Россия заявила об отсутствии комментария ОЗХО по несостыковкам в докладе о Навальном

Никаких комментариев технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно нестыковок в докладе по инциденту с Алексеем Навальным не последовало, заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

«Сегодня у нас 17 июля. Мы до сих пор ничего внятного, ни единого комментария [о несостыковках в докладе по делу об инциденте с блогером Алексеем Навальным] со стороны техсекретариата [ОЗХО] не услышали», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, группа стран намеренно пытается удержать на плаву историю с Навальным. «Наверное, они боятся, что с течением времени все это забудется, никто и вспоминать не будет, поэтому каждое наше мероприятие в ОЗХО по инициативе западных стран выливается в бурную дискуссию по делу о так называемом отравлении», – отметил он.

Напомним, МИД России отметил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. Выяснилось, что Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.

Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что нестыковки связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия».