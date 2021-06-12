Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией Словакия отказалась покупать новые партии «Спутника V» 12 июня 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Словакия не планирует приобретение новых партий российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Иван Корчок в интервью французскому телеканалу France 24. «Мы не планируем новые закупки «Спутника V», – передает ТАСС текст заявления политика со ссылкой на TASR. При этом Корчок выступил с утверждением, что среди жителей республики проявился якобы не столь значительный, как ожидалось, интерес к получению прививок российским препаратом. Одновременно глава МИД Словакии признал, что жители республики теряют в целом интерес к вакцинации, вне зависимости от того, какие вакцины им предлагают. «Мы, правительство, должны активизировать кампанию [по вакцинации] и стимулировать людей, чтобы они делали прививки, так как это путь к свободе [передвижения]», – сказал Корчок. Напомним, в понедельник в Словакии началась вакцинация «Спутником V». С 1 июня в республике открылась онлайн-регистрация желающих привиться российской вакциной от коронавируса. 26 мая власти Словакии одобрили применение «Спутника V» в республике. В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Опрос показал отношение россиян к вакцинации от COVID-19 10 июня 2021, 16:25 Текст: Дарья Григоренко

Больше половины россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов заявили, что уже вакцинированы, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным исследования, представленным в четверг на пресс-конференции Экспертного института социальных исследований в Москве, 55% опрошенных выразили готовность привиться российской вакциной. При этом 16% респондентов ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% отметили, что точно не стали бы делать. Массовую вакцинацию не поддерживают 22% опрошенных, передает ТАСС. Напомним, что власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Премьер Испании призвал разрешить въезд в ЕС привитым «Спутником V» 9 июня 2021, 21:15

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что руководство Евросоюза должно разрешить въезжать в страны ЕС людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутником V». «Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте (имеется в виду в ЕС), осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент», – цитирует РИА «Новости» Санчеса. Напомним, министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Проценко заявил о сложностях лечения COVID-19 из-за новой мутации 10 июня 2021, 21:40

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения этого гипервоспаления, или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, и это заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», – передает его слова РИА «Новости». По словам Проценко, вирус стал тяжелее, и разорвать этот порочный круг без вакцинации невозможно. «[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии», – пояснил медик. Сейчас в больнице в Коммунарке свободны около 20% коечного фонда, передает ТАСС. «Во всяком случае пока тот уровень популяционного иммунитета, который есть в Москве, требует носить маски... Он глубоко меньше 50 процентов. Говорят о том, что 60+ процентов – это то, когда мы можем начать понятием оперировать», – добавил Проценко. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлено более тысячи случаев коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский, и 6% – южноафриканский. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. Гинцбург объяснил летний рост заболеваемости COVID-19 в России 9 июня 2021, 13:38

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – передает его слова РИА «Новости». Ученый пояснил, что те, кто сделал прививку, если даже и заболевают, то в легкой форме. Поэтому, добавил Гинцбург, всем необходимо активно вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких. Между тем ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Ракова призвала москвичей сократить свои контакты 9 июня 2021, 16:52 Текст: Елизавета Булкина

Жителям Москвы на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», – передает ее слова ТАСС. Она также призвала сделать прививку от COVID-19. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. «Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – отметила заммэра столицы. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. Между тем заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. СМИ анонсировали отмену Германией ограничений на въезд 11 июня 2021, 15:30

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Текст: Елизавета Булкина

Германия с 1 июля намерена отменить ограничения на въезд граждан из стран с показателями заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение семи дней, сообщило издание Bild. В Германии определяют степень заражаемости на 100 тыс. населения для введения определенных мер для борьбы с распространением коронавируса. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии является критической, передает РИА «Новости». Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил снятие ограничений. «С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам», – сказал он. По его словам, ФРГ с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска. Однако Германия будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости. «Поскольку в будущем у нас в Европе будут четкие общие правила обращения с вакцинированными, выздоровевшими и протестированными людьми, мы сможем сделать следующий шаг: спустя более чем год мы можем отменить общее предупреждение о поездках в зоны риска, где уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в течение недели не превышает 200. Это [решение] вступает в силу с 1 июля и по всему миру», – передает слова Мааса ТАСС. Напомним, 1 июня представительства ФРГ и Франции в России возобновили прием заявок на выдачу шенгенских виз. Собянин заявил о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса 11 июня 2021, 17:34 Текст: Елизавета Булкина

В Москве достаточно много пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, тяжесть заболевания ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», – передает его слова РИА «Новости». Однако противоэпидемические меры в Москве на фоне роста числа случаев коронавируса ужесточать не планируется. «Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», – отметил Собянин. Градоначальник пояснил, что весенний пик пандемии сдвинулся. «Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок», – пояснил он. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. При этом, по словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал. За минувшие сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима 9 июня 2021, 13:58

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. «Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», – цитирует Данчикова РИА «Новости». Он добавил, что штраф за нарушение требований составляет от 4 до 5 тыс. рублей. Усилен контроль за предприятиями и организациями, не соблюдающими эти правила, планируются постоянные контрольные проверки совместно с полицией и Роспотребнадзором. Особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам, кафе, барам, ресторанам, летним верандам при них и ночным клубам. «За нарушение установленных законодательством требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. В случае повторных нарушений может быть приостановка деятельности до 90 суток», – сказал Данчиков. По его словам, ответственное поведение и соблюдение установленных ограничений позволит избежать роста заболевших и не вводить новые запреты. В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок. Шойгу рассказал, как удалось защитить армию от коронавируса 9 июня 2021, 19:56 Текст: Елена Мирошниченко

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что вакцинацию от коронавируса прошли почти 93% российских военнослужащих и членов их семей, это, по его словам, позволило защитить армию от коронавируса. «Мы завершили вакцинацию практически на 93%, включая не только военнослужащих, но и их родственников», – рассказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, это позволило военному ведомству не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности. Шойгу объяснил, что вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил. По словам министра, все мероприятия Минобороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, продолжается прививочная кампания. «В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием», – рассказал министр. В апреле сообщалось, что вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах России прошли более 660 тыс. человек. В России выявили 11,7 тыс. новых случаев коронавируса 10 июня 2021, 11:33

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5245, Санкт-Петербурге – 859, Московской области – 801. Всего в стране выявлено 5 167 949 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 771 995 человек, из них 10 096 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 125 278 человек. Накануне, 9 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 407. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1292. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Собянин объявил об открытии в Москве дополнительных больниц из-за ситуации с COVID-19 9 июня 2021, 14:22

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Руководство Москвы в скором времени откроет дополнительные больницы для борьбы с COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин. «К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. <...> В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц», – цитирует Собянина ТАСС. Он отметил, что правительство города пока не собирается вводить локдаун, оно считает, что сможет справиться с ростом заболеваемости без этой меры. «Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», – сказал он, передает РИА «Новости». Пациенты с коронавирусом сейчас занимают порядка 10 тыс. коек, указал градоначальник. До этого сообщалось, что правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в организациях и на производствах. В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок. Иммунолог объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве 9 июня 2021, 11:52 Текст: Алексей Дегтярев

Наблюдающийся в Москве всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически никто (их не носит)», – пояснил Жемчугов, говоря о повышении числа новых случаев коронавируса в столице, передает РИА «Новости». Он добавил, что в Москве до сих пор есть некоторое количество людей без антител к коронавирусу. «Они и заболевают. Главное сейчас – не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным», – указал специалист. По его словам, что в приросте новых случаев есть плюс, это быстрее позволяет формировать «иммунную прослойку» в обществе. «Если мы считали, что в начале года в Москве, по словам мэра, было 50-60% людей с антителами, то сейчас, я думаю, уже близится к 90%», – сказал Жемчугов. В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 тыс. 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Ученые предупредили о риске кровотечения после вакцинации AstraZeneca 9 июня 2021, 19:04 Текст: Елизавета Булкина

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca на 48% повышает риск развития кровотечений и примерно в шесть раз увеличивает вероятность появления синяков и кожной сыпи, к таким выводам пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. Авторы исследования изучили последствия вакцинации от коронавируса 2,5 млн жителей Шотландии препаратами компаний Pfizer и AstraZeneca, передает ТАСС. «В прошлом заявления о побочных эффектах были основаны на наблюдениях за небольшими группами людей. Мы изучили фактически все вакцинированное население Шотландии и обнаружили, что вакцина Pfizer не вызывала серьезных побочных эффектов, тогда как вакцина от AstraZeneca повышала вероятность развития аутоиммунных проблем, тромбов и кровотечений», – заявил профессор Эдинбургского университета (Великобритания) Азиз Шейх. Однако при этом он подчеркнул, что абсолютный уровень риска во всех этих случаях остается крайне малым для большинства групп населения, а также он в десятки раз меньше, чем вероятность гибели от аналогичных осложненийпри коронавирусе. Поэтому, пояснил ученый, результаты исследования не должны стать причиной для отказа от вакцинации, если пациенты не испытывали в прошлом аналогичных проблем с работой кровеносной системы. Ученые подтвердили, что препарат AstraZeneca действительно способствует развитию тромбов в крупных кровеносных сосудах. Вероятность сих появления повышается примерно на 22% по сравнению с тем, как часто они появляются у здоровых людей того же возраста и пола. Также исследователи обнаружили два других серьезных побочных эффекта, которые связаны с британо-шведской вакциной: AstraZeneca примерно в 5-6 раз повышала вероятность развития так называемой идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП). Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое в большинстве случаев приводит к формированию синяков и кожной сыпи. Иногда появление ИТП приводит к развитию более опасных проблем со здоровьем, угрожающих жизни пациента. Также вакцинация AstraZeneca повышала вероятность развития внутренних кровотечений примерно на 48% по сравнению со здоровыми людьми, не получавшими эту прививку. Чаще всего такие кровотечения возникали в первые две недели после вакцинации. Но при этом, считают ученые, оба этих побочных эффекта могут быть связаны не с непосредственным действием вакцины на организм жителей, а с различными побочными факторами, которые были упущены при анализе. Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции. При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины. «Спутник V» показал высокую эффективность в Бахрейне 10 июня 2021, 18:28 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина от коронавируса «Спутник V» на исследованиях в Бахрейне показала эффективность на уровне 94,3% сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Исследование эффективности, проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тыс. человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения 2-го компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года», – говорится на сайте РФПИ. При этом отмечается, что 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через 2 недели после получения второго компонента «Спутник V», протекали в легкой форме. «Данные вакцинации в Бахрейне также подтверждают безопасность «Спутник V»: не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией российским препаратом; не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией; отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации», – говорится в сообщении. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заяви, что «Спутник V» демонстрирует эффективность на уровне 94,3% и высокие показатели безопасности, что подтверждает статистику, полученную в ряде других стран. Российская вакцина является важной частью диверсифицированного национального портфеля Бахрейна. Применение «Спутника V» вносит значимый вклад в сокращение количества новых случаев коронавируса, возобновление экономической активности и возвращение к нормальной жизни». «Полученные нами данные подтверждают высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V» в ходе применения в Бахрейне. Вакцина входит в число одобренных препаратов в стране, доступных для граждан и резидентов Королевства на бесплатной основе. «Спутник V» продолжает играть важную роль в ходе успешной кампании по вакцинации в Королевстве. В стране вакцинирован 81% населения, соответствующий установленным критериям», – в свою очередь заявила министр здравоохранения Бахрейна Фаека Саед Аль-Салех. Ранее сообщалось, что РФПИ, суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и «Биннофарм Групп» подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве предприятия по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бахрейне. Премьер Японии поставил под сомнение проведение Олимпиады 9 июня 2021, 14:47 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Олимпиады не будет, если он не сможет защитить жизнь народа в условиях пандемии. Об этом он рассказал на дебатах председателей парламентских партий. «Защита жизни народа – это мой долг. И я все время говорю, что если не смогу (защитить), то проводить (игры) не будем. Защитить – моя ответственность. Если не смогу защитить, значит не будем проводить. Это само собой разумеется. Это первоначальное условие», – цитирует его РИА «Новости». Уточняется, что так он ответил на вопрос главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о том, какова может быть причина для проведения Олимпиады, если эксперты из правительственного комитета считают опасным проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.