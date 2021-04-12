Президент Словакии заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований

Исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакии говорят о надежности препарата, заявила президент страны Зузана Чапутова.

«Итоги [исследования вакцины], которые были до сего времени проведены в лабораториях Словакии, свидетельствуют в пользу «Спутника V». Ни один разумный человек не может быть против «Спутника V» и любой другой вакцины, если она безопасна и эффективна. Я не согласна с тем, чтобы тема применения «Спутника V» использовалась с целью посеять рознь в Словакии», – передает ее слова ТАСС.



Чапутова посетила Государственный институт по контролю лекарств, выполняющий в стране роль фармацевтического регулятора, и Биомедицинского центра Академии наук Словакии. «Поддерживаю действия правительства, направленные на использование «Спутника V», – сказала она. Президент при этом критически отнеслась к инициативе правительства поручить экспертизу российской вакцины венгерской лаборатории, входящей в европейскую сеть OMCL (Official Medicines Control Laboratory).



«Спутник V», привезенный в Венгрию, был произведен в другом месте, чем вакцина, поступившая в Словакию. Я бы подождала [окончательных] результатов исследования препарата, поступившего в Словакию. Предварительные итоги тестов свидетельствуют в пользу [применения] «Спутника V», – добавила Чапутова.

Напомним, Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».

Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.