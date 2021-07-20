ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана 20 июля 2021, 10:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские танкисты в Таджикистане в рамках учений совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». По прибытию на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. Военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.

Новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла 18 июля 2021, 19:07

Фото: istorijaoruzija/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Видеозапись с новейшим российским боевым самолетом опубликовали в Сети, презентация самого воздушного судна пройдет на авиасалоне МАКС-2021. На видео запечатлен российский самолет, созданный с применением технологий малозаметности, он раскрашен в камуфляжные цвета. Ролик опубликован в Telegram-канале «Война. История. Оружие». В неофициальном Telegram-канале Ростеха опубликован снимок носовой части самолета. «Ищите на МАКС. Увидимся 20 июля», – гласит подпись к картинке. На изображении заметны внутренние отсеки для авиационного вооружения. На самолет нанесен бортовой номер 75. На самом снимке размещена надпись на английском: «Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?». Ранее госкорпорация публиковала изображение части фюзеляжа нового самолета, проводившего полет над морем. В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство. В Ростехе рассказали о первой «цели» нового истребителя 17 июля 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Первой «целью» нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец «Дефендер»(«тип 45»). На странице корпорации в Facebook опубликовано изображение части фюзеляжа нового самолета, выполняющего полет над акваторией моря. Под фюзеляжем истребителя расположена оптико-локационная станция нового типа, в зеркальных панелях которой отражается иностранный боевой корабль, своими очертаниями напоминающий эсминцы ВМС Великобритании «тип 45». «Увидимся («See you»)», – говорится в подписи на картинке. «На новом изображении присутствует деталь, которая, очевидно, является оптико-электронной прицельной системой, встроенной в самолет, такое оборудование используется для наведения авиационных средств поражения с целью нанесения ударов по наземным и морским целям», – передает РИА «Новости» со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе, В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство. 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Видеоролик с новейшим российским истребителем вызвал у иностранцев восторг 19 июля 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Зарубежные пользователи восторженно прокомментировали видеоролик, посвященный новейшему российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. Видеокадры с воздушным судном опубликовала на своем YouTube-канале госкорпорация «Ростех». На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины – компания «Сухой». Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем. Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», – написал Atalaclys. «Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, «Ростех», – прокомментировал Viper 6. «Получится отлично, привет из Вьетнама», – Minh Nhat Tran. Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей. «Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» – подчеркнул You Mad. «Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», – отметил Emanuel Ledesma. «Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт», – выразил мнение PanzerKitsune. В прошлую пятницу Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Позже новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла. Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация презентует на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. США подвергли критике российское гиперзвуковое оружие 20 июля 2021, 04:27

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что США «в курсе заявлений президента Путина», но отказался их «анализировать» или «вдаваться в подробности». При этом Кирби утверждает, что «российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. Кирби заявил, что США «всегда держат в уме дестабилизирующую активность» России. Он процитировал главу ведомства, по словам которого, Россия продолжает представлять угрозу. «И мы воспринимаем это очень-очень серьезно», – приводит слова Кирби РИА «Новости». В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Кирби не стал объявлять Россию ответственной за недавние случаи недомогания у дипломатов США в Австрии, которое в СМИ называют «гаванским синдромом». «Я ценю ваше намерение заставить меня конкретно указать на кого-то, но я не буду делать этого сейчас», – сказал он. Напомним, в США продолжают раскручивать скандал об «акустических атаках» на американских дипломатов и чиновников за пределами Штатов. Речь идет, в частности, о том, что уже названо «гаванским синдромом» . Фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель ракетой «Циркон» 19 июля 2021, 09:04

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км, сообщили в Минобороны. Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. «По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальности свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около семи Махов», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. Минобороны решило ускорить поставки БПЛА «Охотник» 19 июля 2021, 04:55

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника «Охотник», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021. «Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил [вице-премьер] Юрий Иванович [Борисов]. Промышленность работает над реализацией этой задачи», – сказал Смирнов в интервью РИА «Новости». «Тяжелый беспилотник «Охотник» обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран», – отметил Смирнов. Он напомнил, что первый «Охотник» уже совершил пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний. Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ДНР создали оборонную госкорпорацию 19 июля 2021, 20:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Донецкой народной республике создана госкорпорация «АЛМАЗ» для реализации политики в оборонно-промышленной сфере, указ о создании подписал глава ДНР Денис Пушилин. Корпорация займется созданием и производством, а также содействием в разработке и экспортом военной, гражданской продукции и продукции двойного назначения, передает ТАСС со ссылкой на указ Пушилина. Также корпорация будет заниматься социальными и другими общественно значимыми проектами. На территории республики располагаются предприятия по металлообработке, машиностроению, химической промышленности, черной и цветной металлургии, а также легкая промышленность. Стал известен срок начала госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» 18 июля 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск», – приводит слова источника ТАСС. При этом в оборонно-промышленном комплексе уточнили, что ранее речь шла в первом случае про май–июнь. Как отметил источник, «Северодвинск» будет выполнять первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели. По словам другого источника, всего в рамках госиспытаний «Циркона» с «Адмирала Горшкова» предстоит выполнить четыре пуска. Ранее сообщалось, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в июне. Испытания планируется завершить в 2021 году. В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон». Первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. На МАКС-2021 намерены показать ударно-разведывательный БПЛА «Орион» 19 июля 2021, 16:00

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На авиасалоне МАКС-2021 планируется представить разведывательно-ударный беспилотник «Орион», сообщили в «Рособоронэкспорте» (входит в Ростех). «Группа «Кронштадт» представит новейший БЛА «Орион-Э» в разведывательно-ударном варианте. Партнеры «Рособоронэкспорта» также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж», – цитирует сообщение «Рособороэкспорта» ТАСС. Среди средств ПВО и РЭБ планируется показать ЗРК «Тор-Э2», ЗРС С-400 «Триумф» и «Антей-4000», а также новинку – ЗРС С-350 «Витязь». Концерн «Автоматика» продемонстрирует системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль». Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что компания с начала года заключила контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО. Также Ростех анонсировал показ на МАКС-2021 новейшего российского боевого однодвигательного самолета. Украина продемонстрирует ракетные комплексы «Нептун» на параде в Киеве 19 июля 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

На военном параде в Киеве в конце августа планируется показать ракетные комплексы «Нептун», заявил генеральный директор КБ «Луч» Олег Коростелев. «Согласно нашим планам, семь машин», – заявил Коростелев, отвечая на вопрос местных СМИ о том, сколько «Нептунов» покажут на параде, передает РИА «Новости». Гендиректор пояснил, что войска первого дивизиона получат на вооружение комплексы в первом квартале 2022 года. КБ, по его словам, необходимы год-полтора на завершение морской версии комлекса. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей. Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу эти комплексы могут представлять для кораблей российского ВМФ и что Россия могла бы ей противопоставить. ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели 20 июля 2021, 10:02

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила на полигоне Капустин Яр испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщило Минобороны. «На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Проведенные в рамках испытаний стрельбы С-500 подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО. «После завершения полного цикла испытаний, планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что работы по созданию мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 будут завершены в 2021 году. Пушков посоветовал США задуматься о причинах создания Россией «Циркона» 20 июля 2021, 08:25 Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков, комментируя реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты «Циркон», призвал США подумать о причинах создания Россией этого оружия. Пушков в Telegram посоветовал Вашингтону перестать изображать из себя «оскорбленную невинность» и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе. «Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны (...) Кирби об всем этом в курсе?», – задался вопросом сенатор. Он также отметил, что о намерении США отказаться от ядерного оружия не слышно, зато известно, что американская сторона активно работает над «новейшими ракетами средней дальности в ядерном оснащении». «Поэтому слова Кирби – это лукавство. Нельзя вырывать из общего контекста один вид вооружений, словно других не существует и США их не развивают. Несерьезный подход», – добавил Пушков. Ранее стало известно, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года. В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Кирби заявил на это, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором. Россия предостерегла США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе 20 июля 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

Решение США развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе будет носить дестабилизирующий характер, заявило посольство России в США. В посольстве «хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим». В сообщении указывается, что в таком случае «время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта», передает ТАСС. Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором. Путин предложил разрешить продление предельного срока службы высших офицеров 19 июля 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, свидетельствует электронная база данных Госдумы. Сейчас для них установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет (закон «О воинской обязанности и военной службе»), после чего с ними могут заключить новый контракт – до достижения ими возраста 70 лет, передает РИА «Новости». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, иногда есть потребность дальнейшего «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». В связи с этим предлагается «установление решением Президента Российской Федерации срока контракта при его продлении». Изменения вносятся в 49 статью закона. В марте Путин подписал федеральный закон о снятии возрастных ограничений для назначенных президентом гражданских госслужащих. Зарубежные страны проявили интерес к самолету МС-21 19 июля 2021, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21, но в приоритете – обеспечение самолетами отечественных авиакомпаний, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов. «К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации. Потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики, что учитывается при продвижении программы МС-21. Насыщение нашего рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт», – передает РИА «Новости» слова Смирнова в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021. Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21, эксплуатантами которых станут российские компании. Имеющихся твердых заказов достаточно для загрузки производства на ближнюю перспективу, отметил Смирнов. По его словам, беспилотная версия нового легкого многоцелевого самолета «Байкал», разработанного на замену Ан-2, будет создана к 2024 году. «На мой взгляд, наиболее любопытен «Байкал» –так называемый «летающий внедорожник» малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях. <...> Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками», – сказал он, говоря о новинках, которые будут представлены на авиасалоне МАКС-2021. Смирнов отметил, что «Байкал» прост в обслуживании, может ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангаров при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. В зависимости от компоновки салона может использоваться как пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный или медицинский самолет. Модернизированная версия истребителя Су-57 получит новые боевые возможности. «В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счёт наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация», – сказал Смирнов. По его словам, поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта. «Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», – добавил Смирнов. Как ранее сообщалось, новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Напомним, в апреле Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев».