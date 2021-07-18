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На Камчатке заметили «смерч» из комаров
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В населенном пункте Усть-Камчатск местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров, сообщают местные СМИ.
«Сказать, какой высоты эти столбы (из комаров) были, не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили. Мне кажется, в этом году их больше, чем обычно», – сказал житель Усть-Камчатского района Алексей Пономарев порталу «Камчатка-информ».
На видеозаписи зафиксировано, как рой насекомых образовал что-то похожее на воронку, а затем распался. Энтомолог Людмила Лобкова пояснила, что на видео запечатлены комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных.
«[Они] кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Мне присылали подобное видео с озера Азабачье, где их было сумасшедшее количество. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий», – указала исследователь.
В Ростехе рассказали о первой «цели» нового истребителя
Первой «целью» нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец «Дефендер»(«тип 45»).
На странице корпорации в Facebook опубликовано изображение части фюзеляжа нового самолета, выполняющего полет над акваторией моря. Под фюзеляжем истребителя расположена оптико-локационная станция нового типа, в зеркальных панелях которой отражается иностранный боевой корабль, своими очертаниями напоминающий эсминцы ВМС Великобритании «тип 45». «Увидимся («See you»)», – говорится в подписи на картинке.
«На новом изображении присутствует деталь, которая, очевидно, является оптико-электронной прицельной системой, встроенной в самолет, такое оборудование используется для наведения авиационных средств поражения с целью нанесения ударов по наземным и морским целям», – передает РИА «Новости» со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе,
В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство.
23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Саакашвили раскрыл план американцев по захвату Донецка
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боев в Донбассе Соединенные Штаты подготовили план по захвату Донецка.
Саакашвили утверждает, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города, передает РИА «Новости».
«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», – сказал Саакашвили сообщил в интервью каналу «Украина 24».
По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики якобы могли это сделать своими силами.
Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал. «Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум», – продолжил экс-президент Грузии.
По словам одесского экс-губернатора, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло.
Напомним, в субботу ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.
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Умер второй сбитый девушкой на переходе в Москве ребенок
Трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других в пятницу на улице Авиаторов в Москве, умер в больнице, сообщили в столичном управлении ГИБДД.
«Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было три года», – приводит слова источника ТАСС.
Ранее Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался.
Девушке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении.
Глава Гидрометцентра пообещал скорое похолодание в Москве
Жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными, рассказал научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд.
«С 19-го числа ситуация значительно меняется. Восстанавливается так называемый зональный процесс. Вместо блокирующего антициклона, который определял погоду в течение длительного времени, начнется перемещение воздушных масс с запада на восток, воздух будет достигать центра Европейской России. Дожди станут повсеместными и будут уже не кратковременными и местами сильными», – приводит телеканал «360» слова главы Гидрометцентра.
По словам Вильфанда, в начале следующей недели температура будет еще достаточно высокая, а со среды начнется похолодание.
Ранее МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в Подмосковье.
Стало известно о планах Британии развернуть тайную спецоперацию против России
Британские спецподразделения развернут тайную миссию против России и Китая, сообщает The Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.
По его словам, особая воздушная и лодочная службы будут проводить более опасные операции по противостоянию другим государствам. Он также рассказал, что возглавит силы спецназначения морской пехоты, которые окажут помощь спецподразделениям в борьбе с терроризмом и противодействию наемникам в мире. Отмечается, что в состав группы войдут 4 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Тоттен считает, что целью спецподразделений будет сосредоточение на более сложных и комплексных заданиях против РФ и Китая, а для этого потребуются «знания и опыт настоящих специалистов».
Предполагается, что спецподразделения смогут работать с британской разведслужбой MI6 и будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР, добавляет издание.
Кроме того, в материале говорится, что спецподразделения займутся подготовкой военно-морских сил Великобритании у Южно-Китайского моря для защиты от Китая.
23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
СБУ «обязала» Шойгу явиться в Мариуполь
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Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий», соответствующий документ опубликовало украинское издание «Главком».
По версии издания, СБУ вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Служба безопасности Украины «обязала» Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе 2016 года Юрий Луценко, занимавший в то время пост генпрокурора Украины, заявил о планах Киева «конфисковать» якобы находящееся на Украине имущество министра обороны России Сергея Шойгу. 5 августа 2014 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Шойгу по подозрению в финансировании «террористических организаций» ДНР и ЛНР, а также «в призывах к нарушению территориальной целостности Украины». Также На Украине обвинили Шойгу в якобы организации участия «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».
Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.
На восток Франции обрушилось наводнение
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На восток Франции обрушилось сильное наводнение, в департаменте Сона и Луара объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщила префектура департамента.
«Служба прогнозирования наводнений выпустила «оранжевый» уровень опасности для реки Сей с уровнем подъема воды 3,4 м. [...] Пик паводка ожидается в середине дня. После этого уровень реки Сей должен достигнуть 3,44 м, что приблизит установление «красного» уровня тревоги – 3,50 м», – сообщается на сайте департамента.
Разливы реки наблюдаются в коммунах Луан и Сент-Круа-ан-Бресc. К концу вечера – началу ночи ожидается постепенный спад уровня воды в реке. Все государственные службы мобилизованы. Для оказания помощи пострадавшему населению задействованы 135 пожарных и 28 жандармов.
Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.
В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.
Россия указала США на необходимость отчитаться в СБ ООН по Афганистану
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События в Афганистане не являются логически завершенной американской операцией, Соединенные Штаты и входящие в коалицию страны ни разу не пришли в СБ ООН и ни разу не отчитались о своих действиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«К сожалению, наша, так сказать, либеральная тусовка отличается крайней безграмотностью по этой теме [военной кампании США в Афганистане]. Первый момент, который они совершенно почему-то не собираются замечать, описывая ситуацию как логически завершенную американскую операцию на территории Афганистана, <…> что это была не американская кампания, это был мандат Совета Безопасности ООН, выданный коалиции, которую возглавляли США, и соответствующие страны НАТО в ней участвовали», – приводит слова официального представителя МИД России ТАСС.
«США и <…> те страны, которые входили в коалицию, ни разу не пришли в Совбез [ООН] и ни разу не отчитались о том, что они делают. Поэтому это не логическое завершение операции [США]», – подчеркнула дипломат.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
В понедельник Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Пашинян: Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседей
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Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседних с ним стран, заявил исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян.
«Когда мы изучаем политику Азербайджана, то видим, что у него есть территориальные претензии к большинству своих соседей. Здесь вопрос не только в Армении. Сейчас они говорят о «Западном Азербайджане», у них есть «Южный Азербайджан», «Северо-Западный Азербайджан» и так далее. Список «Азербайджанов» очень широк, и я думаю, что это угроза не только безопасности Армении, но и региона в целом», – заявил на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает РИА «Новости».
Пашинян отметил, что это вопрос не только политической риторики.
Ранее Пашинян заявил, что заявления азербайджанских властей, направленные против территориальной целостности Армении, подрывают мир и стабильность в регионе.
Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.
Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
В июле в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и Никола Пашиняна, на которой они сверили часы для активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов.
Пашинян рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.
Прагу раскритиковали за необоснованные обвинения в адрес Москвы
Автор чешского издания Casopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти республики за необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице и реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трех великих держав.
Колумнист отметил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице. На основании несуществующих доказательств Чехия предпринимает реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трех великих держав – ставит различные условия для возобновления диалога с Россией и требует у нее возмещения ущерба, передает РИА «Новости».
«Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана», – заметил Шебестик.
По его мнению, определенные круги в Праге при поддержке извне намеренно пытаются поддерживать отношения с Москвой на самом низком уровне. Автор назвал такое поведение саботажем национальных и государственных интересов. Эти люди хотят, чтобы чешский народ остался один, брошенный, беспомощный и полностью зависимый от западных держав и их крупного капитала, пишет он.
«Тогда у Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. <…> На международной арене Прага ничего не решает, и ее всегда ставят перед фактом, но теперь она сама вредит себе. Трудно поверить, что подобную политику проводят не сумасшедшие», – подчеркнул обозреватель.
Небольшое государство поступает неправильно, когда делает своим врагом страну, которая несравнимо больше него, сильнее, богаче и пользуется огромным влиянием на международной арене. Те, кто ведет Чешскую Республику по этому пути, пытаются уничтожить ее автономность, убежден Шебестик.
