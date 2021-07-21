Российские военные выехали в Белоруссию на учения «Запад-2021» Американцы на фоне испытаний «Циркона» предложили приступить к изучению русского языка 21 июля 2021, 13:19 Текст: Алина Назарова

Читатели Fox News усомнились в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», и предложили приступить к изучению русского языка. Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал. «И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием», – считает Skepticismisgood, передает РИА «Новости». «Россия – это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про «слабые» российские вооруженные силы, потому что это вранье. … Война против них будет чрезвычайно болезненной», – почеркнул Commiesamongus. При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников. «Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем», – написал pcbhog. «США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. … Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президенту) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает», – отметил buildthedamnwall877. Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие – не смогли воздержаться от шуток. «Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит», – иронизирует Nanookanono28. «Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит «непреднамеренный конфликт»… Даже ракет никаких не понадобится», – написал другой пользователь. Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу».

Путину показали модель новейшего однодвигательного истребителя 20 июля 2021, 14:32

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне «Сухого». Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин, передает ТАСС. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. ОАК: На создание российского истребителя Checkmate ушло чуть больше года 20 июля 2021, 20:41

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на презентации на авиасалоне МАКС-2021, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. «Проект рекордный еще с точки зрения сроков – проекту всего чуть больше года», – сказал Слюсарь. Он отметил, что добиться этого получилось благодаря «супер компьютерному моделированию цифровым методом и виртуальным испытаниям». По мнению Слюсаря, Checkmate должен заинтересовать Воздушно-космические силы России. «Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС», – сказал он. По словам гендиректора ОАК, «самолет полетит в 2023 году». Слюсарь подчеркнул, что «это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется». Статические испытания завершат меньше чем через год. В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА «Новости», что Checkmate сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса «воздух – воздух» и других боеприпасов. «Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения», – рассказал Чемезов. Он сообщил, что «самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений». По его словам, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. «Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно «легких» однодвигательных машин», – объяснил Чемезов. Ранее Чемезов на авиасалоне МАКС-2021 рассказал, что новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57. Стало известно, что первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД писала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Лондон испугался, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор 21 июля 2021, 01:30

Фото: x99/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Уигстон сказал, что переброска современных вооружений в Калининградскую область стала бы «шагом наверх по лестнице эскалации». Он заявил, что у России есть «очень изощренные системы» ПВО. «Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе», – сказал Уигстон. «Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США потребовали от Украины не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 07:25

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин, пишут СМИ. Как пишет издание Politico, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался, передает ТАСС. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью российских комплексов ПВО 20 июля 2021, 21:25

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Семь выпущенных Израилем по Сирии ракет F-16 были уничтожены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских ПВО, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вадим Кулить. «Девятнадцатого июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что Израиль предпринял воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо. Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля. «Русскому королю спама» вынесли приговор в США 20 июля 2021, 23:50

Фото: Stefan Klein/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Федеральный суд в американском Хартфорде приговорил гражданина России Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о киберпреступлениях. В течение трех лет Левашов должен находиться под надзором уполномоченного офицера. Если он покинет США, а потом захочет вернуться в течение этого срока, то должен будет показаться ответственному офицеру. Судья выразил надежду, что россиянин «сможет вернуться к своей жене и ребенку, и к нормальной жизни», передает РИА «Новости». Судья не исключил возможности депортации, однако не уточнил, когда это произойдет. Россиянин выразил признательность судье и отметил, что ему нечего добавить. Адвокат Вадим Глозман назвал нереалистичным то, что Левашов сможет выплатить 3,5 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Судья отметил, что данный вопрос, вероятно, будет решен позже, передает ТАСС. Напомним, СМИ называют Левашова «русским королем спама». В 2018 году Мадрид выдал российского программиста США, где его подозревали в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, а также в причастности к кибершпионажу во время избирательной кампании в США. В 2019 году россиянин признал себя виновным в нанесении ущерба защищенному компьютеру, сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах. Пентагон не исключил закупки в России комплектующих для Ми-17 20 июля 2021, 22:47

Фото: Manuel J. Martinez/af.mil

Текст: Антон Антонов

Комплектующие для ремонта афганских вертолетов Ми-17 могут закупаться в России, сообщили в Пентагоне. В военном ведомстве уточнили, что Ми-17 не будут направлять в Россию, но «некоторое непрямое российское участие» возможно, так как «подрядчики закупают комплектующие» и заказывают «техническое обслуживание у первоначальных производителей», передает ТАСС. При этом у Пентагона «нет никаких контрактов» с российскими предприятиями в рамках данной задачи. Однако существуют «соответствующие исключения из различных санкционных режимов, которые позволяют занимающимся ремонтом подрядчикам заключать подобные соглашения, если это будет необходимо». Ремонтом займется специализированное управление в составе американских сухопутных войск за счет контрактов с подрядчиками Пентагона и НАТО, причем средства выделяют не США, а «другие страны-доноры». Плановое техническое обслуживание вертолетов проводится в самом Афганистане совместно афганскими специалистами и подрядчиками Пентагона. При необходимости ремонт может быть «выполнен подрядчиком Пентагона на пунктах обслуживания за пределами Афганистана». Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США и Афганистан «достигли соглашения» о ремонте российских вертолетов. Американская сторона окажет помощь «в ремонте значительной части парка» Ми-17. Командующий ВМС США в Европе сравнил «угрозы» со стороны России и СССР 21 июля 2021, 02:59

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

В целом перехваты самолетов и кораблей США и НАТО российскими Вооруженными силами являются безопасными, сообщил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, добавив, что российское правительство представляет угрозу для США. По его словам, «в общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными», хотя и «нацелены на устрашение». Он отметил, что в Черном море силы США и их союзников «постоянно сопровождаются российскими кораблями». При этом Берк считает, что в таких случаях все равно есть «тактический риск» возникновения инцидентов, который «может обернуться стратегической проблемой». «Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 м), командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет», – приводит его слова ТАСС. Как считает Берк, «можно утверждать», что россияне «поддевают» американцев, подталкивая их «выстрелить первыми», но военные США «этого не будут делать, если не имеет место провокация». Однако Берк не собирается «просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть». Берк полагает, что Россия сейчас представляет для США такую же угрозу, какая исходила от СССР в годы холодной войны, «российское правительство все еще является экзистенциальной угрозой для США». «Уточняю: российское правительство», – заявил он. По его словам, россияне «наблюдали за кампаниями» в Ираке и Афганистане, «усваивали уроки». «Им на обучение требуется намного меньше времени, чем нам. И они действуют совершенно иным образом», – сказал Берк, добавив, что российские силы «не являются какими-то великанами». Берк заявил: «Они понимают и уважают потенциал США и НАТО. И они понимают, что мы способны защитить себя». На прошлой неделе Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. Днем ранее перехват совершил Су-30. Также перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолета-разведчика CL-600 «Челленджер» ВВС США над Черным морем проводился 11 июля. Посол обвинил США в нечестной конкуренции из-за нападок на «Северный поток – 2» 21 июля 2021, 03:50

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Нападки США на газопровод «Северный поток – 2» являются методом нечестной конкуренции, газопровод – исключительно экономический проект, заявил посол России Анатолий Антонов. Он «не понимает», почему российская сторона «должна использовать политические инструменты, чтобы надавить на кого-то, чтобы иметь преимущество». «При всем уважении к американским друзьям, этой администрации, мне бы хотелось сказать, что это нечестная конкуренция на международных рынках. Мы не хотим видеть такие методы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RT America. Антонов надеется, что в Вашингтоне осознают исключительно коммерческий характер проблемы. Он подчеркнул, что для России «Северный поток – 2» – это «исключительно экономический проект, ничего больше, ничего меньше». Россия хочет «продавать товары тем, кто хочет их покупать», а «партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые предлагает» российская сторона. Посол указал на «недостаток уверенности и доверия между» двумя странами. Антонов заявил, что «пытается найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло». «Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис», – отметил он. В американских СМИ слишком много ложной информации о российской внешней политике, заявил посол. Он считает, что власти двух стран «должны поправить дело», так как Москва и Вашингтон «обречены на сотрудничество», ведь «хорошие отношения в интересах народа Америки, как и российского». Проблемы коронавируса, терроризма, изменения климата требуют решения, подчеркнул Антонов. «Если кто-то решит создать остров безопасности где-то в США, в Европе – это будет ошибкой. Мы можем победить вместе. Когда мы вместе, мы можем решить любую проблему», – сказал он. Антонов заявил, что в США «некоторые политические фигуры, политики, хотели бы использовать Украину как инструмент давления на Россию, для изменения независимой международной политики России, экономической политики». При этом, по мнению посла, Вашингтон сам занимается тем, что называет «вредоносной активностью», когда говорит о Москве. «Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина», – сказал Антонов. Напомним, США утверждают, что «Северный поток – 2» якобы несет угрозу энергетической безопасности Европы и является «геополитический проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам». Эксперт объяснил угрозу размещения гиперзвукового оружия США в Европе 20 июля 2021, 14:06

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Россия вынуждена делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы ответить на исходящие от США угрозы в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором из-за якобы совместимости с ядерным оружием. «Россия и США – лидеры в развитии гиперзвукового оружия. По каким-то параметрам Москва обгоняет Вашингтон, по каким-то – отстает. Но то, что эти технологии потенциально могут дестабилизировать обстановку в мире – это факт», – уверен гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, гиперзвуковое оружие предполагает ускорение доставки боезаряда в пункт назначения, что существенно сокращает подлетное время ракет и время на принятие решения политическом руководством той или иной страны. «А чем меньше времени, тем выше вероятность ошибки», – добавил он. При этом из-за действий США Россия оказалась в уязвимом положении. «В случае размещения Вашингтоном ракет средней дальности нового поколения в Европе, Россия оказывается в непростом положении. Поэтому для Москвы этот вопрос представляет куда большую проблему, чем для Вашингтона», – констатировал эксперт. «Географические асимметрии привели к тому, что нам сложнее дотянуться до территории США, а стратегическое ядерное оружие, на которое мы делали ставку, нужно запускать с большого расстояния, что дает американцам гораздо больше времени на принятие решения. Отсюда вытекает противоречие, поскольку США в отсутствие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) развивают новое поколение вооружений на основе гиперзвука. Если они разместят их на восточном фланге НАТО, то это создает серьезную угрозу для России», – объяснил политолог. «Наше стратегическое положение серьезно ухудшается, потому что подлетное время ракет к нашей территории резко сокращается», – добавил он. При этом под ударом также окажутся все европейские союзники Вашингтона. «А США, ввиду отдаленности своей территории, могут ощущать себя гораздо в большей безопасности», – отметил Кортунов. По его мнению, если после встречи президентов обеих стран в Женеве начнутся серьезные разговоры о следующем этапе контроля над вооружениями, то было бы полезно для обеих сторон, чтобы гиперзвуковое оружие стало их частью. «США оказывают давление на Россию, манипулируя этим вопросом. Хотелось бы надеяться, что потенциальные российско-американские переговоры пройдут в позитивном ключе для обеих сторон», – считает политолог. «Если же договориться не удастся, то Россия будет делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы создать для США такую же угрозу, какую они создают для нас в Европе», – заключил Кортунов. Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, «потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. В Кремле не согласны с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету», – сказал Песков. Он отметил, что эти действия – это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть еще и средствами запуска ударных ракет. «То есть, все это шло на слом существующего паритета», – подчеркнул Песков. «Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», – дополнил пресс-секретарь президента. В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона». Названы сроки поставок нового российского истребителя Checkmate 20 июля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021. «Максимальная масса боевой нагрузки – 7400 кг, практический потолок – 16,5 км, максимальная скорость – 1,8-2 Маха, максимальная эксплуатационная перегрузка – 8 единиц», – указывается в презентации, передает РИА «Новости». Кроме того, новый военный истребитель может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным. Также из слайдов следует, что самолет будет иметь станцию с активной фазированной антенной решеткой, круговую оптическую и радиотехническую разведку, широкодиапазонную связь. «Пять с половиной лет до начала поставок», – указывается в презентации самолета. Ранее президент Владимир Путин во время посещения МАКС-2021 осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС), который в мае начало строить конструкторское бюро «Сухого». ЛТС «Сухой» имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Глава ФСВТС назвал новый однодвигательный истребитель конкурентом Rafale 21 июля 2021, 09:28

