой долей вероятности удастся избежать лишения свободы, но не условного срока, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов. После того, как в поселке Рощино под Петербургом супруга футбольного судьи Владислава Безбородова напала на сына Стаса Пьехи, ребенка госпитализировали в больницу. В лечебном учреждении мальчику диагностировали черепно-мозговую травму (ЧМТ) и ушибы, о чем сообщает адвокат семьи Сергей Жорин. Следственный комитет по Выборгу проводит проверку по факту избиения ребенка. «Исходя из поведения Безбороовой, вполне вероятно то, что она имеет какие-то психические расстройства, не исключающие вменяемость. Поэтому, скорее всего, она все-таки будет привлечена к ответственности. Если, конечно, будет возбуждено уголовное дело и в ходе следствия будет назначена психиатрическая экспертиза, которая покажет, что у нее нет психического заболевания», – говорит Калинов. В случае, если подобное заболевание у напавшей на ребенка и его бабушку будет найдено, и оно подтвердит, что дама во время инцидента не отдавала отчет своим действиям и была невменяема, то в таком случае ей полностью удастся избежать какого-либо наказания, продолжает адвокат. Однако он сомневается в таком развитии событий. «На мой взгляд, Безбородова все-таки понимала, что делает, поэтому должна понести наказание. Исходя из того, что она нанесла удары бабушке, то максимум, что там может быть, это статья 116 УК РФ «Побои». Но, естественно, никакого лишения свободы не будет», – считает собеседник. По словам экс-супруги Стаса Пьехи Натальи Горчаковой, ее маме, которая заступилась за внука, во время инцидента жена Безбородова попыталась нанести удар в шею, но та успела прикрыться рукой. Она «получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить». «Мальчика положили с сотрясением мозга, поэтому тут можно инкриминировать и пункт «д» статьи 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Но она имеет трех детей и ранее, вероятнее всего, не совершала никаких преступлений. Это выступит в качестве смягчающего обстоятельства. Поэтому о реальном лишении свободы здесь речь не идет», – убежден Калинов. Он подчеркивает, что если же дело будет возбуждено, то женщина получит условное и административное наказания. Кроме того, адвокат обращает внимание на то, что семье Пьехи следует подать гражданский иск на возмещение морального и материального вреда. «На мой взгляд, необходимо все-таки решиться на возбуждение уголовного дела и требовать для Безбородовой максимального наказания. Лишения свободы в ее случае точно не будет, но получит хотя бы условный срок. Применение физической силы к ребенку безнаказанным не должно остаться», – заключил специалист. Напомним, Горчакова поделилась в социальных сетях историей о том, что во время отдыха в поселке Рощино под Петербургом жена Безбородова запретила семилетнему сыну артиста дружить с одним из ее троих детей. Ребенок в отместку проткнул их надувной бассейн карандашом. После инцидента супруга Безбородова примчалась на участок соседей, «швырнула на пол» семилетнего сына Пьехи, а также ударила бабушку, которая попыталась защитить внука. Кроме того, экс-супруга Пьехи рассказала, что Безбородова и ранее проявляла агрессию к няням своих детей, регулярно устраивала скандалы. Также есть видео, на котором напавшая заявляет, что «бабушку вообще надо было грохнуть». В России отменили обязательные штампы о браке в паспорте 21 июля 2021, 16:20

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными. В частности, теперь в документе обязательно должны проставляться только прописка и отношение к воинской обязанности. При этом загс больше не сможет без разрешения гражданина внести в паспорт данные о детях, а также заключенных и расторгнутых браках, передает «Московский комсомолец». Ранее необязательными были только штампы о резус-факторе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). Отмечается, что юристы не исключают волну квартирных афер после введения новых правил, поскольку собственник жилья сможет продать недвижимость, не поставив в известность супруга. Выяснить факт нахождения продавца в браке по паспорту без дополнительных проверок будет невозможно. В случае, если обманутый супруг подаст иск к покупателю и оспорит сделку, последний потеряет купленную недвижимость. Ранее в Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве, по версии следствия, они обманным путем завладели пятью квартирами умерших горожан и причинили ущерб городу на 24 млн рублей. Они оформляли поддельные свидетельства о заключении брака с умершим собственником квартиры. В Кремле прокомментировали контакты Германии и США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:25

