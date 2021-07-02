Кремль пообещал обратиться в МВД после избиения активиста в Тамбовской области Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей Песков назвал «неудачными» слова Зеленского о флаге Украины на Госдуме 2 июля 2021, 13:33

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Слова президента Украины Владимира Зеленского о «желто-голубом флаге Украины на здании Госдумы» не укладываются в процесс подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, хотя такая работа и не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран. Также, комментируя высказывания украинского лидера про «желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы», Песков, заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету. «У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», – сказал Песков. Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.

Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным 2 июля 2021, 01:58

Фото: Panoramic/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Французский актер Ален Делон в интервью международному франкоязычному телеканалу «ТВ-5» сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным и считает деятельность российского лидера на высшем государственном посту успешной. «Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», – приводит слова Делона ТАСС. «Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», – сказал артист, добавив, что не боится критики, которую могут вызвать такие слова у его недоброжелателей. Напомним, в 2019 году Делон был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе». Тимошенко предсказала потерю Украиной 72% земель 1 июля 2021, 19:29

Фото: Стрингер/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территорий государства, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «С землей позволено вести себя как вандалам – снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», – цитирует Тимошенко РИА «Новости». По ее словам, закон нарушает не меньше 22 статей Конституции и лишает фермеров прав постоянного пользования сельхозугодьями. 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Он вступил в силу 1 июля. Украинцев предупредили о риске начала голода 2 июля 2021, 07:57

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции, в результате «самим нечего будет кушать», заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По прогнозам эксперта, следствием передачи сельскохозяйственных земель Украины иностранным собственникам станет рост доли аграрной продукции в украинском экспорте, передает РИА «Новости». «Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере». – заметил Суслов в эфире телеканала «Первый независимый». По словам экс-министра, приход иностранных компаний позволит мощным иностранным государствам активнее вмешиваться в определение политики Украины в этой области. «То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», – предупредил Суслов. Напомним, в четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. В Кремле назвали Украину несамостоятельным государством 1 июля 2021, 14:55

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина – несамостоятельное государство и находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это красная линия. Украина – не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ», – сказал Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. «Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины», – отметил он. В ответ на слова лидера Украины Владимира Зеленского про флаг Украины над Госдумой, Песков заявил, что над ней «развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор». Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. Рада исключила русских из списка коренных народов Украины 1 июля 2021, 17:04

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Такое решение на внеочередном заседании поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны Владимир Зеленский, передает РИА «Новости». В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ. Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских. В ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника 1 июля 2021, 18:40

Фото: B&H Photo Video/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «30 июня благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий и Калиново были обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа Autel robotics EVO-2, осуществлявшие полеты в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ и проводившие разведку наших позиций», – цитирует Луганское агентство новостей Филипоненко. Отмечается, что в настоящее время изучается информация на флеш-накопителях БПЛА. При этом официальный представитель Народной милиции добавил, что уже имеются данные о принадлежности беспилотников подразделениям ВСУ. Ранее в результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения. Захарова нашла объяснение новой позиции Зеленского о русских и украинцах 2 июля 2021, 09:26

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом. Захарова в Telegram обратила внимание, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года Зеленский заявил: «Мы (русские и украинцы) один народ». «В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!». Очевидно, за семь лет многое изменилось», – отметила Захарова. Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством. Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер» 2 июля 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера. Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости». «Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai. «Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab. «В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc. «Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor. «А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы. Путин распорядился о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 2 июля 2021, 10:11

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей, сообщает пресс-служба Кремля. «В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: … произвести в августе-декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: … одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года)», – говорится в документе на сайте Кремля. Кроме того, выплаты предназначены «инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей)». Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Путин уточнил, что разовые «детские выплаты» на подготовку к школе следует выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в первый класс в этом году. Берлин сообщил о трехсторонних переговорах для сохранения транзита газа через Украину 1 июля 2021, 16:35

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алексей Дегтярев

ФРГ работает над тем, чтобы транзит российского газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранился, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в Варшаве на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау. «Нам известна польская критика касательно «Северного потока – 2», и мы очень открыто это обсуждали.<...> Мы еще раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин», – цитирует немецкого министра ТАСС. Он пояснил, что переговоры по этой теме ведутся с Соединенными Штатами и с Украиной. Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Толстой: Закон о коренных народах Украины вычеркнул 20 миллионов русских из общей истории 1 июля 2021, 20:48

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Принятый украинской Радой закон о коренных народах, исключивший русский народ из их числа, «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. «Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация», – заявил Толстой, передает РИА «Новости». По его словам, «засевшие в Верховной раде откровенные нацисты», которых привела к власти и покрывает Европа, «своим решением о вычеркивании из истории 20 миллионов русских людей ведут к повторению событий второй четверти XX века». Напомним, в четверг, 1 июля, Рада приняла закон «О коренных народах Украины», русские не включены в этот перечень. В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. На Украине в этом году выступит рекордное число российских артистов 1 июля 2021, 18:04

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Рекордное количество российских артистов выступит на Украине в 2021 году, в том числе Валерий Меладзе, Face, «Мумий Тролль», Фараон, Артур Пирожков, Jah Khalib, Noize MC, Jony, Hammali&Navai, Скриптонит, T-Fest. В частности, до конца лета Украину посетит несколько десятков российских звезд, некоторые выступят не один раз. Певец Валерий Меладзе даст два концерта в июле – на фестивале Atlas Weekend и в Queen Country Club. Также у него запланировано два больших выступления весной следующего года – в Киеве и Херсоне, передает «Страна.ua». Кроме того, три концерта в июле даст рэпер Face, певец Jah Khalib выйдет на сцену трижды в летний период и дважды этой осенью, «Мумий Тролль» – пять раз в июле и августе, Hammali&Navai – четыре раза. Также в начале июля в Киев приедет российский журналист Леонид Парфенов с презентацией своего фильма. На Украине планируют выступить в том числе комедийные артисты: стендапер Слава Комиссаренко даст пять концертов в течение следующего месяца, комик Евгений Чебатков – четыре. Стендапер Нурлан Сабуров в сентябре даст сольный концерт в Киеве, Харькове и Одессе, а комик Илья Соболев проедет туром по семи городам Украины. «Российские артисты в Украине всегда были, есть и будут. Выступают регулярно, не впервые, вне зависимости от того, какие тут поднимают «волны». Дебютов уже давно нет, организаторы возят некоторых исполнителей уже по десятому кругу», – заявил совладелец и директор по маркетингу билетного оператора Сoncert.ua Дмитрий Чинь. По мнению участников концертной индустрии, украинцы слушают ту музыку, которая им нравится, на понятном им языке, а из какой страны артист, зрителей интересует в последнюю очередь. Ранее украинские пограничники из-за поездок в Крым запретили российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере въезд в страну сроком на три года. Кроме того, в апреле на Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову. Украинская телеведущая обвинила министра культуры Украины в расизме 1 июля 2021, 16:55 Текст: Евгения Шестак

Украинская телеведущая Каролина Ашион обвинила украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в расизме. Ашион рассказала, что шесть лет назад, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, она спросила у генпродюсера «1+1 медиа» Ткаченко, может ли она принять в нем участие, передает РИА «Новости». По ее словам, ответ «был сногсшибательным». «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы... Я не готов рисковать рейтингами...». Дальше – шок, море слез и увольнение. Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для «1+1» не вышла, на «Антонину» (собирательный образ зрителя «Плюсов») не похожа», – написала Ашион в Facebook. Телеведущая отметила, что с тех пор прошло почти 6 лет, и вот она снова столкнулась с Ткаченко на фестивале, где и напомнила ему о том эпизоде. Однако министр отказался извиниться за свои слова. По ее словам, министр с улыбкой на лице спросил: «Так, а может мне еще извинения у Вас попросить?». По его мнению, Ткаченко мог найти слова для деликатного отказа, а уже после случившегося «извиниться по-человечески». «А так это не просто хамство. Это расизм, ребята. Уж я-то знаю в этом толк. Кому, как не телевизионным топ-менеджерам да министрам культуры продвигать идеи единства в разнообразии в Украине? Но, видимо, Александр Ткаченко про такое не слышал», – написала Ашион. В свою очередь Ткаченко заявил, что в его прямых обязанностях продюсера не значилось проведение кастингов ведущих. По его словам, он «всегда смотрел и видел (так и есть до сих пор) перед собою личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и прочее», передает РИА «Новости». «Жаль, что из-за неполучения позиции на нашем канале того самого холдинга у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации всегда был и есть баланс. Я – за разнообразие и инклюзивность», – отметил Ткаченко. Ранее государственный балет Берлина пообещал изменить репертуар после скандала из-за обвинений со стороны чернокожей балерины, которую вынуждали отбеливать кожу для роли в «Лебедином озере». Политологи: В ходе прямой линии президент преподал урок российским чиновникам 1 июля 2021, 22:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин,

Андрей Резчиков

Если 20 лет назад в ходе первой прямой линии граждане задавали президенту вопросы о борьбе с терроризмом, невыплатах бюджетникам и разгуле криминала, то нынешняя напоминала семейный разговор с обсуждением бытовых проблем. При этом президент своим внимательным и уважительным отношением к людям продемонстрировал российским чиновникам образец общения представителя власти с гражданами, считают политологи. «У опрошенных нами россиян, которые посмотрели прямую линию президента, доминируют три эмоции – надежда, уважение и доверие. Респонденты говорят о высокой степени заинтересованности главы государства в решении проблем, о которых ему рассказывали на прямой линии. У людей есть надежда на подвижки по различным направлениям», – рассказал социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прошедшем в четверг круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Мамонов представил данные опроса, который был проведен сразу после прямой линии. «Подавляющее большинство – 68% – заявили, что им в целом понравилось: понравилось то, как выступал президент, как он отвечал на вопросы. Около 57% опрошенных отметили, что Путин говорил, в первую очередь, о том, что волнует простых людей», – сообщил эксперт ВЦИОМ. Лишь 12% заявили, что прямая линия им показалась неинтересной, в то время как 62% назвали интересными все темы, которые поднимались в беседе с президентом, добавил Мамонов. «Опрошенные полагают, что вопросы, с которыми люди обращались к главе государства, будут разрешены по итогам прямой линии. 35% считают, что будет решена большая часть проблем как отдельных людей, так и целых регионов. Еще 42%, – что удастся снять, по крайней мере, часть проблем», – перечислил социолог. Мамонов напомнил, что подобные опросы по горячим следам прямых линий президента уже вошли в практику ВЦИОМ, «так что мы можем фиксировать определенные тенденции». Так, в сравнении с прошлой прямой линией, выросло число тех, у кого общение главы государства с гражданами вызвало только положительные эмоции (50% против 47%), и уменьшилась доля тех, кто испытал беспокойство и другие отрицательные чувства (28% против 35%). Напомним, что предыдущая прямая линия состоялась два года назад, а в 2020-м из-за пандемии общение президента с гражданами решили совместить с большой пресс-конференцией. Нынешний разговор Путина продолжался почти четыре часа, за это время глава государства подробно ответил на 68 вопросов. Основными темами общения стали борьба с ковидом, социальные выплаты, проблемы ЖКХ, бесплатная газификация. Как отметила модератор круглого стола, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямая линия прошла в технологически новом формате – упор был сделан на сбор обращений через сайт и через приложение для смартфона. «Не было ни приглашенных звезд, ни журналистов, ни интерпретаторов вопросов. Ведущие выступали только в роли ведущих и задающих вопросы», – отметила Кислицына. «Интересно, что фактически президент был единственным мужчиной, который появился в студии – и его образ поэтому не размывался. Кроме него, работали только девушки-ведущие, – поделился впечатлением политтехнолог Марат Баширов. – Также было заметно, как по-командному президент вникает в вопросы, в первую очередь, по внутренней повестке. При этом мы не услышали ни одного разноса местных руководителей». Президент продемонстрировал, что спокоен и уверен, считают участники дискуссии. «Даже когда звучали самые острые вопросы из регионов, он не устраивал разносы, делал уважительные пасы губернаторам. Показательной порки не было», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Кроме того, заметила Кислицына, сам формат беседы лидера страны с гражданами – без гостей в студии – напомнил первый опыт телевизионного общения Путина с россиянами в 2001 году. «Но при сравнении прямых линий 20-летней давности, очевидно, что мы видим две разные страны. В 2001 году во главе угла стояли борьба с террором, невыплаты бюджетником, льготы ветеранам, разрушенный ВПК, разгул криминала, – напомнила эксперт. – А вчерашний разговор показался мне семейным разговором на кухне, когда обсуждаются более бытовые проблемы». На доверительный характер общения президента с россиянами обратил внимание и Минченко. Прямая линия действительно по сути началась «разговора на кухне»: с обсуждения того, как сам президент перенес вакцинацию, с того, как перенесла ковид одна из ведущих. «Это четкое попадание в главную тему разговоров почти в каждой семье», – отметил политтехнолог. Сравнение прямых линий 2001-го и 2021-го говорит о том, какой путь проделала страна за это время, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Тогда, в начале нулевых, власть воспринималась как слабая, как придаток олигархической системы», – заметил эксперт. За 2000-е и 2010-е годы доверие к руководству страны заметно выросло, а власть стала восприниматься, в первую очередь, как гарант стабильности, отметил эксперт. Но за последний ковидный год ожидания граждан изменились, подчеркнул Потуремский – от государства ждут не столько гарантий стабильности, сколько помощи и поддержки. «Ожидание прямой коммуникации людей с государством – тренд, который мы наблюдаем с 2019 года, но сейчас можно наблюдать более категоричное требование к власти, которая должна прислушаться к нашим проблемам», – констатировал аналитик. В этой связи актуален призыв президента к региональным лидерам проводить аналогичные прямые линии, отметил руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. «Губернаторы новой волны уже проводят прямые линии в Instagram и других форматах, напрямую общаясь с гражданами. Очевидно, что такой честный и прямой диалог крайне востребован. К примеру, губернатор Мурманской области Андрей Чибис быстро отреагировал и уже назначил на 4 июля свою прямую линию», – отметил эксперт. При этом Добромелов посоветовал местным властям не превращать телевизионный разговор с жителями ни в пиаровское шоу, ни, наоборот, в рутинное мероприятие для галочки. Губернаторы и раньше часто «заседали в прямом эфире», и не всегда этот формат был эффективен, заметил Минченко. «Но сейчас президент продемонстрировал новый стиль коммуникации – показал, что нужно внимательно и уважительно говорить с людьми. Это урок для нашей бюрократии», – подчеркнул эксперт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины 2 июля 2021, 10:24 Текст: Евгения Шестак

С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров. «Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров. Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам». «Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров. В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских. Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.