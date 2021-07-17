Стало известно о планах Британии развернуть тайную спецоперацию против России

Британские спецподразделения развернут тайную миссию против России и Китая, сообщает The Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

По его словам, особая воздушная и лодочная службы будут проводить более опасные операции по противостоянию другим государствам. Он также рассказал, что возглавит силы спецназначения морской пехоты, которые окажут помощь спецподразделениям в борьбе с терроризмом и противодействию наемникам в мире. Отмечается, что в состав группы войдут 4 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Тоттен считает, что целью спецподразделений будет сосредоточение на более сложных и комплексных заданиях против РФ и Китая, а для этого потребуются «знания и опыт настоящих специалистов».

Предполагается, что спецподразделения смогут работать с британской разведслужбой MI6 и будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР, добавляет издание.

Кроме того, в материале говорится, что спецподразделения займутся подготовкой военно-морских сил Великобритании у Южно-Китайского моря для защиты от Китая.

23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.