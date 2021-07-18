За сутки в России выявили 25 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5410 Московской области – 2511, Санкт-Петербурге – 2007.

Всего в стране выявлено 5 958 133 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 341 231 человек, из них 18 886 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 764 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 148 419 человек.

Накануне, 17 июля, в России выявили 25 116 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 98.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.