Русофобы и их подпевалы, пытающиеся активно найти «российский след» у взрывов во Врбетице, игнорируют принципиально важные вопросы этого дела. Необходимо выяснить, что хранилось на этих складах; как там обращались с боеприпасами; контролировали ли власти эти объекты. Нужно установить, куда отправлялось проданное оружие, а также были ли законными эти сделки, рассуждает колумнист.
«Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное белье. Его надо стирать дома и не показывать на улице», – подытожил автор.
Напомним, 1 июля посла Чехии вызвали в МИД России в связи с заявлениями Праги по поводу компенсаций ущерба от взрывов во Врбетице. В конце июня чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что руководство республики не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице.
Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что претензии Праги к Москве по инциденту со складом боеприпасов во Врбетице трудно комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией.
Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ»
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа.
Саакашвили отметил, что у Украины «более менее» есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет проблем – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная, передает РИА «Новости».
«Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов – «от Сяна по Кавказ – великая Украина». Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен», – заявил экс-президент Грузии в интервью телеканалу «Украина 24».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о притязаниях Украины на Крым, Кубань, Ростов и даже Брянск.
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Сатановский: Шойгу может прибыть по вызову СБУ с эскортом в несколько дивизий
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Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ), которая «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий».
Эксперт поинтересовался, почему украинская сторона вызвала человека такого калибра, как Шойгу, в Мариуполь, а не в Киев. «Он человек мобильный в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией. Но тут уж...» – написал он в своем Telegram.
Сатановский напомнил, что в середине прошлого века кое-кто очень хотел увидеть Москву. По его словам, их мечта в итоге сбылась, когда по московским улицам провели колонны, «не триумфальным маршем, как они когда-то по Парижу прошли, а в качестве военнопленных».
«Они же хотели Москву увидеть? Хотели. Ну увидели. Полегчало им от этого? Вряд ли. Но желание исполнилось – к кому какие претензии? Вот и с вызовом на Украину Шойгу так же. С эскортом в несколько дивизий, чего ж не прибыть по такому вызову?» – отметил эксперт.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». По версии издания «Главком», СБУ вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».
Напомним, в августе 2016 года Юрий Луценко, занимавший в то время пост генпрокурора Украины, заявил о планах Киева «конфисковать» якобы находящееся на Украине имущество министра обороны России Сергея Шойгу. 5 августа 2014 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Шойгу по подозрению в финансировании «террористических организаций» ДНР и ЛНР, а также «в призывах к нарушению территориальной целостности Украины». Также на Украине обвинили Шойгу в якобы организации участия «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».
Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.
На Кубани львица напала на ребенка
В Успенском районе Краснодарского края львица напала на 13-летнего ребенка во время попытки сфотографировать зверя, подростка отправили в больницу с рваными ранами предплечья. Полиция Кубани проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Отделом МВД России по Успенскому району проводится проверка по факту нанесения львом царапин ребенку 2008 года рождения, во время попытки сфотографировать животное. В результате происшествия ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти. В настоящее время ребенок госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ ДБ г. Армавира», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Уточняется, что угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Также в пресс-службе отметили, что дикие животные на базе отдыха содержаться в клетках. В настоящее время по материалу проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка произошедшему.
Ранее медведь растерзал дрессировщика и его сына в цирке в Подмосковье.
Кудрин назвал причины развала СССР
Одной из причин развала СССР стало затягивание в проведении реформ и перестройке плановой экономики, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, распад Советского Союза был обусловлен последним десятилетием его существования, передает «Коммерсант».
«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х – это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», – пояснил глава Счетной палаты.
Кудрин отметил, что развал СССР никто не прогнозировал. «Мы предполагали, что какой-то будет переход от плана к рынку, и мы даже сценарии писали. Но что это произойдет в условиях развала СССР» – сказал Кудрин, добавив, что нынешним российским властям необходимо сделать из этого определенные выводы.
Ранее президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР.
Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии
Состояние здоровья певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, остается стабильно тяжелым, сообщила ее представитель.
«На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», – сообщила она РИА «Новости», добавив, что не может комментировать сведения, которые являются врачебной тайной.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.