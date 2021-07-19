За сутки в России выявили 24,6 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 24 633 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4007, Московской области – 2504, Санкт-Петербурге – 1938.

Всего в стране выявлено 5 982 766 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 359 995 человек, из них 18 764 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 149 138 человек.

Накануне, 18 июля, в России выявили 25 018 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 385.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.