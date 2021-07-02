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В Крыму сняли запрет на купание на 24 пляжах
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Запрет на купание снят на 24 пляжах в Крыму, еще 50 остаются закрытыми, следует из постановления на сайте Роспотребнадзора.
«С 1 июля с учетом результатов лабораторного контроля качества морской воды в районах рекреационного водопользования сняты ограничения по запрету купания на 24 пляжах («Дача Тессели», «Парк Форс», «Зеленый», пансионата «Терлецкий», «Тихая бухта-1», «Тихая бухта-2», «Форосский», «Форосский берег», санатория «Южный», «Кастрополь-1», «Крымский бриз», «Мрия», «Артемида», «Понизовка», «РТ-22», «Башмак», санатория «Симеиз», «Лягушка», «Алупка», санатория «Южнобережный», «Горное солнце», «Детский», «Парковое», санатория им. Боброва «Алупка»)», – говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте Роспотребнадзора.
В пресс-службе также уточнили, что до настоящего времени работа 50 пляжей не возобновлена.
Ранее управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.
При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.
Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России
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Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
Актер Гуськов рассказал о превращении Украиной Крыма в «помойку»
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Крым, входя в состав Украины, приходил в запустение и превращался в «совершенную помойку», заявил в эфире программы «Антонимы» народный артист России Алексей Гуськов.
«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», – сказал актер, добавив, что сейчас Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона.
В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт «Миротворец» из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство, передает РИА «Новости».
Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым
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Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер»
Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера.
Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости».
«Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai.
«Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab.
«В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc.
«Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor.
«А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы.
США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма
Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США.
Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер».
Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма.
Австрия открыла въезд полностью привитым россиянам
МИД Австрии исключает Россию из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, разрешая въезд полностью привитым, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косово. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый. Для въезда в Австрию из этих стран нужно быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Это правило, с котором можно въехать в Австрию без карантина», – передает РИА «Новости» слова Шалленберга.
Ранее в четверг остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.
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Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины
С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
«Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров.
Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам».
«Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров.
В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
В Крыму решили привить всех сотрудников гостиниц и санаториев
Всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«В рамках централизованной вакцинации уже привито более 10 тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на 100% вакцинации», – цитирует РИА «Новости» Волченко.
По словам министра, должны быть вакцинированы сотрудники средств размещения по всему Крыму, в особенности в Алуште и Ялте. «Мы понимаем то, что часть сотрудников вакцинируются самостоятельно, часть, возможно, переболевшие, но главный показатель успешности сезона 2021 года – безусловно безопасность», – добавил Волченко.
Ранее в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах региона с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Также в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
В Крыму призвали Зеленского прекратить разделение народов России и Украины
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «тотальное разделение» стран и братских народов.
«Я бы рекомендовала Владимиру Зеленскому остановить тотальное разделение между странами, между братскими народами, ведь общая история и культура делает русских и украинцев близкими и родными», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости».
По ее словам, Зеленский продолжает делить народ на «своих» и «чужих». «Очевидно, что именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине», – подчеркнула Гридчина.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Названы сроки открытия пляжей в Ялте
Власти Ялты намерены разрешить купание на некоторых пляжах города с пятницы, сообщила мэр города Янина Павленко.
«Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи [откроют] первыми», – написала она в своем Facebook.
Ранее Роспотребнадзор провел проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. При этом сообщалось, что разрешается открыть пляжи Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.
Пхукет открыли для привитых туристов
Остров Пхукет официально открылся в четверг для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина.
В одноименную провинцию прибыл премьер-министр Прают Чан-Оча, чтобы осмотреть наземный контрольно-пропускной пункт и аэропорт, а также поприветствовать первых туристов, передает ТАСС.
Согласно опубликованному в «Королевской газете» постановлению, прибывающим на курорт необходимо находиться там не менее 14 дней, если они планируют отправиться в другие провинции страны. Если этот период составляет меньше двух недель, то у путешественника должен быть обратный авиабилет. Кроме того, иностранцы и граждане Таиланда должны пройти три теста на наличие инфекции, которые необходимо оплатить заранее. Результаты первой проверки надо ожидать в гостиничном номере.
Вместе с тем вакцина, которой путешественники могут быть привиты не менее чем за 14 дней до поездки, должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения или местным регулятором. В стране одобрено экстренное применение препаратов от AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Pfizer. Между тем в список 64 стран и трех территорий, откуда можно прилететь на Пхукет, входит и Россия, несмотря на то, что вакцина «Спутник V» до сих пор не одобрена в королевстве.
Генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов пояснил, что «россияне, прошедшие вакцинацию «Спутником V», получат право въезда на остров после внесения российской прививки в список разрешенных к применению на территории Таиланда».
Вместе с тем министерство здравоохранения королевства в четверг информировало о 5,5 тыс. выявленных случаях заражения за сутки, из которых семь зарегистрированы на Пхукете, а также рекордных 57 смертях из-за коронавируса. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 264,8 тыс., вылечились более 210,7 тыс. человек, умерли 2 тыс. пациентов. Власти настаивают, что если число новых инфицированных коронавирусом на острове достигнет 90, то будет ликвидирована не только «пхукетская схема», но и другие инициативы связанные с открытием королевства.
Ранее Таиланд решил приобрести 1 млн доз «Спутника V».
Турция разрешила россиянам въезжать по документам о вакцинации любой российской вакциной
Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам России, привившимся любой российской вакциной, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«От тех (российских туристов), которые полностью привились, мы принимаем документы по любой вакцине, которую используют в России. У тех, кто не привился, мы требуем ПЦР-тест. Это меры общей безопасности, наши требования известны», – сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Анталье, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что для невакцинированных туристов старше 6 лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние 6 месяцев. Привитым от COVID-19 достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта
Ранее сообщалось, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу начали переговоры в закрытом формате. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг тем, включая ситуации в Закавказье, на Украине, в Черноморском регионе, Сирии и Ливии. Кроме того, планируется обсудить производство в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Также главы МИД двух стран обсудят обеспечение безопасности здоровья россиян, которые посещают Турцию.
Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм
Государство долгое время не вкладывало средства в туристическую отрасль России, потому качество услуг не соответствует тем, что можно получить за границей; власти работают над этой проблемой, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Жительница Кирова поинтересовалась у Путина, почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем за границей.
«У нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность. Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма – только за 2019 год 36 млрд долларов наши туристы оставили за границей или заплатили, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства. Государство, к сожалению, не вкладывало», – ответил Путин, передает ТАСС.
Президент напомнил, что сейчас разработана программа развития внутреннего туризма, предусмотрен кешбэк. «Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы сейчас создали госкорпорацию по внутреннему туризму, она будет вносить в туристические проекты дешевые кредиты с возможностью выхода потом и передачей своей доли по рыночным оценкам частным предпринимателям. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Объем внутреннего туризма увеличивается», – добавил Путин.
Он добавил, что завышенные цены на российских курортах в настоящее время связаны с закрытием границ: из-за этого больше людей выбирают отдых на родине, спрос превышает предложение, и цены растут.
«Что касается того, что цены завышены - да, это, судя по всему, тоже происходит. С чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем ни менее, закрыты. К чему это приводит? Приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны: в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены - это во всей рыночной экономике это происходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
При этом Путин считает, что опасающиеся ехать в пандемию отдыхать за границу россияне поступают правильно. «Люди побаиваются ездить за границу, на самом деле, и правильно делают, потому что там каждый день меняются свои правила. Вот, в Греции были сегодня одни правила, завтра другие: требовали там справки о наличии вакцинирования, сегодня требуют ПЦРы, завтра ещё что-то потребуют. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им ещё из Еврокомиссии что-то навязывают. В больницы там не попасть», – сказал глава государства в ходе прямой линии.
Путин отметил, что в сфере туризма сейчас рассматриваются 50 проектов, их число будут увеличивать.
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Роспотребнадзор предложил открыть часть пляжей под Ялтой
Управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них, сообщила руководитель межрайонного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Идет рабочий процесс, нацеленный на то, чтобы контролировать воду на этих пляжах, которые могут принять отдыхающих, могут быть использованы в рекреационных целях. На сегодня часть материалов, предложений по открытию пляжей внесена в оперативный штаб. Все объявят, а мы продолжаем дальнейшую работу по следующей группе пляжей, которые полежат лабораторным работам», – передает ее слова ТАСС.
По словам Пеньковской, Роспотребнадзор разрешает открыть пляжи Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.
Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.
При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.
Захарова пригласила посла Британии в Киеве посетить Крым
Официальный представитель МИД Мария Захарова пригласила британского посла в Киеве Мелинду Симмонс посетить Крым, она добавила, что попасть на полуостров можно любым видом транспорта, «исключая эсминцы».
«Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны, приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы. Что касается Донецка, то они и сами ответят – в Донбассе никогда не сомневалась», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала сообщение британского посольства, которое перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.