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Кремле осведомлены, что в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США достигнуто определенное понимание по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы знаем, что тема «Северного потока – 2» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, насколько в Кремле следят за переговорами США и Германии по «Северному потоку – 2». Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что обе стороны объявят о достижении договоренности по проекту уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России. Снесен дом, из-за которого были убиты приставы в Сочи 21 июля 2021, 15:55 Текст: Алина Назарова

Самострой, из-за которого местный житель в июне застрелил двоих судебных приставов, снесли в Адлерском районе Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. «Вартан Кочьян являлся владельцем трехэтажного здания по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Самовольное строение снесли по решению суда», – сообщили в пресс-службе порталу Sochi24.tv. Здание, из-за которого было совершено убийство, признано самостроем еще в 1986 году. В начале июня в перестрелке в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов. Огонь открыл один из жильцов Вартан Кочьян в ходе выселения из дома. Он раскаялся в содеянном. Мужчине предъявлено обвинение, он арестован. Позже президент Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно судебных приставов, которые при исполнении служебного долга в Сочи были застрелены местным жителем. Байден объяснил сделку с Германией по «Северному потоку – 2» 22 июля 2021, 06:59

Фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» «завершено на 99%», остановить реализацию проекта было уже невозможно, заявил президент США Джо Байден перед вылетом из штата Огайо в Вашингтон. «Северный поток – 2» завершен на 99%. Идея о том, что [можно было] сказать или сделать что-то с целью его остановки, не является возможной [для реализации на практике]», – приводит слова Байдена ТАСС. «Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти) ответят», – добавил Байден. Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:23

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщение издания Politico о том, что власти США призвали украинских коллег воздержаться от критики сделки с Германией по «Северному потоку – 2». «Подобного рода утечки служат для того, чтобы постепенно раскрутить маховик атак на Байдена, потому что любое давление на Украину воспринимается в США как шаг в сторону России. Думаю, такого рода информационное воздействие на Байдена будет возрастать», – полагает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев. В то же время, по словам эксперта, «мы видим едва ли не первый случай подобных сливов за последнее время». «В эпоху правления в США Дональда Трампа они имели чуть ли не ежедневный характер, в частности, по поводу Украины», – напомнил собеседник. «Отсутствие утечек информации из команды Байдена означало некий консенсус внутри администрации Белого дома и силовых структур. Данная утечка говорит о том, что в команде Байдена появляются нелояльные силы», – убежден политолог. Межуев отметил, что «в целом курс Байдена понятен». «Он ведет компромиссную политику в отношении Москвы и пытается не допустить развития альянса России с Китаем. Он старается сосредоточить американскую внешнюю политику на магистральном для нее направлении, а именно на поддержании гегемонии Вашингтона в евроатлантической цивилизации, что невозможно без нормальных отношений с Германией», – добавил эксперт. «При этом Украину нужно оставить на втором плане, чтобы украинский кейс не был взрывоопасным, как это было в эпоху Барака Обамы и Дональда Трампа. Сможет ли Байден довести эту политику до конца – сложный вопрос. Пока такие сливы информации означают рифы для его политики», – считает собеседник. Межуев добавил, что «за свое «молчание» Украина, вероятно, получит компенсацию». «Ее будут так или иначе поддерживать и со стороны США, и со стороны Германии», – спрогнозировал эксперт. Ранее власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом сообщило издание Politico. Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 22:04

Фото: BERND VON JUTRCZENKA/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии. «В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Американцы на фоне испытаний «Циркона» предложили приступить к изучению русского языка 21 июля 2021, 13:19

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/

РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Читатели Fox News усомнились в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», и предложили приступить к изучению русского языка. Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал. «И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием», – считает Skepticismisgood, передает РИА «Новости». «Россия – это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про «слабые» российские вооруженные силы, потому что это вранье. … Война против них будет чрезвычайно болезненной», – почеркнул Commiesamongus. При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников. «Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем», – написал pcbhog. «США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. … Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президенту) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает», – отметил buildthedamnwall877. Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие – не смогли воздержаться от шуток. «Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит», – иронизирует Nanookanono28. «Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит «непреднамеренный конфликт»… Даже ракет никаких не понадобится», – написал другой пользователь. Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу».