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Лукашенко обвинил Германию в руководстве террористами в Белоруссии
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Действующими в Белоруссии террористами руководят из Германии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью арабоязычному каналу Sky News Arabia.
«За провокациями, прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы, и не только. Прежде всего, эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы – исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем – это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина», – сказал Лукашенко, передает БелТА.
«В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии», – добавил он.
Он отметил, что при попытке совершения терактов в стране задержали множество подозреваемых, эти данные передали руководству Германии.
«Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно», – указал Лукашенко.
Он добавил, что республика не находится в том положении, чтобы «взбудоражить весь мир» нарушением международных норм.
«Это себе может позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак – они его разбомбили, надо было поставить на колени Афганистан – они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия – мощная в военном отношении страна. Но не мы. Мы знаем свое место», – пояснил он.
Лукашенко подчеркнул, что право Белоруссии – «быть суверенными и независимыми и определять свою политику». «И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать», – заключил он.
В середине июля в Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы. Они дали признательные показания.
Напомним, в начале июля Лукашенко заявлял, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Эксперт объяснил, почему власти США игнорируют Тихановскую
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«Белоруссия интересует администрацию Байдена только в контексте отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя планы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом в Белом доме и Госдепе встречу с Тихановской не планировали.
«Тихановскую действительно игнорируют в Белом доме. Ранее она пыталась оказаться на инаугурации Джо Байдена. Вроде бы были соответствующие договоренности, но в итоге ее так и не пригласили», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, «при Дональде Трампе вопрос Белоруссии был важен для США только в контексте открытия нового рынка для продажи сланцевой нефти». «Трампу вообще была не интересна история со сменой режимов в Белоруссии. Местная оппозиция надеялась, что после прихода новой администрации демократов, которые традиционно больше внимания уделяют правам человека, что-то поменяется», – пояснил американист.
«Но пока Белоруссия интересует администрацию Байдена лишь в широком контексте взаимоотношений с Россией», – добавил эксперт, указав на то, что эта тема поднималась на встрече лидеров России и США в Женеве.
«Этот вопрос не первостепенный для администрации американского президента. Байден сейчас пытается перефокусировать внимание внешней политики США на противодействие Китаю, на перезаключение иранской ядерной сделки», – пояснил собеседник.
«Тематика Восточной Европы не имеет для Байдена особого значения. Это для него важно только в рамках понимания взаимоотношений с Россией, – отметил Дудаков. – Вашингтону интересны не доброжелательные, а предсказуемые отношения с Кремлем. А Белоруссия – очаг напряженности в связи с тем, что оппозиция может снова начать выходить на улицы. Кроме того, в Вашингтоне наблюдается общее непонимание происходящего в белорусской политике».
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе своей поездки в Вашингтон планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы о посредничестве [между оппозицией и властями Белоруссии] говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке [властями США] гражданского общества [в Белоруссии]», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос о теме переговоров с властями США в ходе поездки в Вашингтон.
В то же время в графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.
Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Тихановская призвала США не признавать соглашения Лукашенко с Россией
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с утверждением, что все заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко после выборов 9 августа 2020 года международные соглашения, в том числе с Кремлем, якобы не являются легитимными и должны быть пересмотрены.
«Я во всех своих поездках тоже говорю, что вы должны выступать гарантом того, что все соглашения, которые сейчас – после 9 августа [2020 года] – подписываются бывшим президентом Белоруссии [Александром Лукашенко] и Кремлем, либо другими странами, нелегитимны, они будут пересмотрены», – приводит ТАСС слова Тихановской, сказанные в центре американской столицы перед представителями белорусской диаспоры.
Говоря в целом об отношениях с Москвой, она указала на необходимость их поддержания, независимо от того, кто находится у власти в Белоруссии. «Мы все время говорим: главное – не вмешивайтесь. Мы сделаем все сами, с помощью демократических стран <…>. Просто не вмешивайтесь, просто не помогайте [Лукашенко]. Потому что мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать. Новому президенту [Белоруссии] придется, возможно, и нелегко, но портить, полностью искоренять отношения тоже нельзя. Это надо <…> [лавировать], сбалансированный к этому подход искать», – считает Тихановская.