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Новый легкий тактический самолет (ЛТС) разработки Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «ЛТС – это машина, прежде всего предназначенная для экспорта. Понимая ее летные характеристики, ударные и разведывательные возможности, низкую радиолокационную уязвимость, мы ожидаем, что она составит серьезную конкуренцию аналогам. Мы видим в ней перспективы именно как конкурента ведущим западным производителям так называемых легких однодвигательных истребителей пятого поколения», – заявил Шугаев, передает ТАСС. По его словам, ЛТС позволит России занять новую нишу на мировом рынке военной авиации. «С помощью этого продукта мы надеемся занять определенную перспективную нишу на рынке этих самолетов (ЛТС)», – добавил Шугаев, отметив, что самолет будет отличаться высоким показателем соотношения стоимости и эффективности. «Так как самолет предназначен на экспорт, цена будет являться одним из показателей и наших преимуществ», – заявил он. Как отметил глава ФСВТС, конкурентами новому российскому ЛТС на мировом рынке выступают французский истребитель Rafale и шведский JAS-39 Gripen. В числе потенциальных заказчиков новой машины он упомянул страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Шугаев также сообщил, что потенциальные заказчики из-за рубежа проявляют интерес к вертолету Ми-28НМ. Кроме того, Россия ведет переговоры о возможной поставке истребителей Су-57Э, а пять стран заинтересовались российским бомбардировщиком Су-34. Шугаев также заявил, что Россия готова делиться новыми авиационными технологиями с партнерами. «Мы – одна из тех стран, которые делятся своими технологиями. Наш индийский партнер – один из хороших примеров, где мы делимся технологиями, чего тем же индийцам не предлагает никто другой. В этой связи мы понимаем, что рынок очень емкий, и мы не можем уповать только на готовую продукцию», – проинформировал Шугаев. По его словам, передача технологий может выполняться в том случае, если это не противоречит интересам России. «Передача технологий – вопрос безопасности. Передача технологий не в ущерб безопасности – в наших интересах. Россия соблюдает все международные договоренности и, сотрудничая с большим количеством партнеров, не дружит против кого-то, и в приоритете всегда национальная безопасность», – добавил Шугаев. Глава ФСВТС также уточнил, что около 50% российского портфолио экспортных заказов приходится на авиацию. «Авиация у нас всегда была в приоритете – порядка 50% по 2020 году. Предыдущие года были чуть меньше – 48% или 47%. А по портфелю заказов, который составляет более 50 млрд долларов, мы констатируем, что авиационная составляющая приближается к 50%», – проинформировал Шугаев. По его словам, новые контракты на поставку военной авиации могут быть подписаны в текущем году. «Надеюсь, контракты будут заключены и в этом году, возможно, и на МАКС-2021. Все усилия применительно к авиации будут предприняты для того, чтобы эту нишу не потерять», – добавил он. МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля. Выставка входит в тройку крупнейших авиасалонов мира. Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину» 21 июля 2021, 05:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». «МиГ» показал на МАКС модели беспилотника-дозаправщика и легкого истребителя 20 июля 2021, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Конструкторское бюро «МиГ» продемонстрировало на авиасалоне МАКС-2021 модели беспилотника-дозаправщика и легкого однодвигательного истребителя. Беспилотник сделан по принципу «летающее крыло» и может летать в связке с перспективным истребителем также разработки «МиГ». Предполагается, что беспилотник сможет выполнять различные задачи – от ударных, до дозаправки в воздухе других воздушных судов. Система носит название «Перспективный комплекс палубной авиации», передает ТАСС. Также «МиГ» представил модель перспективного однодвигательного истребителя. Ранее во вторник на МАКС впервые представили беспилотник БАС-200. Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:23

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщение издания Politico о том, что власти США призвали украинских коллег воздержаться от критики сделки с Германией по «Северному потоку – 2». «Подобного рода утечки служат для того, чтобы постепенно раскрутить маховик атак на Байдена, потому что любое давление на Украину воспринимается в США как шаг в сторону России. Думаю, такого рода информационное воздействие на Байдена будет возрастать», – полагает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев. В то же время, по словам эксперта, «мы видим едва ли не первый случай подобных сливов за последнее время». «В эпоху правления в США Дональда Трампа они имели чуть ли не ежедневный характер, в частности, по поводу Украины», – напомнил собеседник. «Отсутствие утечек информации из команды Байдена означало некий консенсус внутри администрации Белого дома и силовых структур. Данная утечка говорит о том, что в команде Байдена появляются нелояльные силы», – убежден политолог. Межуев отметил, что «в целом курс Байдена понятен». «Он ведет компромиссную политику в отношении Москвы и пытается не допустить развития альянса России с Китаем. Он старается сосредоточить американскую внешнюю политику на магистральном для нее направлении, а именно на поддержании гегемонии Вашингтона в евроатлантической цивилизации, что невозможно без нормальных отношений с Германией», – добавил эксперт. «При этом Украину нужно оставить на втором плане, чтобы украинский кейс не был взрывоопасным, как это было в эпоху Барака Обамы и Дональда Трампа. Сможет ли Байден довести эту политику до конца – сложный вопрос. Пока такие сливы информации означают рифы для его политики», – считает собеседник. Межуев добавил, что «за свое «молчание» Украина, вероятно, получит компенсацию». «Ее будут так или иначе поддерживать и со стороны США, и со стороны Германии», – спрогнозировал эксперт. Ранее власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом сообщило издание Politico. Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД