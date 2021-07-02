В Крыму сняли запрет на купание на 24 пляжах

Запрет на купание снят на 24 пляжах в Крыму, еще 50 остаются закрытыми, следует из постановления на сайте Роспотребнадзора.

«С 1 июля с учетом результатов лабораторного контроля качества морской воды в районах рекреационного водопользования сняты ограничения по запрету купания на 24 пляжах («Дача Тессели», «Парк Форс», «Зеленый», пансионата «Терлецкий», «Тихая бухта-1», «Тихая бухта-2», «Форосский», «Форосский берег», санатория «Южный», «Кастрополь-1», «Крымский бриз», «Мрия», «Артемида», «Понизовка», «РТ-22», «Башмак», санатория «Симеиз», «Лягушка», «Алупка», санатория «Южнобережный», «Горное солнце», «Детский», «Парковое», санатория им. Боброва «Алупка»)», – говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте Роспотребнадзора.

В пресс-службе также уточнили, что до настоящего времени работа 50 пляжей не возобновлена.

Ранее управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.

Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.

При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.