Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России АПЛ проекта 885М «Новосибирск» вышла на ходовые испытания 2 июля 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» вышла в Белое море на заводские ходовые испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «АПЛ «Новосибирск» 1 июля впервые вышла Белое море на заводские ходовые испытания», – приводит слова источника ТАСС. В марте стал известен срок передачи многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск» ВМФ. Напомним также, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной? На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся семь субмарин проекта 885М. Седьмой и восьмой корпуса этого проекта – АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» – были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. Основным ударным оружием субмарин проектов 885/885М являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», «Оникс» и в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Нидерланды обвинили российские истребители в создании «небезопасной ситуации» 29 июня 2021, 18:29

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев на близком расстоянии к голландскому фрегату Evertsen. Ведомство утверждает, что инцидент «произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма». По данным Минобороны, российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность», «пролетали очень низко и близко [к фрегату], имитируя атаки», сообщает ТАСС. С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства. В Минобороны России в свою очередь заявили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. По этой причине и для предупреждения нарушения российской границы были подняты истребители и бомбардировщики. «24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», – говорится в заявлении оборонного ведомства. В Минобороны подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от государственной границы и продолжил следование по прежнему маршруту. «Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавили в министерстве. Ранее Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России. Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России 1 июля 2021, 15:04

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер» 29 июня 2021, 08:32

Фото: Ministry of Internal

Affairs of Georgia/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин признал, что потеря документов с планами прохода эсминца «Дефендер» ВМС Соединенного Королевства через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной «конкретным человеком». «Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», – заявил чиновник. По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался, передает РИА «Новости». При этом Куин указал, что на части бумаг был гриф «секретно» и предназначались они только для сотрудников секретной службы. «Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», – заверил замминистра. Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались». ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников 30 июня 2021, 07:23

Фото: Россия 24/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных. Как сообщил Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, на прошлой неделе он посетил африканскую страну и встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. По его словам, они обсуждали «повсеместное» присутствие в стране россиян, работающих в частной военной компании. «Они не привносят ничего, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных ... нарушений прав человека и тягот войны. Я об этом много говорил с президентом Туадерой и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. ... Вам нужно это прекратить, изменить модель», – передает РИА «Новости» слова Блежана. В обмен на отказ от сотрудничества с россиянами Блежан предложил президенту ЦАР помощь ООН, ЕС, США, с которыми, как считает гендиректор военного штаба ЕС, удобнее иметь дело. В декабре 2020 года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков. Ранее издание New York Times сообщило, что эксперты ООН подготовили отчет для Совета Безопасности организации, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях в ЦАР. Напомним, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. ООН опубликовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР 1 июля 2021, 04:27

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Доклад экспертов ООН о том, что «российские инструкторы» якобы нарушали гуманитарное право в Центрально-Африканской республике, опубликован на ресурсах организации. Прежде содержание доклада было частично опубликовано СМИ в результате утечки информации. Опубликованный ООН доклад действительно содержит обвинения в адрес неких лиц, называемых «российскими инструкторами». При этом авторы сообщают, что в их число включили не только россиян, но и выходцев из «Сирии, Ливии и других стран», передает ТАСС. Сообщается, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2100 таких лиц. Утверждается, что «инструкторы» участвовали в военных действиях, а не просто тренировали солдат. В докладе содержатся обвинения в адрес «вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов» в «нарушении международного гуманитарного права». Речь идет о «чрезмерном использовании силы, неизбирательных убийствах, захвате школ и грабежах в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций». При этом основным источником информации стали рассказы «очевидцев», причем они не проверялись другими способами. В докладе есть и заявления российских представителей, опровергающих обвинения в адрес российских инструкторов. Высказывается предположение, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии. Доклад не содержит информации об участии «российских инструкторов» в пытках и изнасилованиях, как утверждали западные СМИ со ссылкой на фрагменты доклада. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения бездоказательны. «Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история – безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей – русские. И с элементами фотошопа», – сказал он. В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных. Эксперты назвали далеким от стандартов НАТО питание в армии Украины 29 июня 2021, 20:55

