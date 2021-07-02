Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности

Невакцинированных студентов будут переводить на индивидуальный план обучения

Большинство вузов будут переводить отказывающихся от вакцинации без причины студентов на индивидуальный план обучения, сообщил член Общественной палаты, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

«Большая часть университетов принимают меры активные в этом направлении. В частности, сотрудники... бывают трех категорий. Есть те, кто вакцинирован, к ним вопросов нет, они с сентября работают очно. Есть те, у кого есть антитела, они это должны подтверждать ежемесячно справками. Есть те, у кого есть отвод по медицинским соображениям. Но те, кто не пожелает вакцинироваться по собственным убеждениям, существует норма, согласно которой они будут отстраняться от работы», – рассказал Сардарян, передает РИА «Новости».

На студентов, по словам представителя МГИМО, распространяется аналогичная система. «Те студенты, которые просто не хотят делать вакцинацию, у которых нет антител и они как-то на этот вопрос смотрят, что они в принципе не будут никаких мер предпринимать, они не будут допускаться до очных занятий. Для них будет не просто дистанционное обучение, что их подключили к занятиям и все, а будут вводиться индивидуальные планы работы, которые будут предполагать совсем другие требования уже», – добавил Сарданян.

При этом он указал, что вакцинация в МГИМО добровольная, но она нужна для нормальной работы. «Естественно, вакцинация добровольная. Но необходимо понимать, что без высокого уровня гражданского самосознания наших студентов и преподавателей, без масштабной вакцинации мы вернуться к абсолютно нормальной жизни, к нормальным условиям работы в университетах просто не сможем», – рассказал Сардарян.

В большинстве вузов, как отметил представитель МГИМО, внедрена система, при которой в случае заболевания одного студента вся его академическая группа уходит на карантин, а занятия «резко переводятся в дистанционный формат на ближайшие две недели». «Эти кочевания группы из очного в дистанционный, из дистанционного в очный формат – университеты делают все для того, чтобы эффективность не падала обучения, но в сравнении с тем, чтобы студенты учились в нормальном очном формате, естественно, уступает», – добавил Сардарян.

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