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За сутки в России выявили 25 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5410 Московской области – 2511, Санкт-Петербурге – 2007.
Всего в стране выявлено 5 958 133 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 341 231 человек, из них 18 886 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 764 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 148 419 человек.
Накануне, 17 июля, в России выявили 25 116 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 98.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Музыкант Петр Мамонов скончался в Москве
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Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет.
«Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», – сообщается на его странице в Facebook.
Подробности смерти не сообщаются.
Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга Ольга Мамонова поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации.
Она сообщала, что врачи снова оценивают состояние актера как крайне тяжелое, а также отмечала, что музыканта не смогли перевести на собственное дыхание.
Президент России Владимир Путин в начале июля награждал Петра Мамонова орденом Дружбы.
Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве, был в числе первых советских хиппи, в 60-х годах собрал музыкальный коллектив «Экспресс», выступал на школьных вечеринках. В 1979 году окончил Московский полиграфический техникум.
Трудился на должности печатника в типографии «Красный пролетарий», также работал грузчиком, банщиком и лифтером в Доме Литфонда.
Он также основал рок-группу «Звуки Му» в начале 80-х, в нее входили Алексей Бортничук (гитара), Александр Липницкий (бас), Павел Хотин (клавишные), Алексей Павлов (барабаны). Дебютный альбом был записан в 1988 году. Уже с 1991 года Мамонов выступал сольно.
В 90-е вновь собрал группу и выпустил несколько альбомов. Также в 90-е играл на сцене Московского драмтеатра имени Станиславского.
Также известен по роли Доктора в культовом фильме «Игла», который вышел в 1988 году. Играл саксофониста Леху в картине «Такси-блюз» 1990 года.
Мамонов снимался в фильмах «Анна Карамазофф» (1991), «Нога» (1991), «Терра инкогнита» (1994), «Время печали еще не пришло» (1995).
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50-м году жизни спустя три недели лечения от коронавируса, сообщили в коллективе.
«Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», – сообщается в официальном аккаунте хора в Instagram.
В сообщение отмечается, что «Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью», а когда оказался в больнице, писал «смс-ки, что все будет хорошо».
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Борис Горячев – лирический баритон, в арт-группу «Хор Турецкого» попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет.
Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом
В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК.
Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля.
В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц.
Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая.
Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы.
Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело»
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Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения.
Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature.
После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках.
«Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело.
Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции.
Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID.
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Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID
Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания, сообщили разработчики препарата.
Директор разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала сообщила, что «уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний (вакцины от коронавируса) Abdala, результаты отличные», передает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina.
Она добавила, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.
Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala.
Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%.
О разработке препарата стало известно в марте. При этом в докладе американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) указывалось, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле по вакцинам.
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Супруга Боярского рассказала о состоянии заболевшего COVID артиста
Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус, сообщила его жена Лариса Луппиан.
Луппиан сообщила, что «Михаил Сергеевич пошел на поправку и ждет отрицательного теста», после чего его выпишут, передает RT.
Она добавила, что артист переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса.
«А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем все время с этими волнами туда-сюда», – сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов
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С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости».
При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС.
«Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр.
Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации».
Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу».
Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек».
«Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он.
Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики».
«Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он.
Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку.
Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода.
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Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии
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Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости».
Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле.
В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России.
Белый дом назвал правдоподобной версию утечки коронавируса из лаборатории
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Высшие должностные лица из администрации президента США Джо Байдена придерживаются мнения, что версия утечки COVID-19 из лаборатории так же правдоподобна, как и теория о его природном происхождении, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным источников, разведка США придерживается версии природного происхождения вируса, но ряд высших должностных лиц в администрации, в том числе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, считают, что теория лабораторного происхождения так же правдоподобна. В ЦРУ, например, теорию об утечке COVID-19 из лаборатории сейчас воспринимают более серьезно, чем раньше, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в памятках, направленных аппаратом директора нацразведки в разведслужбы США, сотрудникам поручили изучить такие темы, как случаи обнаружения вируса у диких или домашних животных и спектр действий КНР в сфере биологических исследований.
По мнению источников, в отчете, который получит Байден по окончании 90-дневного срока, скорее всего, не будет представлен окончательный вывод. Ожидается, что отчет будет содержать обе теории и списки их достоинств и недостатков.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии».
Президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Шведские ученые назвали сроки сохранения антител у переболевших COVID в легкой форме
В Швеции ученые провели исследование и выявили, что у переболевших в легкой форме COVID-19 антитела могут сохраняться в организме не менее года, сообщили в больнице Дандерид в Стокгольме.
«Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», – пояснили на сайте больницы Danderyds sjukhus, передает РИА «Новости».
Уточняется, что весной 2020 года врачи взяли кровь у более чем двух тысяч сотрудников больницы Дандерид. Примерно у 19% были обнаружены антитела против SARS-CoV-2. Образцы крови взяли также у более чем 100 госпитализированных пациентов с COVID-19. Спустя год исследование было завершено
В исследование участвовала группа людей, перенесших коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных, среди них были сотрудники больницы и пациенты. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител.
Ученые также изучили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас превалируют в Европе.
При этом шведские врачи настаивают, что необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться, даже если уже переболел коронавирусом. Ученые отмечают, что уровни антител у перенесших COVID-19 значительно повышаются после вакцинации, но пока не знают, как эти уровни коррелируют с продолжительностью защиты.
Напомним, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до девяти месяцев.
В Москве простились с музыкантом и актером Петром Мамоновым
В Донском монастыре Москвы состоялась траурная церемония прощания с основателем группы «Звуки Му», поэтом и актером Петром Мамоновым.
Проститься с музыкантом пришли десятки людей: после завершения отпевания они выстроились у храма, чтобы молитвенным пением проводить гроб с телом покойного в последний путь. Присутствующие также почтили память Петра Мамонова продолжительными овациями, передает ТАСС.
Траурный кортеж отправился в подмосковный город Верея, где музыкант жил более 20 лет. Согласно воле Мамонова, его похоронят на местном кладбище.
Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет.
Первый случай коронавируса выявлен в Олимпийской деревне в Токио
В Токио заражение коронавирусом впервые выявили непосредственно в Олимпийской деревне, сообщают СМИ.
Прежде COVID-19 фиксировали у спортсменов и членов команд либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения сборных. В Олимпийской деревне коронавирус выявили у члена иностранной сборной. NHK уточняет, что речь идет не о спортсмене. Не сообщается, гражданин какой страны заболел. Ранее коронавирус выявляли у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России, передает ТАСС.
Накануне члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста (старше 60 лет) и наличия хронических заболеваний.
Глава ВОЗ назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории
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Потенциальную связь между пандемией коронавируса COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, призвав Китай к «открытости и сотрудничеству».
По данным Associated Press, Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от теории, согласно которой могла произойти утечка коронавируса из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Таким образом, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка вируса из лаборатории является «крайне маловероятной».
«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», – приводит «Интерфакс» слова Гебрейесуса, назвав такие истории «обычным делом».
Более того, как сообщает AP, глава ВОЗ указал, что для международной группы экспертов, которая ранее в этом году посетила Китай для того, чтобы расследовать источники COVID-19, оказалось проблематичным получение доступа к первичным данным о распространении вируса. В связи с этим, по словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает Китай «к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии».
«Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии. Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией», – заявил глава ВОЗ.
Гебрейесус подчеркнул, что «проверка того, что случилось, особенно в лабораториях, имеет ключевое значение».
Ранее работавшая в Ухане вирусолог не исключила лабораторное происхождение COVID-19.
В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Американские ученые также допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
Радикальная феминистка порадовалась смерти Петра Мамонова
Публицистка и феминистка Лена Климанская отреагировала на смерть советского и российского музыканта и актера Петра Мамонова словами «наконец-то».
Комментируя в Facebook новость о смерти Мамонова, она написала: «Не только увы, но и наконец-то». В качестве пояснения она сослалась на интервью его супруги и продюсера Ольги Мамоновой. В комментариях к записи Климанской ее единомышленницы оценили интервью как «тотальное растворение в мужике».
Напомним, Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет. Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
Определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получит разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса на этой неделе, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
«В отношении вакцины <...> мы закончили доклинику, мы сейчас получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований», – сказала Скворцова на встрече с наставниками конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.
Она отметила, что проводимый на протяжении многих месяцев эпидемиологический надзор во всех 85 субъектах России показывает, что, «безусловно, вакцинироваться нужно».
Ранее Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время.
Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.