Фото: instagram.com/cossackgundi

Текст: Татьяна Косолапова

Украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze. Британец, служащий в морской пехоте Украины, в своем Instagram разместил фотографию своего завтрака в украинской армии, который должен соответствовать стандартам НАТО. В своем посте он выражает недовольство, что уже третий прием пищи подряд ему выдают один и тот же напиток красного цвета, а из еды подают гречневую кашу с сосиской и парой кусочков огурца и помидора без какого-либо соуса. «Переходить на стандарты НАТО и реально быть в НАТО – две большие разницы. На Украине пока только пытаются что-то делать, чтобы их взяли. Но это не значит, что они уже все требования выполняют. Это же никто не контролирует. К тому же, насколько я понимаю, на первом месте стоит у них не питание, а экипировка, тактика и стратегия применения вооруженных сил. Но даже все это у них не соответствует натовским стандартам, а уж о еде и речи быть не может», – рассуждает профессор, кандидат военных наук Борис Усвяцов. Он рассказывает, что в России питание по ряду позиций гораздо выше, чем у солдат и матросов НАТО. «В нашей армии нормальные завтраки, обеды и ужины. Личный состав иногда даже говорит, что очень большие порции. Так что они у нас хорошие, сытные. Кроме того, у нас с НАТО критерии разные. У них больше хлеба, быстрых углеводов, чтобы морды в 60 килограмм были, а у нас задача: обеспечить качественное калорийное питание, дающее энергию, а не работающее на вес», – говорит собеседник. При этом он отметил, что обычная гречка с сосиской и овощами в том числе встречается и на обеденных столах российских солдат, поскольку крупа имеет массу полезных свойств и является достаточно сытной. В свою очередь российский военный и общественный деятель, полковник запаса Виктор Мураховский рассказал, что исходя из личного опыта может сказать точно, что отечественных военнослужащих кормят очень хорошо. «Я пробовал современные российские армейские пайки сухие, а также те продукты, которые входят в рацион питания в стационарных условиях в наших воинских частях, например, в Тартусе, Подмосковье, недавно в Крыму. Вот у нас питание полноценное, сбалансированное и плюс к этому разнообразное. Такое, какое и должно быть у любого военнослужащего», – рассказывает эксперт. По его словам, абсолютно везде в стационарных условиях представлена разнообразная еда, а в меню всегда есть выбор как минимум из трех блюд. Готовят эту еду, конечно, не как в ресторане, но однозначно ее можно назвать вкусной и питательной. Кроме того, она вполне соответствует требованиям организма военнослужащего, который испытывает большие физические и психологические нагрузки. «Ну и, конечно, в зависимости от воинской специальности у нас есть очень большое разнообразие. Есть меню летчика, подводника, моряка надводного флота, десантника и так далее. Я уже не говорю про стационарное питание, но там от одних вариантов сухпайков глаза разбегаются. Я даже себе купил несколько армейских сухпайков для выездов на природу, потому что они вполне съедобны и позволяют даже в полевых условиях полностью обеспечить себя питанием. Я не маленькой массы, но чувствую себя сытым после употребления», – делится Мураховский. Он подчеркнул, что для всех войск медики индивидуально разрабатывали питание в зависимости от специальности, физических и психологических нагрузок. «У подводников, например, есть в меню шоколад. Плюс, вид питания зависит от места расположения войск. Одно дело меню военнослужащего, который служит в жарких регионах и совсем другое дело, если он служит на Новой земле», – говорит полковник. Исходя из российского подхода, собеседник не исключает, что военные НАТО может быть и не едят гречневую кашу, потому что для них это непривычно и не так доступно, но на Украине это нормальный сытный и полезный продукт. В начале весны прошлого года сообщалось, что абсолютно все боевые части Вооруженных сил Украины с первого марта перешли на новую систему питания по стандартам НАТО. По данным пресс-службы минобороны, с этих пор военнослужащие имеют возможность самостоятельно выбирать себе завтраки, обеды и ужины на свой вкус и по сезону. США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма 30 июня 2021, 02:31

Фото: Ford Williams/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США. Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости». В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер». Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма. Киев испугался способности России «раздвинуть границы влияния» в Черном море 1 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в Североатлантический альянс и видит, что НАТО «реагирует». По его словам, Киев постоянно «педалирует» тему безопасности в Черном море. «Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря», – заявил Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на LIGA.net. Глава украинского МИД считает, что инцидент с британским эсминцем Defender был «попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок». При этом он выразил мнение, что Россия готова к «вооруженной эскалации», в том числе в Черном море, но не к «полномасштабному столкновению» с НАТО. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Опубликовано видео сопровождения фрегата Нидерландов самолетами ВКС 30 июня 2021, 03:27 Текст: Антон Антонов

Минобороны России опубликовало видеозапись движения голландского фрегата «Эвертсен» в сторону Керченского пролива. На записи можно увидеть, как корабль сопровождают истребители ВКС, передает РИА «Новости». Напомним, Нидерланды заявили, что истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что фрегат двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс. Украинцев напугало новейшее российское оружие 1 июля 2021, 08:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил новые образцы российского оружия. По его словам, такие системы, как как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», не стоит недооценивать. «Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», – цитирует РИА «Новости» Жданова. По словам полковника, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. «Прочие страны не имеют защиты от этого оружия», – подчеркнул он. При этом Жданов заявил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать «в течение года». Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство. При этом комплексы «Сармат», «Циркон» и С-500 »Прометей», по словам российского лидера, в настоящий момент уже «на подходе». Российские военные начали следить за фрегатом Италии в Черном море 1 июля 2021, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Черноморский флот следит за действиями итальянского фрегата с управляемым ракетным вооружением «Вирджинио Фазан», вошедшим в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО «Вирджинио Фазан» ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря», – передает ТАСС сообщение центра. Ранее НАТО заявило о намерении сохранить представительство в Черном море. Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России 29 июня 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Японские Силы самообороны должны обеспечивать защиту воздушного пространства на севере страны в связи с активными действиями российской авиации, заявил глава Минобороны Японии Нобуо Киси. «Россия активно проводит учения и сбор информации в прилегающем (к Японии) воздушном пространстве. Защита северного неба имеет прямое отношение к миру в нашей стране», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Министр также добавил, что Япония не должна «упускать из виду дальние полеты российской авиации, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, над Японским и Охотским морями». Согласно данным Минобороны Японии, в прошлом году японские истребители 725 раз вылетали на перехват иностранных военных самолетов. Это на 222 раза меньше, чем годом ранее. 458 раз вылеты осуществлялись в отношении китайских самолетов и 258 раз – в отношении российских. Оба показателя снизились по сравнению с 2019 годом на 217 и десять вылетов соответственно. В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Испытания новейшего британского броневика остановили из-за жалоб военных 30 июня 2021, 15:32 Текст: Алексей Дегтярев

В Британии приостановили испытания броневика Ajax второй раз за год после возникших у экипажей опасений за здоровье и безопасность, сообщают СМИ. Минобороны страны вместе с производителем начало расследование по этому вопросу, его планируют завершить в конце июля, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Эти бронемашины не могут ехать со скоростью выше 32 километров в час без риска для безопасности, у военных после езды диагностировали отеки суставов, они жаловались на ощущение постоянного шума в ушах. Эксперты считали, что это связано с конструктивными дефектами – чрезмерной вибрацией, она же мешает вести стрельбу во время движения. При этом на бронемашины по контракту 2014 года с компанией General Dynamics UK израсходовали 3,5 млрд фунтов стерлингов (4,8 млрд долларов). Всего контракт предполагает 5,5 млрд долларов (7,6 млрд долларов). Ранее сообщалось, что британские бронемашины, приобретенные для нужд британской армии, не могут двигаться со скоростью выше 32 км/ч без риска для безопасности экипажа. В странах Балтии начались учения ВВС НАТО 29 июня 2021, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

В Прибалтике начались учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy («Рамштайнский сплав»), заявил главный штаб Сил обороны Эстонии. «Команда Объединенного центра воздушными операциями НАТО, принимающая сторона Эстония и другие страны-участницы в очередной раз составили сложную программу обучения, которая объединяет наш персонал воздушного наблюдения с союзниками и партнерами в сложных условиях», – цитирует командующего Объединенным центром управления воздушными операциями НАТО генерал-лейтенанта Клауса Хаберзетцера ТАСС. На учениях отработают связь и контроль между подразделениями, обеспечение авиационной безопасности. Военные планируют отработать действия в случае отказа связи, сопровождение самолета, обнаружение медленно летящего воздушного транспортного средства, а также поисково-спасательные операции. В маневрах принимают участие ВВС Италии, Испании, Германии, Испании, Польши, Турции и Финляндии. Всего планируется задействовать свыше 20 самолетов, их будут вести с баз в Эмари и Шауляе. Учения Ramstein Alloy проводятся трижды в год. Ранее в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. А них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях. Подлодка «Колпино» провела учения в Черном море на фоне захода кораблей НАТО 30 июня 2021, 12:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) провел комплексные учения в подводном положении на фоне захода кораблей НАТО в Черное море, сообщили пресс-службе ЧФ. «В ходе проведения комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на различные глубины с максимальной глубиной более 200 метров», – передает ТАСС сообщение флота. Отмечается, что экипаж подводной лодки также провел тренировку по борьбе за живучесть, в ходе которой личный состав на глубине отработал элемент по ликвидации пробоины и подготовке к эвакуации через торпедный аппарат. «Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки – «покладка на грунт», – сообщается в пресс-релизе. Ранее Минобороны опубликовало видеозапись движения голландского фрегата «Эвертсен» в сторону Керченского пролива. Напомним, Нидерланды заявили, что истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что фрегат двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.