В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных.
Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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Власти Белоруссии допустили возможность введения чрезвычайного положения
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Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что в республике создана система реагирования на деятельность деструктивных элементов, которая позволит вовремя дать ответ на кризисную ситуацию, вплоть до введения военного или чрезвычайного положения.
«Ни для кого не секрет, что все правоохранительные органы анализируют свою деятельность, криминогенную ситуацию, степень защищенности и охраны общественного порядка. На основании этого анализа они могут даже спрогнозировать какую-то группу людей или объекты, от которых можно прогнозно ожидать какие-то риски или вызовы, которые в том числе могут перерасти в основание к введению военного или чрезвычайного положения. Эта система уже создана, она довольно успешно работает», – приводит слова чиновника ТАСС.
По словам Рахманова, результаты такой работы недавно показал телеканал ОНТ в документальных фильмах, в которых были отражены операции КГБ и МВД, в которых «принимаемые этой системой меры, направленные на упреждение и профилактику, позволили установить на территории страны схроны с оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, установить людей, которые планировали и организовывали различные преступления».
Рахманов напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, в соответствии с документом вносятся поправки в закон «О чрезвычайном положении». «Чрезвычайное и военное положение – это крайняя степень воздействия на ту или иную ситуацию. Государством всегда принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», – заявил чиновник.
Заместитель госсекретаря Совбеза отметил, что сейчас в республике «нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП». «Опять же в конституции и в законе «О чрезвычайном положении» прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков, – сказал Рахманов. – Причем в новой редакции закона «О чрезвычайном положении» уточнено понятие «беспорядки», и только при этих обстоятельствах у нас в стране возможно ставить вопрос о введении режима ЧП. Таких обстоятельств у нас сейчас нет, и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили».
Ранее Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада.
В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в Вашингтоне планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Накануне стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Тихановская инициировала международное расследование по Белоруссии
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить с американской стороной необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
«Я буду говорить о помощи рабочим и врачам, о программах реабилитации для подвергшихся репрессиям. О возможностях работы для журналистов. Я буду говорить о необходимости международного расследования и справедливого [судебного] процесса в отношении тех, кто совершил преступления против белорусов. О санкциях в отношении тех, кто уничтожает нашу страну. И, конечно, я буду говорить о нашем будущем: новая Белоруссия, у которой нет врагов, а только союзники», – приводит слова Тихановской ТАСС.
В ходе встречи Тихановской с представителями белорусской диаспоры в центре американской столицы один из участников мероприятия рассказал о сложностях, с которыми жители Белоруссии сталкиваются при необходимости получения визы в США, в частности чтобы навестить проживающих там родственников.
«Визы не получить. [Будет ли] это обсуждаться на высоком уровне? [Будете ли вы говорить] о возможности получения виз для белорусов, чтобы посетить своих родственников?» – спросили у Тихановской.
«Да, мы вопрос этот будем проговаривать по поводу того, чтобы изменить, облегчить процедуру выдачи виз или вообще визы не выдавать <…> белорусам с подтверждением связей [в США]. <…> Но, наверное, это очень длительная процедура, так сразу это все не получится, но вопрос будем поднимать, конечно», – сказала Тихановская.
По словам Тихановской, во время пребывания в США она в целом будет «настаивать, что, хотя заявления о поддержке и важны, но именно действия, а не слова имеют значение».
Накануне власти Белоруссии допустили возможность введения в республике военного или чрезвычайного положения. 15 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о защите суверенитета и конституционного строя, согласно которому попытки захвата власти, мятежи либо массовые беспорядки становятся основанием для введения ЧП.
28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
Напомним также, в ноябре 2020 года Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват действующего президента республики Александра Лукашенко.
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В Белом доме заявили об отсутствии в графике Байдена встречи с Тихановской
Президент США Джо Байден на данный момент не планирует встречаться с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Она будет встречаться с высокопоставленными представителями Белого дома. На текущий момент встреча с ней не значится в графике президента», – приводит ее слова РИА «Новости».
Также она добавила, что повестка визита Тихановской в Белый дом прорабатывается.
«Мы все еще прорабатываем детали, но она будет встречаться с представителями Белого дома, не скажу, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, когда она приедет сюда», – добавила Псаки.
В то же время в графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.
Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
Тихановская решила встретиться с Байденом и Блинкеном
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе своей поездки в Вашингтон планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Планируется, но пока не могу подтвердить», – приводит ответ Тихановской на соответствующий вопрос ТАСС.
«Мы о посредничестве [между оппозицией и властями Белоруссии] говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке [властями США] гражданского общества [в Белоруссии]», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос о теме переговоров с властями США в ходе поездки в Вашингтон.
Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Тихановская назвала возможный срок проведения выборов в Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе выступления перед представителями диаспоры в центре Вашингтона сообщила, что новые выборы в республике можно организовать за 40 дней, чтобы максимально сократить период транзита власти.
«Мы можем организовать выборы за 40 дней. Даже не надо ждать полгода. 40-60 дней, чтобы вот этот транзитный период по максимуму сократить, чтобы пришел к власти новый президент», – приводит слова Тихановской ТАСС.
«Я не планирую [баллотироваться]. Потому что я обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию. И я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим. <…> Я могу быть рядом где-то там с новым президентом. <…> Это уже неважно. Главное, пока я буду нужна белорусам, может быть, как моральный авторитет, я обязательно буду», – заявила лидер белорусской оппозиции.
В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных.
Она также сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Тем временем власти Белоруссии допустили возможность введения в республике военного или чрезвычайного положения. 15 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о защите суверенитета и конституционного строя, согласно которому попытки захвата власти, мятежи либо массовые беспорядки становятся основанием для введения ЧП.
28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
Напомним также, в ноябре 2020 года Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват действующего президента республики Александра Лукашенко.
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Тихановская встретилась с Нуланд и Блинкеном
В Вашингтоне состоялась встреча лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской и замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. На встречу «заглянул» госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тихановская «находится на переднем крае оппозиционного движения в Белоруссии», сказал Прайс. США «счастливы принять ее» в Госдепе, а также «продолжать усилия, направленные на поддержку белорусского народа и его чаяний, касающихся прав человека, демократии, а также более широких евроатлантических чаяний». Кроме того, дипломаты США и Тихановская обсудили «шаги, которые режим Лукашенко должен сделать». Прайс обвинил нынешние власти Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко в подавлении инакомыслия.
По словам Прайса, «также планировал заглянуть на эту встречу госсекретарь США Блинкен». Позднее Госдеп распространил сообщение, в котором уточнил, что глава внешнеполитического ведомства США присутствовал «на части встречи», передает ТАСС.
Напомним, Тихановская в США встретилась с представителями белорусской диаспоры. Она сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить с американской стороной необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Тихановская говорила, что планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом в Белом доме встречу с Тихановской не планировали. Как пояснил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, «Белоруссия интересует администрацию Байдена только в контексте отношений с Россией».
Лукашенко заявил о необходимости изменить внешнеполитическую стратегию Белоруссии
Президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада продемонстрировали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко во вторник проводит совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое приглашены руководители белорусских дипмиссий за рубежом, передает РИА «Новости».
«Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы», – заявил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что нынешнее совещание проходит в особых условиях. «То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом «война», – заметил Лукашенко.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
Тихановская собралась обсудить в США новые санкции против Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встрече с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне сообщила, что в ходе своей поездки в США намерена обсудить вопрос введения новых американских рестрикций в отношении Минска, в том числе применения секторальных санкций.
«Секторальные, чтобы присоединялись к санкциям Евросоюза и сами свои новые [вводили]», – приводит ТАСС ответ Тихановской на вопрос о том, какие санкции планируется обсудить.
Ее также спросили, планирует ли она обсуждать в ходе своей поездки «поставки на Гродненскую табачную фабрику американской продукции». «Да, в определенных [беседах], может быть, не на высшем уровне, потому что так детально, наверное, не будет времени обсудить, но в Конгрессе [США], с сенаторами, да, конечно», – ответила она.
В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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В графике Блинкена встречи с Тихановской не оказалось
В графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.
Согласно графику Блинкена, 19 июля госсекретарь США примет участие во встрече президента Соединенных Штатов Джо Байдена с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает ТАСС.
В документе также приводится график первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман: она будет находиться в зарубежном турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею и Монголию. В свою очередь исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в понедельник планирует встретиться с послами Турции и Грузии в США.
У заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и заместителя госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Брайана Маккеона запланированы «встречи и брифинги в Госдепартаменте», однако какие-либо подробности относительно участников встреч в графике не приводятся.
В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных.
Она также сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
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Лукашенко назвал действия ЕС против Минска подталкиванием к третьей мировой войне
Действия Европы против Минска, России и Китая «создают очаг сильного напряжения» и могут привести к третьей мировой войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», – заявил президент в интервью телеканалу Sky News Arabia.
По его словам, под европейцами он подразумевает не народы, а исключительно «безумных политиков». Он отметил, что подобные действия европейских государств объясняются их отношениями с США, которые являются отношениями «метрополии и колонии», передает РИА «Новости».
В качестве примера Лукашенко привел недавний инцидент со слежкой АНБ США за европейскими лидерами в 2012-2014 годах при участии Дании.
Ранее Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада продемонстрировали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке.
Тихановская встретилась с советником Байдена
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В Вашингтоне состоялась встреча лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщил Белый дом.
Салливан «выразил поддержку» Белоруссии со стороны американцев, а также заявил об «уважении к смелости и решимости оппозиции в борьбе за демократию и права человека». США обещали продолжить «привлекать режим Лукашенко к ответственности», в том числе «посредством введения санкций», передает ТАСС.
Вашингтон требует, чтобы «режим Лукашенко позволил провести заслуживающее доверия международное расследование» инцидента с самолетом Ryanair. Также власти Белоруссии должны «немедленно освободить всех политических заключенных» и «вступить во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества», заявил Салливан. По его словам, в Белоруссии необходимо провести «свободные и честные президентские выборы под наблюдением ОБСЕ».
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не будут анонсировать свои действия, касающиеся возможности введения новых санкций в отношении Минска. Он подчеркнул, что «уровень взаимодействия, который мы видели вчера с Тихановской, был беспрецедентным уровнем взаимодействия с белорусским лидером в этом столетии».
Накануне Тихановская встретилась с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Госдеп сообщил, что на встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Число президентских сроков в Белоруссии собрались ограничить двумя
Конституционная комиссия Белоруссии выступила с инициативой ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, а также повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного, заявил глава комиссии, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.
В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии, на котором представлены предложения для президента, передает РИА «Новости».
«В разделе «Президент. Парламент. Правительство» предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз – 40 лет (сейчас 35 лет), ценз оседлости – постоянное проживание в Республике Белоруссия не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства – не иметь гражданства иностранного государства. Уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков», – сказал Миклашевич.
Ранее сообщалось, что во время конституционного референдума гражданам Белоруссии будет предложено ответить на один вопрос о согласии с новой редакцией основного закона.
Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.
Российские военные выехали в Белоруссию на учения «Запад-2021»
Первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместных стратегических учениях «Запад-2021» прибывают в среду в Белоруссию.
«Сегодня в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», – передает ТАСС сообщение пресс-службы минобороны республики.
При этом отмечается, что тема предстоящих с 10 по 16 сентября учений – «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал массовое применение авиации на российско-белорусских учениях «Запад».